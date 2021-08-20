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Командование ВС РФ завершает подготовку к сборам в ОРДЛО: разворачивают палаточные городки и пункты приема личного состава и техники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Командование ВС РФ завершает подготовку к сборам в ОРДЛО: разворачивают палаточные городки и пункты приема личного состава и техники

Командование ВС РФ направляет основные усилия на наращивание боевой и мобилизационной готовности 1 и 2 АК оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях завершается подготовка к сборам с 24 по 28 августа с военнообязанными запаса.

В течение недели оккупанты уточнили приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществили оповещение повестками резервистов по местам работы.

Кроме того, как отметили в ГУР, завершается развертывание палаточных городков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.

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скоро у себя на юге..будете городки разворачивать....
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20.08.2021 13:16 Ответить
World News.Командування ЗС РФ завершує підготовку до зборів в ОРДЛО: розгортають наметові містечка і пункти прийому особового складу та техніки - Цензор.НЕТ 7823
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20.08.2021 13:40 Ответить
А что есть основательные подтверждения?В таком случае надать доказательство мировому сообществу и работать на опережения.Своими только декларациями мы уже создали полную возможность размещение ЯО в Крыму. Теперь ждем вражескую армию на украинской окупированой територии.Промолчим за два дня эта армада будет в Киеве.
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20.08.2021 13:20 Ответить
Мясозаготовки.
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20.08.2021 13:24 Ответить
После проведения выборов в Думу из учетом голосов из окупированых територий восток юридически становится частью мокшандии как и Крым.А мир немножко волнами покачает и признает окупацию действительной хотя и не законной но частью кацапии как и Курилы.
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20.08.2021 13:25 Ответить
Пункт приема личного состава и резервистов это алкобаза местная? Средний возраст оставшихся на Донбассе резервистов составляет 75лет, ибо только маразматик может остаться жить в этой клоаке
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20.08.2021 13:26 Ответить
 
 