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Новости Экономика
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экспорт (257) металлолом (107)

Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт

Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка. Такое убеждение высказал Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"В мире развернулась конкуренция за сырье, и здесь все, прежде всего, должны принимать интересы внутреннего производителя. Из этого должна  исходить и Украина", - отметил эксперт.
По его словам, правительство должно найти баланс, который позволит Украине выполнить свои международные обязательства, в том числе перед Всемирной торговой организацией, но в то же время - преодолеет дефицит на рынке металлолома и сделает так, что Украине не придется потом импортировать сырье, которое бесконтрольно вывезли.


"Мы, конечно, не Китай, который может применять торговые войны и что-то нарушать. Но внутренние национальные интересы должны преобладать (..) Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной металлургии, и чтобы у нас не возникало периодически ситуаций коллапса или дефицита с металлоломом в Украине ", - резюмировал Забловский.


Напомним, согласно статистике, экспорт металлолома ежемесячно составляет около 100 000 тонн. К концу года прогнозируемый экспорт, если он не будет запрещен, достигнет миллиона тонн. Поэтому промышленники и отраслевые эксперты в один голос призывают власти уже в ближайшее время запретить экспорт металлолома. По их словам, если этого не сделать, уже осенью в Украине неизбежно сократятся объемы выплавки стали и экспорта. А это означает рост безработицы, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сокращение валютной выручки, что затруднит Национальному банку задачу поддержания курса национальной валюты.


Ранее председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявлял о критической ситуации с обеспечением металлоломом, которая сложилась на самом отечественном электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь". Он сообщил, что на предприятии может повториться ситуация 2015 года, когда "Интерпайп Сталь" из-за дефицита сырья простаивал два месяца.

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Топ комментарии
+9
Ахметов каждый день будет здесь ныть что ему нужно стать единственным покупателем металолома? Какой к чертям Ахметов украинский производитель? Ахметов украинский вор живущий во Франции и отправляющий туда и наши деньги и металолом.
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20.08.2021 12:05
+8
Дєд Джо сказав принаймні одну розумну річ - капіталізм без конкуренції - це експлуатація. А нашим нуворишам -клєптоманам конкуренція це вила в дупіту.
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20.08.2021 12:13
+7
Т.е. конкурировать ценой каламойши, ахметки и пинчуки не хотят, они хотят раком продавцов лома поставить? а еще лучше обязать законом, благо рада вся зеленая, продавцов лом на 1 грн за тонну продавать?
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20.08.2021 11:57
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Т.е. конкурировать ценой каламойши, ахметки и пинчуки не хотят, они хотят раком продавцов лома поставить? а еще лучше обязать законом, благо рада вся зеленая, продавцов лом на 1 грн за тонну продавать?
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20.08.2021 11:57 Ответить
Дєд Джо сказав принаймні одну розумну річ - капіталізм без конкуренції - це експлуатація. А нашим нуворишам -клєптоманам конкуренція це вила в дупіту.
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20.08.2021 12:13 Ответить
що ви хочете від тих, хто досі на автомати з газованою водою трочить....
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20.08.2021 12:22 Ответить
По всей видимости - проплатить "эксперту" для Ахметова выгоднее, чем платить за сырье реальную цену. А ведь именно закупка по рыночным ценам решила бы все проблемы с вывозом металлолома.
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20.08.2021 12:00 Ответить
покупайте дороже чем экспортеры и вам будет счастье
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20.08.2021 12:01 Ответить
Гудок дороже чем за 2 грн/кг не хочет покупать, как другие. Ему кроме бесплатной раб. силы и електроенергии еще нужен бесплатный лом чтобы рабы собирали. К тому же ему нужно замок и яхты- самолеты содержать за бугром. Войдите в его положение
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20.08.2021 12:08 Ответить
наламати залізяк?
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20.08.2021 12:02 Ответить
этот "внутренний производитель" должен позаботиться об интересах Украины, и платить реальную цену за сырье. Украина этим упырям и так обеспечивает низкую себестоимость и еще "должна" - як земля колгоспу...
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20.08.2021 12:04 Ответить
Ахметов каждый день будет здесь ныть что ему нужно стать единственным покупателем металолома? Какой к чертям Ахметов украинский производитель? Ахметов украинский вор живущий во Франции и отправляющий туда и наши деньги и металолом.
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20.08.2021 12:05 Ответить
"Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт" и махоркой....
хто на Цензоре изобретатель заголовков? - ну маладец же..
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20.08.2021 12:09 Ответить
6,5 гривен за черный лом/кг и 2,8 гривны за "стружку"+ усушки, утруски, 5-7 % засора и обвес никто не отменял. Ну скажите какой засор металла на 7% после токарного станка и спорить бесполезно. Понятно у меня тонна в месяц выходит, надо куда-то его девать, рабочим на чай/кофе/сахар хватает и то хорошо.
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20.08.2021 12:10 Ответить
а завод со станками и стружкой вынести? - та ето же
"тут можна немного прибарахлится, еще и внукам останется.."
всегда знал шо токари - люди с понятием....
к чему ето я?
а вот... - хто радеет за стружку, а хто выносит завод....
и ето два разных токаря, заметьте..
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20.08.2021 12:31 Ответить
никто и ничего им не должен. пусть покупают по той же цене, что китайцы и турки. и будет им счастье. не?
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20.08.2021 12:11 Ответить
Газа не будет. ГТС там ржавых труб на миллиарды. Ахметка может ******** . Следить надо!
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20.08.2021 12:14 Ответить
У нас соціалістична економіка чи капіталістичний ринок? Дайте на гривню більше і всі бомжи побіжать з металом до вас. Не, хоеться розводити жлобство совкове і давити конкуренцію силами держави.
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20.08.2021 12:14 Ответить
шо опять!? каждый день это нытье "экспертов". где значок "на правах рекламы"?
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20.08.2021 12:23 Ответить
Експерти економіки мабуть не знають що для того аби постала англійська промисловість, три сторіччя було заборонено вивіз вовни. Взагалі протекціонізм це обов'язковий механізм для запуску і підтримики промисловості в державі.
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20.08.2021 12:28 Ответить
"Взагалі протекціонізм це обов'язковий механізм" - мы это видим на примере авто.
"Поддержим национального (Васадзе- ))) производителя и в..бем пошлины на авто" - прошло много лет.....
Где этот "национальный" производитель?
В данном случае протекционизм служит для того, чтоб выкачать из старого оборудования все, что можно без вложения денег, а дальше .....
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20.08.2021 13:06 Ответить
Україна це олігархічна держава, де цивілізовані механізми не працюють. Протекціонізм один із них, виробники європи підтвердять(наприклад виробники сільгосппродукції)
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20.08.2021 13:26 Ответить
Много металлолома както стало на цензоре. Видать к дождю.
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20.08.2021 12:58 Ответить
Парадоксально. ВИРОБИ подоржчали в ДВА рази, а ціна лому не змінилась. Красота.
А куди ж дівають вироблене заводи? Експортують в БАКСАХ, купуть лом за грн.
Може тоді "ексПЕРД" пояснить чому ціна на внутрішьному ринку виросла майже в двічі? РУДА - власність народу.
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20.08.2021 13:01 Ответить
Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт

