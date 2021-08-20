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День Независимости (496) Киев (10131) снос (67) Национальный корпус (310)

"У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал о состоянии здоровья активистов, избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа в Киеве.

В интервью Цензор.НЕТ он рассказал, что у большинства активистов - синяки, но есть и более серьезные травмы. "У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связи плеча. Били его непосредственно в автобусе", - уточнил Билецкий.

"Вся страна увидела видео с разных ракурсов как "беркута" (а это именно они в красных беретах) бьют в автобусе ребят, которые для них не представляют никакой опасности. Более того, есть протокол, на всех задержанных на ту минуту уже были одеты наручники. Еще один момент: говорят, что ломали инсталляцию. Извините, у нее нет хозяина. Ее установили неизвестные. Мэр Киева был на месте событий. Он четко отметил, что она появилась без разрешения города. Дал соответствующее задание коммунальщикам, которые тоже разбирали это сооружение. Условно говоря, ребята им помогали. Они никого не били, не бросались на полицию и так далее. А их избили. Потом приехал "Беркут" и сделал это еще раз", - отметил Билецкий.

Смртрите на Цензор.НЕТ: На Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные (Обновлено). ВИДЕО+ФОТО

По его словам, пострадавшие активисты написали заявления в полицию.

"Удивительно, но ГБР по факту появления информации в прессе открыло уголовное дело, правда, по неустановленным сотрудникам МВД", - сообщил лидер "Нацкорпуса".

Также читайте: Активистов "Нацкорпуса" отпустили из полиции

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

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Топ комментарии
+9
Ну, тут Білецький 100-відсотково правий. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7276
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20.08.2021 16:20
+9
а по каким фактам пороху надо было импичмент проводить?по постройке катеров?по киевскому пво?по томосу?по субсидиям,которые зелебоба радостно похерил?по снайперскому снаряжению армии за свой счет?
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20.08.2021 16:35
+6
Так просто было не свергать Пороха. Теперь отгребают
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20.08.2021 16:22
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Ну, тут Білецький 100-відсотково правий. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7276
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20.08.2021 16:20 Ответить
пусть плюшевых клоунов кидает на банковую
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20.08.2021 16:26 Ответить
Минула влада для них була погана, в якійсь мірі нацкорпус і привів на Банкову членограя-нарколигу. Тепер їх влада пресує. До кого претензії, до самих себе? Чуваки самі себе "поімєлі", ну як казали: "ви себе зробили разом"
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20.08.2021 16:54 Ответить
Так просто было не свергать Пороха. Теперь отгребают
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20.08.2021 16:22 Ответить
Вам осталось поддержать "совок-квартирку".
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20.08.2021 16:24 Ответить
это походу от антиколорадоса сайта поциент - там все такие - столько воплей ненависти когда все выбрали Зелю а не их кумира - не слышал никогда - хотя и смешно было, но это жесть, настолько мощно обосрали всех кто незаПо........
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20.08.2021 16:31 Ответить
А "мусор" как был не с народом, так и остался. Естественная черта "мусора" - холуйствовать перед хозяином и рвать тех, на кого покажет хозяин.
