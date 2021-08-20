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Афганистан (430) Талибан (138)

"Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"

Сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, известного как "Панджшерский лев", убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану.

Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой", - заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан

Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, "которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу - против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад".

"Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией", - добавил лидер сопротивления.

Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.

Также смотрите: Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ

По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов. Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.

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Топ комментарии
+47
Вот это уже настоящие патриоты своей родины
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20.08.2021 12:12
+18
Кажуть Массуда допомогли прибрати москалі, бо не хотіли, щоб він очолив Афганістан... Він був дійсно поважною фігурою і авторитетом серед більшості афганців! От такого вождя їм не вистачало всі ці 20 років!
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20.08.2021 12:17
+17
Дай Бог успіхів, сили, уміння, згуртованості... підтримуємо і ми Масуда.
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20.08.2021 12:31
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Вот это уже настоящие патриоты своей родины
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20.08.2021 12:12 Ответить
Дай Бог успіхів, сили, уміння, згуртованості... підтримуємо і ми Масуда.
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20.08.2021 12:31 Ответить
Афганистан достал всех с 1979 года так точно многих.. плюс события в США 11 сентября 2001 года имели прямую связь с Афганистаном..в США на сегодня тысячи раненых и погибших..и те кто ненавидит тихо афганцев как страну.... думаю очень скоро нас ждет ЮГОСЛАВСКИЙ СЦЕНАРИЙ В АФГАНИСТАНЕ... когда одну страну разделят на 4-5 страна по ЭТНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ. те кто будет более современным стремиться в демократи получат плюшки и шоколадки а те Талибан будут упорото тупить будут в мировой изоляции..а там погода природа голод и отсутствие перспектив сделает страну просто вымершей территорией...а будут борзеть --то просто пролетая мимо авиация будет системно бомбить села города перевалы базы.. и ракеты будут периодически проводит инспекции..есть тут кто еще живой....
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20.08.2021 13:08 Ответить
для Афгана югославский сценарий может и лучший сценарий... всех враждующих изолировать в своих этнических территориях, начертить границы и пусть развиваются... без войны.
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20.08.2021 13:16 Ответить
Вот их и будут спонсировать и вооружать негласно
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20.08.2021 14:16 Ответить
Пробуй!!!!!
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20.08.2021 12:16 Ответить
Без підтримки зовні їм буде дуже важко. А це вже велике питання - міжнародне визнання чи не визнання влади талібану. Та ким тоді будуть виглядати Моджахеди.
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20.08.2021 12:17 Ответить
Проблема не в тому буде підтримка чи ні. Звісно що буде, і хто її надасть теж вочевидь. Проблема носить логістичний характер - як цю підтримку надавати.
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20.08.2021 12:21 Ответить
Легко... По воздуху, силами ВВС западных союзников... или караванами с оружием, боеприпасами из Пакистана как ранее было во время советской оккупации Афганистана. А сейчас скорее всего можно караванами из Таджикистана, тем более, что в Пандшере 99% таджиков и их соплеменники в Таджикистане просто обязаны помогать им.
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20.08.2021 12:26 Ответить
Ясно. Вы ничего не знаете о логистических проблемах аналогичной операции 20-летней давности. Иран вообще не рассматривается, по понятным причинам. Пакистан выпестовал талибов и не будет участвовать, как не учавствовал и в 2001-м. А на воздушный мост в Среднюю Азию нужно получить согласие РФ. Как думаете, она его даст?
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20.08.2021 12:33 Ответить
Ну поведай нам, как продержались моджахеды во главе с Ахмад шахом Масудом в Пандшере 10 лет против советской 40-й армии в Афганистане, которая была круче талибов по численности а главное по вооружению, без логистики?
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20.08.2021 12:39 Ответить
Я на Цензоре с марта 2004-го и в привычку вошло с уважением относиться к оппонентам. Но случаются и исключения. Извините, но вы что - дурак? Или не понимаете очевидных вещей: тогда Пакистан был на одной стороне, а в 2001-м и сейчас - на другой, своей территории не предоставит.
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20.08.2021 12:46 Ответить
Талибы никогда не контролировали небо над Афганистаном ранее (когда под ними было 70% Афганистана) и сейчас не будут контролировать.
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20.08.2021 13:04 Ответить
Верно. Но до афганского неба надо ещё как-то добраться через воздушное пространство сопредельных государств. Поэтому коалиция в 2001-м и не начинала "Несокрушимую свободу" пока к ней не присоединилась Россия.
