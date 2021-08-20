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Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль

Если президент Зеленский решится нарушить нормы решений Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, это повлечет за собой лишение свободы до 8 лет.

Об этом сообщил на своем сайте Геннадий Москаль.

"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений" влечет за собой лишение свободы до 8 лет", - констатировал Геннадий Москаль.

Кроме того, Москаль напомнил, что Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета. Если Зеленский таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль.

Заслуженный юрист Геннадий Москаль также напоминает, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", у СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА.

"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", - подчеркивает Москаль.

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Топ комментарии
+22
Зеля уже себе на несколько пожизненных сроков в самой жестокой тюрьме напрезиденствовал
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20.08.2021 15:10
+13
а им все зе-сцанина в очи, им так хочется
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20.08.2021 15:08
+13
ганебне це твоє минуле та майбутнє.
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20.08.2021 15:36
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а им все зе-сцанина в очи, им так хочется
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20.08.2021 15:08 Ответить
Пане Генерале Москаль, а чи не тряхнуть Вам стариной и вспомнить младые годы, когда Вы в Крыму эскадронами смерти ликвидировали Башмаков и прочих Греков с Сайлемами, забрасывая им гранаты в окошки автомобилей ?

в Украине сейчас беспредел круче беспредела в Крыму в 90-е гг.
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20.08.2021 17:09 Ответить
жаль маме риме никто в свое время пачку гандонов не подбросил в окно, очень жаль
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20.08.2021 18:04 Ответить
8 років но фоні довічного за зраду
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20.08.2021 15:10 Ответить
жаль, что в Украине сроки не плюсуются.

этот чатланин уже наработал на "два пожизненных в эцихе с гвоздями" ! Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 6661
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20.08.2021 17:13 Ответить
Зеля уже себе на несколько пожизненных сроков в самой жестокой тюрьме напрезиденствовал
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20.08.2021 15:10 Ответить
За нашим любимым ЗЕ!прзидентом тюряга давно плачет
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20.08.2021 15:11 Ответить
наркєт не зупиняйся! фініш блиЗЕнько!
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20.08.2021 15:12 Ответить
комментарий отмечен как спам
Надежды юношей питают, надежду старым подают=)))
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20.08.2021 15:14 Ответить
Геннадій Москаль для тебе юноша?
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20.08.2021 15:17 Ответить
комментарий отмечен как спам
До чого тут Москаль.. Він лише - ганебне минуле
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20.08.2021 15:34 Ответить
ганебне це твоє минуле та майбутнє.
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20.08.2021 15:36 Ответить
Вова нада разів зо три народитись шоб відгондурасить то все шо воно накосячило.
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20.08.2021 15:12 Ответить
Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 9100
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20.08.2021 15:12 Ответить
Примут закон .. делов то))
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20.08.2021 15:13 Ответить
На момент посадки Зели Кличко уже будет опытным зеком))
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20.08.2021 15:13 Ответить
Подождите .. Это что получается?. Второй срок отменяется? Или переносится в другие места?
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20.08.2021 15:13 Ответить
8 років розстрілу. Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 1889
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20.08.2021 15:14 Ответить
То решение по конституции принято в 2003)
В 2010 принят закон, что функции главы КМДА и мера разделяются))

Улавливаете разницу? 2003, 2010?))). Что позднее?
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20.08.2021 15:20 Ответить
В чем состоит прикол с нашим Конституционным судом, что его решения выше принимаемых Радой законов. Конституционный Суд может отменить любой закон, принятый Верховной Радой, а Верховная Рада не может отменить никакое решение Конституционного Суда. А мы допустили, что там, в суде, засели мутные типы, коррупционеры и сепары.
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20.08.2021 15:26 Ответить
В 2010 не прийняли новий закон, а внесли зміни в існуючий... А отже рішення КС залишається діючим!
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20.08.2021 15:46 Ответить
Педалик попал.Как Леня-Космос.Тупицкий подтвердит..
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20.08.2021 15:14 Ответить
Как там мост на Троещину, Виталя? Разворовали или нет?
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20.08.2021 16:14 Ответить
бредятина...
губернаторов назначает президент по представлению премьера...
и ни в одном законе не говорится,
что губернатором Киева должен быть мер Киева...
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20.08.2021 15:14 Ответить
Ета у вас в ґубєрніях так повєлось?
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20.08.2021 15:16 Ответить
не тупи убогое... в любом областном центре Украины,
представителя президента - называют "губернатором"...
и все знают что по Конституции Киев - приравнен к области,
поэтому в Киеве сидят два губернатора: Киева и Киевской области
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20.08.2021 15:28 Ответить
Тупишь как раз ты) ст. 133 КУ - Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
Тобто ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ" .

