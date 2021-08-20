В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни

Суд Алматы отправил за решетку блогера Ермека Тайчибекова, который в Казахстане активно выступал за распространение русского языка и призывал поддерживать "русскоязычное население" в стране. За свою деятельность на стороне "русского мира" Тайчибеков получил семь лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.



Как уточнил в беседе с "ПолитНавигатором" брат осужденного Марлен Тайчибеков, любителя "русского мира" в Казахстане признали виновным в разжигании межнациональной розни.



"Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, которые убивали людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию", - жалуется родственник осужденного.

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По его словам, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитного оправдают и не посадят, поскольку "дело разваливалось на глазах".



Российские СМИ пишут, что на Тайчибекова на родине завели уголовное дело после интервью порталу "Украина.ру", в котором он раскритиковал казахстанскую власть за ущемление россиян.



"В Казахстане на государственном уровне идет целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка", - сказал пророссийский активист в мае 2020 года.