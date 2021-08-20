43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
Новости Цензор.НЕТ Общество
43% украинцев считают, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
При этом 44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно.
По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.
Больше всего в возвращение Крыма верят на Западе страны - 61%, меньше всего - на Востоке (31%).
Статистически значимый баланс уныния в возвращении Крыма сохраняется только на юге (40% против 49%, не верят в возвращение Крыма) и Востоке (31% против 55%, что не верят в возвращение Крыма) страны.
Среди возрастных групп разочарование в возвращении территории Крыма в состав Украины больше наблюдается среди граждан в возрасте от 50 до 59 лет (49%) и тех, кому за 60 лет (50%).
Пожалуйста, подождите...
Крым часть Украины даже географически - аппендициты нежизнеспособны.
В этой жизни всё возможно... и не стоит зарекаться
Во время гитлеровской оккупации, ещё меньше чехов верили в возврат Судетов в состав Чехии.
ну и что? Судеты теперь в составе Чехии.
Всё меняется, история знает такие повороты, что никто бы и не мог даже подумать о таком...
Кто бы мог подумать, что за год или за два года до августа 1991 года... разрушиться такая, казалось бы вечная империя зла - СССР, с первым военным ядерным потенциалом в мире, наибольшая по площади страна в мире, итд... ?
Никто...
Однако разрушилась.
Аналогично и Крым, рано или поздно, будет в составе Украины.
А по сути - за сами вопросы нужно сажать на лет 15. Попробуйте провести подобный опрос в той же козломордии.
І зовсім не Москальщина !
Крим -це земля кримських татар !!!
Яким москалі - століттями дань платили
І це - історичний факт
І після деокупації - ще багато та довго будуть платити - компенсації
ТАК БУДЕ !
Это нелепое образование 2 раза за прошлый век разваливалось и постепенно идет на новый заход. паРаша это лживая, гнилая и стремительно деградирующая империя, в которой все держится исключительно силе и бабле, у них половина бюджета уходит на силовые структуры, росгвардии и прочих опричников, которые подавляют и держат в общем стойле все недовольное стадо разных и абсолютно чуждых друг-другу пород. Она вообще еще существует исключительно из-за терпильства и инертности холопов ее населяющих и инфантильности Запада. Но все может посыпаться из-за какого нибудь сильного потрясения или череды обычных, причем внутри самой паРаши могут начаться такие проблемы, что они сами с радостью и Крым отдадут и ЯО.
Будь на Западе действительно принципиальные политики, паРаша бы уже давно стояла в привычной ей позе раком и вернула все оккупированные ею территории соседей, причем без войны, а исключительно с помощью экономического давления и никакое ЯО бы не помогло, как не помогло оно подохшему совку.
Просто до калькуляції ще додамо суму на знесення оціх шахт.
Все просто!
Опять же, сколько готовых пусковых шахт и систем обслуживания ЯО было у совка и, что-то это ему не сильно помогло. Если бы паРашу реально начали экономически давить, ввели бы газовое и нефтяное эмбарго, ей бы быстро стало уже не до ЯО. Когда ты привык все решать баблом, а привычно пухлый карман резко прохудился, все начало сыпаться, населению по сути нечего жрать и по всей территории резко растет напряжение, в том числе по национальному признаку, уже не до понтов с ракетами.
Легкое нефте-газовое бабло это слабое место паРаши, она только на нем и держится, привыкнув всех вокруг покупать и все дыры и недовольство им затыкать. Но я думаю, даже если Запад так и останется в страусиной позе, рано или поздно неизбежно случится какой ни будь затяжной нефтяной кризис, или какая нибудь цепь событий, которая очень сильно ударит по паРаше и очень важно, чтобы Украина к тому моменту уверенно и твердо стояла на ногах и момента не упустила.
Серед осіб, яких респонденти бачать на місці «сильного лідера», - здебільшого лідери президентських електоральних симпатій: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Цих політиків також найчастіше називають як найбільш гідних обіймати посаду президента. По суті, такі рейтинги дублюють позиції лідерів президентських перегонів.
Суттєві відмінності спостерігаються у питанні мотивації підтримки того чи іншого політичного лідера. Так, серед виборців В. Зеленського ключовими аспектами є те, що він чесний і некорумпований (35%), здатний навести порядок у країні (22%), рішучий і вольовий (19,5%), здатний боротись з корупцією в державі (18,5%), а також спокійний і врівноважений та просто симпатичний респондентам (17,5%).Виборці П. Порошенка мають дещо іншу мотивацію. Серед них 41% називають достатній довід державної діяльності; 36% його виборців вважають кандидата рішучою і вольовою людиною; 32% вважають, що він здатний навести порядок в країні; 26% - що він не допустить порядків в країні, які були до 2014 року, зокрема при владі Януковича. Ще 22,5% - що він знає, як розвивати національну економіку, а 21,5% - що забезпечить реальне прискорення реформ.Виборці Ю. Тимошенко найбільше цінують у лідерці те, що вона має досвід державної діяльності (38%), є рішучою і вольовою (34%), знає, як розвивати національну економіку (34%), здатна навести порядок в країні (32,5%), а також зможе забезпечити підвищення рівня життя народу (30%),Виборці Ю. Бойка відрізняються своєю мотивацією від інших. Вони вважають, що їхній кандидат зможе забезпечити завершення війни на сході країни (44%) та нормалізацію стосунків з Росією та Білоруссю (42%), знає, як розвивати національну економіку (34%), має досвід державної діяльності (31%) та здатний навести порядок в країні (30%)".
1. Зеленський не сильний і не лідер, став презом по приколу
2. Порох міг би стати сильним лідером, у нього є зрозуміла концепція.
3. ЮВТ - хитра балаболка, лідером бути не може
4. Бойко - темна конячка, його програма й концепція держави Україна невідома
Давним давно мне попалась газета со скрином древнего документа - доклад москальского генерала москальскому царю. Там было много всякого, но одну фразу я запомнил на всю жизнь - "... а западнее Киева порублено хохлов и хохлушек 15 тыс. душ...". Прощенья москалям не будет!.
Задали бы еще вопрос, через сколько лет.