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В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк

Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере из-за невакцинированных педагогов. Их обяжут каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тест. Также если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то такие заведения не получат дополнительных средств на ремонт, новую мебель и технику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чернівецький промінь".

Как сообщил заместитель городского головы Юрий Лесюк, не вакцинированные педагоги будут еженедельно делать за свои средства ПЦР-тест.  Стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.

Заместитель городского главы Юрий Лесюк сообщил, что если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику.

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"Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированные, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе)", - заявил Юрий Лесюк.

Кроме того чиновник горсовета сообщил, что в случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону школа будет работать только в случае, если в ней вакцинировано более 80% учителей, или же перейти на дистанционное обучение.

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Топ комментарии
+18
В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 2407
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20.08.2021 14:20
+15
30 лет ложить с прибором на Конституцию - это уже на генетическом уровне... Чем дальше в лес, тем тупее чинуши
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20.08.2021 14:19
+15
Стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.

с зарплатой в 4000 $ могут себе позволить В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 1990
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20.08.2021 14:21
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ты кто такой, что берешь на себя полномочия определять, кто упоротый, а кто нет? пока никто не видел, есть ли у тебя справка о психической вменяемости
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20.08.2021 14:50 Ответить
Кстати да. Может в дурдом интернет провели. Пусть сначала справку о вменяемости предоставит прежде чем регистрироваться на форуме.
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20.08.2021 15:22 Ответить
Тоді давай і всіх дітей вакциною переколемо. А як ні, то хай їх батьки роблять щотижня ПЛР-тест своїм чадам за власний рахунок. Якщо вже боротися з ковідом, то послідовно і безкомпромісно.
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20.08.2021 14:53 Ответить
Ссылку на Закон это регламентирующий, БАЛОБОЛ !
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20.08.2021 14:59 Ответить
Классическая ситуация: директор от подчиненной требует секса (или увольнение). По твоей логике в этом нет ничего криминального, но в реальности это не так.
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20.08.2021 15:28 Ответить
От, мля, не витримав. Ти наче себе в зебіли не записував, але так як антивакцинатори кинувся в крайнощі. Поясни, яким хером вакцинація педагогів впливає на епідемічну ситуацію, коли непривиті і хворіють батьки і учні, а вакцина від корони не робить людину незаразною? А якщо вакцина допомагає легшому перебігу хвороби, то це особиста справа.
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20.08.2021 15:37 Ответить
А это как раз причина, по которой привитые будут до конца жизни ходить в намордниках.
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20.08.2021 14:48 Ответить
В мене рівно 2 тижні тому мама поперла від ковіду, так що мені зовсім не смішно. І якби якесь чмо хворе наділо намордник,вона б жила.
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20.08.2021 14:55 Ответить
А ты УВЕРЕН, что от КОВИДА !?
Или тебе так СКАЗАЛИ !?
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20.08.2021 15:00 Ответить
Так,я впевнений,ще й ібатько не повністю виздоровів.😢
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20.08.2021 15:02 Ответить
Тогда прими мои соболезнования и сочувствия... (
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20.08.2021 15:16 Ответить
а звідки впевненість? фуфлотест показав випадково позитивний результат? то Вас надурили
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20.08.2021 15:29 Ответить
ви ІДІОТИ ?
у людини померла мати, а ви патякаєте !!!!! В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 7947

