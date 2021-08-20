Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба

Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Москва пытается "всех отпугнуть" от оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью проекту Крымская редакция, опубликованном на сайте НВ.

По его словам, демилитаризовать Крым можно будет только после окончания российской оккупации.

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", - заявил глава украинской дипломатии.

"Ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Черному морю. Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском. Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова", - отметил Кулеба.

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