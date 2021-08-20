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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Азовское море (1577) Крым (26018) Черное море (1334) Кулеба Дмитрий (2644) деоккупация (838)

Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба

Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Москва пытается "всех отпугнуть" от оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью проекту Крымская редакция, опубликованном на сайте НВ.

По его словам, демилитаризовать Крым можно будет только после окончания российской оккупации.

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", - заявил глава украинской дипломатии.

"Ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО плюс Украина, Грузия и Молдова, которые имеют выход к Черному морю. Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском. Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова", - отметил Кулеба. 

Читайте также: РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Демилитаризация, деоккупация и санитарная очистка от "русскавага мира" с принудительной депортацией в исконно русскые скрепно православные ипиня в сгоревшей тайге..
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20.08.2021 09:48
+2
Потому,что знает, что Крым не ее.
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20.08.2021 10:02
+1
Пусть превращает и дальше. И желательно что б завезла туда ядерное оружие. Но не сраные искандеры, а строила пусковые шахты с межконтинентальными ракетами.
Так вот, когда мокши будут тикать из Крыма, а они будут, то это оружие достанется нам. И мы его на металл не порежем и вернем себе Богом данный статус ядерной державы Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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20.08.2021 09:57
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Демилитаризация, деоккупация и санитарная очистка от "русскавага мира" с принудительной депортацией в исконно русскые скрепно православные ипиня в сгоревшей тайге..
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20.08.2021 09:48 Ответить
Пусть превращает и дальше. И желательно что б завезла туда ядерное оружие. Но не сраные искандеры, а строила пусковые шахты с межконтинентальными ракетами.
Так вот, когда мокши будут тикать из Крыма, а они будут, то это оружие достанется нам. И мы его на металл не порежем и вернем себе Богом данный статус ядерной державы Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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20.08.2021 09:57 Ответить
да! вероятно уже завезла, и желательно первой нажала на "кнопку", в отличии от прогнивших западных "демократий"... Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5344 Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2561
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20.08.2021 10:14 Ответить
Самый убедительный аргумент - обнуление водоемов с пр. водой (природное и неприродное), которой непрошенные северные гости-"хозяева" моют свою боевую технику и полы в казармах. Море соленое не в счет - его воды народ пока пить не научился, хотя пора бы.
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20.08.2021 09:58 Ответить
Потому,что знает, что Крым не ее.
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20.08.2021 10:02 Ответить
Тыц😂🌷×××
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20.08.2021 10:06 Ответить
Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1344Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2799
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20.08.2021 10:09 Ответить
Демилитаризация это и есть деоккупация в случае с Крымом.
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20.08.2021 10:29 Ответить
"... первым долгом следует кричать: «Караул!»"©
(Коровьев, р-н "Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
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20.08.2021 10:52 Ответить
 
 