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Новости Политика УкраиныОбщество "Путин - х#йло" на параде
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"Путин-х#йло" на Крещатике - это монтаж или реальное событие? Все видео с репетиции парада 18 августа. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Пользователи соцсетей активно обсуждают марш украинских десантников во время репетиции парада на Майдане Независимости под песню харьковских фанов "Путин-х#йло".

Как сообщает Цензор.НЕТ, пользователи публикуют собственные записи. Реакция соцсетей на известную песню в исполнении украинских десантников в большинстве своем положительная и эмоциональная.

"Гасло, що надихає", - говорится в одном из комментарии.

В соцсетях пользуется популярностью и реакция кремлевских пропагандистов на происшедшее. В частности, речь идет об Ольге Скабеевой, которая потребовала публичного наказания для "всех виновных".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+88
"Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 688

Можна годинами дивитися (слухати), як тече вода, горить вогонь і співають наші хлопці.
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20.08.2021 10:40
+58
А головне що сказане нашими воїнами чистесенька правда "Гасло, що надихає": пользователи соцсетей о марше украинских десантников на Майдане Независимости под песню "Путин-ху#ло" - Цензор.НЕТ 3475
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20.08.2021 10:39
+53
Эта песня, как бальзам на душу!!!!
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20.08.2021 10:43
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Русня кацапским наречiем зовсiм не володiе "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 8339
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20.08.2021 12:15 Ответить
староболгарский то сильно сложно, лучше всего орки общаются монгольскими матами, с 5 лет досконально владеют этой речевкой)
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20.08.2021 15:28 Ответить
********* сомневается,что у сцаря дедушкины причиндалы? Тогда у него бабушкины ...
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21.08.2021 09:29 Ответить
ну так не манипулируйся... - и сдрысни ! )))
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20.08.2021 11:36 Ответить
То есть ты никогда ни к чему не причастный - просто воздух коптишь !?
Я ни я и хата не моя !?
А в 14м и потом чем ты был занят !?
Небось к братушкам ездил - мышодиннарод !?
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20.08.2021 11:50 Ответить
б*же, та просто кто то возможно наложил звук.
я тоже не люблю пропаганду, но это кто-то потроллил, хотя жаль если неправда - ватники тупо слушали очередной вопль **********. блин, она не боится гнева Аллаха даже - за ложь ей Аполлон отстрелит из арбалета язык "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 9247
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20.08.2021 12:24 Ответить
можно вообще на официальном уровне закрепить.
- Слава Україні!
- Героям Слава!
- путін х..ло!
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20.08.2021 11:29 Ответить
Не можна засмічувати Українську мову, всякої нецензурщиною: "пу#ін"
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20.08.2021 11:43 Ответить
Мадам,у вас пєрдак диміт "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 4715
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21.08.2021 08:59 Ответить
*****, хоть сейчас, приставь палец к виску, оно чекисткая ***** в памперсах! =) Не надеемся не застрелится...
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20.08.2021 11:49 Ответить
ВІДЕО, ЩО НАДИХАЄ...
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20.08.2021 11:51 Ответить
Правду петь легко и приятно! "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 8318
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20.08.2021 11:54 Ответить
Настане час, коли один скаже путін, а тисячі у відповідь "*****"
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20.08.2021 12:16 Ответить
Дырявая опа подхватила и разнесла этот фейк ....
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20.08.2021 12:20 Ответить
братья сравяне: - Лавров(армянин), Путин(вепс), Шойгу...( "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 9404 ), Скабеева(чем такую мать иметь - лучше в капусте шоб нашли - кроме этого всего еще и чистая "славянка" "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 1479 )
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20.08.2021 12:22 Ответить
Давня традиція запорожців дражнити ворога перед бійкою.

