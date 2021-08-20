"Убежден, что из ОП поступила команда не пустить", - Билецкий о субботнем протесте Нацкорпуса на Банковой

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий убежден, что из Офиса президента поступила команда не пускать протестующих во время субботней акции на Банковой, из-за чего произошли столкновения с правоохранителями.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что из Офиса (президента - ред.) поступила команда не пустить. Сначала они выстроили "оборону клоуна", которая демонстрирует профдеформацию Зеленского - эти неадекватные фигуры, которые выдают за инсталляцию творчества Марии Примаченко (как ее сторонник, я отвергаю то, что это имеет к ней хоть какое-то отношение). Им оказалось этого мало. Поэтому решили не пустить людей. Расскажу, каким образом. Есть такое понятие итальянская забастовка, когда форма протестной борьбы исключает работу. Например, диспетчеры протестуют таким образом: не выполняют все протоколы, не позволяет принять любой самолет и полностью прекращают функционирование аэропорта. То есть формально никто не бастует, а реально все останавливается. Цель достигнута. Так же и здесь: их целью было не допустить нас к ОП, и они это сделали.

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Объясню как. По нашим подсчетам, на акции было как минимум, от 3,5-4 тысяч человек. Определенное количество еще было вокруг. Нам всем предложили пройти через такую ​​длинную "кишку" из полицейских (несколько десятков человек) и одну рамку металлоискателя. Даже если исходить из цифры 3 000 присутствующих, то если на каждого выделить 15 секунд, то процесс длился бы больше 10 часов! То есть с самого начала вся эта история уже выглядела абсурдно. Хорошо, люди начали заходить. Хочу здесь подчеркнуть, что первые ряды (что прекрасно видно на видео) - ветераны. Это важная часть нашего общества. У них с собой ничего не было", - рассказал Билецкий.

Он подчеркнул, что когда возникла толкотня и драка, митингующие использовали подручные средства, а не принесенные заранее.

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"Обращают внимание на шины. Так идея была не в поджоге Офиса, а в инсталляции. Но толкотня началась как раз с первой шины, которую они увидели. Шина не входит ни в один перечень запрещенных вещей. Один из базовых принципов права - то, что не запрещено, то разрешено. Это надо понимать. Человеку все, что угодно может показаться опасным, например, автомобиль. Даже ручка или вилка может быть опасной в руках идиота. То есть могут быть разные предположения, но дело в том, что запрета не было. Кому-то запланированная инсталляция могла понравиться, кому-то - нет. Но решать должен закон, а не полицейские на месте. Потому что завтра вы можете показаться ему опасным или еще кто-то. На самом деле, именно вот так и приходит беззаконие", - отметил Билецкий.

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