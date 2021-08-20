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Новости Политика Украины
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Медведчук (1113) расследование (1354) государственная измена (323) Козак (100) Офис генерального прокурора (950)

Следствие в деле Медведчука по госизмене и покушению на разграбление недр завершено, - Венедиктова. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В деле народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака о государственной измене и покушении на разграбление недр завершена стадия следствия. Сегодня Медведчуку откроют материалы дела. Материалы относительно Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - отметила Венедиктова.

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Она уточнила, что сегодня материалы дела откроют Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении его соратника по "Оппозиционной платформе - За жизнь" Тараса Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

"Независимости нашего государства исполняется 30 лет. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что ответственность перед законом в Украине больше не зависит от мандатов или статуса, медиаимперий или состояния - правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых. Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе. Прокуратура не играет в политику, а защищает закон. Мы собрали доказательства и мы готовы идти с ними в суд", - акцентировала Генпрокурор.

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых периодов нашей истории. Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа", - пояснила Венедиктова.

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По ее словам, следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая", которое расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн", - акцентировала Генпрокурор.

"При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался некий "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные "разрешения" от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти", - добавила она.

"Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовке, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве", - рассказала Генпрокурор.

"По сути они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", - подчеркнула Венедиктова.

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"В данном случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "Проекта "Луч". По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины. Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых - формирование сети агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения. "Луч" должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях", - детализировала она.

"Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но завершая досудебное расследование по этому уголовному производству, мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе. Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств относительно преступлений в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, к которым могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины. Каждому такому факту будет предоставлена соответствующая юридическая оценка, чтобы никто не избежал ответственности", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

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Топ комментарии
+19
Следствие завершено, состава преступления не обнаружено, отпустить, каналы вернуть, убытки компенсировать из бюджета, а за всею эту лажу, признать виновным Порошенко.
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20.08.2021 16:57
+17
Ну і шо? Двадцять років з конфіскацією? І Ще 25 за Стуса? Чи як всігда?
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20.08.2021 16:52
+12
Ну что вы, понять-простить и отпустить, да и извиниться и в новую схему взять тоже
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20.08.2021 16:54
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Ну і шо? Двадцять років з конфіскацією? І Ще 25 за Стуса? Чи як всігда?
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20.08.2021 16:52 Ответить
Ну что вы, понять-простить и отпустить, да и извиниться и в новую схему взять тоже
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20.08.2021 16:54 Ответить
Ну да, завжди кругом одні папутчікі і партньори....
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20.08.2021 16:55 Ответить
Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7667
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20.08.2021 17:15 Ответить
А чем и на чем он клялся?На Конституции на которую наложил или на библию которая по его вероисповедованию для ничего не значит?Так что выходит что никакая клятва или присяга его ни к чему не обязывает.Даже армейская так как не служил.
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20.08.2021 17:24 Ответить
Треба було на Талмуді. Він же каже, що Україна багатонаціональна країна, при цьому зовсім забуваючи про українців.
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20.08.2021 17:50 Ответить
Следствие завершено, состава преступления не обнаружено, отпустить, каналы вернуть, убытки компенсировать из бюджета, а за всею эту лажу, признать виновным Порошенко.
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20.08.2021 16:57 Ответить
Це тут Чекалкін настурбує?
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20.08.2021 16:59 Ответить
А чем вас Чекалкин не устраивает? Образованный человек с неплохим чувством юмора, знает 7 языков.....если сравнивать с Клоуном - небо и земля!!!
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20.08.2021 18:07 Ответить
Чекалкін?
1989-1991 навчався в аспірантурі Московського військового інституту іноземних мов, референт-перекладач з арабської мови та івриту. Згодом викладав у тому ж виші, працював над кандидатською дисертацією.
1986-1989 - військовий перекладач на Близькому Сході та у країнах Азії.
----------_
Треба щось пояснювати ще?
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20.08.2021 18:47 Ответить
За часів срср?
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21.08.2021 00:37 Ответить
штраф 1700 гривен и общественные работы 100 часов)
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20.08.2021 16:57 Ответить
100 часов в день и штраф 1,7 лярда грн і хай щось собі думає,може в ***** позичає
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20.08.2021 17:18 Ответить
Ви шо дурачек !усе ОК конечно
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20.08.2021 17:08 Ответить
Притрушена "пані", ніколи до мене не звертайтесь, що б щоразу вам не вказувати напрямок.
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20.08.2021 17:21 Ответить
А мне пох на дерьмо,которое развалил мою страну.Уьейся,зеголосилка,может и зауважаю
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20.08.2021 17:54 Ответить
Як всігда.
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20.08.2021 17:33 Ответить
К прилету Меркель ? Совпадение , не думаю !
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20.08.2021 16:53 Ответить
ермака требует попереть. а куратор этого не простит.
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20.08.2021 16:55 Ответить
Нет Меркель тут до жопы. Это Клоуну не дает покоя советская маничка сдавать что нибудь к очередной годовщине октябрьской революции. Вот и Клоун подготовил к 30 летию независимости: 1 танк "Оплот", следствие по Медведчуку, заказ для армии Ан (а поскольку готовых еще нет просто пролетит Мрия), флакштоки....
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20.08.2021 17:00 Ответить
Рафик ниучом не виноват?
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20.08.2021 16:56 Ответить
НЕ ВИНОВЕН !

