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11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба

В Киевском саммите первых леди и джентльменов, который пройдет 23 августа, примут участие 11 первых леди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыклой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас есть десять первых леди, которые подтвердили свое участие. Вместе с госпожой Еленой (Еленой Зеленской. – Ред.) - одиннадцать. То есть одиннадцать первых леди примут участие в первом учредительном Киевском саммите первых леди и джентльменов. Это первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и супруга президента Европейского Совета, то есть главы ЕС", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в пятницу.

По его словам, часть из гостей будут присутствовать на саммите в Украине физически, а часть присоединятся онлайн.

Также Кулеба отметил, что в саммите примет участие американский писатель Нассим Талеб и афганский режиссер Сахра Карими. Он добавил, что это еще не полный список участников саммита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит первых леди и джентльменов о том, как изменить мир к лучшему, - Кулеба объяснил задумку супруги Зеленского. ВИДЕО

Первая леди Украины Елена Зеленская указала, что темой саммита будет "Мягкая сила в новой реальности".

"Что такое новая реальность? Понятно, что мы живем все сейчас в мире, который переживает коронавирусный кризис, и наш мир изменился. Изменилось общество, изменились связи между обществами, между странами. Некоторые механизмы, к которым мы привыкли, уже не работают, некоторые устойчивые вещи прекратили быть устойчивыми, и мы должны понять, как жить дальше. Простыми словами, мы должны создать новую систему координат и научиться в ней жить. Именно этим темам будет посвящен наш саммит", - сказала Зеленская.

Она отметила, что первые леди также поделятся опытом, проектами в сфере здравоохранения, образования и обсудят равные возможности в новых условиях.

По словам Зеленской, для того, чтобы усилить саммит и наполнить его смыслами, были приглашены эксперты из разных стран и разных сфер.

"Мы демонстрируем, что Украина является не только той страной, которая существует в контексте мировых гуманитарных событий - это страна, которая может быть активным и эффективным трендсеттером. Мы задаем новый градус для этой работы", - пояснила первая леди Украины.

Кроме того, Зеленская указала, что таким образом Украина еще раз подтверждает свою субъектность в сфере гуманитарной политики в мире.

"Хочу сказать, что на организацию и проведение этого саммита не было использовано ни одной гривни из государственного бюджета. У нас есть мощные и энергичные партнеры", - подчеркнула она.

Также Зеленская отметила, что по результатам саммита будет подписана декларация об объединении усилий в сфере гуманитарных политик, и она будет открыта для подписания.

В свою очередь министр иностранных дел Украины сообщил, что в структуре соответствующего департамента МИД Украины будет создана команда, которая будет опекаться развитием формата Киевского саммита первых леди и джентльменов, и обеспечит его институциональную стабильность. По его словам, МИД будет тесно взаимодействовать с Офисом первой леди, с которым будет готовить следующий саммит.

Международная платформа для взаимодействия первых леди и джентльменов основывается по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской впервые в истории. Главная задача платформы - сотрудничество и обмен опытом в решении актуальных гуманитарных вопросов в условиях новой реальности. Саммит состоится 23 августа на территории национального заповедника "София Киевская".