Пане Nestor Nen, прийміть мої співчуття
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20.08.2021 15:36 Ответить
обязательства для учителей ,разных лесыкив, можно прицепить на стенах туалетов в каждой школе
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20.08.2021 14:48 Ответить
А как же непривитые дети, которых в школах на порядок больше учителей? Они уже никого не заражают?
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20.08.2021 14:49 Ответить
А привитые не могут болеть ковидом пусть и в легкой форме и передавать его другим? Где логика?
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20.08.2021 14:49 Ответить
причем передавать скрыто, так как вакцина смазывает симптоматику болезни
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20.08.2021 14:51 Ответить
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
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20.08.2021 14:54 Ответить
Конфуцій був правий.
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20.08.2021 14:57 Ответить
А куда греф пропал? Заболел, что ли В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 97
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20.08.2021 14:51 Ответить
в Луцке ботоферму накрыли большую - обычно после таких сообщений на цензоре пропадают заметные ники я на это обратил внимание ещё по фрау ла-ла-ла
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20.08.2021 15:10 Ответить
по ходу вот он :
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20.08.2021 18:36 Ответить
ну шо, накушались фашизма, или ещё дальше пойдём? В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 3006
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20.08.2021 14:54 Ответить
Ну ,..:
1- все что "обязывается" - должно быть за счет того кто обязывает!
2- вакцинирование от короновируса 19 - экспериментальное !! А согласно действующего законодательства - запрещено проводить опыты без ПИСЬМЕННОГО его согласия !
3 - отказ от участия в экспериментах - не влечет за собой каких либо юридических или материальных последствий для отказавшегося !
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20.08.2021 14:54 Ответить
Так розумію, Ви добровільно вкололися.
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21.08.2021 02:12 Ответить
ВЫНУЖДЕННО "добровольно"...
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21.08.2021 08:07 Ответить
Бережіть себе.
І долікуйтеся.
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21.08.2021 08:52 Ответить
Вакциновані за чий рахунок будуть робити тести?
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20.08.2021 14:55 Ответить
ти хоч заголовок "асиль", бо далі "многабукоф, ніасілел". Поки що можеш подивитись на "кортінкі" в коментах
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20.08.2021 17:04 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 9001
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20.08.2021 15:04 Ответить
Две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость; и я еще не уверен насчет вселенной. В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 296
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20.08.2021 15:08 Ответить
Я уверен в упоротости зэбаранов и пiд-рашек В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 6425
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20.08.2021 17:33 Ответить
А это случаем не нарушение их прав?
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20.08.2021 15:17 Ответить
Прав більше нема.
Ті, хто ніби-то мали б їх захищати і дотримуватися, навпаки цинічно порушують під виглядом "турботи та піклування".
Цинічненько.
А у =великих демократіях= ще гірше.
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20.08.2021 15:32 Ответить
ви б так свої права захищали проти ЗЕ-льоних ідіотів!
кретіни !!!!!!!!!!! В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк - Цензор.НЕТ 204
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20.08.2021 15:38 Ответить
Затяте антивакцинаторство, так як і затяте завакцинаторство - це фанатизм, який приводить до порушення прав і терору.
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20.08.2021 16:00 Ответить
Це захист прав учнів.
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21.08.2021 13:05 Ответить
Якщо міська рада хоче змусити вчителів працювати в умовах "червоної зони" в режимі оф-лайн, то вона має забезпечити їм "ковідні" доплати,бо інфекційне навантаження педагогів у такому випадку співрозмірне з тим,яке отримують працівники лікарень.А щеплення 100% імунітету не гарантує.
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20.08.2021 15:22 Ответить
Наш мэр сказал, что те учителя, которые не желают прививаться, пусть увольняются и сидят за свой счет дома. Сначала он угрожал, что снизит им зарплату. Но теперь так - "Не хочуть вакцинуватися - нехай звільняються, ми візьмемо інших педагогів!". Ещё он сказал, что будет закрывать всё, где работают невакцинированные работники. Это и общепит, и сфера услуг, и школы с университетами, и водители с кондукторами, и прочие, прочие...

Кто смотрел видео о вакцинации? Все, кто так яростно выступают за немедленную вакцинацию, знают, что срок хранения вакцины - около трёх месяцев. Она придёт в негодность и поэтому многие потеряют огромные деньги, они понесут убытки. В этом они не заинтересованы! Поэтому гонят людей, как скот, на пункты вакцинации. Дэ-юре - это антиконституционно и якобы только по собственному желанию, а на деле - де-факто - заставляют всех, буквально угрожая увольнением. И это только начало.
Все мэры, министры и прочие высокопоставленные особы, начиная с ВОЗА, и заканчивая агитаторами вакцинации, верующие в ковид являются преступной группой.
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20.08.2021 16:11 Ответить
Да закройте уже все бесплатные школы!
Рабам образование не нужно, а у остальных найдется 500-600$ в месяц на обучение.
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20.08.2021 16:21 Ответить
тоже вариант
за будущее общества должны отвечать образованные и ответственные люди,
а не блохастые кретины
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20.08.2021 16:34 Ответить
Як можна "заставляти" вакцинуватись? В нас, що підораша? Прийміть закон, тоді буде все вірно та правильно, а так це розгул феодальщини
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20.08.2021 17:01 Ответить
А сам Зам МЭРА вакцинировался? Не уверен.
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21.08.2021 01:13 Ответить
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