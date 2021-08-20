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Германия (1983) Зеленский (10027) Меркель (856) Россия (35517)

Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.

"Я думаю, что сейчас непростая позиция у госпожи Меркель, потому что она действительно всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией, хотя я знаю, что немецкая сторона всегда называет их прагматичными", - сказал президент.

По словам Зеленского, есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией.

"Я считаю, что - если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, - так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский

Напомним, 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.

После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. 

20 августа Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер приедет к Зеленскому в Киев.

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Топ комментарии
+26
А как Зеля может требовать Германию меньше сотрудничать с кацами когда сам там вовсю ведёт бизнес?
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20.08.2021 14:11
+17
Великий стратег и полководец,сморозил очередную херню
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20.08.2021 14:11
+12
таки да
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9547
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20.08.2021 14:11
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Правила форума Совет форумчан
Великий стратег и полководец,сморозил очередную херню
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20.08.2021 14:11 Ответить
На цей раз Зє ставимо плюс. Минулий досвід показує, що скільки б наші вожді не лизали дупіти фріцожабам , краще їх ставлення до УКраїни не ставало. А от до наших вождів ставилися як до лакеїв.
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20.08.2021 14:56 Ответить
Що ти мелеш, який "плюс", недолуге?
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20.08.2021 15:54 Ответить
Знов курнув.
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20.08.2021 15:02 Ответить
Да, Зеля, поучи Меркель политике... Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7649
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20.08.2021 15:10 Ответить
А как Зеля может требовать Германию меньше сотрудничать с кацами когда сам там вовсю ведёт бизнес?
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20.08.2021 14:11 Ответить
Не просто бизнес, а бизнес на крови, как кричали "зеленые" из каждого угла перед выборами в 2019 году.
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20.08.2021 15:15 Ответить
таки да
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9547
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20.08.2021 14:11 Ответить
были для нас врагами ими и останутся, никаких не должно быть иллюзий. Сильным решением было бы самими отпилить нашу трубу от кацапов, засеять медецинскую коноплю, и на эти деньги покупать сжижений газ, еще и хватило бы на здравоохранение, образование и культуру.
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20.08.2021 14:13 Ответить
я писал о медицинской конопле, возьми уже и разберись в вопросе раз и на всегда.
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20.08.2021 14:18 Ответить
Легализовать проституцию и открыть ПБ уже давно пора.Нужно выводить этот ханженский совковый менталитет.
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20.08.2021 14:52 Ответить
забыл добавить ЛГБТ и гендерно-нейтральный родитель - главное требование ЕС
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20.08.2021 17:25 Ответить
Короче надо сначала дунуть, этой самой медицинской, а потом откроются ещё более широкие горизонты и возможности..
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20.08.2021 16:25 Ответить
Ти сам намагаєшся всидіти на двох табуретках. Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1515
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20.08.2021 14:13 Ответить
