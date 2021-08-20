Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017—2019 годах Курт Волкер считает, что Украина не вернет Крым и часть Донбасса силой, но должна действовать иначе: на страну-оккупанта нужно "давить" экономическими и политическими методами.
Об этом он сказал Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
Журналист задал ему вопрос о возможном военном сценарии для возвращения захваченных РФ украинских территорий.
"Я не верю, что Украина обладает военным потенциалом для победы над Россией. Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России – обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем", – сказал он.
Волкер полагает, что на Россию нужно воздействовать политическими методами.
"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации", – добавил он.
Волкер сообщил, что примет участие 23 августа в Крымской платформе, но предупредил: Россия может пойти на провокацию, чтобы сорвать первый саммит.
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Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 18 авг.
Маленький гаденыш Sullivan, срывавший поддержку Украины, пытавшийся назначить директором по России кремлевского агента Rojansky, позорно проваливший эвакуацию из Кабула, должен немедленно уйти в отставку, Пусть углубляет свои stable and predictable relations c убийцей Путиным.
Ты настолько наивный глупец, что думаешь будто бандиты отдадут народу Украину на выборах, что у шулеров и напёрсточников можно выиграть по их же правилам?! Не, ну ты и шляпа...
Но, если наши ВСУ были на уровне армии Израиля, то медленно, но уверенно мы продвигались вперед!
А та сторона, прежде чем выстрелить в нашу сторону, заранее прощалась бы с жизнью!
а в конце чуток военным способом додавить.шоб контрольный в голову не понадобился
_Да, да, да и ещё раз да!
"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления..."
_Хде давление? Хто давит?! Оптом купленная путлером верхушка Европы? Предатель США и Европы подлец байден?!
США с фрау рибентроп, уже подавила на копростан! Про Афган я молчу...
Ми мудаки, сша та геї в помаді (сЄРИ) наобіцяли молодій країні з три короби, обіцяли допомогу та безпеку, інші гарантії, а по факту ми її тупо кинули. Всім країнам ми також обіцяли та розказували ЯК вони повинні себе вести, яку зброю мати. Тепер же гаранти обісралися.
Що будуть робити сша, великобританія та китай, коли таліби будут "майструвати" ядерну зброю? Чи сусіди таілбів?
Потрібно було ВІДРАЗУ після анексії Криму, заблокувати будь-які економічні відносини, вїзд, виїзд з підораші. Нехай би пили нафту, занюхували газом. Навіть Китай можна було заставити порвати з маленькою собачонкою. Тепер щось розмірковувати, предполагати так чи не так якби пізно.