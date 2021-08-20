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Новости Политика Украины
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Афганистан (430) эвакуация (588) Кулеба Дмитрий (1663)

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба

Украинские дипломаты сталкиваются с трудностями, связанными с эвакуацией украинских граждан из Кабула – рейсы в Украину уже несколько раз переносили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕ.

Министр не смог назвать дату отлета следующего эвакуационного рейса из Афганистана.

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"Если честно, то (рейс. - Ред.) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", – сказал Кулеба.

По его словам, приоритет №1 при эвакуации составляют граждане Украины.

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Топ комментарии
+31
Я знаю ці сили, це Порошенко! Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3100
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20.08.2021 16:21
+26
Кулеба: "Захід захоплений, як Україна евакуює громадян з Афганістану"
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20.08.2021 16:31
+19
Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху".

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 11
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20.08.2021 16:37
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Правила форума Совет форумчан
если быть точным, то плохому юмористу яйца путена во вру мешают
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20.08.2021 16:27 Ответить
Кулеба: "Захід захоплений, як Україна евакуює громадян з Афганістану"
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20.08.2021 16:31 Ответить
Захід захоплений!!!!! Як Україна евакуює громадян з Афганістану??

так правильніше)))))
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20.08.2021 16:33 Ответить
Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху".

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 11
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20.08.2021 16:37 Ответить
До Льоні Брежнева цьому клоуну ну дуууже далеко. P.S.я "брові" Брежнева також помню,ще застав. p.p.s.s. Чи це натяк на "Лебедине Озеро"😏
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20.08.2021 17:04 Ответить
Дід був не самим поганим дідом. Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1274
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21.08.2021 07:48 Ответить
звичайно захоплений,бо євакуює західних громадян
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20.08.2021 16:38 Ответить
Вони вважають що усі лохи, як їх лохторат! Самі ж розписались в тому, що евакуацію з Афганістану провести можливо, а евакуацію пораненого ворогом медика Журавля з передової - НІ!
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20.08.2021 16:40 Ответить
у дегенератов 2 года подряд силы мешают. идите уже нх, танцоры
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20.08.2021 16:21 Ответить
Я знаю ці сили, це Порошенко! Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3100
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20.08.2021 16:21 Ответить
🤫
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20.08.2021 16:22 Ответить
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во, ему не мешают, так как нет
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20.08.2021 16:25 Ответить
По-любому…….😁
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20.08.2021 16:31 Ответить
Рептилоіди ?
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20.08.2021 16:21 Ответить
не, порошенко!
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20.08.2021 16:25 Ответить
они заодно!
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20.08.2021 16:38 Ответить
странно, шо митька не топнул ножкой, глядишь, талибы сразу бы дали литаку зеленый свет на взлет
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20.08.2021 16:23 Ответить
Ще не готова та не відвантажена партія героїну для ОП Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6229
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20.08.2021 16:24 Ответить
а им там с дисконтом патеечку подгонят или предется доплатить из народного кармана?
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20.08.2021 16:26 Ответить
Не надо было хвастаться, про то как "весь мир восхищается" - может кацапы и не заметили бы.
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20.08.2021 16:23 Ответить
какие там силы?там хаос пещеходный на взлетке
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20.08.2021 16:25 Ответить
Анунаки
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20.08.2021 16:26 Ответить
Во вторник, вице Президент Афганистана Амрулла Салех обьявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам.

Его солдаты вооружены автоматическим оружием, гранатометами, у них есть американские внедорожники, боевые машины пехоты и вертолеты.

На фото, агенства AFP 19 августа, вооруженные афганцы, который выступили против талибов и в подддержку Амуруллы Салеха а Панджшере.
Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1054
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20.08.2021 16:27 Ответить
Сейчас, силы Салеха ведут бои с талибаном в провинции Парван к северу от Кабула и в Пандшере.
Военные, верные Салеху, уже выбили талибов и заняли район Чарикар в провинции Парван и теперь контролируют стратегическое шоссе, которое связывает Кабул с Мазари-Шарифом. Это ключевой город на севере Афганистана. Но даже если на этом направлении талибы еще могут взять реванш, то сделать это в Панджшере будет гораздо сложнее.

Это горный район, где у Талибана нет практически никакой серьезной поддержки среди местного населения.

Провинция Пандшер, защищена горными перевалами. И талибы,скорее всего, не пойдут на не подконтрольный Пандшер войной.
Но Пандшер слишком невыгодно расположен со стратегической точки зрения. Панджшер полностью окружен силами талибов по периметру.

Пока власти ни одного из государств не заявили о готовности оказать масштабную поддержку Панджшеру.
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20.08.2021 16:35 Ответить
Эти силы-талибы-новые братья рашистов !
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20.08.2021 16:27 Ответить
Зелені такі "спеціалісти", що ще й літака профукають та талібам залишать.
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20.08.2021 16:28 Ответить
-"Есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию" -*** невже рАсія? То так і скажи, и бздиш?
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20.08.2021 16:28 Ответить
ЧИ
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20.08.2021 16:29 Ответить
А что там делали украинские граждане,конечно не считая дипломатов?Или Кулеба скажет как *****.Отпускники,заблудившиеся и их там нету?
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20.08.2021 16:32 Ответить
P.S.А може ,,Вагнеровці,,які тепер тікають.Так що вони там робили і хто їх туди засилав?
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20.08.2021 16:48 Ответить
там куча наших в частных военных компаниях на заработках. да и врачей, инженеров не мало, которые полетели заработать.
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20.08.2021 17:32 Ответить
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

😀
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20.08.2021 16:33 Ответить
Світ буде не менш заоплений, коли з Жулян будуть евакуювати прихильників і очилльників зеленої влади.
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20.08.2021 16:38 Ответить
Надіюсь не встигнуть втекти.
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20.08.2021 19:08 Ответить
Шкиряка давай!
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20.08.2021 16:39 Ответить
Странно, а вот у США все получается.