Головне щоб не вийшло як в битві русичів проти поляків коли обидві сторони відпочивали по різні боки ріки таборами, а хтось з русичів став ображати польского короля, на захист якого тут же кинулись поляки і в брід подолавши річку, розгромили русичів які мирно відпочивали в таборі. Точно не пам'ятаю але це було під час боротьби за київський стол за Володимира або Ярослава. Поляки були на боці ображеного претендента
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20.08.2021 12:31 Ответить
«Точно не пам'ятаю..:»- не дивно-стільки ж часу пройшло!
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20.08.2021 13:27 Ответить
МАЯЧНЯ СЛАБАКА!!!
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20.08.2021 14:56 Ответить
Кожного ворога потрібно поважати...А ці кричалки то навіть не клоунада - це ідіотизм...Подивіться ролики,де наші полонені хлопці в ДНР скачуть і кричать - "хто не скаче - той москаль,а хто скаче - під...рас"...Це з тієї ж опери...І ще...Я не сумніваюсь,що Путін нападе на Україну і буде повномасштабна війна...Я лишень сумніваюсь,що ті,які на параді кричать "Путін-ху...ло" будуть її захищати...А тепер мене - в спам,але мусив хтось вибитись з цього злаженого хору злорадних ідіотів...
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20.08.2021 12:33 Ответить
Ви в слові ***** 4 помилки зробили
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20.08.2021 13:31 Ответить
кацапів поважати, ти в своєму розумі? кацапів треба зневажати і ненавидіти і знищувати
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20.08.2021 13:50 Ответить
Володимир Бурмей, ты жил -дрожал и помирать будешь-тоже дрожавши!
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20.08.2021 15:21 Ответить
красавчики ! )
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20.08.2021 12:33 Ответить
Вот бы и на параде так исполнили! ********* бы разрыв мозга получила бы...
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20.08.2021 12:40 Ответить
Не має там мозку))от шмоньку порвала б))))
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20.08.2021 14:58 Ответить
"'Слёзы мешают гаварить..."😂
Ждём ********* с расправой!😜
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20.08.2021 12:42 Ответить
Вже бачу, шо парад - таки вдався!))))))
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20.08.2021 12:44 Ответить
СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ, ВОНИ ПОКАЗАЛИ ЩО УКРАЇНУ НЕ ЗДАДУТЬ.
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20.08.2021 13:11 Ответить
Ха-ха-ха, это же монтаж, и так ясно. Но Скабеева может впервые в жизни сделала доброе дело. После ее передачи еще больше народу на росии узнает, кто их президент!
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20.08.2021 12:55 Ответить
СУПЕР.
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20.08.2021 13:01 Ответить
Російсько-українським відносинам настала хана, коли ви тварини напали на Україну, а до цього валали, що ви брати. Бійці співали те, що цей щур заслужив. Нація ніколи не забуде злочини росії проти України. Хана вам кацапи, як тільки китайці вас будуть топити в Байкалі і Балтійському морі - ми їм допоможемо.
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20.08.2021 12:55 Ответить
Правду говорить всегда легко и приятно.
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20.08.2021 13:03 Ответить
Красавы! А Скабеева пусть удавится. Не мы начали войну!
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20.08.2021 13:17 Ответить
Красавчики! ))
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20.08.2021 13:27 Ответить
руцкие говноеды вспенились, и это ГУТ
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20.08.2021 13:34 Ответить
Я даже горжусь тем , что авторами "бессмертного хита" стали мои земляки, но.....Выразить гражданскую позицию на улицах или стадионе - это одно ,а исполнить строем служивых на параде в честь государственного праздника - это не допустимо! Мы хотим стать цивилизованной страной ? Так надо же вести себя соответствующим образом! Если это не смонтированная провокация ,то это просто позор.
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20.08.2021 13:37 Ответить
Задолбали нытики.
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21.08.2021 07:34 Ответить
Дворня в лице Скабеевой за барина заступается.Зараз ще армянка Симонян чистокровная русская подтянется на защиту царя.Это так жалко выглядит,когда холопы дерущего их розгами барина,его покорно защищают.Нашего барина Х.йлом назвали ата та та "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 356
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20.08.2021 13:47 Ответить
Скабееву на бутылку
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20.08.2021 13:49 Ответить
У ********** ху@ло натерло место между копытами. Хана отношениям? Так я бы пел день и ночь эту песню, что все руское падло или вымерло в Украине, или свалили в рашку навсегда!
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20.08.2021 13:55 Ответить
Путин -***** , פותין-חוילן , Putin -***** . Крым это Украина "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 9963
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20.08.2021 14:38 Ответить
А отношениям хана , еще в14-м наступила "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 3702
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20.08.2021 14:40 Ответить
Браво ВОЇНИ!!!
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20.08.2021 14:55 Ответить
"Какая хорошая песня"!!!))))))
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20.08.2021 14:59 Ответить
Я верю, что прийдет пора,
когда росийские войска
на красной площади споют
кричалку про пуйла
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20.08.2021 15:24 Ответить
а шо ********* имела ввиду ,когда говорила: "последствия будут"?-хуйло нападет на Украину?-так он уже напал в 2014 году!
********** с ее куриными мозгами даже не в домек,что Украинцам уже больше нечего бояться
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20.08.2021 15:26 Ответить
До чего дура, умная бы просто промолчала, а дура рекламирует чистую 100% правду. Да, на российском ТВ сплошные идиоты. Конечно, Путин )(уйло...
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20.08.2021 15:51 Ответить
Темы монтажа плодят кремлевские троли...Мокшанское быдло в силу генетической наследственности свой мизерный мозг не может включить и сообразить что их царь Х#йло!
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20.08.2021 16:20 Ответить
Просто душа радіє "Путін-х#йло" на Хрещатику - це монтаж чи реальна подія? Усі відео з репетиції параду 18 серпня - Цензор.НЕТ 9050
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20.08.2021 17:24 Ответить
Неужели не понятно - конечно монтаж. В ВСУ остались лишь те, кто голосовал за Гі - и с нетерпеньем ждут белый флаг. На фронт не ногой - там патриоты каждый день гибнут от рук ввз и рф.
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20.08.2021 17:45 Ответить
Ми присутні при народженні НАЙКРАЩОЇ СТРОЙОВОЇ ПІСНІ у Збройних Силах України з часу заснування Держави.
Пісня, перевірена часом, та палаючими пердаками кацапоїдів!
Якісний контент.
Рекомендується для прослуховування у особливих та урочистих випадках.
Подивимся, чи буде підспівувати Президент 😎.
От і зробимо висновок...
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20.08.2021 18:30 Ответить
Слава нашим військовим! Героям слава!!!
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20.08.2021 18:53 Ответить
Да как они могли, эти сказать такое! Как они посмели! Это же ужас! Как можно так разглашать государственную тайну Российской Федерации о Владимире Владимировиче?
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21.08.2021 05:56 Ответить
какаяразница если путенхуйло ???
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21.08.2021 07:34 Ответить
Скабєєва красава, таку рекламу закинула на всю Рашку, тут тільки дякувати треба
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21.08.2021 09:50 Ответить
Почему эта тупая дура считает, что это оскорбляет русских? Это песня про ботексную крысу, не про русских.
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21.08.2021 14:05 Ответить
Уже, до речі, є нове відео з тією ротатою потворою скабєєвою, де вона бомбанула вдруге, після того як наші знову заспівали відому пісеньку)
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21.08.2021 14:25 Ответить
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