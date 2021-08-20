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СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий

Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными. Ведь в этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что Служба безопасности Украины системно противодействует этим проявлениям. В частности, в последние месяцы в большинстве регионов страны СБУ провела ряд антитеррористических учений и отработала действия по защите стратегически важных объектов.

Также отмечается, что в СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане - 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected].

На горячую линию СБУ нужно звонить в случае, если вы:

- владеете информацией о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

- заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

- увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

- обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

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В СБУ уверяют, что информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Автор: Ірина Дашківська
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Невже можна кацапа 24 серпня завалити? СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий - Цензор.НЕТ 4525
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20.08.2021 10:21 Ответить
Враги народа не дремлют!
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20.08.2021 10:24 Ответить
самая большая диверсия это квартальный зебуба- янелох
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20.08.2021 10:24 Ответить
СБУ призывает украинцев к особой бдительности.Що це таке та як це розуміти?Це що на час проведення параду введуть комендантський час?
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20.08.2021 10:26 Ответить
Головна діверсія буде стояти на сцені куняти.
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20.08.2021 10:28 Ответить
ну тогда не проводите парад вообще- а то оставленный чемодан или очередное "минирование" может испортить "праздник"... СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий - Цензор.НЕТ 1554 СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий - Цензор.НЕТ 8397 СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий - Цензор.НЕТ 6432
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20.08.2021 10:32 Ответить
Тю, то Вава ж, якраз до святкування річниці, призначив відданих на 200% йому, дерьмаку, татарову "профффесіоналів". І міністра, і кихвського очільника. Хаба ж не для того, щоб захистити від диверсій і забезпечити правопорядок?
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20.08.2021 10:36 Ответить
Как отличить диверсанта РФ от ветерана АТО/ООС с гранатой?
По шапке-ушанке и ППШ?
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20.08.2021 12:07 Ответить
 
 