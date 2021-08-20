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"Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на объективность и непредвзятость суда при рассмотрении иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Об этом он заявил журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что суд будет объективным… Я думаю, что суд должен быть непредвзятым… при рассмотрении этого вопроса", - сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "НАШ" хотят лишить лицензии через суд

"Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей - у нас персональная ответственность. Я достаточно часто бываю на эфирах, в том числе на вашем канале (телеканале "НАШ" - ред.). И, к сожалению, прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и "наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей" украинского общества.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости.

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Топ комментарии
+50
давно пора закрыть это мураевское говнище...
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20.08.2021 11:45
+36
нехер приглашать идиотов высказывания которых попадают под статью, бля и это говорит глава верховной рады, пиндец
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20.08.2021 11:47
+36
А разумков ещё большая мразь,чем кажется на первый взгляд.
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20.08.2021 11:48
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давно пора закрыть это мураевское говнище...
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20.08.2021 11:45 Ответить
УКРАИНА 24 ? вылизывают очко ишака 24х7. оставить?
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20.08.2021 12:05 Ответить
Це напевно не свобода слова, це ж ворожа пропаганда і треба бути абсолютним дебілом , і ворогом щоб з цим не боротися! Вороги гопки скачуть від безкарності, ноги витирають об Державу, об владу, об українство, а убогі ублюдки граються в дєрьмократію! ВІЙНА, ворог лютує і вбиває самих найкращих!!!!
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12.09.2021 18:04 Ответить
Не нельзя, а нужно
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20.08.2021 11:46 Ответить
А чё ж ты гнида тогда не заступился за девчат которые зеленского напугали?
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20.08.2021 11:47 Ответить
Потому что он агент кремля
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20.08.2021 12:04 Ответить
Разумков - ещё та рыговская тварь, корчит из себя "умеренного", но ватник прожжённый
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20.08.2021 13:44 Ответить
нехер приглашать идиотов высказывания которых попадают под статью, *** и это говорит глава верховной рады, пиндец
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20.08.2021 11:47 Ответить
А разумков ещё большая мразь,чем кажется на первый взгляд.
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20.08.2021 11:48 Ответить
так он из партии регионов, какой он еще может быть...
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20.08.2021 11:53 Ответить
а за запрошення таких "гостей" можна?
ватна плісінь вже береги позагубила
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20.08.2021 11:48 Ответить
Риг відмазує ригів та комуняк.
мураєв власник каналу і постійно несе українофобську маячню і рашенську пропаганду на своєму каналі не_НАШ.
Наказуйте за це.
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20.08.2021 11:48 Ответить
Вони завтра з пуйлом телеміст влаштують, риг разумков скаже, що це нормально.
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20.08.2021 11:52 Ответить
а он именно так и скажет и "свободой слова" свою задницу прикроет...
хитрый зеленый овец - за ним глаз да глаз...
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20.08.2021 11:57 Ответить
шо, прямо так у методичці і написано?
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20.08.2021 11:50 Ответить
его используют на всю катушку пропагандоны рашистские, выдавая их высеры за мнение всех украинцев.
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20.08.2021 11:51 Ответить
Його рейтинг - АЖ 0,58%!!! "Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ" - Цензор.НЕТ 6687 Для порівняння: 1+1 - 8,71%, ICTV - 8,68%, ТРК Україна - 8,2%!
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20.08.2021 11:54 Ответить
" Его нельзя закрывать."
Его нужно закрыть, или его сожгут вместе с так называемыми "журналистами"
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20.08.2021 11:54 Ответить
Правильно, его надо закрыть из соображений пожарной бесопасности
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20.08.2021 13:45 Ответить
не зди, всегда есть режиссер трансляции, который перекрыть может фонтан за 1 сек, и вообще во избежание там наверняка задержка есть несколько секунд
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20.08.2021 11:50 Ответить
а закону про декомунізацію хіба немає? хіба компартія не заборонена в Україні?
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20.08.2021 11:52 Ответить
надо думать что говоришь и не будет проблем
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20.08.2021 11:51 Ответить
и это будет один за кандидатов в президенты)
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20.08.2021 11:51 Ответить
На Прямому постійно риг Бойко вештається. Нікого це не смущає
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20.08.2021 11:53 Ответить
Ні разу не бачив.
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20.08.2021 11:57 Ответить
Я там бачив Шуфрича. Це, бл.дь нормально?
