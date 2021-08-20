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Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и взаимному признанию с ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. Вместе с тем не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны ЕС, - Минздрав

По его словам, в ближайшее время законопроект представят на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.

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Топ комментарии
+3
Начнем, наверное, с наказаний за массовое использование медиками тестов, которые заведомо выдают неправдивые результаты. А?
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20.08.2021 13:35
+3
А потом сразу же за постановку фальшивых диагнозов "ковид" или "осложнение ковида"?
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20.08.2021 13:36
+3
Зачем что то подделывать если можно запросто получить все официально??
350 грн и у тебя типа первая доза...потом еще 350 и типа вторая...и все в реестре...и желтая бумага...и в дие будет..
Цена вопроса стоимость одного теста...😀
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20.08.2021 13:38
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3408
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20.08.2021 13:21 Ответить
Давно на ***** працюєш пацак?
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20.08.2021 13:35 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Это ты? Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6152
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20.08.2021 13:36 Ответить
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Ти пан пацак визначся бо по твоїй фені тобі на під-рашку
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20.08.2021 13:44 Ответить
Ты не ответил на вопрос. Повторяю: Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Это ты?
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20.08.2021 13:47 Ответить
З ************ посібниками окупанта не спілкуюсь принципово ба гидую.фу. Так зрозуміло пані кацапка?
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20.08.2021 13:53 Ответить
Вам платят за комментарии в темах о коронавирусе и вакцинации?
Почему Вы постоянно оскорбляете людей, которые не желают колоть в себя неисследованную субстанцию?
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20.08.2021 13:44 Ответить
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Почем вы решили, что я оскорбляю людей? Я обращаюсь конкретно к зэбаранам и пiд-рашкам. В чем суть ваших претензий? Какие люди?
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20.08.2021 13:48 Ответить
Разве у нас теперь Минздрав готовит законопроекты, а не Верховная Рада? Кроме того УК предусматртвает ответственность за внесение заведомо неправдивой информации в официальные документы. "Было бы очень неплохо Шура, если бы Вы занимались своими прямыми обязанностями".
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20.08.2021 13:27 Ответить
"Готовят" законопроекты и "принимают" законопроекты - это две большие разницы. Не следует это путать.
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20.08.2021 13:29 Ответить
УЖЕ ЕСТЬ 366 СТАТЬЯ УК. Зачем изобретать велосипед?
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20.08.2021 13:36 Ответить
"Разве у нас теперь Минздрав готовит законопроекты, а не Верховная Рада?" - зачем задавать этот вопрос, если он глуп по сути?
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20.08.2021 13:38 Ответить
Ещё раз: если статья за внесение заведомо неправдивой инфы в официальные документы есть, то зачем туда вносить тоже самое? Минздрав не знал о том, что такая статья есть уже (366 статья УК).
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20.08.2021 13:50 Ответить
Т.е. ваша претензия к тому, что кто-то не тот готовит законопроекты, уже не претензия? Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3568
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20.08.2021 13:52 Ответить
Конечно кто-то "не тот". Был бы "тот" в Минздраве, то он бы знал, что соответствующая статься уже есть, вот я и говорю - лучше бы занимались депутаты - они то точно об этом знают.
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20.08.2021 14:32 Ответить
До принятия законопроект вноситься на рассмотрение в профильный комитет ВР. Если он допустил его к голосованию, то в чем претензия?
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20.08.2021 14:54 Ответить
Если допустил комитет, то конечно никаких. Просто куча потраченного времени и пустой работы. Другое дело, если бы были Минздравом предложены механизмы, чтобы 366 УК работала в отношении таких фальшивых справок, тогда да...
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20.08.2021 15:09 Ответить
В статью 44 купап напихали ведь неведомой антиконституционной херни. Так что не удивляйтесь.
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20.08.2021 14:10 Ответить
А они НИЧЕГО не знают и не умеют ! Тупо кучка тупых приспособленцев !
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20.08.2021 15:07 Ответить
У вашій госдурі так і робиться,всі займаються своїми справами тільки чомусь всі лізуть в Україну. Пані кацапка не знає чому?
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20.08.2021 13:38 Ответить
В моїй госдурі????!!!! Вона така ж моя, як і Ваша. А якими справами мені цікавитися в Україні, громадянкою якої я являюсь, питати в вас я точно не буду.
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20.08.2021 14:03 Ответить
В Україні ********** окупанти і їх прихвостні,а громадяни України мають одну державну мову і це не кацапська феня.Живеш в Україні спілкуйся як люди, а не окупанти.
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20.08.2021 14:41 Ответить
Не просторікуйте будь ласка мені що і на якій мові писати. Я без сопливих в цьому розберуся.
