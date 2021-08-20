61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен быть в составе Украины. Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%).
Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители западной Украины (73%).
И лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).
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Інакше совкові імбіцили зруйнують країну. IMXO.
(вот это и были КРЫМЧАНЕ)
и вместо него завезли сотни тысяч крестьян из россии
Не все так плохо значит, если так напрямую рашисня проклинает Украину. И ни слова о последних соцопросах...
возможно,когда-нибудь . Обицянки-цяцянки .
Хто э Гарант и можлива дата ?!
Вот такая у меня злая правда.