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20.08.2021 16:33 Ответить
Якби Порошенко свого часу провели імпічмент, то зелю ніколи не вибрали б. Я це для чого говорю? Що без імпічменту Зеле країні буде ще гірше.
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20.08.2021 16:24 Ответить
а по каким фактам пороху надо было импичмент проводить?по постройке катеров?по киевскому пво?по томосу?по субсидиям,которые зелебоба радостно похерил?по снайперскому снаряжению армии за свой счет?
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20.08.2021 16:35 Ответить
владимиру сухОВУ просто не нравятся украинские президенты
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20.08.2021 16:41 Ответить
Зебня звичайно вже шукає вінніх в своїй перемозі "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8283
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20.08.2021 20:05 Ответить
Я бы возмутился, если бы зверьки Билецкого не избили журналиста-ботаника. А так, тем более после "извинений" и давления Билецкого на потерпевшего, все это как-то не звучит.
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20.08.2021 16:23 Ответить
чет уже надоело это - "ботаник" - а если он техник, что тогда?
какое то клеймо типо не может дать в рыло быку? так б*же, дасть любой любому может. в крайности пристрелить, что я бы и сделал, почитав что ты "охотник". Да и в рыло мог бы дать, т.к. мужик и изподтишка не целюсь в беззащитных
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20.08.2021 16:28 Ответить
Это ты пытаешься мне угрожать, сидя на диване на другой стороне планеты? "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5547
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20.08.2021 16:31 Ответить
У меня НАЦКОРПУС через дорогу. Спросил за журналиста. Молчат.
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20.08.2021 16:37 Ответить
И правильно делают. Билецкому тоже следовало бы тогда помолчать и выдать зверьков полиции
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20.08.2021 16:40 Ответить
Согласен на 100%.
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20.08.2021 16:43 Ответить
кому ты надо, живодер?
Аллах простит, а я просто попрошу что бы повременил с прощеньем, иншалла.
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20.08.2021 16:48 Ответить
Давно бухаешь? "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8846
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20.08.2021 17:02 Ответить
то есть на месте "зверя" я тебе не дам - "убежать ломая кеды"?
жаль что я не в Канаде щас просто.
реально - ненавижу "мужиков", которые тупо убивают зверей ради забавы.
вроде фильм есть с Чаком - лесной воин, но это наверно про дураков, кстати посмотри.
слышь, мужик это тот кто выйдект в врагом лицо к лицу, а не .... "любитель лююбить мужчин"(мат же, запрещено) , который издалека стреляет. Кадыровы скажи кстати это доон.
ползать будешь на коленках.
охотничек блин
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20.08.2021 17:26 Ответить
"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9527
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20.08.2021 17:37 Ответить
Хорошо "воевать" с инталляциями, водить хороводы в центре Киева, гонять лгбт-тусовку и при чём занимаются всем этим мужественные, бородатые, накачанные, все в грозных татушечках, модных кроссах, толпы мордоворотов... Ребятишки, может на фронт, там показать свою удаль или там стреляют?.. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7762
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20.08.2021 16:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
просто бедняжки, угнетаемые зелеными садистами, их становится реально жалко, глядя, як надними измывается зеленое бидло
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20.08.2021 16:24 Ответить
скажи мне кто твой друг...

