В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховной Раде хватит голосов народных депутатов для принятия в первом чтении законопроекта о большом гербе Украины.
Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько я понимаю, голосоваться он будет в первом чтении. Там необходимо 226 голосов, поэтому учитывая количество народных депутатов, которое планируется для участия, и зная позицию некоторых из них, я думаю, будет достаточно для того, чтобы проголосовать этот законопроект в первом чтении", - сказал Разумков.
При этом спикер отметил, что ему больше нравится малый герб Украины - Тризуб.
"Мне ближе всего Тризуб. Но если вы посмотрите, как это прописано в Конституции, - там, к сожалению, некоторые части определены. Проблема заключается в следующем – если мы говорим об изменениях… в Конституцию, для того, чтобы оставить там просто малый герб Тризуб, то для этого надо проводить референдум. А сколько стоит референдум, я уже не один раз говорил", - пояснил Разумков.
Как сообщалось, 24 августа народные депутаты на внеочередной сессии рассмотрят законопроект о большом государственном гербе Украины (№5712).
В этот же день состоится торжественное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Акта независимости Украины.
Пожалуйста, подождите...
госдеятели - думаю они уже и сами в ето поверили...
"цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись… А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. "(с) - папуасы, сц#ко, а не зепутаты.
дочка смеется-жалуется - ни одной нормальной бровистки в Киеве не осталось
все в раде - страну выщипывают...
Ви конституцію лиш вибірково дотримуєтеся, тому й чіпайте її.
17 серпня о 23:28 ·
Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка. Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
https://www.youtube.com/watch?v=jQpJK5mPEn4
Один из наивысших гос.чиновников, по сути - в первой тройке,
глава высшего законодательного органа страны понятия не имеет даже о тех конституционных нормах, о которых рассуждает вслух в данный момент.
Какие 226?????????
Конституція України:
"Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України".
Ну ни шабу, чтобы не обхезаться!!! Дегенераты фуевы!
Грёбаный стыд!!!