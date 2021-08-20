Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко
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В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и взаимному признанию с ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. Вместе с тем не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней", - сказал Ляшко.
По его словам, в ближайшее время законопроект представят на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.
Пожалуйста, подождите...
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Ти пан пацак визначся бо по твоїй фені тобі на під-рашку
Почему Вы постоянно оскорбляете людей, которые не желают колоть в себя неисследованную субстанцию?
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь.Якщо цей закон пані не збирається виконувать то напрошується висновок що пані хоче у ростов або на колиму ,і головне що її ніхто не тримає.Хай щастить у дорозі.
Конечно кто-то "не тот". Был бы "тот" в Минздраве, то он бы знал, что соответствующая статься уже есть, вот я и говорю - лучше бы занимались депутаты - они то точно об этом знают. Мені було гидко від ********* тому звернув увагу, спілкуйся українською і на буй ви кому здалась.Не треба підтримувати окупанта.
350 грн и у тебя типа первая доза...потом еще 350 и типа вторая...и все в реестре...и желтая бумага...и в дие будет..
Цена вопроса стоимость одного теста...😀
Кримінальний кодекс України Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Будет ли считаться справка в которой :
- данные не соответствую действительности, например не соответствует дата вакцинации, не полный перевод и другие ошибки !?
При этом именно ТАКУЮ мне выдал ОФИЦИАЛЬНО !
Я считаю, что это ЯВНАЯ ПОДДЕЛКА! И хочу что бы государство за это ответило !!!!