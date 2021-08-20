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Новости Политика Украины Санкции против России Репрессии в оккупированном Крыму
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Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет рассматривать вопрос усиления санкций против России, но это произойдет после проведения саммита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал в интервью НВ.

По словам Кулебы, с санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит.

Так, первая проблема — пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема — усиление санкций.

"Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода". Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми усиливать санкции.

Поэтому санкции — это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

Напомним, ранее Кулеба сообщил, что на учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.
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Топ комментарии
+7
Оба на!!! Начинают что то подозревать... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 35
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20.08.2021 10:12
+6
Дошло? Вы никогда его не вернете имея куринные мозги.
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20.08.2021 10:11
+2
А как же посмотреть в глаза, написать список и сойтись где-то на середине?
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20.08.2021 10:18
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Дошло? Вы никогда его не вернете имея куринные мозги.
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20.08.2021 10:11 Ответить
Оба на!!! Начинают что то подозревать... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 35
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20.08.2021 10:12 Ответить
Крим звільнить найкоротший говнокомандувач всіх часів і народів.Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2780
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20.08.2021 10:17 Ответить
А как же посмотреть в глаза, написать список и сойтись где-то на середине?
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20.08.2021 10:18 Ответить
Санкции против России не помогут деоккупировать Крым ясень пень.
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20.08.2021 10:19 Ответить
это наверно платить пенсии еще и в Крым... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9392
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20.08.2021 10:22 Ответить
Санкциями не получится.
Силовой метод не приемлют наши партнеры.
Пат?
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20.08.2021 10:26 Ответить
это кто не приемлит? у бени только один партнер.
морская и экономическая блокада. энергетическое эмбарго. только так.
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20.08.2021 10:27 Ответить
Вся проблема в том, что как и предыдущий как и действующий Президент Украины неправильно выбрали политику деоккупации Донбас и Крыма. Должны строить были сильную, высокотехнологичную экономику, армию, укреплять верховенство права и закона. И только после истечения 5-10 лет мы вернём наш Крым и Донбасс
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20.08.2021 10:34 Ответить
Нет ресурсов для такого строительства.
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20.08.2021 10:36 Ответить
Ресурсы есть хоть и небольшие. Нет только стратегии в которой было четко описано что нужно сделать конкретно для того чтобы Украина получила прогресс развития.
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20.08.2021 10:40 Ответить
Для этого нужен ум и желание.
Когда должности раздаются по "политической целесообразности".
Когда потраченные на выборы деньги нужно "отбить" за 2 года ...
А еще и низачто отвечать не придется. Разве что политический ай-я-яй.
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20.08.2021 11:48 Ответить
Який Кулеба проникливий. Я балдію!
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20.08.2021 10:26 Ответить
Санкциями Крым не вернуть, военным путем тоже. Единственная возможность - это если рашка будет разваливаться на несколько независимых государств.
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20.08.2021 10:27 Ответить
????.....это вообще какой то цирк!!! Т.е вы создавали платформу, изначально не имея стратегии??? нук типа ..санкции!!!
Если вы уже создали сообщность государств, которые согласны выработать единую политику против страны-агрессора, да какой там страны, просто сбившегося в кучу сброда, на ворованной территории, то вам надо определить конечные цели этой платформы.
А это - ТОЛЬКО!!! коллективный иск с международный суд ООН, с возмещением ущерба за умышленно - организованное воровство территории, под прикрытием каких то референдумов проводимых с нарушением процедуры международного права.
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20.08.2021 10:34 Ответить
Более того, вы, как платформа, вправе требовать не только возмещения ущерба, но и компенсации, в случае злостного невыполнения решений суда ООН ( а это ожидаемо, ну страна дуримаров, вы в курсах).
Более еще того, международный суд ООН вправе и в возможностях предложить разработаный механизм решения спора. Аааа, вы украли с помощью виртуального референдума под дулами автоматов? - тогда проведем реальный референдум, под эгидой ООН и Крымской платформы. Нуууу,...честному избирателю нечего бояться!!!.....и вот тут то и нужен ....вооон тот закон про референдум!!!
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20.08.2021 10:48 Ответить
Я надеюсь вы понимаете, что решения суда ООН, могут быть для страны -агрессора на сотни миллиардов далларз......и ...могут расти ... в прогрессиииииииии!!!!
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20.08.2021 10:51 Ответить
Поэтому санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, которую сами не выполняем,но хотим выполнений от остального мира...(Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода".)
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20.08.2021 11:05 Ответить
Какой силовой метод... Силовой метод даже на Донбассе не хотят задействовать, хотя россиян там как бы нет, а по Крыму, где они есть, не скрываясь, при таком раскладе и говорить нечего. Силовой метод по Крыму может быть применен только тогда, когда Украина будет готова воевать с россиянами по всей протяженности границы, а это более 2 000 км. То есть фактически остается только ждать, если (или кто-то скажет, никаких "если", а - когда) федерация начнет рассыпаться. Остальное - иллюзии.
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20.08.2021 15:42 Ответить
 
 