"зе" озвучил то,что очевидно от начала минского сходняка-меркельша, рашистская подельница, не только в Европе,но и во всем мире и она есть соучастник войны в Украине через создание ордло,по указанию рашиста,которое и ведет войну с украинским народом
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20.08.2021 14:14 Ответить
З зельою тут згіден на рахунок меркель
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20.08.2021 14:14 Ответить
Зеленський все вірно сказав.
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20.08.2021 14:14 Ответить
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9757№34
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20.08.2021 14:19 Ответить
Бомбить, Пятак?
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20.08.2021 14:38 Ответить
Шо, Зеля, опять оговорка по Фрейду про "на двух стульях". В Украине так только Кравчук умел, но он хотя бы шахматист. Овощ тоже пытался, но очень сильно не срослось в промежности...
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20.08.2021 14:14 Ответить
Володька - безграмотное создание, которое ничего не слышало о дипломатии.
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20.08.2021 14:14 Ответить
так рейхсканцлерша давно на зарплате в фирме мордовские газы.
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20.08.2021 14:15 Ответить
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Может! Это называется дипломатия.
Турция признала талибан, Украина тоже? А пора бы решить в какую сторону идти.
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20.08.2021 14:15 Ответить
кому пора? это вообще не ваше свинособачье дело чтобы ставить вопрос о признание или не признание талибабана.
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20.08.2021 14:21 Ответить
У Президента країни не може бути ,,личного мнения,, особисту думку він може мати в туалеті на унітазі на не на публічних виступах.Покажіть хоч одного Президента хоч і від племені із джунглів який виражає у публічних виступах особисту думку.Президент окрім державної позиції виражати нічого не має права.
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20.08.2021 14:16 Ответить
Зеля! Даешь рекорд! Сбацай нам на двух пианино одновременно!
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20.08.2021 14:16 Ответить
поэтому и выбрала более дорогое.
Ничего личного, просто бизнес Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7852
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20.08.2021 14:16 Ответить
Не удивлюсь если это недоразумение вместо "Гутен Таг" скажет "Гитлер Капут" при встрече Меркель.
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20.08.2021 14:16 Ответить
Я уже писал на цензоре, но опять повторюсь. Главная ошибка Порошенко то, что он доверился таким аферистам в отношении Украины, как Меркель, Обама, французы. Никогда никакой антих.у.й.л.о.в.с.к.о.й коалиции не было. Радует одно, что населению Украины это стало доходить.
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20.08.2021 14:16 Ответить
это не ошибка а преступление. и для его наказания есть ст.111 ккУ
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20.08.2021 14:22 Ответить
Шо робицця ! Меркель турбується чомусь тільки про німців ! Як некрасиво.
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20.08.2021 14:16 Ответить
А как же европейские ценности к которым стремится Украина и яро отрицает россия? Хотя, все европейские ценности стали сводится только к любви к кацапскому рублю.
П.С и да, Меркель тоже силой никто не тащил решать судьбу Украины и украинцев в нормандском формате.
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20.08.2021 14:22 Ответить
Які там цінності? Україна просто хоче заробляти на транзиті кацапського газу як і раніше, - ось і всі цінності.
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20.08.2021 14:27 Ответить
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7745
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20.08.2021 14:19 Ответить
А другий варіант стільця, як в оригіналі? Цензура не пропустить?
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20.08.2021 14:42 Ответить
знову якусь хохму придумав?
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20.08.2021 14:29 Ответить
Хроника одного президента

