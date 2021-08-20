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Новости Политика Украины
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МВД (2883) Антитеррористическая операция (4318) добровольцы (508) Иловайск (278) Муженко (162)

Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал"

Экс-глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 года не было необходимости, по его словам, это была инициатива руководства МВД. Хотя ранее МВД обнародовало приказы Муженко о направлении подразделений Нацгвардии и МВД в сектор "Б" (Иловайск), а также распоряжения Антитеррористического центра (АТЦ) о подготовке к освобождению Иловайска.

Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью "День" заявил, что был против штурма Иловайска, передает Цензор.НЕТ.

"Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР". Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северским Донцом по Счастью и Станице Луганской.... Окружение наших войск (в Иловайске. - Ред.) отвлекло наши усилия и резерв. В связи с этим основные усилия сил АТО были направлены на юг, в защиту Мариуполя. ... Все те бригады, которые должны были работать по Луганску, были переориентированы на Иловайск, исходя из оперативных возможностей", - отметил Муженко.

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"В этом штурме (Иловайска. - Ред.) не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайская не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайская - это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, кто-то принял решение штурмовать именно Иловайск, Муженко заявил: "Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штаба АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известна точное количество привлеченных воинов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствует управление и планирование боя, не налажено взаимодействие, и как результат - хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными не были".

Отметим, что еще в 2015 году МВД ответило на подобные обвинения начальника Генштаба Муженко, который 26 мая 2014-го был назначен на должность командующего АТО на территории Донецкой и Луганской областей, и предоставило документы - кто и каким, приказом направил добровольческие батальоны в зону АТО и кому они подчинялись в АТО.

"Распоряжение начальника штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей - Виктора Назарова №1631 от 14 августа 2014 года требовал от министра МВД направить в зону АТО в распоряжение штаба АТО подразделения Нацгвардии и МВД определенной численности. После этого командующий АТО Муженко передал эти подразделения в оперативное подчинение руководителей секторов АТО. МВД направило "Донбасс", "Днепр" и другие подразделения, а затем дальнейшее управление добровольческими батальонами осуществляли непосредственно сектора", - рассказал на основании обнародованных приказов главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также в 2015 году куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник обнародовал приказы, подтверждающие, что добробаты бросались в бой за Иловайск по заранее утвержденному Муженко плану.

Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: Он нам ничего не давал 01

Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: Он нам ничего не давал 02

Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: Он нам ничего не давал 03
Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: Он нам ничего не давал 04
Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: Он нам ничего не давал 05

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

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Топ комментарии
+24
Ну и подонок же возглавлял Генштаб при Порошенко.
Муженко сам лично отдал приказ штурмовать Иловайск а теперь отказывается от своего приказа, мол не было необходимости штурмовать Иловайск...
Если бы операция прошла успешно, то Муженко первый бы кричал, что это именно его приказом был освобождён Иловайс.
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20.08.2021 13:56
+21
И ведь самое ужасное то что нынешний наш главнокомандующий во время Иловайска развлекал кацапских олигархов на корпоротивах в Москве
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20.08.2021 13:56
+18
Да ладно)а не беня,который хотел у Ахмета заводик отжать?это знает весь мир -даже фильмы снимают,удотище )
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20.08.2021 14:01
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Якщо пану ************ не відомо то доводжу до відома промову ***** ,що московія закінчується там де закінчується *********,тобто пан є прихвостнем ***** і підтримує окупанта.До речі окупували території *********** якщо не шановний не звернув уваги.
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20.08.2021 15:54 Ответить
на войне гибнут люди. это как бы предполагает сам факт - война
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20.08.2021 15:31 Ответить
На кожній війні гинуть люди,але не всі керівники відповідають за свої злочинні накази,а в Україні поки що не відповів жоден,ні за майдан ні за війну ні за корупцію і зраду.
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20.08.2021 15:40 Ответить
А за кого голосовал, Ли?
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20.08.2021 18:47 Ответить
Военная разведка Украины предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. -- "Бортовой номер 275,

из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской ВДД (комвзвода ст. лейтенант Попов). Брали российских десантников бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен,

с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д.

Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других

бойцов российской армии, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С.

следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киеве
у мемориала Родина-мать.
"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
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20.08.2021 14:56 Ответить
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Во время вторжения 24 августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны генерал-полковника. В то время, пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
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20.08.2021 14:57 Ответить
Чого не предприйняло? Назаров волав з Києва по т/ф оточеним: "Нє сцяти! Без паніки!". Власне і вся допомога.
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20.08.2021 15:48 Ответить
Аякже.Є прямий зв'язок між отриманням звання Муженком і подіями під Іловайськом.
Очевидно,начальник Генштабу,заступник керівника АТО ,мав власною персоною прибути в Іловайськ,підгузки Хомчаку міняти.
Якщо вже заходився цитувати статтю (Иловайск. Все точки над i),так не **********.

