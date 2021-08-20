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Новости Политика Украины
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КГГА (1035) Кличко (2395) СНБО (1614) увольнение (949) Разумков Дмитрий (1314)

Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков

В повестке дня заседания СНБО, которое состоится в пятницу, предварительно нет вопроса об отстранении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По тем вопросам, которые предварительно были намечены, материалов у меня ни по одному из них нет, но по тем вопросам, которые были намечены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут состояться, но посмотрим", - сказал спикер.

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Как сообщалось, Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.

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Топ комментарии
+12
заеб-ё-тесь отстранять.
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20.08.2021 15:31
+6
Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 7960
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20.08.2021 15:34
+6
А какие есть законные основания для отстранения главы КГГА ? Или "зеленым" закон не писан?
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20.08.2021 15:36
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****-ё-тесь отстранять.
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20.08.2021 15:31 Ответить
натомість о 16-00 є пресуха хла і фрау ріббентроп
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20.08.2021 15:33 Ответить
посмотрим, - Разумков.-Чтобы да так нет.Будем посмотреть ./ Кличко и кодлан Коломойского. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ "Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров. /"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА.
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20.08.2021 15:34 Ответить
Граница дырявая, гособоронзаказ в гавне, "правоохранители" заняты всем чем угодно, кроме своей работы, зато РНБО Кличко пытается снимать Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 2892
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20.08.2021 15:34 Ответить
Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 7960
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20.08.2021 15:34 Ответить
Разумков -троянский конь ,однако.Будет в меньшинстве.Данилов продавит.
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20.08.2021 15:34 Ответить
А какие есть законные основания для отстранения главы КГГА ? Или "зеленым" закон не писан?
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20.08.2021 15:36 Ответить
СНБО -коллективный орган,Его решения не может отменить КС.
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20.08.2021 15:38 Ответить
КС може відмінити будь-який НПА!!!
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20.08.2021 15:44 Ответить
але може звичайний суд. В тім числі громадянський. Який вже збирася декілька раз в історії України, і скасовував, наприклад відмову кабміну від асоціації України з ЄС (під час свого останнього засідання)
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20.08.2021 15:45 Ответить
И что? Разве это дает право принимать незаконные решения по желанию одного недомерка?
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20.08.2021 15:57 Ответить
Не член .Не в ногу.Сепаратист.
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20.08.2021 15:37 Ответить
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Боксер как мэр никакой. Приезжал к хернесу учиться: и город красивый и карманы полны.
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20.08.2021 15:38 Ответить
Умные люди учат - воруйте не с убытков, воруйте с прибылей.
Но, Кличка очень часто били по голове.
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20.08.2021 15:41 Ответить
Харьков -в руках мафии.Город авралов..и неимоверного воровства власти.Посмотрел отдельные только сданные объекты.Минимал выдают за мегапректы Некоторые объекты были закрыты по году ,а поменяли только плитку и добавили ширпотребную площадку для детей.Сделано тяп -ляп.Подготовка к отоп сезону ведется с весны.Меняют теплотрассы.Ни шатко ,ни валко.Многим коммунальщикам задолжали сумасшедшие деньги.
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20.08.2021 15:45 Ответить
а кто "какой" ?
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20.08.2021 16:32 Ответить
Вот просто интересно, чем не угодил им Кличко?
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20.08.2021 15:38 Ответить
Будущий конкурент на выборах. Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 8424
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20.08.2021 15:46 Ответить
а кого ти запитуєш? А то би ти сам нам відповів... ти ж як типовий 73/43%зебіл мав би знати більше за нас...
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20.08.2021 15:46 Ответить
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Кличко? Не смешите мои помидоры! Человек с поврежденными боксом и алчностью органами?Его можно бесконечно цитировать,как Азирова.
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20.08.2021 15:52 Ответить
Докази будут?
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20.08.2021 16:10 Ответить
Им нужно управлять финансовыми потоками киева, + иметь своего главу в случае заворушки на майдане + конкурент на выборах
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20.08.2021 17:55 Ответить
Та вручите вы уже на этом СНБО наконец-то ПОВЕСТКУ преЗеденту !!!
Пусть (перед тюрьмой) узнает, что такое "вспышка слева, вспышка справа" !!!
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20.08.2021 15:45 Ответить
Почему-то подумалось - когда в прокуратуру заходят как свидетели, а выходят (если выходят) как обвиняемые. Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 3158
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20.08.2021 15:45 Ответить
Бюджет Киева-57 млрд - для Коломойского лакомый кусочек. Пилить бюджет должен был лакей Коломойского Ткаченко, свалив Кличко компроматом и став мэром. Но не оправдал доверия Коломойского Ткаченко. За что Коломойским разжалован в министры культуры с бюджетом всего лишь 12 млрд.
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20.08.2021 15:51 Ответить
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Кроме этих 57 лярдов Кличко еще имеет на откатах и взятках раза в три больше.
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20.08.2021 16:00 Ответить
Очередная топ -пустышка заполнила весь новостной ресурс,а тем временем шаман Габышев трудится не покладая рук.Огонь подобрался к Сарову ,одному из главных ядерных центров запоребрика.Власть называет это малозначительным,однако до кремля-рукой подать.Там торфяники и тп.Габышев не даст затухнуть..
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20.08.2021 15:58 Ответить
На мою думку, це тупий примітивний вкид з метою відволікання уваги від сьогоднішньої зустрічі путєна і Меркель
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20.08.2021 16:13 Ответить
Интересно, а кто они такие, чтобы отстранять мэра и голову, которого не они назначали, а выбрали киевляне?
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20.08.2021 16:47 Ответить
Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков - Цензор.НЕТ 1297
Точно можна констатувати що всі вищі три гілки: нашої державної
але продажної про кремлівської -антиукраїнської влади: законодавчої,
виконавчої і судової. Вони вже тимчасово захоплені лютими ворогами
України агентами - кремля! Тепер на черзі захоплення і місцевої влади!
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20.08.2021 17:37 Ответить
 
 