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20.08.2021 13:08 Ответить
Нет, неправильно выразился: пока не заручились поддержкой РФ на пролёт через её воздушное пространство и использованием базы "Манас". Официально к коалиции РФ конечно не присоединялась.
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20.08.2021 13:12 Ответить
Да, но у Таджикистана ОДКБ с россией, и база кацапов на границе. А те, как известно не очень пытаются отсторониться от талибана.
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20.08.2021 12:36 Ответить
как бы не так , в Таджикистане росийская база , этот район давно под колпаком " у мюллера "( пукина ) , который принюхивается к талибам , недаром рос посольство талибы взяли под охрану !! помогать в войне пропив талибов кому бы либо они не намерены ..
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20.08.2021 12:39 Ответить
Вот тут для кремля есть риск загнать себя в угол. Как известно, в силах Северного альянса - преимущественно таджики, узбеки и т.д., но не пуштуны. Этнически отказ от помощи своим соплеменникам может поднять сильнейшую руссофобию в станах Средней Азии.
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20.08.2021 12:43 Ответить
Кажуть Массуда допомогли прибрати москалі, бо не хотіли, щоб він очолив Афганістан... Він був дійсно поважною фігурою і авторитетом серед більшості афганців! От такого вождя їм не вистачало всі ці 20 років!
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20.08.2021 12:17 Ответить
Все только Начинается и бойня вспыхнет с новой силой .
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20.08.2021 12:17 Ответить
кста - залежи металлов (включая редкоземельные) в Афгане только по самым скромным подсчётам оцениваются в 1 трлн. долларов, с другой стороны посмотрите на этот талибан - скотоводство и выращивание дури - это их потолок, а значит тайная и явная война за этот Клондайк уже полыхает и будет полыхать...
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20.08.2021 12:44 Ответить
Чтобы достать эти залежи нужно в пустынной и горной местности построить с нуля полный цикл добычи и хотя бы первичной переработки, а это создать на голом месте инфраструктуру - вложить десятки миллиардов долларов и лет 10 времени. Но без сильной и стабильной центральной власти ни один инвестор туда не сунется. Китайцы с 2008-го пытаются наложить лапу на Мес Айнак, но не могут из-за нестабильности и хаоса. так что им теперь всё равно кто, лишь бы обеспечили порядок и охрану их инвестиций.
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20.08.2021 13:27 Ответить
очередной виток Афганской спирали . как я и говорил . с захватом Кабула талибы поставили не точку а запятую "Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану" - Цензор.НЕТ 1657
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20.08.2021 12:18 Ответить
Сомневаюсь что у него хватит сил и таланта своего отца.
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20.08.2021 12:18 Ответить
если талибы продолжать убивать мирное население, то силы у него будут только увеличиватся
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20.08.2021 12:21 Ответить
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Талибы не дураки, убивают явных коллаборантов, у кого руки в крови
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20.08.2021 12:26 Ответить
Репортаж з місця подій чи переказ басен Скабєєвої-кисєльова?
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20.08.2021 12:41 Ответить
сподіваюсь, що нащадок Пянжширського Лева буде чинити вагомий опір дикунам-талібом
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20.08.2021 12:19 Ответить
Сынок вылитый папа. Интересно, получится у него что-то или нет?
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20.08.2021 12:22 Ответить
Поздно пить боржоми...
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20.08.2021 12:24 Ответить
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Его отца поддерживали США, Пакистан, Китай и куча стран исламского мира, в том числе пухнувших от нефтедолларов. Кто сейчас его поддержит?
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20.08.2021 12:25 Ответить
Они - таджики. И если б у нацистов было хоть немного ума, они б через Таджикистан его поддержали.
Чтоб не получить фанатичный изуверский ислам у своих границ: договороспособные проглотят Таджикистан за три дня.
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20.08.2021 12:28 Ответить
А вам что?человек делает правое дело и точка
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20.08.2021 12:28 Ответить
Якщо Масуд з'єднається з Дустумом, то є шанс відбити у талібів Північ Афганістану, в тому числі Бадахшан, Кундуз, Мазарі-Шариф, а можливо ще й Шибарган - Батьківщину Дустума. Хазараджат, як і території навколо Панджшеру, таліби реально не контролюють, а в Кабулі та Гераті дарімовне населення складає більшість і при наближенні військ опозиції просто зіллє талібів!
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20.08.2021 12:25 Ответить
не удивлюсь, если бородатые признают Крым российским...
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20.08.2021 12:26 Ответить
Слава Богу,хоть есть достойные .
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20.08.2021 12:26 Ответить
Ахмаду Масуду было 12 лет, когда его отец, "Панджерский лев" Ахмад Шах Масуд был убит от рук смертника - члена Аль-Каиды.
Это произошло за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года в США.
Старший Масуд и его моджахеды стояли на первом фланге в борьбе против режима Талибан, а ранее противостояли советской оккупации Афганистана.