"В дальнейшем, учитывая то, что обстрелы со стороны как боевиков, так и подразделений вооруженных сил Российской Федерации не прекращались, боеприпасы в наших подразделениях заканчивались, а командиры добровольческих батальонов, не желая вести боевые действия, в ультимативной форме требовали немедленного ухода, штабом АТО был разработан замысел по деблокированию группировки сил и средств сектора «Б».
Указанным замыслом предполагалось для деблокирования группировки в районе Иловайска привлечь 79-ю и 95-ю аэромобильные бригады, нанести поражение группировке войск вооружённых сил Российской Федерации и закончить выполнение специальных действий возле Иловайска.
Но в связи с тем, что подразделения (третья батальонная тактическая группа 72-й механизированной бригады), которые прибыли на усиление сектора «Б» не выполнили задачу по захвату и удержанию определённого рубежа и задержкой подходов резерва 79-й аэромобильной бригады, было принято решение провести эту операцию в течение 1-2 сентября 2014 года. На тот момент в резерве было полтора аэромобильных батальона, которые были заняты восстановлением боеспособности техники, на что требовалось определённое время.
В то же время задержка в проведении операции по деблокированию была связана с резким обострением обстановки в районе Луганска, где в результате вторжения в трех батальонных тактических группах вооружённых сил Российской Федерации создалась реальная угроза блокирования наших войск в районе Лутугино, Георгиевки и выход в тыл нашим группировкам около Дебальцево."
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20.08.2021 15:56 Ответить
да,много вас...дураков в каждой стране практически 3\4 населения Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 9465.в рахе 86%,а по некоторым данным достигает 146%
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20.08.2021 15:23 Ответить
А Вы, я так понял, элита? Ну и гыг с Вами.
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20.08.2021 15:54 Ответить
та с нами конечно Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав" - Цензор.НЕТ 5928.но не с вами
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20.08.2021 16:22 Ответить
Они думают, что у народа память как у мух однодневок.
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20.08.2021 15:33 Ответить
не дружок. память у нас хорошая и придется ответить за то кого вы привели к власти. и дело в порошенко. дело в направлении, курсе и состоянии. помнишь зеленку и мусорки? помни
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20.08.2021 15:37 Ответить
Був на мітінгу ветеранів МВС під ОП на Банковій? Кричав: "Гроші давай!"? Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 2904 Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 6847 Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 1494
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20.08.2021 15:42 Ответить
нет конечно. ваня. я устал повторять - я отслужил бл ШЕСТЬ повторю еще раз - ШЕСТЬ лет. для выхода на пенсию надо минимум ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
у меня нет пенсии.
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20.08.2021 15:47 Ответить
Ммда. Шість років. А як вплинуло на характер. Ммда.
______
Право на призначення пенсії за вислугу років мають також поліцейські, які на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу - 25 років і більше, з яких не менш ніж 12 календарних років шість місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (п. «б» ст. 12 Закону).
_____________
Тролям хіба не зараховується стаж, як "державній службі спеціального зв'язку"? За часів мінстеця тролям мав би йти стаж за мочілово політичних конкурентів
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20.08.2021 15:58 Ответить
ваня. в 90-х были другие законы и ситуация.
ты знаешь что такое стрелять в человека?
а ты знаешь как это две гранаты в центре и чувак одну из них подрывает в руках сотрудников которые которые его отловили? центр города. человек с сумкой две гранаты. просто патрульные. а ты знаешь как это идя мимо кабака увидеть как чудак бабу ножом тыкает? что вы все мне этой службой тычите? да! служил! 6 лет! в 90-х! напомнить тебе какое время было? так что.....ну ты понял
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20.08.2021 16:15 Ответить
Було у батька три сина. Два розумних, а один в мєнти подався...
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20.08.2021 16:32 Ответить
а ты если чего куда побежишь? к "менту" или к "умному"
мальчик у меня две вышки. я офицер запаса (не ментовский)
знаешь, во время моей службы была поговорка - лучше быть ментом чем мусором. я знал и тех и тех.
мне за свою службу не стыдно. не участковый и не гаишник.
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20.08.2021 16:40 Ответить