‎19.‎08.‎2021

Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.

1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.

(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
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20.08.2021 14:55 Ответить
Меркель скорее хочет пройти между двух капелек и не намочиться.Она по сути подставила не только Германию,но и нанесла удар по ЕС как проэкту мира без границ.Это в будущем несёт потерю Германией авторитета.На немцев будут смотреть как на предателей не только Украина,но и те кто верил в мир без границ.Меркель показала,що нет мира без границ.И шо вы все равны,но Германия ровнее и не обязана уступать бизнесу в угоду какому то проэкту.Англия это поняла раньше всех походу. Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9727
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20.08.2021 14:57 Ответить
Да Германия и так сидит на одном стуле РФерии, а Украина в этом случае выполняет роль горошины на стуле ( даже не кнопки) которая мешает ощутить удобство мягкой мебели от " Газпрома".
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20.08.2021 14:57 Ответить
Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ/ Меркель ничем не хуже Нетаньяхи-такая же курва. "Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. 23.04.21. " Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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20.08.2021 14:57 Ответить
....ой, страшно! А, он её не будет повезти в Яр? Бабий?
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20.08.2021 14:57 Ответить
Шо він верзе? Він не розуміє різницю між Росією (5-те місце по величині економіки в світі), Німеччиною (6-те місце по величині економіки в світі) і Україною (49-те місце)?
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20.08.2021 15:00 Ответить
если проанализировать, то именно из-за этих сран мы и находимся на такой позиции.
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20.08.2021 15:10 Ответить
Як казали моя покiйна бабуля,як нема розуму - рахуй КАЛIКА!
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20.08.2021 15:24 Ответить
Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3682
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20.08.2021 15:25 Ответить
Как политик можно сказать, что Меркель уже все. Так что у этой фрау сейчас несколько другие заботы.
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20.08.2021 15:26 Ответить
Это Зеленский сидит на двух стульях. Стулья разъезжаются, скоро перейдёт в шпагат.
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20.08.2021 15:26 Ответить
Так и есть Китай и US. Вот уж на этих стульях, точно трудно будет сидеть
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20.08.2021 16:28 Ответить
Не волнуйся, паяц, Меркель сделает как нужно...для Германии. И тебя не спросят.
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20.08.2021 15:27 Ответить
Во тупое животное... Да забей ты уже хлебло то
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20.08.2021 15:37 Ответить
а они и не сидят на двух стульях их стул грязьпром
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20.08.2021 15:56 Ответить
Украинцам станет легче, если она усядется в кресло *****?
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20.08.2021 16:23 Ответить
Поговримо про упоротість.Про зелену і шоколадну.Коли стара свиня шось робить і каже, і від неї смердить кацапсиною,починається від коментаторів(і від мене також) "**** така-сяка і ....,і.....,і......ять".Коли пісюаність з якогось переляку каже те саме,від тих же самих коментаторів починається "дурень,не чипай тьотю.Хто ти ?І хто вона?".Альо,халамидники,ви вже якось визначіться.
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20.08.2021 16:31 Ответить
Какие "два стула"? Германия всей жопой села на трубу.
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20.08.2021 16:43 Ответить
И мы даже знаем, кто в итоге будет послан нах, как лишний - ЗЕ.
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20.08.2021 16:51 Ответить
Зеля, ты не сможешь усидеть на двух стульях в отношениях с МВФ и коррупцией Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4236
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20.08.2021 17:05 Ответить
Починаючи з 18 століття ********* був де факто колонією Німеччини з якого за безцінь "в Фатерлянд" виводились ресурси та фінанси. В 20 столітті саме німецький генеральний штаб профінансував спецоперацію "революція" і через одеського жида Парввуса скупив усе декласоване маргінальне жидівське лайно російської імперії та Америки перетворивши їх на жидобільшовиків. В результаті "інвестиції" в 50 мільйонів марок, Німеччина отримала вихід імперії з війни, вивезла 250 тонн імперського золота і Україну в "подарунок" але не змогла її втримати. Крім того, надалі жидобільшовики справно поставляли в Німеччину сировину та збіжжя (в 1932 -33 українського зерна в Німеччині було стільки і воно було таким дешевим що ним годували худобу), готувало фашистську армію на своїй території і разом з Гітлером розідрало Польшу... Мою малолітню матір німці палили в сільському клубі при відступі і її жах передався мені генетично - всі мови мені даються легко крім німецької - я її ненавиджу. Для мене це гавкіт собак і палаючі люди... І хоча я зараз користуюсь старим євробляшним "мерседесом" 2004 року, німцям я не довіряю бо весь їх добробут з часів Петра та Катерини століттями залежав від визискування імперії...
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20.08.2021 17:11 Ответить
Какие стулья,Зеля ты ещё наградишь Меркель и будешь ножкой шаркать,любитель разговаривать на повышенных тонах. Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1282
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20.08.2021 17:23 Ответить
Немцы ,,лучшие друзья,,
А дед фрау Меркель погубил 8 млн украинцев
И ничего лучшие ,,друзья ,,
Простили или просто ,,забыли,,
Много у власти людей без мышления
Мисли одни пока у власти побольше наворовать
О стране народе заботчтся процентов 10%
И то если есть навар
За 30 лет кроме супермаркетов ничего непостроили
Смотрю по своему городу
Технические фопы -- ничего не дадут
Изобретения надо внедрять -- тогда полный зыск
На нашем сезонном сельском хозяйстве далеко не уедешь
Урожай раз в году /и не всегда ожидаемый/
Денежки должны кавпать /зарабатываться /каждый день
Мы липучки для ловли мух -- возим с Китая /победа не с россии /
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20.08.2021 18:27 Ответить
А вы спрашивали чем Зеля займётся во время второго срока,будет внедрять изобретения.
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20.08.2021 18:42 Ответить
Зєля, ну ти ж сидиш на трьох стільцях. І ще не впав поки що.
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21.08.2021 07:37 Ответить
 
 