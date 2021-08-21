"Путин-х#йло" на Крещатике - это монтаж или реальное событие? Все видео с репетиции парада 18 августа. ВИДЕО
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Пользователи соцсетей активно обсуждают марш украинских десантников во время репетиции парада на Майдане Независимости под песню харьковских фанов "Путин-х#йло".
Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи публикуют собственные записи. Реакция соцсетей на известную песню в исполнении украинских десантников в большинстве своем положительная и эмоциональная.
"Гасло, що надихає", - говорится в одном из комментарии.
В соцсетях пользуется популярностью и реакция кремлевских пропагандистов на происшедшее. В частности, речь идет об Ольге Скабеевой, которая потребовала публичного наказания для "всех виновных".
Топ комментарии
+88 Чайка Київ
показать весь комментарий20.08.2021 10:40
+58 Ziu Zou
показать весь комментарий20.08.2021 10:39
+53 Серега Грозный
показать весь комментарий20.08.2021 10:43
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Я ни я и хата не моя !?
А в 14м и потом чем ты был занят !?
Небось к братушкам ездил - мышодиннарод !?
я тоже не люблю пропаганду, но это кто-то потроллил, хотя жаль если неправда - ватники тупо слушали очередной вопль **********. блин, она не боится гнева Аллаха даже - за ложь ей Аполлон отстрелит из арбалета язык
- Слава Україні!
- Героям Слава!
- путін х..ло!
Головне щоб не вийшло як в битві русичів проти поляків коли обидві сторони відпочивали по різні боки ріки таборами, а хтось з русичів став ображати польского короля, на захист якого тут же кинулись поляки і в брід подолавши річку, розгромили русичів які мирно відпочивали в таборі. Точно не пам'ятаю але це було під час боротьби за київський стол за Володимира або Ярослава. Поляки були на боці ображеного претендента
Ждём ********* с расправой!😜
когда росийские войска
на красной площади споют
кричалку про пуйла
********** с ее куриными мозгами даже не в домек,что Украинцам уже больше нечего бояться
Пісня, перевірена часом, та палаючими пердаками кацапоїдів!
Якісний контент.
Рекомендується для прослуховування у особливих та урочистих випадках.
Подивимся, чи буде підспівувати Президент 😎.
От і зробимо висновок...