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20.08.2021 12:16 Ответить
для плюралізму - і Бойко, і Шуфрич, і Ю.Мірошниченко, і Скорик, і Качний, і Шуляк, і Янченко, і Бардіна, і Буймістер, і Василевська, і Дунда, і Жмеренецький, і Камельчук, і Кравчук, і Мокан, і Чернєв, і Юраш, ... та всіх не згадаю, хто на Прямому в альтернативу виступає... Да, а Медведчука, Рабіновича, Агрохімії, Корнієнка і ще багатьох не було ні разу... Ну, їх вибір...
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20.08.2021 13:14 Ответить
Там вообще сплошные фейки. Вот буквально вчера появилось сообщение на экране с ссылкой на одного уважаемого журналиста: мол в ОП приказали не разглашать информацию о потерях в ООС (не дай Бог!) в праздничные дни. Полный бред, как по мне, но найдутся те, к то в этот бред поверит. "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 2358
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20.08.2021 12:02 Ответить
Це не "брєд", на жаль, Бутусов сказав правду... "Сплошние фейки"- це продукт вашого хворого зеленого розуму.
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20.08.2021 12:43 Ответить
Я был прав, один уже в этот бред поверил! "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 3696
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20.08.2021 14:08 Ответить
У Шустера і в Мосійчук те ж він є!
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20.08.2021 13:27 Ответить
Разумков - така ж потвора як і Зеленський, тільки хитріша.
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20.08.2021 11:54 Ответить
мурдая зеленая пионерская мысль - т.е. мети на телеканалах шо угодно, если язык чешется...
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20.08.2021 11:54 Ответить
Дебил Разумков,они повторяли тот эфир на следующий день.
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20.08.2021 11:54 Ответить
А чому не Глоба? "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 4499
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20.08.2021 11:59 Ответить
Він втік до Ростову ще в 19 році разом з порохоботами. Зебіли підтвердять.
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20.08.2021 11:59 Ответить
Какой Росс? Жалкий аматор. Баба Ванга там предсказывает каждый год великое процветание росеюшке))
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20.08.2021 12:05 Ответить
Астролог Росс уже предрекал победу Ю.В.Т. ! ))))))))))) И что? Наш одесский Росс за бабки и вам что-нибудь "предречет", а потом отморозиться. "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 8025
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20.08.2021 13:27 Ответить
Заигрывает т. Разумков Ищет дешевенькой популярности... как все перед выборами...
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20.08.2021 11:57 Ответить
тобто гнати антиукраїнську муйню - можна, а закривати - ніт?!
нєдоРазумкофф, ти зрозумій, що якщо їх зараз не закриють, то восени їх просто зариють..
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20.08.2021 12:02 Ответить
Давайте гитлера позовем в прямой єфир, разумков сказал можна.
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20.08.2021 12:05 Ответить
Разумков сепар.
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20.08.2021 12:03 Ответить
причем потомственный! номенклатура! "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 5449
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20.08.2021 12:05 Ответить
Комсомольчик заступился за комуняку "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 1351 "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 8432
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20.08.2021 12:04 Ответить
Пусть пригласят явного кожеголового и пусть гость расскажет про майн кафт фюрера в прямом эфире. Рыгов бывших не бывает.
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20.08.2021 12:05 Ответить
Маски сброшены ! Хитроватый спикер без мыло лез в задницу клоуна ....пока видел в нем рулевого для своих планов. Теперь ,когда банковая ищет новый фарватер, он выходит на сцену....А планы у него далеко идущие.
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20.08.2021 12:05 Ответить
З однієї сторони Разумков правий, але ж невже редактор і ведучий не чують, що верзе гість, та і гостями цих покидьків важко назвати. Ну, зрозуміло же, що "гості" спеціально підібрані, і всі прекрасно розуміють, що вони будуть нести, якщо, навіть наперед їм сценарій не пишуть.
В совдепі була цензура на ТБ та радіо, сигнал йшов з затримкою кілька секунд, щоб цензор (не сайт) міг вимкнути пряму трансляцію. Я так думаю, що треба було би таку цезуру для початку на каналі НАШ запровадити. Ну, якщо не навчиться за певний час, то закрити. От такий суперечливий компроміс. Хоча є тут підводні камені. Зелені можуть захотіти таке запровадити це будь де
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20.08.2021 12:07 Ответить
Розумков , - а почему телеканал Ваш , но не Наш приглашает гостей с антиукраинской позицией а ведущие как будто бы спят и пьют боярышник вместе с скабеевой .
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20.08.2021 12:08 Ответить
А приглашать в прямые эфиры врагов Украины можно? Пусть теперь канал отвечает по украинскому законодательству, а свои сопли Разумков пусть льет в коморке папы Карла.
