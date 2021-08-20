"Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"
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Сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, известного как "Панджшерский лев", убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану.
Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой", - заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.
Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, "которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу - против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад".
"Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией", - добавил лидер сопротивления.
Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.
По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов. Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.
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Это произошло за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года в США.
Старший Масуд и его моджахеды стояли на первом фланге в борьбе против режима Талибан, а ранее противостояли советской оккупации Афганистана.
Ещё два года назад, в 2019 году, Ахмад Масуд заявил что добиться настоящего мирного соглашения между США и Талибан было бы невозможно.
"Это все никак не остановит войну. Наоборот, насилия и кровопролития будет больше", уверен он. Масуд уверен, что решение сесть за стол переговоров с Талибан было ошибкой. "Это вредит репутации США. Когда одна мировая держава решает вести переговоры с экстремистской организацией за одним столом, другие экстремистские группировки воодушевляются этим. Они будут уверены, что могут продолжать совершать насилие и все-ровно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров», считает Масуд. Масуд также обеспокоен планами Талибан по поводу того, что с их приходом во власть, в Афганистане установится исламский эмират, который уничтожит действующую по конституции демократическую систему.
https://rus.ozodi.org/a/son-of-panjsher-lion-comes-to-political-arena-/30158947.html
2 года назад... он это говорил... как в вводу смотрел!
Как это ранее делал его отец, сдерживая сначала советскую 40-ю армию в Афганистане а потом и Талибан во время войны 1996-2001 годов (тогда так же под Талибаном было 70% Афганистана, но Пандшер они не взяли)
Главное сопротивляться и не сдаваться никогда.
Тем более, ранее это уже было... Северный Афганистан воевал 5 лет против талибв с 1996 по 2001 года. Казалось бы тоже бесперспективно...
Но потом терракты 11 сентября и штаты загнали талибов в угол, с помощью тех же таджиков и узбеков из Северного Афганистана.
Теперь тоже могут воевать годами... и опять что нибудь измениться.
Главное не сдаваться и воевать.
Освоим и обналичим новые потоки помощи.! ну удрал старый гарант,прокинув всю страну..так работа такая ....
Он призвал «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление.
«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», - заявил Масуд.
Как рассказал мужчина, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.
«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер - последний оплот свободы Афганистана... Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», - добавил он.
Масуд заявил, что флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой позицией движения, однако «вооружённых сил и материально-технического обеспечения» не хватит.
«Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе не найдут способ снабжать нас», - сказал Масуд.
Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион пробиваются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.
А враги кацапов это моджахеды Пандшера, которых ранее возглавлял непримиримый борец с советскими оккупантами и талибаном Ахмад Шах Масуд, который был личным врагом СССР и КГБ.
Тем более, его сын Ахмад Масуд, призвавший к сопротивлению талибам в Пандшере, учился в военном институте Лондоне, имеет связи на Западе. Является сторонником умеренного ислама в противовес фундаменталистскому исламу талибов и является идейным сторонником антикоммунизма (как и его погибший отец).
И как видим, помощь в борьбе с талибами, он просит не у рашки и не у рашкинской вотчины - Средней Азии, не у коммунистического Китая... а именно у западных стран и умеренных светских исламских стран.