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Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исландия примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Страна будет представлена послом Исландии в Украине.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.
Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.
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