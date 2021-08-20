У вакцинированных в феврале истекает срок действия COVID-сертификатов: Минздрав изучает вопрос их продления, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение о возможном продлении действия COVID-сертификата примут в ближайшее время.
Об этом он сказал на брифинге относительно внедрения COVID-сертификатов в "Дії" и взаимного признания с ЕС в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действительно, у украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц (с момента вакцинации - ред.), и у них также появляется довольно часто вопрос - что будет дальше. Сейчас этот вопрос изучается, как и с нашими коллегами из Европейского союза, так и Всемирной организацией здравоохранения. Пока Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить именно бустерную - третью дозу, но вопрос в том, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев, мы примем решение в ближайшее время и обязательно прокоммуникацируем в обществе", - рассказал Ляшко, отвечая на вопрос, будет ли нужна для продления ковид-сертификата бустерная доза вакцины.
Он отметил, что в ЕС этот вопрос также актуален, поскольку срок действия сертификатов, которые выдавались после проведения вакцинации или после перенесенной болезни, составлял 180 дней - 6 месяцев, а ПЦР-теста - 72 часа.
"Это отражено и в украинском варианте COVID-сертификата", - уточнил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Некрасиво так делать.
Вот статистика ВОЗ
В 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти.
Итого в среднем 541 случай в год. А не "2,5 тысячи человек, причём без тенденции к снижению[источник не указан 938 дней]. "
в Квебеку 527 нових випадків (йдеться лише про результати тестів, звичайно - з великим % похибки), 2 смерті (але =які сталися до 19.08=, це така місцева фішка), всього госпіталізованих на цей день 87 (-4 у порівнянні з 19.08.), з них 30 в інтенсивній терапії.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/20/covid-19-le-******-compte-527-nouveaux-cas-et-2-deces-supplementaires?fbclid=IwAR09-WU4nBd5iBREzqeje8HQfejnuny5xU8QTb9Wammjz2cmqjVe9IuiwvY
На 2020-08-20, коли не було ще таких обмежень, як зараз, і без вакцинок: 86 =випадків=, 1 смерть, 146 в лікарні, з них 25 в інтенсивній терапії.
https://www.journalde******.com/2020/08/20/covid-19-86-nouveaux-cas-et-un-deces-supplementaire-au-******
За наведеними цифрами: загальна к-ть інфікованих (за тестами) 383 718 personnes infectées; одужали - 368 938 personnes rétablies, померли 14 780, з яких:
70-79=19,5% 80-89=39,1% 90+ = 32,3% Total - 90,9%
Таб. 2.3. і 2.4. та решта в цьому розділі (це - офіційні урядові дані від Національного Інституту Громадського Здоров*я Квебеку, але мої коменти труть, а мене банять)
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/age-sexe
Також є офіційною інформація про те, що абсолютна б-ть померли в державних та приватних установах для літніх і немічних людей (бо звинувачують у брехні + труть + банять).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768418/10000-morts-deces-covid-******-pandemie-covid-coronavirus - державний ресурс
Населення - 8 756 000 на 2021-01-01. Порахувати % кожен зможе.
Захворіли 4,38% від загальної к-ті жителів.
Одужали 4,21%
Померли 0,168% - про їхній вік (при всьому моєму розумінні цінності кожного життя) написала
Але тиск страшенний саме на тих, хто працює і хто навчається, за мусове щеплення. І бухгалтери-"борці" тепер уже поставили нову мету - 95% щеплених має бути (починали від 60%). Роботодавці зобов*язують - або звільняйся.
На даний момент 84% 1 і 2 дози, з них - 75% - 2. Але з 1го вересня - ковідний аусвайс.
Хоча обіцяли скасувати обмеження при 60% вколотих.
Тут Трюдо вибори позачергові оголосив, так сказав, що не штрикнуті, крім всього іншого, не зможуть сісти ні на літак, ні на потяг в Канаді,
В статті уточнень не було, то поки не зрозуміло, чи це він мав на увазі лише федеральних службовців (бо їх тепер примушують однозначно), чи всіх громадян.
Круто, правда ?
Я це розумію таким чином, що тих хто рахує та порівнює звинувачують у присутності здорового глузду та критичного погляду на ситуацію. Втакому випадку я вважаю це за комплімент.