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20.08.2021 12:18 Ответить
Відкрию великий-превеликий секрет. Зазвичай прямий ефір - не зовсім прямий, там іде затримка 20-30 секунд (особливо в політичних ток-шоу, щоб ніхто нічо такого не ляпнув чи не матюкнувся). Тому за бажання режисер трансляції міг її вирубити чи рекламу дати!
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20.08.2021 12:25 Ответить
Зеленский доктору - В последнее время, когда сижу на рабочем месте, жопой чувствую вибрацию от кресла. Причём вибрация постепенно усиливается.
Доктор Зеленскому - Медицина тут бессильна - это Разумков ножки кресла подпиливает.
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20.08.2021 12:41 Ответить
всплыл очередной кусок пятой колонны, а таким белым и пушистым себя показывал
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20.08.2021 12:49 Ответить
Ах ты вата,ах ты крыса…Уже не первый раз сопли жуёт и дураком прикидывается в подобных вопросах
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20.08.2021 13:06 Ответить
Он подчеркнул, что свобода слова - одно из больших достижений Украины- прорашистский служивый не договаривает , что именно это достижение Украины в 2014 году привело войну в Украину ,которая унесла около 15000 тысяч жизней.Нельзя сравнивать рашистскую,оккупационную свободу слова,которая всегда и в каждой стране приводит к одному и тому же результату- кровопролитию,хаосу,потере территорий и т.д, с украинской .которая должна защищать государство Украина и ее народ
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20.08.2021 13:10 Ответить
А если телеканал приглашает только врагов Украины, которые высказываются ещё похлеще скабеевых, киселёвых и соловьёвых? Закрывать на это глаза? Надо не только канал закрывать, но и сотрудников - на нары. За антиукраинскую пропаганду и содействие агрессору...
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20.08.2021 13:16 Ответить
фамилия разумков-а тупой...
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20.08.2021 13:35 Ответить
Закрыть к х@ям собачьим !!!
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20.08.2021 13:44 Ответить
А это уже незаконное давление на суд высокопоставленного украинского должностного лица! Дело не просто в отдельных выступлениях, а в систматической антиукраинской, антигосударственной пропаганде, процветающей на этом канале, а это уже, в условиях гибридной войны с Россией, угроза национальной безопасности.
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20.08.2021 13:46 Ответить
Може хто й мав сумніви у малороській ментальності разумкова - та тільки не я! Це створіння намагається створити собі образ якогось "суспільного арбітра", типу він "над сутичкою" - споглядає на все абстраговано і справедливо та зважено "судить"... Та таке лайно діє тільки на зомбоватяний лохторат малороських зебілоїдів, а люди з відкритими очима і ясним розумом добре бачать - куди ведуть "благії наміри" разумкова.
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20.08.2021 13:54 Ответить
Разумков, а якщо телеканал спеціально запрошує всяких гнид жопоблоківських і їх вустами озвучує полюції ***** та кацапсячих імеріалістів?
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20.08.2021 14:13 Ответить
Подпуйловник зеленый обыкновенный ...
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20.08.2021 14:41 Ответить
Такі "гості" повинні вже давно сидіти в іншому місці а не в телестудіїї. А телеканалу тут нічого займати таку позицію гвалтівника - " і я не я і вона не моя і взагалі я кастрат", треба нести відповідальність.
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20.08.2021 15:13 Ответить
Гості то окрема тема. Там сам власник - Мураєв наговорив стільки, що у будь-який , поважаючий себе країні, таке не лишилося б без наслідків.
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20.08.2021 15:51 Ответить
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Щоб прихилити електорат , він часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. Така поведінка посилює прокремлівські сили в Україні.Разумков не сприяє в прийнятті законів про колаборантів , хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .
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20.08.2021 15:59 Ответить
Ну якщо підставивши голову під стік лайна і вдавати що то джерельна вода,то таварищ неразумков жук навозний .
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20.08.2021 16:28 Ответить
Ну вообще-то с одной стороны он прав. Но с другой - подбор "гостей" отражает редакционную политику канала, вот ЕЁ можно проанализировать. Что такое "тенденциозный подбор" вы в курсе?
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20.08.2021 16:37 Ответить
В Узбекистане за такое с ходу дали 7 лет колонии.
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20.08.2021 16:49 Ответить
Пропаганда и информационная война не одно и то же со свободой слова.
Подмена понятий и искривление толкование. Как двойное и "тройное" гражданство.
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20.08.2021 16:51 Ответить
"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 2697А Азарова можна ще на усю Україну транслювати ...?

А він - на НАШ -частий "гість" "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 4343
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20.08.2021 17:45 Ответить
Можна. І треба.
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21.08.2021 04:57 Ответить
 
 