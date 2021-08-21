"Путин-х#йло" на Крещатике - это монтаж или реальное событие? Все видео с репетиции парада 18 августа. ВИДЕО

Пользователи соцсетей активно обсуждают марш украинских десантников во время репетиции парада на Майдане Независимости под песню харьковских фанов "Путин-х#йло".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи публикуют собственные записи. Реакция соцсетей на известную песню в исполнении украинских десантников в большинстве своем положительная и эмоциональная.

"Гасло, що надихає", - говорится в одном из комментарии.

В соцсетях пользуется популярностью и реакция кремлевских пропагандистов на происшедшее. В частности, речь идет об Ольге Скабеевой, которая потребовала публичного наказания для "всех виновных".

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