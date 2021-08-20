В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Суд Алматы отправил за решетку блогера Ермека Тайчибекова, который в Казахстане активно выступал за распространение русского языка и призывал поддерживать "русскоязычное население" в стране. За свою деятельность на стороне "русского мира" Тайчибеков получил семь лет колонии строгого режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Как уточнил в беседе с "ПолитНавигатором" брат осужденного Марлен Тайчибеков, любителя "русского мира" в Казахстане признали виновным в разжигании межнациональной розни.
"Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, которые убивали людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию", - жалуется родственник осужденного.
По его словам, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитного оправдают и не посадят, поскольку "дело разваливалось на глазах".
Российские СМИ пишут, что на Тайчибекова на родине завели уголовное дело после интервью порталу "Украина.ру", в котором он раскритиковал казахстанскую власть за ущемление россиян.
"В Казахстане на государственном уровне идет целенаправленная работа по уничтожению российского влияния, влияния русской культуры и в том числе русского языка", - сказал пророссийский активист в мае 2020 года.
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вот что бывает, когда меняешь свою природную идентичность на денацифицированный шмурдяк под названием "русскамирец"..
Возмущение казахов также вызывали его заявления о том, что казахи, которые выступают против интеграции с Россией, являются «сепаратистами», так как, по его мнению, именно русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации.
Тайчибеков считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает самопровозглашенные сепаратистские ДНР и ЛНР.
Брат Тайчибекова Марлен рассказал, что он был ошеломлен приговором
та ещё семейка
этот любитель ГУЛАГА под песни "Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля..", вряд ли проживет год, и сдохнет с триколорным веником в заднице..
насрутнапишут-здесь лежит поц с казахской фамилией,считавшим себя русским,безответно любивший срусский мир и потому похоронен с триколорным веником в жопе.Рабсея вперде.
Это у нас в Украине после 7 лет войны, такие русько-мирцы имеют свою фракцию в ВР - ОПЗЖ, - а нац.совет, РНБО, правительство не могут заставить ватные ТВ каналы выполнять закон про Мову..
Казахи, похоже понимают это четко.
це український сайт - для кого пишеш російською ?
в полном смысле слова
теперь будет время подумать - где твоя родина