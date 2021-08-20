"У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал о состоянии здоровья активистов, избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа в Киеве.

В интервью Цензор.НЕТ он рассказал, что у большинства активистов - синяки, но есть и более серьезные травмы. "У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связи плеча. Били его непосредственно в автобусе", - уточнил Билецкий.

"Вся страна увидела видео с разных ракурсов как "беркута" (а это именно они в красных беретах) бьют в автобусе ребят, которые для них не представляют никакой опасности. Более того, есть протокол, на всех задержанных на ту минуту уже были одеты наручники. Еще один момент: говорят, что ломали инсталляцию. Извините, у нее нет хозяина. Ее установили неизвестные. Мэр Киева был на месте событий. Он четко отметил, что она появилась без разрешения города. Дал соответствующее задание коммунальщикам, которые тоже разбирали это сооружение. Условно говоря, ребята им помогали. Они никого не били, не бросались на полицию и так далее. А их избили. Потом приехал "Беркут" и сделал это еще раз", - отметил Билецкий.

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По его словам, пострадавшие активисты написали заявления в полицию.

"Удивительно, но ГБР по факту появления информации в прессе открыло уголовное дело, правда, по неустановленным сотрудникам МВД", - сообщил лидер "Нацкорпуса".

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