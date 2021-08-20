Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт
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Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка. Такое убеждение высказал Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.
"В мире развернулась конкуренция за сырье, и здесь все, прежде всего, должны принимать интересы внутреннего производителя. Из этого должна исходить и Украина", - отметил эксперт.
По его словам, правительство должно найти баланс, который позволит Украине выполнить свои международные обязательства, в том числе перед Всемирной торговой организацией, но в то же время - преодолеет дефицит на рынке металлолома и сделает так, что Украине не придется потом импортировать сырье, которое бесконтрольно вывезли.
"Мы, конечно, не Китай, который может применять торговые войны и что-то нарушать. Но внутренние национальные интересы должны преобладать (..) Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной металлургии, и чтобы у нас не возникало периодически ситуаций коллапса или дефицита с металлоломом в Украине ", - резюмировал Забловский.
Напомним, согласно статистике, экспорт металлолома ежемесячно составляет около 100 000 тонн. К концу года прогнозируемый экспорт, если он не будет запрещен, достигнет миллиона тонн. Поэтому промышленники и отраслевые эксперты в один голос призывают власти уже в ближайшее время запретить экспорт металлолома. По их словам, если этого не сделать, уже осенью в Украине неизбежно сократятся объемы выплавки стали и экспорта. А это означает рост безработицы, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сокращение валютной выручки, что затруднит Национальному банку задачу поддержания курса национальной валюты.
Ранее председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявлял о критической ситуации с обеспечением металлоломом, которая сложилась на самом отечественном электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь". Он сообщил, что на предприятии может повториться ситуация 2015 года, когда "Интерпайп Сталь" из-за дефицита сырья простаивал два месяца.
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хто на Цензоре изобретатель заголовков? - ну маладец же..
"тут можна немного прибарахлится, еще и внукам останется.."
всегда знал шо токари - люди с понятием....
к чему ето я?
а вот... - хто радеет за стружку, а хто выносит завод....
и ето два разных токаря, заметьте..
"Поддержим национального (Васадзе- ))) производителя и в..бем пошлины на авто" - прошло много лет.....
Где этот "национальный" производитель?
В данном случае протекционизм служит для того, чтоб выкачать из старого оборудования все, что можно без вложения денег, а дальше .....
А куди ж дівають вироблене заводи? Експортують в БАКСАХ, купуть лом за грн.
Може тоді "ексПЕРД" пояснить чому ціна на внутрішьному ринку виросла майже в двічі? РУДА - власність народу.
Одного не могу понять почему Украина должна позаботиться об интересах металлургов?
У нас что металлургические предприятия государственные? Или у нас не рыночные отношения?
Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной
Так а кто же не дает хозяевам металлургических предприятий их стимулировать? Пусть дают адекватную цену на металлолом и он не будет вывозиться. Все достаточно просто. Или опять в угоду нашим олигархам будет страдать целая страна переложив их проблемы на свои плечи?
Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка.
А заботится о нуждах в металле на внутреннем рынке не нужно. Может металлургам тоже надо пошлины поднять на вывоз металла из страны? Ну чтобы поддержать отечественных производителей, которые делают свою продукцию из металла. Или это другое?
Может вики неправильно трактует протекционизм. В статье как бы обратное предлагается - ограничить вывоз. И каким образом улучшат социальные показатели, если запретят вывоз металлолома и заставят таким образом продавать его украинским олигархам по меньшей цене?
"Protectionism refers to government policies that restrict international trade to help domestic industries. Protectionist policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy but can also be implemented for safety or quality concerns. " взято з сайту investopedia.com