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Новости Политика Украины
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ВР (28734) герб (117) голосование (1382) Разумков Дмитрий (1521)

В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков

В Верховной Раде хватит голосов народных депутатов для принятия в первом чтении законопроекта о большом гербе Украины.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я понимаю, голосоваться он будет в первом чтении. Там необходимо 226 голосов, поэтому учитывая количество народных депутатов, которое планируется для участия, и зная позицию некоторых из них, я думаю, будет достаточно для того, чтобы проголосовать этот законопроект в первом чтении", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ

При этом спикер отметил, что ему больше нравится малый герб Украины - Тризуб.

"Мне ближе всего Тризуб. Но если вы посмотрите, как это прописано в Конституции, - там, к сожалению, некоторые части определены. Проблема заключается в следующем – если мы говорим об изменениях… в Конституцию, для того, чтобы оставить там просто малый герб Тризуб, то для этого надо проводить референдум. А сколько стоит референдум, я уже не один раз говорил", - пояснил Разумков.

Как сообщалось, 24 августа народные депутаты на внеочередной сессии рассмотрят законопроект о большом государственном гербе Украины (№5712).

Также читайте: В Раде нет голосов для утверждения Большого герба Украины. Вину за провал законопроекта могут возложить на Разумкова, - Юрчишин

В этот же день состоится торжественное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Акта независимости Украины.
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Топ комментарии
+20
Блііін! Ось чого нам не вистачало 30 років! Великого герба від 95-го кварталу! Як Зєлєнскій одразу улов в проблему! Ото заживемо! Слава повелитель гербів і корабельних сосен!
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20.08.2021 11:31
+10
если вы примите этот позор, то вас будут призирать даже зелебобы В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 2950
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20.08.2021 11:27
+9
Вам что, мало тризуба??!!!
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20.08.2021 11:30
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Зараз сама насущна проблема.
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20.08.2021 11:27 Ответить
если вы примите этот позор, то вас будут призирать даже зелебобы В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 2950
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20.08.2021 11:27 Ответить
Вам что, мало тризуба??!!!
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20.08.2021 11:30 Ответить
Блііін! Ось чого нам не вистачало 30 років! Великого герба від 95-го кварталу! Як Зєлєнскій одразу улов в проблему! Ото заживемо! Слава повелитель гербів і корабельних сосен!
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20.08.2021 11:31 Ответить
Ще прапор перевернути - і заживьом!
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20.08.2021 12:34 Ответить
...гадили, гадят и будут гадить.
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20.08.2021 11:31 Ответить
Емм, а Разумков не думає, що купа слуг уже на Мальдіви полетіли?
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20.08.2021 11:33 Ответить
Дармоеды может лучше подумаете как экономику в Украине поднимать, как улучшить жизнь украинцев.
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20.08.2021 11:33 Ответить
ничего Вы не понимаете... вот примут новый герб и сразу всё заколосится, застроится и поднимется...счастье придёт...
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20.08.2021 11:41 Ответить
Красивий Герб! А бидлу треба, щоб дармівщина була у шлунку.
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20.08.2021 11:33 Ответить
Думка анонімуса Федор Киенко нікого не цікавить, а от фахівці з геральдики кажуть, що герб не відповідає геральдичним законам. І на конкурсі, де ці фахівці були в жюрі, переміг трішки інакший проект герба, але зелені чомусь його ігнорять. Давайте слухатися фахівців!
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20.08.2021 11:48 Ответить
С учётом последних тенденций от ОП, в каком месте герба будет размещён автомат газировки !?
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20.08.2021 11:34 Ответить
Версія герба 73% від Fill Feaouill В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 2742
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20.08.2021 11:59 Ответить
та то понятно - на то фотографисток и бровистофографов в раду в раду и нагнали...

