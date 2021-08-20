За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы. В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5 264 человека. На сегодняшний день в столице зафиксировано 222 050 подтвержденных случаев заболевания", - сообщил Кличко.
Так, заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 86 лет и 84 мужчины в возрасте от 20 до 85 лет. А также 5 девочек в возрасте от 10 до 17 лет и 3 мальчика от 11 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом. А также 21 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая", - отметил Кличко.
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В жодній країні не має лабораторних потужностей, щоб визначити, який штам домінує.
В США можуть робити не більше 15 тисяч секвенувань на тиждень при мільйоні з гаком випадків за той же період часу.
Поясніть, будь ласка, як там визначають, що дельта домінує?
нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
да и то почти все - деды и бабы
то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
или специально так пишет шоб власть выглядела дураками, когда вирус займет новую позицию и атакует по серьезному(ну, станет на сто поциентов побольше, а похоронные бюро скажут что вирус - говно, как и Путин)