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Афганистан (599) голод (147) ООН (3935)

После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН

Около 14 млн человек в Афганистане могут столкнуться с серьезным голодом после захвата страны боевиками Талибана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом сообщила глава Мировой продовольственной программы ООН Мэри Эллен Макгруарти.

Страна уже столкнулась с сильной засухой — второй за три года — и социально-экономическими последствиями пандемии коронавируса. По словам Макгруарти, захват страны талибами усугубил ситуацию в Афганистане с ужасной до катастрофической.

В частности, засуха в этом году привела к потере 40% урожая, что вызвало разрушительное воздействие на животноводство, отметила представитель ООН.

Она также призвала международных доноров предоставить $200 млн, необходимых для предоставления продовольствия Афганистану.

ЮНИСЕФ также предупредил на этой неделе, что один миллион детей в возрасте до пяти лет в стране могут столкнуться с недоеданием к концу 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами

15 августа радикальное исламское движение Талибан вошло в Кабул и захватило власть в Афганистане. Боевикам удалось захватить кучу американского оружия на миллиарды долларов и даже вертолеты.

19 августа спикер Талибана заявил, что организация провозглашает создание "Исламского Эмирата Афганистан".

Движение Талибан действует по законам шариата. Этот режим предусматривает очень жесткие правила и фактическое лишение женщин всех их прав.
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Топ комментарии
+18
Минуточку...!!!! Это их осознанный выбор. Они их приняли ..безропотно. У кого то есть возражения???..... по сути это решения страны. Ну тогда пусть сами себя и кормят....!!!!
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20.08.2021 11:31
+16
Выражаю глубокую обеспокоенность.
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20.08.2021 11:25
+15
Странно. ООН было глубоко пох, когда амеры занимались этим осиным гнездом. А сейчас озаботились? После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 7187
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20.08.2021 11:27
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Выражаю глубокую обеспокоенность.
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20.08.2021 11:25 Ответить
Рашка говорит что все даже лучше чем было. Так что зря беспокоитесь. Нет повода не доверять Рашке. Афганцы будут с жиру беситься После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 8415
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20.08.2021 11:42 Ответить
Раша пришлёт гуманитарную помощь - свиней?🐖🐷?
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20.08.2021 11:58 Ответить
"Нет повода не доверять Рашке." - это утверждение в корне неверно. Так что, беспокоюсь не зря.
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20.08.2021 12:25 Ответить
що, мак не вродив ? После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 7761
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20.08.2021 17:40 Ответить
Да нет, я о правах человека...
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20.08.2021 18:17 Ответить
Мы все очень обеспокоены
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20.08.2021 11:26 Ответить
После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 2146№92
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20.08.2021 11:30 Ответить
Трагедия
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20.08.2021 11:26 Ответить
Странно. ООН было глубоко пох, когда амеры занимались этим осиным гнездом. А сейчас озаботились? После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 7187
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20.08.2021 11:27 Ответить
Я прям бачу, на переговорах з талібами Меркель у паранджі))
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20.08.2021 14:19 Ответить
Она также призвала международных доноров предоставить $200 млн, необходимых для предоставления продовольствия Афганистану" - Может не стоит этого делать??!!!
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20.08.2021 11:29 Ответить
🐷🐷🐖🐖якщо дійсно голодні то з'їдять!
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20.08.2021 12:02 Ответить
Конечно, не стОит! У них полно оружия, я за поребриком полно еды, правда, расиянского качества...
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20.08.2021 12:30 Ответить
Минуточку...!!!! Это их осознанный выбор. Они их приняли ..безропотно. У кого то есть возражения???..... по сути это решения страны. Ну тогда пусть сами себя и кормят....!!!!
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20.08.2021 11:31 Ответить
Мак жрать будут
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20.08.2021 11:37 Ответить
есть альтернативное предложение - пусть жрут талибов !
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20.08.2021 11:40 Ответить
Это осознанный выбор взрослых. А дети тут причем?
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20.08.2021 11:57 Ответить
Родители отвечают за своих детей, вот пускай и отвечают, при чем тут ООН?
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20.08.2021 12:07 Ответить
все как у нас - 73% за зебила и 67% бедных - все справедливо
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20.08.2021 12:22 Ответить
Чи не пох, им цивилизацию привезли они ее похерили
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20.08.2021 11:32 Ответить
После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 7044 Призывают подкармливать талибов. Это из той же серии, когда Красный Крест гонит гуманитарную помошь в Лугандонию.
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20.08.2021 11:35 Ответить
Только мне как-то совершенно пох.. на это?
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20.08.2021 11:36 Ответить
Ну зато Красному Кресту, ОБСЕ и ООН будет чем заняться. Главное почаще заглядывайте в глаза Х***лу и подкармливайте террористов. Думаю беженцами уже на пол пути к Беларуско-Европейской границе.
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20.08.2021 11:36 Ответить
Любят ислам тамошние дикари, пусть насЬІтятся его прелестями.
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20.08.2021 11:36 Ответить
Они без женщин и детей убегали бросив их на произвол судьбы. Никто там женщин и детей кормить не будет. Еда и продовольствие достанется военным и талибам.
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20.08.2021 11:37 Ответить
Главное США убрали свой нос оттудова, не правда ли? Ато только и визгу было что США везде сует свой нос. Откуда там еще США должны забрать свой нос и ввести туда росийских *асвабадителей*?
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20.08.2021 11:38 Ответить
Вони самі цього хотіли.
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20.08.2021 11:39 Ответить
Если афганцам нравится нищета и разруха, это их выбор, они сами этого захотели.
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20.08.2021 11:42 Ответить
Все оккупанты так говорят, даже кацапы.
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20.08.2021 11:48 Ответить
А почему Аллах их не накормит?
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20.08.2021 11:48 Ответить
Кстати да, пускай Аллах их кормит, а не ООН
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20.08.2021 12:10 Ответить
Они сами этого захотели, и слились перед талибами осознанно. Так с какого хрена мир их кормить еще должен? Если за 20 лет не захотели создать себе цивилизацию, пусть катятся к чертовой матери в свои пещеры и голодают.
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20.08.2021 11:49 Ответить
После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 971
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20.08.2021 11:55 Ответить
моя кошка бродит по мне ка по трассе, а мне вечером на работу, спать не дает, так я о чем, Афганистан на фиг никому не нужен, в отличии от моей кошки.
а вот маскавиты проблем отгребут.
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20.08.2021 11:57 Ответить
слезы мешают мне говорить (с)
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20.08.2021 12:16 Ответить
-Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. (С) О.И.Бендер.
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20.08.2021 12:27 Ответить
Мак неприхотлив - урожай будет.
Конопле вообще засуха пофиг.
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20.08.2021 12:31 Ответить
И что из того?
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20.08.2021 12:57 Ответить
куда отправить озабоченность?
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20.08.2021 13:43 Ответить
и ШО... даже мака не будет?
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20.08.2021 13:44 Ответить
Оружие взамен на еду.Классика После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН - Цензор.НЕТ 4128
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20.08.2021 13:53 Ответить
Зараз це проблема пуйла, най їх годує .
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20.08.2021 14:31 Ответить
Они сами этого хотели.
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20.08.2021 16:55 Ответить
14 млн.? Цікаво, а скільки тоді талібів?
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20.08.2021 19:07 Ответить
Предлагаю сдать Афган в концессию Китаю на 20 лет, пусть там применят уйгурский протокол. Говорял, вылечивает от талибизма.
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25.08.2021 14:22 Ответить
 
 