20.08.21 16:37 США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN
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20.08.2021 16:43 Ответить
"силы", понимаешь, мешают. Или как плохому танцору Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5568 что-то другое
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20.08.2021 16:46 Ответить
Вопрос только сколько среди них радикальных исламистов и террористов ведь никакого учёта и проверки не ведётся .
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20.08.2021 17:16 Ответить
Это уже другой вопрос.

ЗЕляди попиарились на том, что они оперативно и эффективно эвакуируют украинцев из Афганистана. По факту, как всегда, оказалось, что это ложь.

США без всякого пиара просто эвакуируют людей и публикуют результаты.
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20.08.2021 17:23 Ответить
Тогда пусть американцы продолжают тихо и спокойно вывозить к себе весь Талибан из Афгана публикуя результаты . Шутка Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4145
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20.08.2021 17:32 Ответить
Они то может и вывезут кого-то, кого не следовало вывозить. Но будь уверен, они никого без внимания не оставят. На месте талибов я бе не рисковал садиться в самолет, летящий в США. Можно оказаться в Гуантанамо
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21.08.2021 02:38 Ответить
Кулеба! Не морочьте людям Фаберже. Просто назовите эти "силы" которые мешают эвакуации украинцев
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20.08.2021 16:43 Ответить
Я подозреваю, что мешает восхищение запада. Сила восхищения такова, что мешает взлететь.
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20.08.2021 16:44 Ответить
Позавидовали и сглазили!
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20.08.2021 17:02 Ответить
Дебилы досиделись до захвата талибами Кабула, и только после этого захотели улететь в Украину. Теперь талибы загадают выкуп за каждого по 1 млн. дол., и нам придётся за эту тупорылую кодлу платить....
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20.08.2021 16:48 Ответить
Просто повезло нашим в самом начале паники.
Пока ещё не ломанулось большое количество народа на взлётную полосу кабульского аэропорта, наш борт успел взлететь одним из первых и то полупустой (около 80 человек).
А сейчас вся взлётка занята тысячами убегающими от талибов людьми.
Американские военные еле успевают отгонять желающих вылететь, что бы хоть свои военные транспортные борты с беженцами и иностранцами отправлять из Кабула.
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20.08.2021 16:48 Ответить
Пощастило нашим вісьмом на самому початку паніки. Так точніше.
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20.08.2021 16:50 Ответить
ну повезло + ещё нескольким голландцам, хорватам и белорусу, которые улетели из Афганистана на нашем самолёте
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20.08.2021 17:00 Ответить
байден обосрался . Факт .
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20.08.2021 16:50 Ответить
да что ты... кто визжал сша вон из Афганистана а теперь нас подставили...
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20.08.2021 17:33 Ответить
несколько дней назад- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о реакции западных СМИ и дипломатов на эвакуацию украинцев из Афганистана. По его словам, многие ставили нашу страну в пример.- теперь в пример всему миру вылезла 3,14стежь украинской власти Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1376
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20.08.2021 16:52 Ответить
Пока операцию по спасению не возглавят профессионалы Зорян и Шкиряк толку будет мало)
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20.08.2021 16:56 Ответить
американцы эвакуировали 9000

Запад восхищён тем, как Украина проводит эвакуацию из Афганистана - Кулеба
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20.08.2021 16:58 Ответить
Кулеба - символ сегодняшней популисткой власти - много трепа и очень самодовольная морда. Принцип одинаковый, жлобский, безответственный - когда вывезли 10 человек это моя победа, Запад нам завидует; когда обосрались - это же какие-то силы виноваты, что мы можем сделать. Детский подход, ляпает языком аки баба подолом метет.
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20.08.2021 16:59 Ответить
Так назови эти силы контрацептив ты штопаный.
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20.08.2021 17:05 Ответить
Та ще недавно воно тринділо що Європа восхіщена як ми евакуюємо своїх!Тепер,коли його ткнули мордою що в Афгані є українці він посилається на якісь сили,що заваджають йому вивезти наших звідтам.Але не називає ці сили,тому їх назву я...Ці сили - його власний ідіотизм,непрофесійність,зазнайство і дебільна самовпевненість...
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20.08.2021 17:11 Ответить
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
не зрозуміло коли він збрехав.Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9453
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20.08.2021 17:11 Ответить
А ці сили мабуть як завжди воняють лаптями?... Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3219
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20.08.2021 17:13 Ответить
Крашеное ,а как же все восхищаются как ты эвакуировал 8 членов экипажа коммерческого самолета и 70 иностранцев ,который просто вовремя оттуда смылся,Стах часной авиокомпании которая там работала по контракту с правительством афгана победил жадность!
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20.08.2021 17:42 Ответить
Та шож такое!
Еще вчера ЗЕ-Кулеби были чемпионами мира по эвакуации граждан и все остальные страны мира нам завидовали (с)

А сегодня снова кто-то в штаны насрал. Вернят, Парашенка! Этот Барыга почти всемогущий, что тут скажешь.
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20.08.2021 18:10 Ответить
Одні п*здаб*ли. Ще не сказав що це сили гравітації?
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20.08.2021 18:20 Ответить
из Кабула - рейсы в Украину уже несколько раз переносили. Источник: https://censor.net/ru/n3283863

Так запросіть рейс у Польщу, Словакію, Угорщину...
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20.08.2021 18:29 Ответить
А как же сказки про-"Нами все восхищаются. Мы стольких граждан ДРУГИХ СТРАН вывезли.." Дурак.
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20.08.2021 18:43 Ответить
 
 