Це правда, що Мазурку обіцяли за показушний розстріл в Каравані охоронців в РвВС гроші? Але зіграли з ним і охоронцями гру в кидалово. Він і охоронці мали б зіграти "розстріл всієї зміни", але після того, як Мазурок відіграв свою роль і побіг за грошима до райвідділку, у інші двері до охоронців зайшов вже справжній "спец" з глушником і "доробив" їх таких красивих вже на полу. В ці ж двері і вийшов. Цю частину відіозапису вирізали. А Мазурка у відділку закрили і зажмурили на день народження Захарченка в подарунок шефу. Справу, типа, розкрито.
Одного, правда, недоробив. Його в київській хирургії охороняла сотня поліціянтів, щоб до нього бува хтось не пробравсь і не розпитав про цей гучний випадок. Це якийсь разовий користувач злив сюди на Цензор тоді. Схоже на правду.
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20.08.2021 16:42 Ответить
Ну а в Княжичах взагалі під дахом главку працювала група працівників поліції, що чистила домівки корупціонерів. Сигналізацію відключии,але не всю, суддя підстрахувавсь. Група прикриття тупо вальнула всіх свідків, а Аваков через пару годин вже відбув у Канаду на "обмін досвідом", хоч його туди і не запрошували.
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20.08.2021 16:52 Ответить
Екс нач генштабу: "Я знав, що наказ брати Іловайськ - повна дурня, але віддав наказ брати, хоч і не хотів".
Нікому не здається, що пану колишньому керівнику генштабу треба призначити судмедекспертизу по психіатрії? Він же в одному реченні двічі сам-собі протиречить.
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20.08.2021 15:39 Ответить
Таку ж експертизу треба призначити його захисникам тут на форумі. Бо тут вони бачать, тут вперто не бачать, а там вони сільодку загортають...
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20.08.2021 16:35 Ответить
А ещё мужеложенко забыл про "утерянные" записи, из которых ясно, как он сговаривался с российским командованием - "утилизировать одним махом весь бандеровский сброд". Но придёт время, и грамотно сделанные дубликаты расскажут ху ис ху. И про роль пятраляксееича тоже есть фактаж, которому - своё время... Сейчас себеушный боты станут брызгать сюда перепитым стекломоем про "зелебобика", "зебила" и т.д. и т.п. по методичке: типа, "сами выбрали - теперь терпите". И это в большинстве своём те же сотруднички, которые при парашенке поливали грязью его оппонентов. Открою секрет (для тех, кто ещё верит тому же сензору и себеушному агенту - юрочке бу): в каждом городском главке себеу есть чуть ли не целый этаж 100+- сотрудничков, которые повсеместно в комментах и на форумах создают нужный "сугубо народный" фон, а разного рода сензоры своей редакционной политикой "бойтесь всего на свете и, особенно, сопротивляться" (под якобы патриотичным соусом) - служат площадкой для промывки мозгов, типа, "вы сами во всём виноваты, поэтому ничего не сможете изменить"... бутус, прочитал? можешь удалять, **** продажная...
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20.08.2021 15:41 Ответить
Не теште себя иллюзиями. Россияне бы не дали освободить эти ватные города
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20.08.2021 16:08 Ответить
При таких "командующих", как этот Муженко и паркетном генерале Гелетее точно бы не дали. А вот при других персонах, все могло и не так пойти...
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20.08.2021 16:39 Ответить
Не помиляється тільки той хто нічого не робить. Треба вміти визнавати свої помилки, а не перекладати їх на інших. Гавнюк ти, а не офіцер.
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20.08.2021 16:20 Ответить
Знову деякі ЗМІ ******** відверто собаково-бєнінську брехню.Вже всі,чи більшість,допетрали давно,що таке "добровольчі батальони" сабакова,і хто поперся щось віджимати у іншого засранця.Але ні,треба знову набрехати.
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20.08.2021 16:46 Ответить
Мужеложенко - посіпака порошнека, який, зокрема, допомагав стратегічні склади з ************ нищити.
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20.08.2021 17:15 Ответить
Помнится, как Гелетей докладывал верховному о взятии Иловайска.
А вот и причина взятия Иловайска.

Військовий парад на честь Дня Незалежності України

24 авг. 2014 г.https://www.youtube.com/watch?v=PNjVK_HBiwc
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20.08.2021 17:47 Ответить
"Руководству АТО вообще не было известна точное количество привлеченных воинов."

Нет слов.
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20.08.2021 18:24 Ответить
Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав" - Цензор.НЕТ 6553
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20.08.2021 21:52 Ответить
Правда , потроху , спливає назовні - і комусь дуже не хочеться відповідати ...
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20.08.2021 21:47 Ответить
хто побачив в наведених фотокопіях наказ Муженка на штурм Іловайська?
Я в упор не бачу.
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22.08.2021 18:34 Ответить
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