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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20.08.2021 16:37 Ответить
Хотя и этот парень любит то что блеет Дугин(рссукий мир), но тут он вроде прав, что и написал мужик выше.
мусорилы - черти монастырские, вы такое специально делаете?
а если бы кто-то погиб?
"У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8989
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20.08.2021 16:24 Ответить
Смит не вася? Что ты лопочешь?
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20.08.2021 16:39 Ответить
я за билецкого ,а смит это ник.
вот как у тебя - ромко продиджи - Что?
шо за продиджи то?
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20.08.2021 16:50 Ответить
Закусывай. С Андреем лично знаком.
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20.08.2021 17:36 Ответить
Лупасив бєркут в червоних шапочках.
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20.08.2021 16:26 Ответить
это вам не на пороха гнать
скоро можете присоедениться к вомбату
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20.08.2021 16:30 Ответить
Забыли протестующих на коленях на снегу? Информационные провалы? Пёс - "мусор" тогда точно так же рвал несогласных.
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20.08.2021 16:38 Ответить
Усбагойся, твой порох отсырел "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7327, полит труп.
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20.08.2021 16:38 Ответить
Порох тебя переживет, и, надеюсь, снова станет Президентом. В Отличие от зелечмо или йули.
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20.08.2021 16:41 Ответить
Это что за глагол такой унылый и безрадостный -" надеюсь"? Звучит, как реквием почти... Писать надо "абсолютно уверен", бо иначе рошенку не выдадут...
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20.08.2021 17:04 Ответить
Уже съел рошенку. Еще вопросы будут?
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20.08.2021 17:33 Ответить
за активность тебе еще батончик положен, или старшой смены зажал? "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8699
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20.08.2021 17:46 Ответить
Поделиться? Или зЕленый не позволяет?
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20.08.2021 17:50 Ответить
я такой же зеленый как и ты, но в отличии от тебя , я не соевый "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7497.
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20.08.2021 18:04 Ответить
Какой батончик? Просроченную карамельку, да и то подумают заработал или нет
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20.08.2021 18:08 Ответить
Ай-яй-яй...
Сотрясение мозга?
Это ж чем они декорации ломали? "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5790
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20.08.2021 16:35 Ответить
С'емочная группа ртр гнала стрим прямо на шоу скабеевой.
Деньги просто так не платят.
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20.08.2021 16:43 Ответить
"Беркута"... Сильнейший ход для создания ассоциаций. Не сцыте, нацжены, вас поймут и простят. Только, обмывая гонорар, не ломайте друг другу руки, это Аваков не будет оплачивать.
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20.08.2021 16:40 Ответить
Бьют? Мало бьют! Работать идите, "активисты" хненовы.
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20.08.2021 16:40 Ответить
Нічого, силовики вибачаться. Ви ж зрозумієте, правда?
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20.08.2021 16:42 Ответить
Всё это глупость и цирк.
И инсталляция дурацкая, и "яростный протест" - цирк.
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20.08.2021 16:45 Ответить
Чується мені, що зЕлошара готується до другого сроку...
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20.08.2021 16:46 Ответить
вот так, с уки мозг сотрясли
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20.08.2021 16:47 Ответить
Увы, Нацкорпус привел к Власти Зеленского, срывая митинги Президента Порошенко, и пожинает, что заслужил...
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20.08.2021 16:48 Ответить
"Митинги Порошенко"... "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1412
Это что-то новое уже придумали. "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2835
А с митингами Порошенко стал бы президентом?
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20.08.2021 16:55 Ответить
Больше. Он стал бы Гетьманом всея Галактики.
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20.08.2021 17:06 Ответить
Сообщения о срыве предвыборных митингов Порошенко писали все СМИ .... это и привело к власти Зеленского
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20.08.2021 17:48 Ответить
,,Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден срочно покинуть митинг, на котором он выступал перед избирателями, так как на него пришли активисты Нацкорпуса.,,
Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире - EADaily, 12 марта 2019 - Новости политики, Новости Украины
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20.08.2021 17:50 Ответить
Спасибо! Подняли настроение.
Именно "это и привело к власти Зеленского". "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6243
Вы наивный или дурак?
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20.08.2021 18:24 Ответить
Жоден з продажних мародерських тролів дурнем не є. Там інші епітети підходять
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20.08.2021 18:36 Ответить
