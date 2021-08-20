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Крым (9574) опрос (982)

43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Новости Цензор.НЕТ Общество

43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

43% украинцев считают, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно.

По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Больше всего в возвращение Крыма верят на Западе страны - 61%, меньше всего - на Востоке (31%).

Статистически значимый баланс уныния в возвращении Крыма сохраняется только на юге (40% против 49%, не верят в возвращение Крыма) и Востоке (31% против 55%, что не верят в возвращение Крыма) страны.

Среди возрастных групп разочарование в возвращении территории Крыма в состав Украины больше наблюдается среди граждан в возрасте от 50 до 59 лет (49%) и тех, кому за 60 лет (50%).

43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда Демократические инициативы 01

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Топ комментарии
+9
44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно...

В этой жизни всё возможно... и не стоит зарекаться
Во время гитлеровской оккупации, ещё меньше чехов верили в возврат Судетов в состав Чехии.
ну и что? Судеты теперь в составе Чехии.
Всё меняется, история знает такие повороты, что никто бы и не мог даже подумать о таком...
Кто бы мог подумать, что за год или за два года до августа 1991 года... разрушиться такая, казалось бы вечная империя зла - СССР, с первым военным ядерным потенциалом в мире, наибольшая по площади страна в мире, итд... ?
Никто...
Однако разрушилась.
Аналогично и Крым, рано или поздно, будет в составе Украины.
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20.08.2021 13:53
+6
промывают мозги мудрому нариду - "Крым не вернецца", "Крым не Украина". Проценты вроде невысокие, но "тенденция" будет правильная.
А по сути - за сами вопросы нужно сажать на лет 15. Попробуйте провести подобный опрос в той же козломордии.
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20.08.2021 13:53
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Правила форума Совет форумчан
кто заказывает эти дебильные опросы?
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20.08.2021 13:45 Ответить
А главное кого опрашивают да и опрашивают ли вообще...
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20.08.2021 14:29 Ответить
не кипишуйте, ВЕРНЕТСЯ !!!!!
Крым часть Украины даже географически - аппендициты нежизнеспособны.
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20.08.2021 17:32 Ответить
Не в цьому житті.
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20.08.2021 13:51 Ответить
44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно...

