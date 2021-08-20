В Черновцах непривитых учителей обяжут еженедельно за свой счет тестироваться на COVID-19, - заммэра Лесюк
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Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере из-за невакцинированных педагогов. Их обяжут каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тест. Также если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то такие заведения не получат дополнительных средств на ремонт, новую мебель и технику
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чернівецький промінь".
Как сообщил заместитель городского головы Юрий Лесюк, не вакцинированные педагоги будут еженедельно делать за свои средства ПЦР-тест. Стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.
Заместитель городского главы Юрий Лесюк сообщил, что если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику.
"Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированные, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе)", - заявил Юрий Лесюк.
Кроме того чиновник горсовета сообщил, что в случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону школа будет работать только в случае, если в ней вакцинировано более 80% учителей, или же перейти на дистанционное обучение.
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Или тебе так СКАЗАЛИ !?
у людини померла мати, а ви патякаєте !!!!!
Пане Nestor Nen, прийміть мої співчуття
1- все что "обязывается" - должно быть за счет того кто обязывает!
2- вакцинирование от короновируса 19 - экспериментальное !! А согласно действующего законодательства - запрещено проводить опыты без ПИСЬМЕННОГО его согласия !
3 - отказ от участия в экспериментах - не влечет за собой каких либо юридических или материальных последствий для отказавшегося !
І долікуйтеся.
Ті, хто ніби-то мали б їх захищати і дотримуватися, навпаки цинічно порушують під виглядом "турботи та піклування".
Цинічненько.
А у =великих демократіях= ще гірше.
кретіни !!!!!!!!!!!
Кто смотрел видео о вакцинации? Все, кто так яростно выступают за немедленную вакцинацию, знают, что срок хранения вакцины - около трёх месяцев. Она придёт в негодность и поэтому многие потеряют огромные деньги, они понесут убытки. В этом они не заинтересованы! Поэтому гонят людей, как скот, на пункты вакцинации. Дэ-юре - это антиконституционно и якобы только по собственному желанию, а на деле - де-факто - заставляют всех, буквально угрожая увольнением. И это только начало.
Все мэры, министры и прочие высокопоставленные особы, начиная с ВОЗА, и заканчивая агитаторами вакцинации, верующие в ковид являются преступной группой.
Рабам образование не нужно, а у остальных найдется 500-600$ в месяц на обучение.
за будущее общества должны отвечать образованные и ответственные люди,
а не блохастые кретины