Ещё два года назад, в 2019 году, Ахмад Масуд заявил что добиться настоящего мирного соглашения между США и Талибан было бы невозможно.
"Это все никак не остановит войну. Наоборот, насилия и кровопролития будет больше", уверен он. Масуд уверен, что решение сесть за стол переговоров с Талибан было ошибкой. "Это вредит репутации США. Когда одна мировая держава решает вести переговоры с экстремистской организацией за одним столом, другие экстремистские группировки воодушевляются этим. Они будут уверены, что могут продолжать совершать насилие и все-ровно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров», считает Масуд. Масуд также обеспокоен планами Талибан по поводу того, что с их приходом во власть, в Афганистане установится исламский эмират, который уничтожит действующую по конституции демократическую систему.
https://rus.ozodi.org/a/son-of-panjsher-lion-comes-to-political-arena-/30158947.html

2 года назад... он это говорил... как в вводу смотрел!
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20.08.2021 12:32 Ответить
а кто-то говорил, что американцы все бросили... они подготовили кого надо, вооружили, дадут финансовую и материальную поддержку... а вот интересно, кого оставят после себя ермак и решетников...
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20.08.2021 12:34 Ответить
Кто ему мешал объявлять войну талибану в течении последних 20 лет, когда американские деньги и оружие текли в страну рекой и было мощное прикрытие в виде американских военных? Почему-то он проснулся когда финансовый краник вырубили и американская крыша уехала.
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20.08.2021 12:36 Ответить
Яких 20? вони вже 30 років воюють з талібами. Ще до американців.
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20.08.2021 12:49 Ответить
Ахмад Масуд больше похож на лидера, чем талибские бабуины !!! Удачи ему и он этнический таджик, кстати...
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20.08.2021 12:38 Ответить
во всем Панджшире не проживает и 200 тысяч населения - а в Афганистане проживает 40 миллионов - просто вырежут всех и все - если захотят
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20.08.2021 12:40 Ответить
Талибов - до 80 тысяч на весь Афганистан... Масуду хватит и 10-15 тысяч бойцов-моджахедов, что бы сдерживать Талибов в Пандшерском ущелье...
Как это ранее делал его отец, сдерживая сначала советскую 40-ю армию в Афганистане а потом и Талибан во время войны 1996-2001 годов (тогда так же под Талибаном было 70% Афганистана, но Пандшер они не взяли)
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20.08.2021 12:45 Ответить
я не хочу с вами спорить - просто скажу - если не чего не сдерживает, в применении всех средств и главное достижение цели и не страшны потери - то геноцид придумали еще римляни( по крайней мере нам известно - Карфаген ) - как то так
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20.08.2021 12:49 Ответить
как показала практика последних 50 лет, таджики Пандшерского ущелья хорошо мотивированы и умеют хорошо воевать против любого захватчика, будь то советская армия или будь то талибан... Ни те ни другие их не покорили... Пандшер это могила для Талибана, так было ранее так будет и сейчас.
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20.08.2021 12:54 Ответить
еще раз - время нас рассудит
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20.08.2021 12:57 Ответить
В Панджшер, где собираются силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом, сегодня прибыл крупный отряд под командованием Яр Мухаммада Дустума, сына афганского маршала Абдул Рашида Дустума.
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20.08.2021 13:04 Ответить
О це вже буде заруба.. Впевнений що талiби не полiзуть в Панджер , вони розумiють що там i високи гори проти них
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20.08.2021 16:16 Ответить
так вони з талібами воюють вже років тридцять.
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20.08.2021 12:45 Ответить
В будку псина.Из будки будешь лаять как всегда😂🌷××
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20.08.2021 13:02 Ответить
Ну, героин в страну-помойку потечет теперь свободно.
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20.08.2021 16:05 Ответить
Боротися проти Китаю та його прислужника Пакистану без зовнішньої підтримки їм буде дуже дорого і будуть величезні втрати.
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20.08.2021 12:44 Ответить
Перший кац пукан порвав. Вони вже 30 років непускають талібан в Панджшер
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20.08.2021 12:46 Ответить
Хм, да - это очень интересный вопрос!
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20.08.2021 14:44 Ответить
Не по Сеньке шапка! Максимум, что возможно - это отстоять силой и обьявит северные регионы Афганистана новой независимой страной и добиться взаимного признания с талибами, война за весь Афган бесперспективна!
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20.08.2021 12:52 Ответить
капля камень точит...
Главное сопротивляться и не сдаваться никогда.
Тем более, ранее это уже было... Северный Афганистан воевал 5 лет против талибв с 1996 по 2001 года. Казалось бы тоже бесперспективно...
Но потом терракты 11 сентября и штаты загнали талибов в угол, с помощью тех же таджиков и узбеков из Северного Афганистана.