В этой жизни всё возможно... и не стоит зарекаться
Во время гитлеровской оккупации, ещё меньше чехов верили в возврат Судетов в состав Чехии.
ну и что? Судеты теперь в составе Чехии.
Всё меняется, история знает такие повороты, что никто бы и не мог даже подумать о таком...
Кто бы мог подумать, что за год или за два года до августа 1991 года... разрушиться такая, казалось бы вечная империя зла - СССР, с первым военным ядерным потенциалом в мире, наибольшая по площади страна в мире, итд... ?
Никто...
Однако разрушилась.
Аналогично и Крым, рано или поздно, будет в составе Украины.
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20.08.2021 13:53 Ответить
промывают мозги мудрому нариду - "Крым не вернецца", "Крым не Украина". Проценты вроде невысокие, но "тенденция" будет правильная.
А по сути - за сами вопросы нужно сажать на лет 15. Попробуйте провести подобный опрос в той же козломордии.
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20.08.2021 13:53 Ответить
Вернётся ли Аляска в состав Раисси?
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20.08.2021 13:59 Ответить
Аляска не вернется. Она законно продана амерам за индейские бусы и панталоны для царицы.
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20.08.2021 14:23 Ответить
Крим -не зовсім Україна 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 3093
І зовсім не Москальщина ! 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 9723
Крим -це земля кримських татар !!!
Яким москалі - століттями дань платили 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 4965
І це - історичний факт 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 4318
І після деокупації - ще багато та довго будуть платити - компенсації 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 6939
ТАК БУДЕ !
43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 6288
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20.08.2021 19:27 Ответить
А на які кошти існує фонд ,,Демократичні ініціативи,,?На скільки мені відомо всі фонди в Україні існують на ,,пожертвування,, та не являються державні.Так хто такий ,,щирий,,що фінансуе цей фонд та із яких коштів?
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20.08.2021 13:55 Ответить
Сорос
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20.08.2021 14:22 Ответить
Хто би сумнівався...
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20.08.2021 14:28 Ответить
та й не найгірший варіант
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20.08.2021 14:54 Ответить
сам вопрос подразумевает что Крым вроде как не в составе Украины. А єто статья.
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20.08.2021 13:56 Ответить
Конкретику оставьте политикам. Простой гражданин и так знает чей в данный момент Крым и что санкциями его не вернуть. Оттуда и берутся эти 44% реалистов и 43% оптимистов.
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20.08.2021 14:13 Ответить
Крым может вернутся, только при одном условии. Тотальный рост экономики. Точка. Надо знать крымчан
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20.08.2021 13:59 Ответить
Да хоть рост в сто тысяч процентов.Крым ,,непотопляемый есминец,,мокшане просто не отдадут в этом я уверен и без опросов фондов Сороса на 99%.А при размещении там ЯО не отдадут и подавно.Так что вернуть Крым осталось только один из ста процентов да и то времени уже почти не осталось.
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20.08.2021 14:36 Ответить
Куда мы спешим? Все в этом мире меняется.Посмотрим.
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20.08.2021 14:48 Ответить
После размещения там ЯО уже Крым никто не вернет независимо от власти в мокшандии.
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20.08.2021 15:11 Ответить
Я согласен с вами. Речь шла о менталитете крымчан и о перспективе.
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20.08.2021 15:28 Ответить
Так никто и не спорит, что свинособаки будут держаться за Крым зубами и копытами и добровольно его не отдадут. Но, извините, что за чушь про 1 из 100% и "времени почти не осталось"? Времени на что? Как раз на текущий момент возможностей заставить их вернуть украденное мало, но с чего вы решили, что такой возможности не будет в будущем? Куда нам спешить, это пусть паРаша суетится, на ней санкции и куча геморроя из-за аннексии Крыма висит. Вы уверены, что паРаша вообще просуществует хотя бы лет 50? Я нет.
Это нелепое образование 2 раза за прошлый век разваливалось и постепенно идет на новый заход. паРаша это лживая, гнилая и стремительно деградирующая империя, в которой все держится исключительно силе и бабле, у них половина бюджета уходит на силовые структуры, росгвардии и прочих опричников, которые подавляют и держат в общем стойле все недовольное стадо разных и абсолютно чуждых друг-другу пород. Она вообще еще существует исключительно из-за терпильства и инертности холопов ее населяющих и инфантильности Запада. Но все может посыпаться из-за какого нибудь сильного потрясения или череды обычных, причем внутри самой паРаши могут начаться такие проблемы, что они сами с радостью и Крым отдадут и ЯО.
Будь на Западе действительно принципиальные политики, паРаша бы уже давно стояла в привычной ей позе раком и вернула все оккупированные ею территории соседей, причем без войны, а исключительно с помощью экономического давления и никакое ЯО бы не помогло, как не помогло оно подохшему совку.
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20.08.2021 16:34 Ответить
Мало времени потому что как пусковые шахты и система обслуживания ЯО уже будет готова то уже будет позно а при нашей политической скорости и дипломатии остается только один процент на успешное возращение Крыма.По крайней мере я так думаю.
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20.08.2021 16:41 Ответить
І що?
Просто до калькуляції ще додамо суму на знесення оціх шахт.
Все просто!
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20.08.2021 17:06 Ответить
И каким образом мы можем этому помешать? Любой движ и хайп против паРаши поднимать разумеется необходимо, но по факту ей это все закончить ничего не помешает, на вечную озабоченность запада ей плевать. Но вряд ли ЯО заставит Запад когда ни будь признать аннексию, а без признания тема Крыма для паРаши никогда не будет закрыта и будет зудеть.
