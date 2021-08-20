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Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква

Исландия примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Страна будет представлена послом Исландии в Украине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.

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Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква - Цензор.НЕТ 3486
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20.08.2021 14:08 Ответить
А толку? Японія он вже 75 років не може пару островів Курильської гряди повернути.
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20.08.2021 14:32 Ответить
А почему нет представительства Азербайджана за который так переживали в Украине во время войны в Карабахе... ( кроме них нет от Европы Армении, Беларуси, Сербии, наскоро сшитой Боснии и проблемной ( по поводу Коссово) Албании... ,ну и Казахстана ( который частенько приписывает себя тоже " к европе"), так вот если с этими то все ясно, по позиция страуса в исполнении Азербайджана мягко говоря "смущает".
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20.08.2021 14:46 Ответить
Вікінги з нами!
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20.08.2021 16:43 Ответить
 
 