Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и взаимному признанию с ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. Вместе с тем не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней", - сказал Ляшко.

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По его словам, в ближайшее время законопроект представят на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.