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За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы. В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5 264 человека. На сегодняшний день в столице зафиксировано 222 050 подтвержденных случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Так, заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 86 лет и 84 мужчины в возрасте от 20 до 85 лет. А также 5 девочек в возрасте от 10 до 17 лет и 3 мальчика от 11 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом. А также 21 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко 01

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Топ комментарии
+3
а зачем?
нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
да и то почти все - деды и бабы
то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
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20.08.2021 12:34
+2
Для чого ця інформація кожного дня?
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20.08.2021 12:22
+2
Есть люди, граждане а есть скот, стадо. Скот можно вакцинировать поголовно, даже нарушая все правила и здравый смысл. Достижение коллективного иммунитета невозможно, вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ, но поможет появиться более смертоносным штаммам.
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20.08.2021 13:15
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Це вже Дельта шурує
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20.08.2021 12:18 Ответить
І як це визначили? За кавовою гущею?
В жодній країні не має лабораторних потужностей, щоб визначити, який штам домінує.
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20.08.2021 12:34 Ответить
Чому нема потужностей? У розвинутих країнах вже чітко диференціюють штами.
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20.08.2021 12:39 Ответить
Це де?
В США можуть робити не більше 15 тисяч секвенувань на тиждень при мільйоні з гаком випадків за той же період часу.
Поясніть, будь ласка, як там визначають, що дельта домінує?
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20.08.2021 12:41 Ответить
Для чого ця інформація кожного дня?
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20.08.2021 12:22 Ответить
Нагнетание истерии. Т.с. стимуляция вакцинации.
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20.08.2021 13:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 1198
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20.08.2021 12:29 Ответить
а зачем?
нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
да и то почти все - деды и бабы
то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
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20.08.2021 12:34 Ответить
Есть люди, граждане а есть скот, стадо. Скот можно вакцинировать поголовно, даже нарушая все правила и здравый смысл. Достижение коллективного иммунитета невозможно, вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ, но поможет появиться более смертоносным штаммам.
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20.08.2021 13:15 Ответить
Виташке нехер делать - да бомжей погибло за день в 15 раз больше, причем только от отравления
или специально так пишет шоб власть выглядела дураками, когда вирус займет новую позицию и атакует по серьезному(ну, станет на сто поциентов побольше, а похоронные бюро скажут что вирус - говно, как и Путин)
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20.08.2021 12:32 Ответить
Статистику по бомжам можешь привести? Ссылочку.
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20.08.2021 13:19 Ответить
 
 