Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба
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Украинские дипломаты сталкиваются с трудностями, связанными с эвакуацией украинских граждан из Кабула – рейсы в Украину уже несколько раз переносили.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕ.
Министр не смог назвать дату отлета следующего эвакуационного рейса из Афганистана.
"Если честно, то (рейс. - Ред.) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, из соображений безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", – сказал Кулеба.
По его словам, приоритет №1 при эвакуации составляют граждане Украины.
Пожалуйста, подождите...
так правильніше)))))
Его солдаты вооружены автоматическим оружием, гранатометами, у них есть американские внедорожники, боевые машины пехоты и вертолеты.
На фото, агенства AFP 19 августа, вооруженные афганцы, который выступили против талибов и в подддержку Амуруллы Салеха а Панджшере.
Военные, верные Салеху, уже выбили талибов и заняли район Чарикар в провинции Парван и теперь контролируют стратегическое шоссе, которое связывает Кабул с Мазари-Шарифом. Это ключевой город на севере Афганистана. Но даже если на этом направлении талибы еще могут взять реванш, то сделать это в Панджшере будет гораздо сложнее.
Это горный район, где у Талибана нет практически никакой серьезной поддержки среди местного населения.
Провинция Пандшер, защищена горными перевалами. И талибы,скорее всего, не пойдут на не подконтрольный Пандшер войной.
Но Пандшер слишком невыгодно расположен со стратегической точки зрения. Панджшер полностью окружен силами талибов по периметру.
Пока власти ни одного из государств не заявили о готовности оказать масштабную поддержку Панджшеру.
😀
20.08.21 16:37 США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN
ЗЕляди попиарились на том, что они оперативно и эффективно эвакуируют украинцев из Афганистана. По факту, как всегда, оказалось, что это ложь.
США без всякого пиара просто эвакуируют людей и публикуют результаты.
Пока ещё не ломанулось большое количество народа на взлётную полосу кабульского аэропорта, наш борт успел взлететь одним из первых и то полупустой (около 80 человек).
А сейчас вся взлётка занята тысячами убегающими от талибов людьми.
Американские военные еле успевают отгонять желающих вылететь, что бы хоть свои военные транспортные борты с беженцами и иностранцами отправлять из Кабула.
Запад восхищён тем, как Украина проводит эвакуацию из Афганистана - Кулеба
не зрозуміло коли він збрехав.
Еще вчера ЗЕ-Кулеби были чемпионами мира по эвакуации граждан и все остальные страны мира нам завидовали (с)
А сегодня снова кто-то в штаны насрал. Вернят, Парашенка! Этот Барыга почти всемогущий, что тут скажешь.
Так запросіть рейс у Польщу, Словакію, Угорщину...