Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль
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Если президент Зеленский решится нарушить нормы решений Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, это повлечет за собой лишение свободы до 8 лет.
Об этом сообщил на своем сайте Геннадий Москаль.
"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений" влечет за собой лишение свободы до 8 лет", - констатировал Геннадий Москаль.
Кроме того, Москаль напомнил, что Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета. Если Зеленский таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль.
Заслуженный юрист Геннадий Москаль также напоминает, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", у СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА.
"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", - подчеркивает Москаль.
Пожалуйста, подождите...
в Украине сейчас беспредел круче беспредела в Крыму в 90-е гг.
этот чатланин уже наработал на "два пожизненных в эцихе с гвоздями" !
В 2010 принят закон, что функции главы КМДА и мера разделяются))
Улавливаете разницу? 2003, 2010?))). Что позднее?
губернаторов назначает президент по представлению премьера...
и ни в одном законе не говорится,
что губернатором Киева должен быть мер Киева...
представителя президента - называют "губернатором"...
и все знают что по Конституции Киев - приравнен к области,
поэтому в Киеве сидят два губернатора: Киева и Киевской области
Тобто ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ" .
Рішення КСУ N 21-рп/2003 : "1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України."
Губєрантор Єпіксєль, так хто убогий?
...более бредового опуса нет нигде в мире, чего стоит вот такой бред:
"Київський міський голова очолює виконавчий орган Київради - Київську міську державну адміністрацію. Він не є державним службовцем. Вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не поширюються."
...надо было еще тогда растрелять конституционный суд в полном составе,
может сегодня судебная мафия была бы не такой наглой...
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. ст. 8 ЗУ Про МДА.
Где здесь губернаторы, иплан?
когда его в 65 лет выпихивали на пенсию...)
І так, коли зелені приймуть новий закон про Київ (а законопроект уже є), то тільки тоді знадобиться нове рішення КС. Бо деякі закони у нас змінюють по 5 разів на рік, то що, тоді кожного разу треба нове рішення КС по ним??
"Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України."
Роль козла отпущения или жертвенного барана ему придеться сыграть до конца.
своему лехторату в глаза нассал - дали буде...
А от на Зеленського - тільки бери і за грати - всі докази і підписи є і все задокументовано!
Цікаво, що буде раніше - посадять Януковича,чи посадять Зеленського?
Хто буде першим?
просто обязаны быть Президентами Украины..
нарид в полном одобрямсе ...
Воно планує сидіти в кріслі президента ще довгі роки.
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Он конституцию нарушил через 5 мин после принятия присяги,распустив ВР
чего же юлки и петьки не протестовали? Наверное сами хотели выборов) всем в Украине уже 30 лет плевать на законны. Не нужно лицемерности.
Важно что это он сделал ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ ,- гарантом которой он является
кстати тех что выбрали - это вообще лютый пиз..ец
олигофрены насильники воры и просто дебилы
главное - что они легко управляемы из ОПы
Там по Вагнерівцям та Журавлю вже дві держ зради було.
нет статьи, которую на етого прыща нельзя было бы нацепить...
даже развращение неполноценной в психованом плане дурочки мендель, - ето уже срок...!
и кого трогает, что это решение наглым образом уже почти год не выполняется? всех полицейских и многих чиновников давно надо было судить по статье 109 ККУ "повалення конституційного ладу"