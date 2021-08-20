Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет рассматривать вопрос усиления санкций против России, но это произойдет после проведения саммита.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью НВ.
По словам Кулебы, с санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит.
Так, первая проблема — пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема — усиление санкций.
"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции.
Поэтому санкции — это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - сказал министр.
Напомним, ранее Кулеба сообщил, что на учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.
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Силовой метод не приемлют наши партнеры.
Пат?
морская и экономическая блокада. энергетическое эмбарго. только так.
Когда должности раздаются по "политической целесообразности".
Когда потраченные на выборы деньги нужно "отбить" за 2 года ...
А еще и низачто отвечать не придется. Разве что политический ай-я-яй.
Если вы уже создали сообщность государств, которые согласны выработать единую политику против страны-агрессора, да какой там страны, просто сбившегося в кучу сброда, на ворованной территории, то вам надо определить конечные цели этой платформы.
А это - ТОЛЬКО!!! коллективный иск с международный суд ООН, с возмещением ущерба за умышленно - организованное воровство территории, под прикрытием каких то референдумов проводимых с нарушением процедуры международного права.
Более еще того, международный суд ООН вправе и в возможностях предложить разработаный механизм решения спора. Аааа, вы украли с помощью виртуального референдума под дулами автоматов? - тогда проведем реальный референдум, под эгидой ООН и Крымской платформы. Нуууу,...честному избирателю нечего бояться!!!.....и вот тут то и нужен ....вооон тот закон про референдум!!!