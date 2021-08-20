"Убежден, что из ОП поступила команда не пустить", - Билецкий о субботнем протесте Нацкорпуса на Банковой
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий убежден, что из Офиса президента поступила команда не пускать протестующих во время субботней акции на Банковой, из-за чего произошли столкновения с правоохранителями.
Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что из Офиса (президента - ред.) поступила команда не пустить. Сначала они выстроили "оборону клоуна", которая демонстрирует профдеформацию Зеленского - эти неадекватные фигуры, которые выдают за инсталляцию творчества Марии Примаченко (как ее сторонник, я отвергаю то, что это имеет к ней хоть какое-то отношение). Им оказалось этого мало. Поэтому решили не пустить людей. Расскажу, каким образом. Есть такое понятие итальянская забастовка, когда форма протестной борьбы исключает работу. Например, диспетчеры протестуют таким образом: не выполняют все протоколы, не позволяет принять любой самолет и полностью прекращают функционирование аэропорта. То есть формально никто не бастует, а реально все останавливается. Цель достигнута. Так же и здесь: их целью было не допустить нас к ОП, и они это сделали.
Объясню как. По нашим подсчетам, на акции было как минимум, от 3,5-4 тысяч человек. Определенное количество еще было вокруг. Нам всем предложили пройти через такую длинную "кишку" из полицейских (несколько десятков человек) и одну рамку металлоискателя. Даже если исходить из цифры 3 000 присутствующих, то если на каждого выделить 15 секунд, то процесс длился бы больше 10 часов! То есть с самого начала вся эта история уже выглядела абсурдно. Хорошо, люди начали заходить. Хочу здесь подчеркнуть, что первые ряды (что прекрасно видно на видео) - ветераны. Это важная часть нашего общества. У них с собой ничего не было", - рассказал Билецкий.
Он подчеркнул, что когда возникла толкотня и драка, митингующие использовали подручные средства, а не принесенные заранее.
"Обращают внимание на шины. Так идея была не в поджоге Офиса, а в инсталляции. Но толкотня началась как раз с первой шины, которую они увидели. Шина не входит ни в один перечень запрещенных вещей. Один из базовых принципов права - то, что не запрещено, то разрешено. Это надо понимать. Человеку все, что угодно может показаться опасным, например, автомобиль. Даже ручка или вилка может быть опасной в руках идиота. То есть могут быть разные предположения, но дело в том, что запрета не было. Кому-то запланированная инсталляция могла понравиться, кому-то - нет. Но решать должен закон, а не полицейские на месте. Потому что завтра вы можете показаться ему опасным или еще кто-то. На самом деле, именно вот так и приходит беззаконие", - отметил Билецкий.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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@A_Traxel
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19 ч
Нове поганяло чмошніка чули?
- ВОВКА ГАЗІРОВКА ))
Стаття 34. Поверхнева перевірка
1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.
2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб.
3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу.
То что нашел. То что счел достаточным основанием выделил жирным. И основания таки подтвердились судя по дальнейшим событиям что там происходили во время столкновения. Таки запрещенные предметы, которые могли представлять угрозу здоровью и жизни окружающих у мирных протестующих таки были. Или нет?
Личный досмотр и досмотр личных вещей
С целью остановить административное правонарушение и обеспечить своевременное и правильное рассмотрение дел, статья 269 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП) предусматривает меры обеспечения производства. Одними из таких есть личный досмотр и досмотр личных вещей.
Протокол отмечает, что такие виды досмотра отличаются от поверхностной проверки тем, что их могут осуществлять не только органы полиции, а много других государственных органов, кроме того, для их проведения необходимые другие основания. Так, ими есть:если лицо совершает административное правонарушение;если лицо задержано в установленном порядке за совершение такого нарушения;если на человеке (его теле, одежде, вещах, ТС) имеются признаки характерные правонарушению;если есть соответствующая ориентировка (как правило, это касается ТС, номерные знаки которых имеются в базах розыска ТС, которые были зафиксированы при совершении административных нарушений, например, дорожная камера зафиксировала автомобиль, которым превышено скорость или же, если ориентировка на человека, то этому также должно быть подтверждение - например, фиксация камерой человека при совершении админ нарушения и тд)
,,Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден срочно покинуть митинг, на котором он выступал перед избирателями, так как на него пришли активисты Нацкорпуса.,,
Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире - EADaily, 12 марта 2019 - Новости политики, Новости Украины
Ну, что же? За "Национальный корпус" Андрея Билецкого можно быть спокойными. Его противостояние с Офисом президента не утихнет, а скорее всего вскоре усилится. Однако, уже сидящим активистам просьба не беспокоиться - они будут сидеть так же как и сидят.
Что случилось? Да просто Билецкий, попавший в безвыходное положение после отставки экс-министра Авакова и после ареста своих харьковских активистов (обвинение - рэкет), пошел под руку олигарха Рината Ахметова.
Как в этом убедиться? Да просто посмотреть, кто в последние время предоставляет Нацкорпусу медиа-площадки. Перечислим, это телеканал "Украина24" и издание "Сегодня". Карманные медиа Рината Леонидовича. Именно там частыми гостями сейчас стали господа Билецкий, Жорин и даже одиозный Боцман-Коротких.
Ничего удивительного. Во-первых, это не первый факт сотрудничества структур Ахметова и Билецкого. В 2014 году бойцы батальона "Азов" охраняли комбинат "Азовсталь" Ахметова в Мариуполе. Во-вторых, содержание Нацкорпуса для Ахметова, удовольствие не слишком дорогое.
Мы писали уже, денег у Ахметова сейчас столько, что он с легкостью содержит проекты Бориса Колесникова, Олега Ляшко, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Павла Климкина, и даже Дмитрия Разумкова. Все проекты сейчас пребывают в зачаточном состоянии и ярко проявят себя перед первыми же выборами. Одним ударом Ахметов накроет все политическое поле Украины и заведет в Верховную раду максимум депутатов во многих фракциях, враждующих между собой, но лояльных персонально ему.
На этом фоне взять на содержание Нацкорпус, это так - копейки. Разбогатев в 2020 г. в 2,7 раз Ахметов может взять на содержание даже два Нацкорпуса. Кстати - вполне может, там еще "Правый сектор" сейчас ходит неприкаянный.
Наконец, в-третьих. Нацкорпус Ахметову нужен как раз по-прямому назначению - для расшатывания ситуации на улицах. Дело в том, что компании генерирующие электроэнергию (особенно ДТЭК) сейчас ударно принуждают Офис президента и правительство к повышению тарифов. Противостояние обещает обостриться как раз осенью. Серия протестов в исполнении Нацкорпуса, в тот момент заставит ОП сильно понервничать и стать сговорчивыми.
Кстати, предсказываем сейчас небывалое потепление отношений между Нацкорпусом и "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. Отдельные ссоры, конечно останутся, но в целом топор войны будет зарыт надолго.
Причин тому несколько. Во-первых Нацкорпусу понадобятся союзники для уличных протестов против правительства и Офиса президента. А враг моего врага...
Во-вторых, у Порошенко с Ахметовым своя долгая история отношений. И свои общие враги. Скажем так, портить отношения с Порошенко, не в интересах Рината Леонидовича. А значит их портить не будет и Нацкорпус. Ахметов умеет убеждать... партнеров.