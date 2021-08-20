Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 3 сентября: экс-нардеп намерен объявить голодовку (обновлено)

Апелляционный суд г. Киев перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко в виде содержания под стражей на 3 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на транляцию заседания на Фейсбуке-странице Семенченко.

Сегодня, 20 августа, Апелляционный суд г. Киев должен был рассмотреть жалобу на меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко в виде содержания под стражей. Однако из-за недоставки в апелляционный суд матпериалов дела из суда первой инстанции, Соломенского райсуда Киева, рассмотрение жалобы перенесли на 3 сентября.

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После объявления о переносе Семенченко заявил, что, по его мнению, таким образом следствие затягивает время, чтобы подать уже новое ходатайство о мере пресечения.

Также Семенченко заявил, что по прибытии в СИЗО он напишет заявление об объявлении голодовки.

"Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого! Причина переноса - Соломенский суд не в успел за месяц передать документы по делу. На самом деле судьи понимают, что дело сплошной фейк и не хотят марать руки принимая беззаконные решения под давлением СБУ и Офиса Президента. Семен заявил на суде, что "сломать украинского добровольца никому не удастся! Мы выстояли против врага в 2014, выстоим и сейчас! Правда и победа за нами! Спасибо за поддержку! Слава Украине!" Семенченко продолжают незаконно удерживать в изоляторе СБУ уже 6 месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста дома. Его лишили права на свидания с родными и близкими, а СБУ угрожает уголовными производствами уже и жене Наталье Музыке", - говорится в сообщении на странице экс-нардепа.





Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.