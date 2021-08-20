Следствие в деле Медведчука по госизмене и покушению на разграбление недр завершено, - Венедиктова. ВИДЕО

В деле народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака о государственной измене и покушении на разграбление недр завершена стадия следствия. Сегодня Медведчуку откроют материалы дела. Материалы относительно Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - отметила Венедиктова.

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Она уточнила, что сегодня материалы дела откроют Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении его соратника по "Оппозиционной платформе - За жизнь" Тараса Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

"Независимости нашего государства исполняется 30 лет. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что ответственность перед законом в Украине больше не зависит от мандатов или статуса, медиаимперий или состояния - правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых. Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе. Прокуратура не играет в политику, а защищает закон. Мы собрали доказательства и мы готовы идти с ними в суд", - акцентировала Генпрокурор.

"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в один из самых тяжелых периодов нашей истории. Расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа", - пояснила Венедиктова.

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По ее словам, следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая", которое расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем на 38 млрд грн", - акцентировала Генпрокурор.

"При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался некий "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные "разрешения" от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти", - добавила она.

"Кроме того, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовке, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве", - рассказала Генпрокурор.

"По сути они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", - подчеркнула Венедиктова.

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"В данном случае речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "Проекта "Луч". По мнению экспертов, проект направлен на системное продвижение и лоббирование политических, геоэкономических и других интересов Российской Федерации, выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины. Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых - формирование сети агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения. "Луч" должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях", - детализировала она.

"Впереди непростой судебный процесс, в котором нам придется принять серьезный процессуальный бой. Но завершая досудебное расследование по этому уголовному производству, мы уверены в своей позиции и продемонстрируем работу прокуроров и следователей в европейском соревновательном процессе. Отдельно хочу сказать, что на этом мы не останавливаемся. Мы осуществляем процессуальное руководство в ряде других уголовных производств относительно преступлений в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и экономической безопасности Украины, к которым могут быть причастны как бывшие, так и нынешние народные депутаты Украины. Каждому такому факту будет предоставлена соответствующая юридическая оценка, чтобы никто не избежал ответственности", - резюмировала Венедиктова.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.