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Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что между ними есть разногласия. Но стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Меркель и Путина в Москве.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила она.

По ее словам, на переговорах с Путиным обсудят двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня - Ливию и Афганистан.

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Топ комментарии
+8
Трудно представить, что бы Черчиль в 1940 году, когда Гитлер напал на Францию, заявил, что у нас есть разногласия с Гитлером, но мы намерены поддерживать контакт.
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20.08.2021 14:51
+7
Старая немецкая тряпка. Пусть путлер на неё своего лабрадора спустит.
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20.08.2021 14:42
+4
У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать совково-гебнявый контакт, которым законтачили меркельшу, бывшие начальнику "капутина"
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20.08.2021 14:43
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Da zhenites nakanec , chjo vsjo vremja lamatsa , para budet nezabivajemaja ......
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20.08.2021 14:38 Ответить
Скоро Меркель здесь устроит на первый-второй. Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 5047
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20.08.2021 14:40 Ответить
интересно, она хоть за всё это время научилась ботать по фене, а то без фильтража базара её могли накидать как фраера
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20.08.2021 14:41 Ответить
Старая немецкая тряпка. Пусть путлер на неё своего лабрадора спустит.
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20.08.2021 14:42 Ответить
она при гдр была секретарь по агитации и пропаганде . выезжала в фрг что для восточного немца означает 100% лояльность безусловное сотрудничество с властями \ штази\ имея на неё досье с её подписью о сотрудничестве путлер для неё в прямом смысле вершитель судеб
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20.08.2021 15:02 Ответить
ну так и у этого ублюдка послужной список такой же.. из грязи в мрази.. из мрази в штази .. из штази в князи
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20.08.2021 15:38 Ответить
Чем она хуже Байдена после победы которого тут весь цензор забрызгали шампанским?
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20.08.2021 17:31 Ответить
У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать совково-гебнявый контакт, которым законтачили меркельшу, бывшие начальнику "капутина"
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20.08.2021 14:43 Ответить
Трудно представить, что бы Черчиль в 1940 году, когда Гитлер напал на Францию, заявил, что у нас есть разногласия с Гитлером, но мы намерены поддерживать контакт.
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20.08.2021 14:51 Ответить
Вот в этом вся и разница к вопросу о роли личности в истории Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 8605
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20.08.2021 15:29 Ответить
КГБист+камсасамолка= Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 3644
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20.08.2021 15:31 Ответить
ага.. хоть половой с этим ублюдком пусть поддерживает
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20.08.2021 15:36 Ответить
_Меркель - проклятая людоедка и подельница фашиста путлера, предательница Германии и ЕС. Подлежит ликвидации.
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20.08.2021 16:12 Ответить
А потом в мемуарах спец.служб всплывет, что контакт с ней Пыня поддерживает с 1986 года, когда 29 летняя Ангела получила в ГДР научную степень по квантовой химии. Плодотворный контакт длиной в жизнь. Два исчадия ада начала 21 века, скорей уже пусть валят в прошлое, упыри.
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20.08.2021 16:46 Ответить
Поддерживать контакты с убийцей Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 7895 Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 5724 ну .ну....... Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 6688
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20.08.2021 17:23 Ответить
 
 