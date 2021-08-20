Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников"
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко призывает украинцев активно вакцинироваться от коронавируса именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.
При этом он призвал не медлить с вакцинацией.
"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - заявил министр.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.
Топ комментарии
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.08.2021 11:42
+6 Denis Denissov 9ab7c2b0
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показать весь комментарий20.08.2021 11:24
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Браво, товаріщь!
Вот моего отца "специалист" из бригады скорой помощи отправила неправильным уколом на тот свет. Недавно тут же была статься о том, как где-то на Украине бригада в роддоме покалечила не одного ребенка. И ежегодно на планете совершаются миллионы врачебных ошибок. Вы все ще настаиваете, что надо молчать?
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Огульных обвинений? Открывай глаза и внимательно изучай. Раньшн всего проверят модерну - примерно осенью 2022 года. Остальные не раньше 2023 года.
Твой пост - пример некомпетентной ахинеи человека, который абсолютно не разбирается в теме, а лишь слышал звон, но понятия не имеет где он.
так что ты мелешь, дурачок?
абсолютно все вакцины от ковида не проверены полностью и допущены лишь для ЭКСТРЕННОГО использования с полной ответственностью исключительно на вакцинированных
"это шанс сохранить здоровье или саму жизнь!"
а почему полностью игнорируется профилактика и укрепление клеточного иммунитета как шанс сохранить здоровье или жизнь?
Слепой не увидит, глухой не услышит, пустоголовый не поймет.
Ты это... не задавай вопросы. Ты верь им. И колись. И будет тебе... ну в общем что-то да будет...
Всё чётко по плану Жака Аттали.
И результат будет - ...
"24 тысячи детей будут вакцинированы на стадионе в течение следующей недели, сообщил жителям Австралии Брэд Хаззард, министр здравоохранения и медицинских исследований штата Новый Южный Уэльс, сообщила 17 августа газета The Daily Expose. Вакцинация будет проводиться на одном из олимпийских стадионов Сиднея. Родители внутрь допускаться не будут. Хаззард пообещал, что правопорядок на стадионе будут охранять молодые полицейские. У дверей детей встретят австралийские военные, чтобы провести их внутрь, следует из сообщения в Twitter, опубликованного 17 августа Министерством обороны Австралии. Внутри к детям обратится премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, которая поблагодарит их за участие в вакцинации. Затем дети пройдут вакцинацию. То есть дети будут насильно разлучены с родителями и детям будет что-то вколото. Если же родители вздумают не подчиниться этой процедуре, то, согласно данным Red State, «родители могут получить большие штрафы и лишиться социальных пособий, если они откажутся соблюдать традиционный график вакцинации». Поскольку вакцинация детей на этом стадионе уже началась, то сообщается, что три ребенка на этом стадионе потеряли сознание, два из них в коме."
Твоя гипотеза выглядит, мягко говоря, странно. У тебя с головой всё в порядке ?
В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы
Ты рад этому, чучело антиваксерское?
Australian SuperDome to be Used to Herd 24,000 High Schoolers to Receive Pfizer Vaccine-Told a 'Golden Opportunity' (trialsitenews.com)
Про умерших детей был комментарий на нашем 7-м канале. Жаль что я не догадался что ты прискачешь с лавровским вопросом: "гдевашидоказательстваяневижудоказательств".
"Denis Denissov 9ab7c2b0
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Я читаю: 0"Я и остальные форумчане помножим на число людей, которые тебя читают.