За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы. В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5 264 человека. На сегодняшний день в столице зафиксировано 222 050 подтвержденных случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Так, заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 86 лет и 84 мужчины в возрасте от 20 до 85 лет. А также 5 девочек в возрасте от 10 до 17 лет и 3 мальчика от 11 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом. А также 21 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая", - отметил Кличко.