Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал"

Экс-глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 года не было необходимости, по его словам, это была инициатива руководства МВД. Хотя ранее МВД обнародовало приказы Муженко о направлении подразделений Нацгвардии и МВД в сектор "Б" (Иловайск), а также распоряжения Антитеррористического центра (АТЦ) о подготовке к освобождению Иловайска.

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью "День" заявил, что был против штурма Иловайска, передает Цензор.НЕТ.

"Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР". Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северским Донцом по Счастью и Станице Луганской.... Окружение наших войск (в Иловайске. - Ред.) отвлекло наши усилия и резерв. В связи с этим основные усилия сил АТО были направлены на юг, в защиту Мариуполя. ... Все те бригады, которые должны были работать по Луганску, были переориентированы на Иловайск, исходя из оперативных возможностей", - отметил Муженко.

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"В этом штурме (Иловайска. - Ред.) не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайская не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайская - это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, кто-то принял решение штурмовать именно Иловайск, Муженко заявил: "Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штаба АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известна точное количество привлеченных воинов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствует управление и планирование боя, не налажено взаимодействие, и как результат - хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными не были".

Отметим, что еще в 2015 году МВД ответило на подобные обвинения начальника Генштаба Муженко, который 26 мая 2014-го был назначен на должность командующего АТО на территории Донецкой и Луганской областей, и предоставило документы - кто и каким, приказом направил добровольческие батальоны в зону АТО и кому они подчинялись в АТО.

"Распоряжение начальника штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей - Виктора Назарова №1631 от 14 августа 2014 года требовал от министра МВД направить в зону АТО в распоряжение штаба АТО подразделения Нацгвардии и МВД определенной численности. После этого командующий АТО Муженко передал эти подразделения в оперативное подчинение руководителей секторов АТО. МВД направило "Донбасс", "Днепр" и другие подразделения, а затем дальнейшее управление добровольческими батальонами осуществляли непосредственно сектора", - рассказал на основании обнародованных приказов главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также в 2015 году куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник обнародовал приказы, подтверждающие, что добробаты бросались в бой за Иловайск по заранее утвержденному Муженко плану.







Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.