Опять же, сколько готовых пусковых шахт и систем обслуживания ЯО было у совка и, что-то это ему не сильно помогло. Если бы паРашу реально начали экономически давить, ввели бы газовое и нефтяное эмбарго, ей бы быстро стало уже не до ЯО. Когда ты привык все решать баблом, а привычно пухлый карман резко прохудился, все начало сыпаться, населению по сути нечего жрать и по всей территории резко растет напряжение, в том числе по национальному признаку, уже не до понтов с ракетами.
Легкое нефте-газовое бабло это слабое место паРаши, она только на нем и держится, привыкнув всех вокруг покупать и все дыры и недовольство им затыкать. Но я думаю, даже если Запад так и останется в страусиной позе, рано или поздно неизбежно случится какой ни будь затяжной нефтяной кризис, или какая нибудь цепь событий, которая очень сильно ударит по паРаше и очень важно, чтобы Украина к тому моменту уверенно и твердо стояла на ногах и момента не упустила.
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20.08.2021 17:22 Ответить
Более того, если они действительно построят всю инфраструктуру для ЯО в Крыму, заставив чувствовать себя очень не уютно страны в регионе, включая Турцию, которая сама по себе является довольно сильным игроком, наверняка это послужит мощным пинком под жопу спящему Западу и мотивацией наконец уже серьезно, что-то предпринимать.
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20.08.2021 17:30 Ответить
Возврат Крыма потециально вреден для Украины. Крым заселен кровными врагами Украины и украинцев. Тем более Крым - военная база рашистов. Возврата Крыма не будет. Только животворящая полная блокада Крыма.
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20.08.2021 14:27 Ответить
и вообще, Крым - дотационный регион, от него никакой пользы, одни расходы.
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20.08.2021 14:39 Ответить
Ну тогда вернуть историческую справедливость по р.Дон.
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20.08.2021 15:12 Ответить
Нет. Не враги. Обычные люди. Но свой менталитет. И это нужно понимать. Их можно поставить раком и боком, за деньги Вопрос. Нужно ли это, Украине?
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20.08.2021 14:39 Ответить
крымляди еще при СССР ненавидели украинцев. Есть свидетели разговоров.
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20.08.2021 14:51 Ответить
Вот не надо про ненависть, я вас прошу. Там главное деньги. Кто даст- тот и трахает. Или нет
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20.08.2021 14:59 Ответить
Обычные люди с ножом за пазухой.У нас уже были ,,старшие братья,,ударившие Украине в спину.
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20.08.2021 15:13 Ответить
Владимир, я знаю очень хорошо Крым. Так случилось, что много времени провел. Основная масса, ложили йух и на Украину и на россию. Дай денег.
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20.08.2021 15:34 Ответить
Крым был автономной республикой и из своим парламентом и экономикой в составе Украины которая еще и как Вы говорите давала деньги.И мокшанам Крым не нужен как ни республика ни как автономия.Здесь и ежу ясно что Крым им нужен исключительно как военная база и как хорошо охраняемые дачи и имения для своей элиты.А всех кто не входит в этот интерес они из полуострова или выживут или так или иначе уничтожат.
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20.08.2021 15:42 Ответить
Ошибочка. честно. Так-с. Давайте выйдем из мира иллюзий.
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20.08.2021 16:02 Ответить
Глобальные проблемы мы умеем решать, клацая по клаве. Итак, по поводу баз и дач для элиты. Есть один такой человек, на ЮБК, пусть будет живущий в Ялте. Настоящий Украинец, показавший теплицами, технологиями,как надо выращивать ялтинский лук, помидор и прочее. Его слова- Игорь. Тут быдла больше чем ты думаешь. Не парся. Да дачи строяться, многое ограждается и местным это не нравиться.
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20.08.2021 16:31 Ответить
Ну-ну,поживем посмотрим.Но стратегия отжима земель у месного населения не зависимо от нации уже просматривается отчетливо даже по вашему кацапскому ТВ.
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20.08.2021 16:35 Ответить
Владимир,в смысле? По вашему кацапскому ТВ? Альо. ты что себе позволяешь?
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20.08.2021 16:43 Ответить
По смыслу из Вашего коментария складывается впечатление что пишете из Крыма вот по этому по вашему ТВ,украинское то блокируется.
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20.08.2021 16:57 Ответить
Последний раз был Крыму в 2008 году. Спасибо, что есть адекватные, родные мне люди.
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20.08.2021 17:49 Ответить
Объясню челу, который абсолютно не в теме и не шарит как все происходит. По- поводу земли. Я за правду, какой бы она не была. Много земли, наконец-го узаконили. это многолетний косяк крымских властей. Без взяток, я вас умоляю. 15000 долларов и участок, которым вы пользуетесь лет 30 ваш. Одно хорошо- наконец-то вид на Гору-Медведь узаконен. Одно жаль, пока не по украинским законам.
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20.08.2021 17:11 Ответить
Крым в Составе Украины есть, а параши в составе параши нет. Вот тема для опроса:
43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 4627
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20.08.2021 14:32 Ответить
Та куда ж он денется?!Он пуповиной с нами связан 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 3240
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20.08.2021 14:33 Ответить
Попереднє опитування-дослідження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України, засвідчило, що "У переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти: п'ятий Президент України Петро Порошенко (10,2%) та другий Президент Леонід Кучма (10%). Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В'ячеслав Чорновіл (8,5%), перший Президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний Президент Володимир Зеленський (5,6%), третій Президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%). Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи більше 2% згадок.
Серед осіб, яких респонденти бачать на місці «сильного лідера», - здебільшого лідери президентських електоральних симпатій: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Цих політиків також найчастіше називають як найбільш гідних обіймати посаду президента. По суті, такі рейтинги дублюють позиції лідерів президентських перегонів.