Одного не могу понять почему Украина должна позаботиться об интересах металлургов?
У нас что металлургические предприятия государственные? Или у нас не рыночные отношения?
Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной

Так а кто же не дает хозяевам металлургических предприятий их стимулировать? Пусть дают адекватную цену на металлолом и он не будет вывозиться. Все достаточно просто. Или опять в угоду нашим олигархам будет страдать целая страна переложив их проблемы на свои плечи?
Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка.

А заботится о нуждах в металле на внутреннем рынке не нужно. Может металлургам тоже надо пошлины поднять на вывоз металла из страны? Ну чтобы поддержать отечественных производителей, которые делают свою продукцию из металла. Или это другое?
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20.08.2021 13:18 Ответить
В Україні олігархічна економіка, саме тому в нас проблеми.Протекціонізм це нормальний інструмент, який дозволив виростити економіці Англії, Сполученим Штатам, Японії та інших розвинених країн. В Україні він звісно не працюватиме, як і "вільний ринок"
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20.08.2021 13:29 Ответить
Протекциони́зм (фр. protectionnisme, от лат. protection - защита, покровительство) - внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг[1]. Целями протекционизма могут быть, например, рост валового национального дохода, увеличение занятости населения, улучшение социальных показателей.

Может вики неправильно трактует протекционизм. В статье как бы обратное предлагается - ограничить вывоз. И каким образом улучшат социальные показатели, если запретят вывоз металлолома и заставят таким образом продавать его украинским олигархам по меньшей цене?
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20.08.2021 13:40 Ответить
В першу чергу це захист внутрішнього ринку від зовнішніх гравців, тому це може бути як тарифи на імпортну промислову продукцію, так і тарифи на експорт сировини. Це наприклад випливає з наступного означення протекціонізму - "Протекціоні́зм - економічна політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі." Або з цього
"Protectionism refers to government policies that restrict international trade to help domestic industries. Protectionist policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy but can also be implemented for safety or quality concerns. " взято з сайту investopedia.com
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20.08.2021 14:22 Ответить
Мінімальна ціна металу в примітивних виробах (арматура) 20 000 гривень за тону. Цигани пропонують скупити брухт за 2 грн. кг.. Вважаю що такі "ціни" при скупівлі брухту є не просто заниженими, а грабіжницькими.
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20.08.2021 13:34 Ответить
Железный лом - в каждый дом!
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20.08.2021 13:53 Ответить
Ахметке и Пине очень хочется сверхприбылей.
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20.08.2021 16:16 Ответить
Так сколько евроблях растаможили! Американские отбивные прут. Металлолома - полно!
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20.08.2021 16:48 Ответить
 
 