Рішення КСУ N 21-рп/2003 : "1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України."

Губєрантор Єпіксєль, так хто убогий?
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20.08.2021 15:46 Ответить
за это умозаключение - тогдашний мер Олельченко заплатил 4 млн. баксов...
...более бредового опуса нет нигде в мире, чего стоит вот такой бред:

"Київський міський голова очолює виконавчий орган Київради - Київську міську державну адміністрацію. Він не є державним службовцем. Вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не поширюються."
...надо было еще тогда растрелять конституционный суд в полном составе,
может сегодня судебная мафия была бы не такой наглой...
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20.08.2021 15:58 Ответить
Дурилко, знайди мені в українській Конституції, законах або підзаконних актах хоч одну згадку слова "губірнатар". Якщо не знайдеш - більше не пиши взагалі нічого, не ганьбись
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20.08.2021 19:59 Ответить
А по области так ты вообще тупой баран, если не отличаешь КМДА и КОДА. Вот накуя лезть в вопросы, в которых не разбираешься? Губернатор, ты, мля.
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. ст. 8 ЗУ Про МДА.

Где здесь губернаторы, иплан?
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20.08.2021 15:52 Ответить
В законі "Про столицю" взагалі-то , плюс рішення КС прирівняно до законів по силі.
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20.08.2021 15:18 Ответить
В 2010 законом України функції мера та голови КМДА були розділені. Водночас, в рішенні 2003 року Конституційного суду в п. 1 рішення КС використовується стара версія закону.
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20.08.2021 15:22 Ответить
Вообще-то, решение КС от 203 года купил бывший мер Киева Омельченко,
когда его в 65 лет выпихивали на пенсию...)
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20.08.2021 15:25 Ответить
ну и не без этого, конечно.
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20.08.2021 15:26 Ответить
Свічку тримав? Рішення КС досі НЕ СКАСОВАНО!
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20.08.2021 15:31 Ответить
Стара версія закону, але про призначення голови КМДА в старій і новій версіях закону записано одне і те ж!
І так, коли зелені приймуть новий закон про Київ (а законопроект уже є), то тільки тоді знадобиться нове рішення КС. Бо деякі закони у нас змінюють по 5 разів на рік, то що, тоді кожного разу треба нове рішення КС по ним??
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20.08.2021 15:39 Ответить
Вообще то там сказано только вот это:
"Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація

2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України."
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20.08.2021 15:23 Ответить
чукчи не читатели, они цитируют устаревшее решение КС от 2003 года, которому уже 20 лет в обед.
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20.08.2021 15:24 Ответить
Є і старіші рішення КС і їх ніхто не відміняв, вони продовжують діяти!
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20.08.2021 15:36 Ответить
Ну так рішення КС у нас прирівняно до закону. Що не так? Рішення КС досі діє, його не відмінили. От зелені написали новий закон про столицю, хай приймають його і тоді вже займаються КМДА.
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20.08.2021 15:42 Ответить
Рішення КС не можна відминити, можна скасувати тільки сам КС. Але для цього треба змінити саму Конституцію.
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20.08.2021 16:19 Ответить
Какая чушь - это заявление об ответственности президента. Зеленский в открытую заявил, что слил информацию о вагнеровцах, и что, понес наказание? Он может понести наказание когда у нас будет другой президент и который не будет покрывать Зеленского. А к такому времени он будет уже за пределами Украины! Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 6345 Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 5273
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20.08.2021 15:15 Ответить
Должность президента дает неприкосновенность,но не амнистию.
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20.08.2021 15:49 Ответить
Все правильно, и я об этом. Хотя предательство президента по хорошему не защитит неприкосновенность. Но когда у власти стоят моськи президента то это врядли. А когда наступит судный для него день, он смоется с Украины.
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20.08.2021 16:02 Ответить
Сомневаюсь что его выпустят его хозяева.
Роль козла отпущения или жертвенного барана ему придеться сыграть до конца.
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20.08.2021 19:44 Ответить
какой бы ни был кличко - его выбирали киевляне!!!!!!!!!!!!!! какое вообще имеет право рнбо снимать его, прямо "тройки" без суда и следствия...
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20.08.2021 15:15 Ответить
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 2667
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20.08.2021 16:55 Ответить
та по винту ему тот кодекс - он его уже 150 раз нарушил и столько же раз
своему лехторату в глаза нассал - дали буде...
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20.08.2021 15:16 Ответить
Він не пішов, його обрали і нинішні рейтинги кажуть - фіг на всю зелену морду, а не Київ.
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20.08.2021 15:58 Ответить
Чего ты влез со своим метро? Стаья о метро на троещину? Иди целовать своего бульбофюрера и не сравнивай несравнимые вещи.
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20.08.2021 16:02 Ответить
Скажи хто твої кумири і я скажу хто ти. Пішов на куй з українського сайта, свинопес кацапський.
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20.08.2021 15:58 Ответить
Та він ще за Тупіцького (грубо кажучи,. хрен з ним) повинен відповісти, та і не тільки за це. Мабуть після свого "*************" поб*є рекорд Порошенка по кількості порушених кримінальних справ і не без наслідків.
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20.08.2021 15:21 Ответить
Є маленька дрібничка - на Порошенка справи відкривають без доказів - по хотєлкам Зельцмана.
А от на Зеленського - тільки бери і за грати - всі докази і підписи є і все задокументовано!
Цікаво, що буде раніше - посадять Януковича,чи посадять Зеленського?
Хто буде першим?
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20.08.2021 15:47 Ответить
да семейку клоунов надо уже привлекать - ради развлечения ленка евана,за НАШИ деньги забавку себе делает - форум вона собирает - мы шо ее выбирали? или она политик ? - растрата в великих размерах бюджетных денег ,не целевая причем))
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20.08.2021 15:25 Ответить
уж Кличко по целям использует, уже новый лярд за Подильский мост Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 552
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20.08.2021 15:27 Ответить
Коли заяву понесеш... Чи бла-бла-бла? Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 4218
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20.08.2021 15:36 Ответить
Ну, ничего не имею против, если их обоих посадят пожизненно и на кол.
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20.08.2021 15:31 Ответить
нарики, а обенно специальной национальности,
просто обязаны быть Президентами Украины..
нарид в полном одобрямсе ...
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20.08.2021 15:35 Ответить
Хо його посадить ?
Воно планує сидіти в кріслі президента ще довгі роки.
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20.08.2021 15:37 Ответить
Янек теж таке планував. І не тільки.
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20.08.2021 15:39 Ответить
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 1441 Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9456 Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9660
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20.08.2021 20:18 Ответить
Еслиб в Украине,как в США суммировалось,а не поглощалось,то Зеленский должен был бы сидеть до ХХІІІ ВЕКА!
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20.08.2021 15:37 Ответить
Ашо? Одним пострілом двух зайчиків в одну камеру...
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20.08.2021 15:44 Ответить
действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины

===========
Он конституцию нарушил через 5 мин после принятия присяги,распустив ВР
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20.08.2021 15:46 Ответить
ай-яй, распустил очередное сборище бандюков.
чего же юлки и петьки не протестовали? Наверное сами хотели выборов) всем в Украине уже 30 лет плевать на законны. Не нужно лицемерности.
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20.08.2021 16:48 Ответить
не важно кого он распустил - бандюков или не бандюков
Важно что это он сделал ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ ,- гарантом которой он является
кстати тех что выбрали - это вообще лютый пиз..ец
олигофрены насильники воры и просто дебилы
главное - что они легко управляемы из ОПы
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20.08.2021 17:10 Ответить
Та Нелох уже стільки заробив що там +-8 років то фігня.
Там по Вагнерівцям та Журавлю вже дві держ зради було.
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20.08.2021 15:47 Ответить
Гена, ти як дитина, їй-богу, - Клоун Конституцію України в перший же свій день каденції порушив і продовжує її порушувати кожні два-три дні, а різні там кодекси чи закони він взагалі на своєму музикальному членику вертів. А кацапський агент Єрмак помагає йому вертіти.
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20.08.2021 15:54 Ответить
И действительно низя поменять мера столицы волевым решением. (задумалась) Так может саму столицу поменять поменять, а?
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20.08.2021 16:14 Ответить
Єтому "юристу" пофиг, ща нюхнет и погнали.
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20.08.2021 16:36 Ответить
Это тот Москаль, что не вылезает из мураевской и медвечуковских помоек? Очень авторитетный эксперд - русскомировец.
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20.08.2021 16:46 Ответить
Большего преступника, чем сегодняшний как бы президент Украины- не найдешь!.
нет статьи, которую на етого прыща нельзя было бы нацепить...
даже развращение неполноценной в психованом плане дурочки мендель, - ето уже срок...! Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 4874
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20.08.2021 16:49 Ответить
на ветке срут штук 15 засланных зе-дегенератов
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20.08.2021 17:00 Ответить
28.08.20 КСУ принял решение о том, что Кабмин не имеет полномочий выдавать карантинные ограничения для всех (может только для органов исполнительной власти в рамках своей компетенции)
и кого трогает, что это решение наглым образом уже почти год не выполняется? всех полицейских и многих чиновников давно надо было судить по статье 109 ККУ "повалення конституційного ладу"
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20.08.2021 17:02 Ответить
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9648Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9058
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20.08.2021 17:52 Ответить
 
 