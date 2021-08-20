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Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что между ними есть разногласия. Но стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Меркель и Путина в Москве.
"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила она.
По ее словам, на переговорах с Путиным обсудят двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня - Ливию и Афганистан.
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