госдеятели - думаю они уже и сами в ето поверили...
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20.08.2021 11:34 Ответить
В Раді вистачить ідіотів щоб прийняти законопроект ...
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20.08.2021 11:37 Ответить
Разумков. Ты бы думал сначала о благосостоянии народа, а потом о гербе. От того какого размера будет герб, люди богаче не станут И состояния их не улучшится. Вот о чем надо думать, а главное делать
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20.08.2021 11:38 Ответить
Дебильный герб от дебильного президента. Лучше Тризуба герба не придумать.
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20.08.2021 11:38 Ответить
Гав! Гав! Гав!В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 8631
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20.08.2021 11:41 Ответить
герб как герб...
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20.08.2021 11:42 Ответить
прописано в Конституции, - там, к сожалению (барыги) / Большой герб ВР не утвердит. Будет обращение в "обновлённый " Коломойским КС чтобы тот по просьбам ВР и трудящихся отменил Большой герб Украины. Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского-с изображением запорожского козака. "В идише для украинцев нет обозначения . Есть слово "казак". В еврейском сознании это украинец-резун, символ насилия а Хмельницкий убийца евреев.- Вольф Москович .О советском прошлом и идеализации Израиля".
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20.08.2021 11:42 Ответить
Бедные евреи! Все их убивали! Вот так посмотришь на каломойского с его вовочкой - и думаешь: "за чьто?!" В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 5097
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20.08.2021 11:53 Ответить
Львы, стрельцы и рябина - главные символы для украинцев?
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20.08.2021 11:44 Ответить
С какой целью интересуетесь?
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20.08.2021 13:40 Ответить
Похоже, что я не тех считаю украинцами. В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 3995
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20.08.2021 16:16 Ответить
Конечно не тех. Ваши "украинцы" среди берёзок и рябинок живут.
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20.08.2021 16:27 Ответить
В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 3490

"цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. "(с) - папуасы, сц#ко, а не зепутаты.
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20.08.2021 11:44 Ответить
Про референдум правильно сказал. Кстати, а возможность проведения народных референдумов патриоты с треском провалили, к сожалению!
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20.08.2021 11:45 Ответить
прекратили бы вы весь етот зеленый замес...
дочка смеется-жалуется - ни одной нормальной бровистки в Киеве не осталось
все в раде - страну выщипывают...
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20.08.2021 11:46 Ответить
зачем такое убожество принимать? у нас тризуб оч. лаконичный и красивый, пусть так и будет!!!
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20.08.2021 11:52 Ответить
Заберіть свої смердючі руки від конституції, відрижки совка!
Ви конституцію лиш вибірково дотримуєтеся, тому й чіпайте її.
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20.08.2021 11:55 Ответить
Вахтанг Кіпіані

17 серпня о 23:28 ·

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка. Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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20.08.2021 12:09 Ответить
Не надо позорится принимая это СРЕДНЕВЕКОВОЕ УБОЖЕСТВО за "герб" /трезубца вполне достаточно и даже без щита/!
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20.08.2021 12:41 Ответить
Не надо позорится принимая это СРЕДНЕВЕКОВОЕ УБОЖЕСТВО за "герб" /трезубца вполне достаточно и даже без щита/! Сбежавшие из Украины мигранты гневно разоблачая, требуя и наставляя украинцев часто не понимают о чём идёт речь. Слово герб происходит от немецкого слова Erbe- наследие. В частности, гербовая фигура козака в гербе Украины символизирует наследие и временную связь государственных образований Войско Запорожское-УНР- сегодняшняя Украина.
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20.08.2021 14:28 Ответить
А чего сразу от динозавров не рисовать "наследие"! Мы живем в 21 веке и надо соответвовать современности1
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21.08.2021 14:37 Ответить
Передайте этому квартальному дурачку с трускавецким дипломом, что изменения в конституцию проводятся 300 голосами, а не 226.
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20.08.2021 12:57 Ответить
Хто ви такі, щоб приймати таке рішення?
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20.08.2021 13:07 Ответить
Кличко ризикує пропустити зелений джеб, США переносить візит Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=jQpJK5mPEn4
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20.08.2021 13:12 Ответить
В каком веке в Украине львы водились? В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 5354
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20.08.2021 13:55 Ответить
Подурели ЗЕ!лепупенки со своей пивной этикеткой!! В каком месте это уродство - герб?? Уберите свои паганые хапалки от нормального, истинно Украинского Герба. Тризуб!! И ничего больше
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20.08.2021 14:08 Ответить
$$$yK@!!!!! У меня нет слов.
Один из наивысших гос.чиновников, по сути - в первой тройке,
глава высшего законодательного органа страны понятия не имеет даже о тех конституционных нормах, о которых рассуждает вслух в данный момент.
Какие 226?????????

Конституція України:
"Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".

Ну ни шабу, чтобы не обхезаться!!! Дегенераты фуевы!
Грёбаный стыд!!!
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20.08.2021 14:24 Ответить
Есть герб Украины, единственный и неповторимый. Напечатали на маленьком листе - малый герб, напечатали на большом - большой герб. Больше нечем заняться?
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20.08.2021 14:30 Ответить
300 д*б*л*в - це сила!
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20.08.2021 15:43 Ответить
Так давайте и страну переименуем! Шо там мелочиться?! Не "Украина", а "Членограйка" - мечта ублюдков из криворожских подворотен. Понавыбирали долб....в, и радуются, идиоты.
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20.08.2021 17:37 Ответить
этот герб красивше, чем тот с архангелом.
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21.08.2021 03:29 Ответить
 
 