угадал ? Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9171
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20.08.2021 16:57 Ответить
Не знаю кто верит Венедиктовой. Если отключить звук на видео первое, что не ясно это женщина или трансгендер? Со звуком мы слышим карамельные смаколики в голосе, сознательная манипуляция, помню Адам Мартынюк тоже выводил сладенько, а потом раз за шею Ляшка и чуть не задушил приемом НКВД. Это такая же.
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20.08.2021 16:57 Ответить
Тепер залишилося дочекатися, коли ручний суд Порошенка-Зеленського відправить всі ці матеріали в унітаз і Мертвечук вийде залу суду під победобесние фанфари...)))
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20.08.2021 16:58 Ответить
а сейчас завербованный и купленный сынок В.Стуса, попросит взять Медведчука на поруки.. Это чтоб вы понимали о широте и глубине вербовочного контингента среди нашего населения..
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20.08.2021 16:58 Ответить
Кто ж его посадит ? Он же памятник !
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20.08.2021 16:58 Ответить
Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7422
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20.08.2021 16:59 Ответить
Коза-дереза Венедиктова призначила нового-старого головного військового прокурора! Медведчуківське рило зі свинарчуковим напиленієм, зараз #Зезеленого кольору!) Ось шо сказала ген.прокурорша: «Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, он был героем в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды!», - заявила #Венедиктова. В мене питання: Шо це вгодоване можновладне рило зробило такого героїчного, шо в нього нагорода є? 😀😀😀
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20.08.2021 17:00 Ответить
«ОН БЫЛ ГЕРОЕМ В АТО» ?
Это правда ?
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20.08.2021 17:01 Ответить
Та може й був.
Та обісрать не помішає.
Бо хто з Зеленським у команді грає,
Той героїчну чоколядку най забув.
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20.08.2021 17:10 Ответить
100% - нормальна людина з зеленським справ мати не буде. Або ватний мудень, або довбажоп, або платний виродок.
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20.08.2021 17:18 Ответить
та й і з ольгінськими провокаторами штибу Miko R не слід мати справу... не варто піддакувати...
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20.08.2021 17:41 Ответить
Не правда.
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20.08.2021 17:20 Ответить
😀
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20.08.2021 17:37 Ответить
Тьфу, трясця! Хоч не проти ночі. І де ж в тих запливших і ужратих очах той проблиск патріотизму?
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20.08.2021 17:07 Ответить
😀
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20.08.2021 17:37 Ответить
І шо тепер? Мертвечуку присвоять звання Героя України?
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20.08.2021 16:59 Ответить
ага, верю, Медведчук такой дурак, старый КГБист, сидел бы тут и не слинял бы отсюда при его миллионных бабках, ждал бы, что его посадят. Дайте еще лапши народу на уши Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1877
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20.08.2021 17:01 Ответить
Дело в суде развалится. "Неожиданно".
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20.08.2021 17:01 Ответить
Видать в ближайшие 100 лет мы так и не услышим приговора суда по делу Медведчука.
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20.08.2021 17:01 Ответить
Когда прессконференция с презиком? Или его уровень это добробаты?
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20.08.2021 17:01 Ответить
Намьок про те, що ще обов'язково будуть верески "про переслідування опозиції" - це те, від чого у декого стисло шоколадне око.
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20.08.2021 17:02 Ответить
Вердикт - виновен по всем статьям обвинения. Наказание - 10-кратный просмотр фильма "Сваты", "Слуга народа",и 3 года просмотров "95 квартала" и игры на пианино 7-сантиметровым....
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20.08.2021 17:02 Ответить
"в госизмене и разграблении национальных ценностей"

Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3865
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20.08.2021 17:03 Ответить
Как же вовремя управились. Теперь мертвечука можно спокойно и торжественно наградить орденом на 30-летие Независимости. И компенсация за вынужденные неудобства, так сказать, и одним глазиком в очко путленфюреру очередной раз заглянуть.
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20.08.2021 17:04 Ответить
Це все брехня. Наступний президент петро олексійович виправить цю прикру помилку, призначить мудачука представником у ткг,поверне йому нафтопровід,телеканали і зніме арешт з майна ,бо-риги своїх не кидають і не притягують.
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20.08.2021 17:06 Ответить
На тебя монтировку уронили?
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20.08.2021 17:09 Ответить
А що погнулась чи зламалась?
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20.08.2021 17:12 Ответить
Она ударилась об ту монтировку, что уже торчит из Вашей головы, и у Вас получился умственный звон. Надо бы это отрепетировать неоднократным повторением , чтобы этот звук был приятен человеческому слуху...
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20.08.2021 17:23 Ответить
Ніт, йому Порох в дитинстві в штани наклав, від чого розвинулись комплекси.
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20.08.2021 17:12 Ответить
Я думаю що і ця влада мертвейчука не посадить. А при папірєдніках йому завжди непогано жилось.
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20.08.2021 17:16 Ответить
Мені по цимбалах і та і теперішня,але при минулій він був представником у ткг ,мав три особисті телеканали ,подарований нафтопровід а при теперішній має звинувачення і майбутній суд ,звісно мізер, але приємно. Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4445
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20.08.2021 17:21 Ответить
Та якби ж це не перетворилось у фарс, як завжди....
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20.08.2021 17:22 Ответить
Это уже фарс.
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20.08.2021 17:46 Ответить
И шо?

У Медведчука по-прежнему все прекрасно.
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20.08.2021 17:07 Ответить
Вітьок неуінуатий, фсєм спасіба за участіє в шоу.
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20.08.2021 17:11 Ответить
Якщо мертветчука посадять клянусь буду голосувати за зе.
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20.08.2021 17:13 Ответить
Ну если у нас прокуратура такая независимая, то пора уже объявлять зевове подозрение в госизмене по делу вагнеровцев и в нарушении закона при отстранении Тупицкого, на что у него вообще нет права, кто бы как к этому самому Тупицкому не относился.
Ну что, панове, ждём, когда это случится?
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20.08.2021 17:19 Ответить
Нашо кацапам той медведчук якщо у них є зеленський.
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20.08.2021 17:21 Ответить
А Козырь уже не в счёт?
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20.08.2021 17:45 Ответить
Когда Прокуратура пояснит Западу, что информация СМИ о коррупции в стенах Рады - передача конвертов депутатам, за ,,правильное,, голосование, это фейк ??
Пора Прокуратуре расследовать ,,коррупцию сегодня,, , а не прятаться за прошлыми ,,резонансными делами о госизмене,, ...
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20.08.2021 17:30 Ответить
а что там ксюха марченко... останется владельцем домов и параходов... безутешной каллаборанткой ?
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20.08.2021 17:31 Ответить
Ну и ?... Результат узнаем через 3 года.
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20.08.2021 17:39 Ответить
сан навчив цю "бєзграмотную барьіню гпу' холопов подбірать попрощє, для убоя.
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20.08.2021 18:02 Ответить
и што бы вы думали? не виновен, подлец, оказался!
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20.08.2021 18:24 Ответить
Заявление хорошее и аргументы весомые. Теперь бы увидеть карающий меч Украинского правосудия.... Если сподобитесь угомонить мерзавца, то появится надежда .....
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20.08.2021 18:36 Ответить
Интересно, что венедиктова себе купит.
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20.08.2021 18:55 Ответить
А почему петя смотрел сквозь пальцы,когда Медведчук летал в Кремль за методичками?Или порошенко был с ними за одно и работал на кремль?Почему Петю не посадят за сдачу Дебальцево и Иловайск?Ведь две эти трагедии были возможны только при предательстве и пособничеству нашего высшего руководства!Почему нет ни одного иска за поставку сепарам оружия и боеприпасов с наших складов на протяжении пяти лет!Почему Петю не садят по взрывы на скалада боеприпасов.И почему сейчас склады не рвутся?Может Петя лично отдавал приказы их взрывать...Почему п дар порошенко не сидид за проклятые перемирия,когда приезжали курсанты из рф пострелять по живым мишаням,а нашим воинам запрещали стрелять в ответ.За время таких вот перемирий погибли тысячи защитников Украины...Почему п дар порошенко дал гиркину выйти из Славянска и сдал боевикам без единого выстрела Луганк и Донецк!!!Может нужно судить в первую очередь Порошенко?????
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20.08.2021 19:28 Ответить
А ВСЕ ТОМУ , ЩО ВСЕ ЦЕ - ДОМИСЛИ ПУТЛЕРОВСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ , що повторяються лохами або агентами .
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20.08.2021 20:18 Ответить
ВМН? Сомневаюсь!!
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21.08.2021 08:40 Ответить
ВМН:? Сомневается страна!!!!
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21.08.2021 08:42 Ответить
 
 