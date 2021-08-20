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Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Информация по COVID-сертификатам в

Украинцы могут получить цифровой COVID-сертификат в "Дії". Однако, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

Об этом сегодня во время брифинга заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.

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Как сообщалось, Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты.

Автор: Ірина Дашківська
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Гугл и Эппл действующие прилоения обновляют моментально, это новые приложения они могут долго проверять Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров - Цензор.НЕТ 9936
Так бывает когда долго впаривал людям через сайт поддельные лекарства для похудения - а потом резко стал министром Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров - Цензор.НЕТ 5216
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20.08.2021 11:46 Ответить
Я уже как то писал... Толку от того, что сформирует ДИЯ, если в базе данных вакцинированний сплошные ошибки и не стыковки по пациентм!
Мне например вписали ОБЕ вакцины ОДНИМ днем ! Перевод не полный , срок годности от балды !
И куда не ходил , не сообщал - никто ничего не делает ! Так в базе неверно все и осталось...
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20.08.2021 12:34 Ответить
 
 