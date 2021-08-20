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61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Новости Цензор.НЕТ Общество

61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен быть в составе Украины. Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Никогда это не будет русской территорией. Это мое! Я этот Крым знаю! Это море - мое детство. Эти рапаны - вкусные! - Зеленский. ВИДЕО

Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители западной Украины (73%).

И лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).

61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда Демократические инициативы 01

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Топ комментарии
+20
а 39% потвор нехай збирають валізи..
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20.08.2021 12:33
+16
в голове не укладывается, что 39% упырей живет среди нас..
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20.08.2021 12:36
+10
Право голосу повинні мати тільки платники податків.
Інакше совкові імбіцили зруйнують країну. IMXO.
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20.08.2021 12:36
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а 39% потвор нехай збирають валізи..
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20.08.2021 12:33 Ответить
в голове не укладывается, что 39% упырей живет среди нас..
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20.08.2021 12:36 Ответить
А еще 73% ЗЕбилов
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20.08.2021 13:26 Ответить
Право голосу повинні мати тільки платники податків.
Інакше совкові імбіцили зруйнують країну. IMXO.
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20.08.2021 12:36 Ответить
Нажаль серед платників податків вати і усіляких імбецилів також дуже багато
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20.08.2021 12:52 Ответить
Найбільший платник податків ахмєтов,завдяки якому маємо війну на донбасі.Тожякщо платникі податків такі розумні,навіщо просрали Крим і Донбас?
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20.08.2021 13:16 Ответить
кацариле, що за зебільне питання "навіщо просрали Крим і Донбас"? чи на це питання також не зможеш відповісти як і те, чому своє ім'я пишеш по кацапськи?
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20.08.2021 15:06 Ответить
Пан теж другий,бо кожен другий у свинарнику дебіл і кожен другий ставить мені це питання.Тож вітаю другий. 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 1605
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20.08.2021 15:13 Ответить
Гондон Ли ******** по дебільному з'їхав, сидить на бутилці і нічого в своє виправдання сказати не може.
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20.08.2021 22:37 Ответить
Навіть кончені алконавти оплачують 20ти процентний податок за пузирь шмурдяка і що далі? Думаю для початку тут потрібно оті 6 процентів руцкамірцев пресонуть з максимальною брутальність , а там , дивись , і процент свідомості підвищиться в рази у деяких невизначених особєй.
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20.08.2021 13:16 Ответить
Право голосу повинні мати люди, які здадуть відповідні екзамени (мова, історія, теорія держави і права, і т.д.). Для того щоб керувати автомобілем права треба, а щоб обирати долю країни - ні. Це повний ідіотизм. Якщо ввести екзамен, то більшість люмпену просто заб'є на нього і не буде паритися, а право голосу отримають лише ті, кому є до цього діло.
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20.08.2021 14:59 Ответить
А ставить такие вопросы не нарушение закона?
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20.08.2021 12:36 Ответить
Порушення закону це коли *********** окуповує Україну, а в ***** московія закінчується там де *********.
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20.08.2021 13:18 Ответить
Крым должен быть не в составе Украины, а возвращен Украине после захвата парашей! Так будет верней. 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 515
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20.08.2021 12:37 Ответить
Та же история и с "30 лет независимости"- пора б уже заиметь яйца и сказать вслух что в 1991 году было "Восстановление независимости УНР после временной оккупации совком"!
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20.08.2021 12:50 Ответить
Не просто возвращен, а с выплатой многомиллиардных компенсаций и принудительным выселением завезенных кацапов.
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20.08.2021 13:00 Ответить
Ессно
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20.08.2021 14:02 Ответить
т.е. этот опрос показывает что в Украине проживает 39% не украинцев !? тогда - нах с пляжа вата !!!
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20.08.2021 12:40 Ответить
завезенное в Крым из россии после ВМВ население - это не крымчане
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20.08.2021 12:53 Ответить
а коренное население оттуда вывезли в 1944 году
(вот это и были КРЫМЧАНЕ)
и вместо него завезли сотни тысяч крестьян из россии
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20.08.2021 13:54 Ответить
Я считаю Крым это Украина, и точка. Хоть он под оккупацией, но все равно он был, есть и будет украинским.
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20.08.2021 12:41 Ответить
а 39%- это бомжи, которым пойух?
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20.08.2021 12:41 Ответить
Остальным- паспорта неграждан Украины в порядке очереди и обязательно .
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20.08.2021 12:43 Ответить
Какое магическое влияние в Украине имеет показатель от 36 до 39. Приверженцы победителя во всех войнах готовы отдать Крым?
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20.08.2021 12:45 Ответить
Именно в этот момент ********* обсуждает инсталляцию с ватой в вышивках на коленях, и с рашистляндией в глазах украинцев ... Столько желчи - просто ура! Ангелочку летящую к Кремлю ожидают... Радуются,что Меркель унизила вовика своим визитом к уХйлу... КАК РАЗРЫВАЕТ ЭТУ МРАЗЬ!!!
Не все так плохо значит, если так напрямую рашисня проклинает Украину. И ни слова о последних соцопросах...
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20.08.2021 12:52 Ответить
пошла жара - ********* обсуждают на каких коксах сидит вова...
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20.08.2021 12:57 Ответить
Українців генсеками КПРС не були.
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20.08.2021 13:12 Ответить
___Марс-Это Земля !
возможно,когда-нибудь . Обицянки-цяцянки .
Хто э Гарант и можлива дата ?! 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 9933 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 1674
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20.08.2021 12:52 Ответить
Хватит щеки надувать😂🌷×××
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20.08.2021 12:57 Ответить
их никто не спрашивает! Не нравится - пнх в кацапстан! В теплушках, как кырымлы в 1944 году!
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20.08.2021 13:03 Ответить
звиздец... 61%... 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 9341
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20.08.2021 12:56 Ответить
А при чем здесь информация для украинцев если 99% знают Що Крим це Україна.Этот пост болше для мокшан,почему его не публикуют на ихних сайтах?
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20.08.2021 13:00 Ответить
99% жителей Курильских островов считают, что должны быть территорией Японии!
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20.08.2021 13:30 Ответить
Формально то он наш, а вот реально нет.Только если Россия развалится, а мы нет тогда может быть.Но с нынешним правительством мы можем развалиться быстрее.
Вот такая у меня злая правда.
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20.08.2021 13:48 Ответить
А ти за кого голосував?
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20.08.2021 13:50 Ответить
До 39% процентів опитаних піплів можна прийди в оселю і захопити її, а господарів викинути на вулицю і вони не будуть чинити опір.
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20.08.2021 13:50 Ответить
задолбали уже своими опросами референдумами
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20.08.2021 15:38 Ответить
От того, чего считают эти "проценты" ничего не изменится. За свою землю нужно убивать, а не маршировать горлая Гимн.
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20.08.2021 16:46 Ответить
 
 