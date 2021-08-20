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Командование ВС РФ завершает подготовку к сборам в ОРДЛО: разворачивают палаточные городки и пункты приема личного состава и техники
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Командование ВС РФ направляет основные усилия на наращивание боевой и мобилизационной готовности 1 и 2 АК оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях завершается подготовка к сборам с 24 по 28 августа с военнообязанными запаса.
В течение недели оккупанты уточнили приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществили оповещение повестками резервистов по местам работы.
Кроме того, как отметили в ГУР, завершается развертывание палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.
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