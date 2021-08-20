Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что в штурме Иловайска в августе 2014 года не было необходимости, по его словам, это была инициатива руководства МВД. Хотя ранее МВД обнародовало приказы Муженко о направлении подразделений Нацгвардии и МВД в сектор "Б" (Иловайск), а также распоряжения Антитеррористического центра (АТЦ) о подготовке к освобождению Иловайска.
Бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью "День" заявил, что был против штурма Иловайска, передает Цензор.НЕТ.
"Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска - был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакого "ЛНР". Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северским Донцом по Счастью и Станице Луганской.... Окружение наших войск (в Иловайске. - Ред.) отвлекло наши усилия и резерв. В связи с этим основные усилия сил АТО были направлены на юг, в защиту Мариуполя. ... Все те бригады, которые должны были работать по Луганску, были переориентированы на Иловайск, исходя из оперативных возможностей", - отметил Муженко.
"В этом штурме (Иловайска. - Ред.) не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайская не было смысла. Идти на окружение самого Донецка за счет Иловайская - это был самый ресурсно затратный и опасный вариант с военной точки зрения", - пояснил он.
Отвечая на вопрос, кто-то принял решение штурмовать именно Иловайск, Муженко заявил: "Это была инициатива руководства МВД. Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штаба АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известна точное количество привлеченных воинов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствует управление и планирование боя, не налажено взаимодействие, и как результат - хаос. Неполные роты назывались батальонами. С военно-профессиональной точки зрения ни командование, ни личный состав к совершению военных действий подготовленными не были".
Отметим, что еще в 2015 году МВД ответило на подобные обвинения начальника Генштаба Муженко, который 26 мая 2014-го был назначен на должность командующего АТО на территории Донецкой и Луганской областей, и предоставило документы - кто и каким, приказом направил добровольческие батальоны в зону АТО и кому они подчинялись в АТО.
"Распоряжение начальника штаба Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей - Виктора Назарова №1631 от 14 августа 2014 года требовал от министра МВД направить в зону АТО в распоряжение штаба АТО подразделения Нацгвардии и МВД определенной численности. После этого командующий АТО Муженко передал эти подразделения в оперативное подчинение руководителей секторов АТО. МВД направило "Донбасс", "Днепр" и другие подразделения, а затем дальнейшее управление добровольческими батальонами осуществляли непосредственно сектора", - рассказал на основании обнародованных приказов главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Также в 2015 году куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник обнародовал приказы, подтверждающие, что добробаты бросались в бой за Иловайск по заранее утвержденному Муженко плану.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.
В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.
Пожалуйста, подождите...
20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. -- "Бортовой номер 275,
из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской ВДД (комвзвода ст. лейтенант Попов). Брали российских десантников бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен,
с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д.
Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С.
следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киеве
у мемориала Родина-мать.
"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
Очевидно,начальник Генштабу,заступник керівника АТО ,мав власною персоною прибути в Іловайськ,підгузки Хомчаку міняти.
Якщо вже заходився цитувати статтю (Иловайск. Все точки над i),так не **********.
"В дальнейшем, учитывая то, что обстрелы со стороны как боевиков, так и подразделений вооруженных сил Российской Федерации не прекращались, боеприпасы в наших подразделениях заканчивались, а командиры добровольческих батальонов, не желая вести боевые действия, в ультимативной форме требовали немедленного ухода, штабом АТО был разработан замысел по деблокированию группировки сил и средств сектора «Б».
Указанным замыслом предполагалось для деблокирования группировки в районе Иловайска привлечь 79-ю и 95-ю аэромобильные бригады, нанести поражение группировке войск вооружённых сил Российской Федерации и закончить выполнение специальных действий возле Иловайска.
Но в связи с тем, что подразделения (третья батальонная тактическая группа 72-й механизированной бригады), которые прибыли на усиление сектора «Б» не выполнили задачу по захвату и удержанию определённого рубежа и задержкой подходов резерва 79-й аэромобильной бригады, было принято решение провести эту операцию в течение 1-2 сентября 2014 года. На тот момент в резерве было полтора аэромобильных батальона, которые были заняты восстановлением боеспособности техники, на что требовалось определённое время.
В то же время задержка в проведении операции по деблокированию была связана с резким обострением обстановки в районе Луганска, где в результате вторжения в трех батальонных тактических группах вооружённых сил Российской Федерации создалась реальная угроза блокирования наших войск в районе Лутугино, Георгиевки и выход в тыл нашим группировкам около Дебальцево."
у меня нет пенсии.
______
Право на призначення пенсії за вислугу років мають також поліцейські, які на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу - 25 років і більше, з яких не менш ніж 12 календарних років шість місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (п. «б» ст. 12 Закону).
_____________
Тролям хіба не зараховується стаж, як "державній службі спеціального зв'язку"? За часів мінстеця тролям мав би йти стаж за мочілово політичних конкурентів
ты знаешь что такое стрелять в человека?
а ты знаешь как это две гранаты в центре и чувак одну из них подрывает в руках сотрудников которые которые его отловили? центр города. человек с сумкой две гранаты. просто патрульные. а ты знаешь как это идя мимо кабака увидеть как чудак бабу ножом тыкает? что вы все мне этой службой тычите? да! служил! 6 лет! в 90-х! напомнить тебе какое время было? так что.....ну ты понял
мальчик у меня две вышки. я офицер запаса (не ментовский)
знаешь, во время моей службы была поговорка - лучше быть ментом чем мусором. я знал и тех и тех.
мне за свою службу не стыдно. не участковый и не гаишник.
Одного, правда, недоробив. Його в київській хирургії охороняла сотня поліціянтів, щоб до нього бува хтось не пробравсь і не розпитав про цей гучний випадок. Це якийсь разовий користувач злив сюди на Цензор тоді. Схоже на правду.
Нікому не здається, що пану колишньому керівнику генштабу треба призначити судмедекспертизу по психіатрії? Він же в одному реченні двічі сам-собі протиречить.
А вот и причина взятия Иловайска.
Військовий парад на честь Дня Незалежності України
24 авг. 2014 г.https://www.youtube.com/watch?v=PNjVK_HBiwc
Нет слов.
Я в упор не бачу.