Все вірно зробили. Понакладали камуняцького гівна на алеї загиблих. На дачі сімоняніна встановлюйте, та заодно в гроб положіть його. буде як членін.
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20.08.2021 16:48 Ответить
Society should be with fists.
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20.08.2021 17:17 Ответить
Зайвехромосоми, досить користуватися перекладачем, відповісти не можу свинопесиною
мовою! =)))
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20.08.2021 17:43 Ответить
Боцману пусть расскажет о побоях и пытках и . Как малолеток использовать втёмную , так патриот. Падали фсбшные.
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20.08.2021 17:46 Ответить
А чому не під Аквафрешом? Від куди такі подробиці?
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20.08.2021 17:59 Ответить
Вольнов Евгений Павлович. А под аквафрешом свою мамку будете смотреть видеть.
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20.08.2021 19:42 Ответить
Пруфы для долболобов и пытающихся выстебнуться
https://youtu.be/Fvj6KHv803M
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20.08.2021 20:14 Ответить
Навіщо було зносити? Залили б фарбою, або закидали б лампочками з тією ж фарбою і відношення до цього "креативу" було б всім зрозуміло. Поліціянти в політику не лізуть, цю інсталяцію не встановлювали, але за підтримання порядку вони гроші отримують. І, доречі, це не шалені гроші, кожну копійчину треба відчергувати і за все звітувати.
Схоже, що керівники нацкорпусу, або не вийшли з підліткового віку, або за домовленістю з Зєлєю навмисно створюють уявність хаосу в Столиці на користь нашим ворогам.
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20.08.2021 18:25 Ответить
Ваня, там говорят подкаблучник власенко, которого старуха процентщица в гос. зерновую корпорацию в обмен на голосование за бюджет пристроила, проворовался и хотел смыться за бугор. Шо там говорят в ваших кругах, он в партийную кассу деньги крысил, или себе из жадности
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20.08.2021 18:38 Ответить
Герои нацкорпуса плюшевыми свинками в ментов кидать не пробовали, как в Порошенка, думаю это могло изменить ситуацию
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20.08.2021 18:34 Ответить
Печерский холм August 20*
Ну, что же? За "Национальный корпус" Андрея Билецкого можно быть спокойными. Его противостояние с Офисом президента не утихнет, а скорее всего вскоре усилится. Однако, уже сидящим активистам просьба не беспокоиться - они будут сидеть так же как и сидят.
Что случилось? Да просто Билецкий, попавший в безвыходное положение после отставки экс-министра Авакова и после ареста своих харьковских активистов (обвинение - рэкет), пошел под руку олигарха Рината Ахметова.
Как в этом убедиться? Да просто посмотреть, кто в последние время предоставляет Нацкорпусу медиа-площадки. Перечислим, это телеканал "Украина24" и издание "Сегодня". Карманные медиа Рината Леонидовича. Именно там частыми гостями сейчас стали господа Билецкий, Жорин и даже одиозный Боцман-Коротких.
Ничего удивительного. Во-первых, это не первый факт сотрудничества структур Ахметова и Билецкого. В 2014 году бойцы батальона "Азов" охраняли комбинат "Азовсталь" Ахметова в Мариуполе. Во-вторых, содержание Нацкорпуса для Ахметова, удовольствие не слишком дорогое.
Мы писали уже, денег у Ахметова сейчас столько, что он с легкостью содержит проекты Бориса Колесникова, Олега Ляшко, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Павла Климкина, и даже Дмитрия Разумкова. Все проекты сейчас пребывают в зачаточном состоянии и ярко проявят себя перед первыми же выборами. Одним ударом Ахметов накроет все политическое поле Украины и заведет в Верховную раду максимум депутатов во многих фракциях, враждующих между собой, но лояльных персонально ему.
На этом фоне взять на содержание Нацкорпус, это так - копейки. Разбогатев в 2020 г. в 2,7 раз Ахметов может взять на содержание даже два Нацкорпуса. Кстати - вполне может, там еще "Правый сектор" сейчас ходит неприкаянный.
Наконец, в-третьих. Нацкорпус Ахметову нужен как раз по-прямому назначению - для расшатывания ситуации на улицах. Дело в том, что компании генерирующие электроэнергию (особенно ДТЭК) сейчас ударно принуждают Офис президента и правительство к повышению тарифов. Противостояние обещает обостриться как раз осенью. Серия протестов в исполнении Нацкорпуса, в тот момент заставит ОП сильно понервничать и стать сговорчивыми.
Кстати, предсказываем сейчас небывалое потепление отношений между Нацкорпусом и "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. Отдельные ссоры, конечно останутся, но в целом топор войны будет зарыт надолго.
Причин тому несколько. Во-первых Нацкорпусу понадобятся союзники для уличных протестов против правительства и Офиса президента. А враг моего врага...
Во-вторых, у Порошенко с Ахметовым своя долгая история отношений. И свои общие враги. Скажем так, портить отношения с Порошенко, не в интересах Рината Леонидовича. А значит их портить не будет и Нацкорпус. Ахметов умеет убеждать... партнеров.﻿
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20.08.2021 22:32 Ответить
Насчет сотрясения мозга Билецкий врет, у его орлов такой болячки быть не может.
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20.08.2021 23:35 Ответить
беркутня им. рюкзакова вернулась на улицы Киева.
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21.08.2021 07:06 Ответить
Билецкому и Нац. корпусу респект!
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21.08.2021 07:07 Ответить
 
 