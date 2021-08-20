У вакцинированных в феврале истекает срок действия COVID-сертификатов: Минздрав изучает вопрос их продления, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение о возможном продлении действия COVID-сертификата примут в ближайшее время.

Об этом он сказал на брифинге относительно внедрения COVID-сертификатов в "Дії" и взаимного признания с ЕС в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, у украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (с момента вакцинации - ред.), и у них также появляется довольно часто вопрос - что будет дальше. Сейчас этот вопрос изучается, как и с нашими коллегами из Европейского союза, так и Всемирной организацией здравоохранения. Пока Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить именно бустерную - третью дозу, но вопрос в том, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев, мы примем решение в ближайшее время и обязательно прокоммуникацируем в обществе", - рассказал Ляшко, отвечая на вопрос, будет ли нужна для продления ковид-сертификата бустерная доза вакцины.

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Он отметил, что в ЕС этот вопрос также актуален, поскольку срок действия сертификатов, которые выдавались после проведения вакцинации или после перенесенной болезни, составлял 180 дней - 6 месяцев, а ПЦР-теста - 72 часа.

"Это отражено и в украинском варианте COVID-сертификата", - уточнил Ляшко.