43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

43% украинцев считают, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно.

По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Больше всего в возвращение Крыма верят на Западе страны - 61%, меньше всего - на Востоке (31%).

Статистически значимый баланс уныния в возвращении Крыма сохраняется только на юге (40% против 49%, не верят в возвращение Крыма) и Востоке (31% против 55%, что не верят в возвращение Крыма) страны.

Среди возрастных групп разочарование в возвращении территории Крыма в состав Украины больше наблюдается среди граждан в возрасте от 50 до 59 лет (49%) и тех, кому за 60 лет (50%).