"Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на объективность и непредвзятость суда при рассмотрении иска Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".
Об этом он заявил журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я очень надеюсь, что суд будет объективным… Я думаю, что суд должен быть непредвзятым… при рассмотрении этого вопроса", - сказал Разумков.
Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах.
"Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей - у нас персональная ответственность. Я достаточно часто бываю на эфирах, в том числе на вашем канале (телеканале "НАШ" - ред.). И, к сожалению, прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала", - отметил Разумков.
Он подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и "наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей" украинского общества.
Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен инициировать иск об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за разжигания в его эфире религиозной ненависти и распространения скрытых призывов к нетерпимости.
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ватна плісінь вже береги позагубила
мураєв власник каналу і постійно несе українофобську маячню і рашенську пропаганду на своєму каналі не_НАШ.
Наказуйте за це.
хитрый зеленый овец - за ним глаз да глаз...
Его нужно закрыть, или его сожгут вместе с так называемыми "журналистами"
нєдоРазумкофф, ти зрозумій, що якщо їх зараз не закриють, то восени їх просто зариють..
В совдепі була цензура на ТБ та радіо, сигнал йшов з затримкою кілька секунд, щоб цензор (не сайт) міг вимкнути пряму трансляцію. Я так думаю, що треба було би таку цезуру для початку на каналі НАШ запровадити. Ну, якщо не навчиться за певний час, то закрити. От такий суперечливий компроміс. Хоча є тут підводні камені. Зелені можуть захотіти таке запровадити це будь де
Доктор Зеленскому - Медицина тут бессильна - это Разумков ножки кресла подпиливает.
Подмена понятий и искривление толкование. Как двойное и "тройное" гражданство.
А він - на НАШ -частий "гість"