Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников"

Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко призывает украинцев активно вакцинироваться от коронавируса именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.

При этом он призвал не медлить с вакцинацией.

"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - заявил министр.

По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Читайте также: Штамм коронавируса "Дельта" все активнее распространяется по стране, - Ляшко