Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет рассматривать вопрос усиления санкций против России, но это произойдет после проведения саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью НВ.

По словам Кулебы, с санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит.

Так, первая проблема — пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема — усиление санкций.

"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции.

Поэтому санкции — это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - сказал министр.

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Напомним, ранее Кулеба сообщил, что на учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.