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Топ комментарии
+61
11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3810
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20.08.2021 13:28
+44
11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3240
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20.08.2021 13:33
+32
«Пєрвих лєді і послєдніх джєнтєльнав»! - кінчені і відверті жлоби. Особливо кумедно звучить ці «лєді і джєнтєльмєні» в криворіжському проносні!
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20.08.2021 13:31
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Страница 2 из 2
Та в неї вже є спідниця з клавішами під фуй пісюаніста... 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2145
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20.08.2021 16:30 Ответить
Неужели никто в этом издании не видит, что это не общественное мнение и не критика влады - это самая настоящая травля бешенными собаками!?
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20.08.2021 14:55 Ответить
Киш!
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20.08.2021 15:01 Ответить
Не отвлекайся, иди гладь платье для пєршої.
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20.08.2021 15:05 Ответить
А заслужила же, или нет?
Я ее, эту Ленку, ненавижу за то, что она в 2014м в фейсбуке призівла передавать сообщения о передвижении украинских войск.
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21.08.2021 12:08 Ответить
Первая лЯдь.
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20.08.2021 15:20 Ответить
Все изменилось, только воры-Зеленские не изменились. Как воровали так и воруют
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20.08.2021 15:31 Ответить
Свингвечеринка)
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20.08.2021 15:42 Ответить
Кто-то, как средство от скуки, покупает своим "крошечкам" салоны красоты и турагентства, а кто-то креативно решил для своей половинки международный закрытый клуб организовать.
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20.08.2021 15:48 Ответить
Международный закрытый клуб? ахаха
Ты имел ввиду международный колхоз наверное, извини, сразу не понял.
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20.08.2021 16:10 Ответить
Интересно на шо бабы клюнули ? На погрузиться в "новую реальность" или Зеленчиха научилась пампушки с галушками готовить?
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20.08.2021 15:51 Ответить
На халяву пожерти смаколиків і похизуватися новим дрантям. Що ще може дуреп цікавити?
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20.08.2021 16:33 Ответить
Действительно, прикольно и весело ...так это "джельтельмен " криворожеского разлива играл куем на рояле и собирался "всех бомбить" ??? 😂
Когда-то говорили "не дай Бог з Івана ( володьки ) пана", а то будет вот такая фигня с ледями и джентльменами...
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20.08.2021 16:01 Ответить
Пир во время чумы 😀
"Хочу сказать, что на организацию и проведение этого саммита не было использовано ни одной гривни из государственного бюджета.
У нас есть МОЩНые и энергичные партнеры", - подчеркнула она. Источник: https://censor.net/ru/n3283810,
И что предоставите в благодарность этим ,, мощным партнёрам "- я слышАл что то про землю 😒
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20.08.2021 16:02 Ответить
11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7721
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20.08.2021 16:10 Ответить
Гаврилюка не чіпай! Він все ж таки проста але порядна людина. І заробляє зараз на життя своєю працею таксуючи в Києві. Ніяких підприємств та мільйонів за роки депутатства не нахапав. Одні скажуть що розуму не вистачило, а я кажу що порядність завадила стати падлом. 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8942
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20.08.2021 16:36 Ответить
А у Меркель є дружина, незнав такої інформації 😅
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20.08.2021 16:40 Ответить
ну откуда ж тебе заробитчанину знать, что в Германии президент Штайнмайер , а фрау Меркель премьер или канслер
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20.08.2021 17:06 Ответить
Прикинь, я це знав, але фактично уся влада в руках канцлера, це тролінг.
А щодо заробітчан, так вони в кожній країні є, не бачу в цьому нічого поганого, добре що є можливість заробити.
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20.08.2021 17:21 Ответить
За чей счет этот банкет?
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20.08.2021 16:40 Ответить
Ну Лєнка може і леді, не знаю, але Зеленський після гри на піаніно навряд чи джельтмен!
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20.08.2021 16:43 Ответить
Ачётакова,пля.... бабла море,дівати його нікуди,можна і самміт влаштувати...
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20.08.2021 16:45 Ответить
Новое вечернее развлекательное шоу от "квартала"!
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20.08.2021 16:50 Ответить
Вот бы джентельмен поручик Ржевский разгулялся среди этих ледей.
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20.08.2021 17:20 Ответить
Ну, если из самой Коста Рики первая лэдя приеедет, то тады ВАХ!
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20.08.2021 17:23 Ответить
Ну Слава Богу. Знайшла собі заняття наша Ленка. А то мучилась небога. Просила щоб її в Конституцію записали.
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20.08.2021 17:33 Ответить
чисто ЛГБТ ? 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2686
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20.08.2021 17:34 Ответить
Сколько денег на это потратят и какой от этого будет толк?
Леди поразвлекаются за счет бюджета?
Лучше бы наша ледя благотворительностью занялась, была бы хоть какая-то от нее польза.
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20.08.2021 17:45 Ответить
А друга лєдя там також буде?
11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7966
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20.08.2021 18:23 Ответить
Та нехай уже Лєнка втілить свою мрію, бо вже 2 роки тільки й чути про ту "першу _лядь". Може, заспокоїться. Ну хоче вона подругам показати, що вони ніщо. 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9365
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21.08.2021 07:34 Ответить
Чогось це дійство мене трохи насторожує. Каби чєго нє вишло. Ян на мене, то це не дуже доречно .
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21.08.2021 12:01 Ответить
Кулеба - дятел или брехун - "первую леди" Германии зовут Иоахим Зауэр, он - мужик (или Кулеба что-то знает) и у него принципиальная позиция - нигде не "высовываться" - он даже инаугурацию Ангелы Хорстовны смотрел по телевизору.
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21.08.2021 12:24 Ответить
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