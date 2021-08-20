Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.
"Я думаю, что сейчас непростая позиция у госпожи Меркель, потому что она действительно всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией, хотя я знаю, что немецкая сторона всегда называет их прагматичными", - сказал президент.
По словам Зеленского, есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией.
"Я считаю, что - если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, - так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - добавил президент.
Напомним, 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
20 августа Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер приедет к Зеленскому в Киев.
Пожалуйста, подождите...
Турция признала талибан, Украина тоже? А пора бы решить в какую сторону идти.
Ничего личного, просто бизнес
П.С и да, Меркель тоже силой никто не тащил решать судьбу Украины и украинцев в нормандском формате.
19.08.2021
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
А дед фрау Меркель погубил 8 млн украинцев
И ничего лучшие ,,друзья ,,
Простили или просто ,,забыли,,
Много у власти людей без мышления
Мисли одни пока у власти побольше наворовать
О стране народе заботчтся процентов 10%
И то если есть навар
За 30 лет кроме супермаркетов ничего непостроили
Смотрю по своему городу
Технические фопы -- ничего не дадут
Изобретения надо внедрять -- тогда полный зыск
На нашем сезонном сельском хозяйстве далеко не уедешь
Урожай раз в году /и не всегда ожидаемый/
Денежки должны кавпать /зарабатываться /каждый день
Мы липучки для ловли мух -- возим с Китая /победа не с россии /