Суттєві відмінності спостерігаються у питанні мотивації підтримки того чи іншого політичного лідера. Так, серед виборців В. Зеленського ключовими аспектами є те, що він чесний і некорумпований (35%), здатний навести порядок у країні (22%), рішучий і вольовий (19,5%), здатний боротись з корупцією в державі (18,5%), а також спокійний і врівноважений та просто симпатичний респондентам (17,5%).Виборці П. Порошенка мають дещо іншу мотивацію. Серед них 41% називають достатній довід державної діяльності; 36% його виборців вважають кандидата рішучою і вольовою людиною; 32% вважають, що він здатний навести порядок в країні; 26% - що він не допустить порядків в країні, які були до 2014 року, зокрема при владі Януковича. Ще 22,5% - що він знає, як розвивати національну економіку, а 21,5% - що забезпечить реальне прискорення реформ.Виборці Ю. Тимошенко найбільше цінують у лідерці те, що вона має досвід державної діяльності (38%), є рішучою і вольовою (34%), знає, як розвивати національну економіку (34%), здатна навести порядок в країні (32,5%), а також зможе забезпечити підвищення рівня життя народу (30%),Виборці Ю. Бойка відрізняються своєю мотивацією від інших. Вони вважають, що їхній кандидат зможе забезпечити завершення війни на сході країни (44%) та нормалізацію стосунків з Росією та Білоруссю (42%), знає, як розвивати національну економіку (34%), має досвід державної діяльності (31%) та здатний навести порядок в країні (30%)".
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20.08.2021 14:37 Ответить
Про "сильного лідера"
1. Зеленський не сильний і не лідер, став презом по приколу
2. Порох міг би стати сильним лідером, у нього є зрозуміла концепція.
3. ЮВТ - хитра балаболка, лідером бути не може
4. Бойко - темна конячка, його програма й концепція держави Україна невідома
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20.08.2021 15:02 Ответить
Понимаю, что Юра работает с Турчиновым, который свалил под Пороха. Скажу тебе просто- с этим говном, аля порошенко, не работает и одна концепция Проверено на личном опыте в 90-х
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20.08.2021 15:15 Ответить
Порох міг би стати сильним лідером, у нього є зрозуміла концепція. В 90-х твой лидер в черную херачил специи с общаги, и тарил ящики с товаром в бомбоубежищах. А да, он стал другой...
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20.08.2021 15:53 Ответить
...товарищи, вы тама поосторожнее! А, то ещё можно такую шнягу получить : Крым вернулся в УССР! (это тогда будет ппц, или "здравствуй сибирский кедр")
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20.08.2021 15:00 Ответить
Никогда не говори никогда. ( все возможно в этом мире .. возможно и Крым когда то станет украинским или например турецким., или татарским. Возможно Выборг опять станет финским, а Курилы японскими, или Калининград станет Кенигсбергом и станет немецким или польским, Абхазия и Юж. Осетия станет Грузией, Приднестровье молдавским ( или украинским), Дальний восток вернется в свою родную китайскую гавань..) Все конечно возможно, а возможно и нет...
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20.08.2021 15:06 Ответить
Так Придністров"я до 1940 року було в складі України ,поки його Сталін не подарував молдаванам .
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20.08.2021 17:16 Ответить
Оно то так. Приднестровье никогда не имело ни какого отношения к Молдавии и это правда. Но так прошли международно признанные границы Начнем " бычить" на счет Приднестровья, Молдова ( Молдавия) вполне может предложить обмен Приднестровья на свои исторические земли Сев. Буковину ( Черновицкую обл.) и заднестровскую часть Одесской обл. Бессарабию. ( и это тоже исторически будет оправдано, поэтому лучше эти вопросы не поднимать, можем остаться в накладе) Скорее тогда уж вспомнить о южной Беларуси или восточных районах Польши( Перемышль, Холм,) или о Белгородской, Воронежской обл. Кубани) Но это больше шутка. Нужно придерживаться нынешних международно признанных границ, иначе и свое потеряем.
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21.08.2021 12:30 Ответить
Вообще дебильный вопрос!!! Крым был и будет в составе Украины. Вопрос когда, это конечно не сегодня. А постоянные такие опросы навеваю мысль - или нынешняя власть прощупывает как сдать Крым, или перед Крымской платформой показать, что Украина не уступит захваченный парашей Крым. Но скорее всего первое.
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20.08.2021 15:10 Ответить
Про мир: может быть достигнут полной капитуляцией - согласиться с оккупацией Крыма, лугандону особый статус с превращением Украины в федерацию, отказ от ЕС и НАТО и последующее соитие украинцев с москальской ордой и исчезновением украинцев как национальности к чему стремилась московская империя последние лет 350.
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20.08.2021 15:25 Ответить
может быть бандерам удастся сохранить национальную индентичность и то если их Польша не сожрет.
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20.08.2021 15:27 Ответить
Как создавался "братский народ":
Давним давно мне попалась газета со скрином древнего документа - доклад москальского генерала москальскому царю. Там было много всякого, но одну фразу я запомнил на всю жизнь - "... а западнее Киева порублено хохлов и хохлушек 15 тыс. душ...". Прощенья москалям не будет!.
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20.08.2021 15:33 Ответить
Как то пессимистично звучит.
Задали бы еще вопрос, через сколько лет.
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20.08.2021 16:24 Ответить
Дурень думкою...
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20.08.2021 16:44 Ответить
Крим повернеться тільки піісля розвалу Рашки ,все інше це пусті розмови.
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20.08.2021 17:13 Ответить
 
 