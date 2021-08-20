3125 30
Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В повестке дня заседания СНБО, которое состоится в пятницу, предварительно нет вопроса об отстранении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По тем вопросам, которые предварительно были намечены, материалов у меня ни по одному из них нет, но по тем вопросам, которые были намечены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут состояться, но посмотрим", - сказал спикер.
Как сообщалось, Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.
Топ комментарии
+12 юрий П cf937564
показать весь комментарий20.08.2021 15:31
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий20.08.2021 15:34
+6 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий20.08.2021 15:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но, Кличка очень часто били по голове.
Пусть (перед тюрьмой) узнает, что такое "вспышка слева, вспышка справа" !!!
Точно можна констатувати що всі вищі три гілки: нашої державної
але продажної про кремлівської -антиукраїнської влади: законодавчої,
виконавчої і судової. Вони вже тимчасово захоплені лютими ворогами
України агентами - кремля! Тепер на черзі захоплення і місцевої влади!