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20.08.2021 14:51 Ответить
Воно то може й так якщо пані мають 90 років тоді я сопляк а якщо до 70 то вона навіть не сопля а викидень.
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20.08.2021 14:54 Ответить
Навіть якщо людині двісті, але вона намагається комусь щось вказувати, не маючи на це жодних владних повноважень, то її вказівки й є сопливими.
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20.08.2021 15:31 Ответить
6.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь.Якщо цей закон пані не збирається виконувать то напрошується висновок що пані хоче у ростов або на колиму ,і головне що її ніхто не тримає.Хай щастить у дорозі.
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20.08.2021 15:37 Ответить
Ви впали й вдалирись головою об асфальт? Де я бодай одне слово написала про те, що мене не влаштовує держава та мовний закон? Даний закон не порушуе питання обов'язковості спілкування на Цензорі державною мовою, не потрібно будь ласка ним спекулювати, а тим більше перебувать в ілюзіях, що у вас є право виступати від імені Закону та держави. Хто куди хоче й збирається їхать розберуться без Вас - не прлсторікуйте.
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20.08.2021 15:55 Ответить
Пані згадала українську,а в голові як було лайно так і лишилось.Не всім же бути розумними.
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20.08.2021 16:00 Ответить
Ви свою голову лікуйте - на мою не перекладайте. Про те, що Ви розумний відносно когось іншого є відповідний висновок Нобелівського комітету?
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20.08.2021 16:11 Ответить
Я співрозмовник пані мені не цікава,лишається мати надію що красива ,бо з розумом не виходить.Можна не відповідати бо не цікаво.Перестала *********** і тол добре.
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20.08.2021 16:18 Ответить
звичайно, така нецікава, що Ви настрочили купу постів, хоча я Вас не займала першою. З приводу розуму я вже висловилась - якщо не маєте розумової переваги над іншими, яка підтверджується відповідним висновком Нобелівського комітету, то утримайтесь від своїх оціночних суджень диванних.
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20.08.2021 16:29 Ответить
Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4042 Олена Лугова ced73edc
Конечно кто-то "не тот". Был бы "тот" в Минздраве, то он бы знал, что соответствующая статься уже есть, вот я и говорю - лучше бы занимались депутаты - они то точно об этом знают. Мені було гидко від ********* тому звернув увагу, спілкуйся українською і на буй ви кому здалась.Не треба підтримувати окупанта. Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9551
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20.08.2021 16:35 Ответить
Шановний, так тут на ********* спілкується купа форумчан, а звернули увагу Ви саме на мій пост)...
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20.08.2021 16:39 Ответить
Пані не перша і не остання на кого я звернув увагу,в мене нема обраних,кого бачу тому зауважую,до речі окупували ********** регіони України бо по твердженню ***** московія закінчується там де *********. ТАК ЗРОЗУМІЛО?
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20.08.2021 16:46 Ответить
Зрозуміло, о мудрійший! Я просто ридаю з того приводу, що я не обрана Вами))))))
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20.08.2021 16:54 Ответить
а мені по цимбалах Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 463
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20.08.2021 16:56 Ответить
мне тож 😁
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20.08.2021 17:05 Ответить
ПТН -ПНХ Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1485
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20.08.2021 17:07 Ответить
плюсую! ПТН-ПНХ
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20.08.2021 17:18 Ответить
Ляшко защищает интересы своего предшественника и профи в полиграфии?
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20.08.2021 13:28 Ответить
Как гуляли поддельные справки, так и будут гулять
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20.08.2021 13:33 Ответить
Зачем что то подделывать если можно запросто получить все официально??
350 грн и у тебя типа первая доза...потом еще 350 и типа вторая...и все в реестре...и желтая бумага...и в дие будет..
Цена вопроса стоимость одного теста...😀
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20.08.2021 13:38 Ответить
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Справки будут гулять, а те, чьи справки, сидеть Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 747
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20.08.2021 13:38 Ответить
Начнем, наверное, с наказаний за массовое использование медиками тестов, которые заведомо выдают неправдивые результаты. А?
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20.08.2021 13:35 Ответить
А потом сразу же за постановку фальшивых диагнозов "ковид" или "осложнение ковида"?
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20.08.2021 13:36 Ответить
Ляшкові нема чим зайняться?
Кримінальний кодекс України Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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20.08.2021 14:04 Ответить
В статтю 44 купап напхали спокійно антиконституційної маячні. Тож не дивно.
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20.08.2021 14:11 Ответить
А КАКУЮ справку считать поддельной !?
Будет ли считаться справка в которой :
- данные не соответствую действительности, например не соответствует дата вакцинации, не полный перевод и другие ошибки !?
При этом именно ТАКУЮ мне выдал ОФИЦИАЛЬНО !
Я считаю, что это ЯВНАЯ ПОДДЕЛКА! И хочу что бы государство за это ответило !!!!
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20.08.2021 15:05 Ответить
 
 