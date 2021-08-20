Бизнес призывает власть не допустить "старые кадры" в БЭБ: Могут свести на нет все усилия по созданию нового независимого органа

Члены коалиции Украинский Совет Бизнеса, которая объединяет 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УСБ.

"Сама идея создания Бюро экономической безопасности родилась как реакция на многочисленные примеры неэффективной и выборочной деятельности налоговой милиции, которая в глазах предпринимателей и общественности олицетворяла собой некомпетентность и коррумпированность правоохранительных органов. При этом понадобился не один год, чтобы преодолеть саботаж и отменить такой орган в целом.

Рвение, с которым руководство налоговой полиции взялось за дело накануне ликвидации этого органа, не смогло убедить общество в том, что ситуация в корне изменилась.

Без привязки к персоналиям - создание единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений в Украине не может сводиться к изменению вывески над уже дискредитированной налоговой милицией.

Поэтому с самого начала разработки концепции нового органа по расследованию экономических преступлений и к голосованию законопроекта в Верховной Раде Украины ключевым требованием украинского бизнеса было ограничение возможностей попасть в БЭБ для кадров из нереформированных правоохранительных и проверяющих органов", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что руководитель новой структуры определяет стандарт работы для всего коллектива: "Привлечение "проверенных" кадров, обремененных связями и опытом неэффективной работы, означает перенос проблем в новую институцию и консервацию реформ в этом направлении".

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Отмечается, что сейчас настал важный момент - финальная фаза назначения руководителя БЭБ. Премьер-министр должен избрать одного из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией.

"Понятно, что от руководителя БЭБ прежде всего будет зависеть качество нового органа. Поэтому любая кандидатура из уже существующих органов способна свести на нет все многолетние усилия по созданию нового независимого единого органа по расследованию экономических преступлений.

Украинский бизнес призывает премьер-министра при избрании директора БЭБ учесть положительный опыт создания НАБУ и САП: выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в текущих коррумпированных службах - ГФС, СБУ и МВД.

Также призываем депутатов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности учесть предложения украинского бизнеса и определить исключительную подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности, которую предполагают поданные соответствующие правки в проекту №3959-1 ко второму чтению", - добавили в УСБ