Теперь тоже могут воевать годами... и опять что нибудь измениться.
Главное не сдаваться и воевать.
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20.08.2021 12:58 Ответить
Все залежить вiд того як будуть себе вести талібани з місцевим цивільним населенням, якщо буде терор то звичайно сили опору будуть рости і рости
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20.08.2021 16:19 Ответить
Судячи по тому, що таліби в мацкву їздили і бояться чіпати кацапське посольство в Кабулі, то підстилками у кацапів є саме вони...
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20.08.2021 13:02 Ответить
и это правильно, друзи. новый вожак - новая касса .
Освоим и обналичим новые потоки помощи.! ну удрал старый гарант,прокинув всю страну..так работа такая .... "Цей бій тепер мій", - син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда оголосив війну Талібану - Цензор.НЕТ 5354 "Цей бій тепер мій", - син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда оголосив війну Талібану - Цензор.НЕТ 9233
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20.08.2021 13:06 Ответить
«Соединённые Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка ещё может стать «великим арсеналом демократии», как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осаждённым врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну», - написал Ахмад Масуд.
Он призвал «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление.
«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», - заявил Масуд.
Как рассказал мужчина, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.
«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер - последний оплот свободы Афганистана... Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», - добавил он.
Масуд заявил, что флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой позицией движения, однако «вооружённых сил и материально-технического обеспечения» не хватит.
«Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе не найдут способ снабжать нас», - сказал Масуд.
Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион пробиваются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.
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20.08.2021 13:10 Ответить
Отец его числился в списках VIP душманов за которыми была охота ГРУ СССР...
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20.08.2021 13:10 Ответить
Пока, что судя по реакции рашки и судя по последним событиям, кацапские подстилки это талибан.
А враги кацапов это моджахеды Пандшера, которых ранее возглавлял непримиримый борец с советскими оккупантами и талибаном Ахмад Шах Масуд, который был личным врагом СССР и КГБ.
Тем более, его сын Ахмад Масуд, призвавший к сопротивлению талибам в Пандшере, учился в военном институте Лондоне, имеет связи на Западе. Является сторонником умеренного ислама в противовес фундаменталистскому исламу талибов и является идейным сторонником антикоммунизма (как и его погибший отец).
И как видим, помощь в борьбе с талибами, он просит не у рашки и не у рашкинской вотчины - Средней Азии, не у коммунистического Китая... а именно у западных стран и умеренных светских исламских стран.
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20.08.2021 13:20 Ответить
Боятся потерять контроль над наркоторговлей. Талибы этих наркодельцов-патриотов расстреляют через неделю.
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20.08.2021 13:23 Ответить
Вряд ли. В Панджшер сейчас стекаются все те, у кого с талибами кровная вражда, как и у Масуда-младшего. А таких поверьте, соберётся немало, тысяч 50 точно будет. Там договорняк абсолютно исключается, вы не знаете их обычаев.
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20.08.2021 14:52 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала
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20.08.2021 13:48 Ответить
Меня б больше устроило, если б в Афгане все дружной толпой двинули насаждать шариат в сторону рашки. Грызня между собой ни к чему не приведёт. Особенно для нас
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20.08.2021 13:56 Ответить
ну тебя и штырит "Цей бій тепер мій", - син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда оголосив війну Талібану - Цензор.НЕТ 2945
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20.08.2021 14:54 Ответить
Моджахеды победили СССР в 80е , не путать с нынешним Кацапстаном, этого уже достаточно,чтобы с уважением относиться к заявлениям Масуда младшего. У него кстати военное британское образование и полная поддержка Франции на сегодня. Сложно понять, что реально происходит в Афгане, но талибы несмотря, на огромный опыт боевых действий и все свои проБайденовские успехи,скорей внешне напоминают ряженых идиотов чем армию, это точно на армия Вьетнама которая реально победила США и не СевепнаяКорея, которая не проиграла США в 50е. И возможно моджахеды прставят талибов на место это не сказка,будущее покажет.
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20.08.2021 16:14 Ответить
Навіть готовий скинутися на зброю цій гідній і сміливій людині.
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20.08.2021 16:53 Ответить
Йому треба допомогти.
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20.08.2021 17:38 Ответить
Хорошо будет, если ещё и папины мозги унаследовал
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22.08.2021 13:17 Ответить
 
 