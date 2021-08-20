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Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призывает украинцев вакцинироваться даже в период праздников ко Дню Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "24 канала".


"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.

Несмотря на то, что в Украине запланированы празднования Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно, от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выбор комбинации вакцин - это не выбор пациента, - главный санврач Кузин назвал условие смешивания COVID-препаратов

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Топ комментарии
+7
Сегодня ходил в свою поликлинику не с утра, а после 15:00. Специально в это время пошел вакцинироваться. Никакой очереди. Зашел, заполнил анкету и ширнули Файзером. Сказали через 21 дней прийти за второй дозой и у семейного врача получить сертификат.
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20.08.2021 17:09
+5
29-го иду за 2-й дозой. Пфайзер. Антипрививочникам - табуретку двуногую.
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20.08.2021 17:26
+3
а ещё один миллиард деревьев, ага.
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20.08.2021 17:12
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Який топовий вскудах
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20.08.2021 17:06 Ответить
Сегодня ходил в свою поликлинику не с утра, а после 15:00. Специально в это время пошел вакцинироваться. Никакой очереди. Зашел, заполнил анкету и ширнули Файзером. Сказали через 21 дней прийти за второй дозой и у семейного врача получить сертификат.
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20.08.2021 17:09 Ответить
29-го иду за 2-й дозой. Пфайзер. Антипрививочникам - табуретку двуногую.
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20.08.2021 17:26 Ответить
Никаких симптомов небыло после первой?
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20.08.2021 17:49 Ответить
"Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин"
_Каждому!
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20.08.2021 17:03 Ответить
Как послушать этих чинуш, то всё они могут... Могут миллион прививок в неделю делать... Могут эвакуировать всех украинцев из Афганистана... вообще всё могут, но только языком...
Скоро договорятся до того, что могут миллиард прививок делать в день по миру или вывезти все сотни тысяч, желающих покинуть Афганистан, за три дня
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20.08.2021 17:05 Ответить
Все по зеледенту: обещая, обещай обещанное наобещать в чемпионское количество раз. Все равно если что, то виноват Порох и папередники (но как-то про них зеледент вообще не вспоминает).
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20.08.2021 17:12 Ответить
Як в Афганістані, ми всі бачимо... Але чомусь Шкіряна Зоряка в Непалі хочеться згадати. А тобі ні?
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20.08.2021 17:16 Ответить
В Непале было комфортно Шкиряну... А сейчас в Афгане ужас, там могут и пристрелить или голову отрезать... Поэтому нет "героев" типа Шкиряка, желающих рискнуть жизнью и полететь в Кабул, вызволять своих граждан от талибана
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20.08.2021 17:22 Ответить
где б еще людей найти желающих
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20.08.2021 17:06 Ответить
Не хотите не слушайте а врать не мешайте.. Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 1383
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20.08.2021 17:07 Ответить
Могём, но не хотим? Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 6924
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20.08.2021 17:07 Ответить
не вопрос, можете, то делайте себе каждый день, опыты над кем-то надо проводить))
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20.08.2021 17:09 Ответить
неспособные ни на шо - чисто раз в неделю рапортуют, шо они тоже в зеленой камандЕ!
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20.08.2021 17:09 Ответить
а ещё один миллиард деревьев, ага.
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20.08.2021 17:12 Ответить
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а еще мы выгуливаем собак Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 9199
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20.08.2021 17:16 Ответить
Модерна просрочена !!! Казали що всім , хто робить перший раз зарезервована друга доза . Дайте терміново нормальну по термінам Модерну, бо нема чим , другий раз вакцинуватися !!! Що не зробить Зепланктон, все через дупу.
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20.08.2021 17:23 Ответить
Робіть другу Пфайзером. Це дозволено.
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20.08.2021 17:31 Ответить
Не дають нам пфайзера , пропонують китайську, а ми не хочемо. Отакі афери.
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20.08.2021 18:14 Ответить
многие из знакомых и лично кололись Модерной и ни одного случая просроченной...
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20.08.2021 18:21 Ответить
а чего не от лямбды с йотой?
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20.08.2021 17:25 Ответить
Один ЗЕбанутый дрыщ кукарекал, что Украина под его руководством будет чемпионом по прививкам. А реально оказались по прививким позади Африки. Теперь люди знают, что этот дрыщ - конченый наркоша и он не контролирует свои высеры. То миллиард деревьев, то самый грозный флот во вселенной. Кузин, похоже, из этой-же зебанутой стаи.
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20.08.2021 17:29 Ответить
капец.. геноцидят нас тарифами, едой ГМО, налогами и т.д. и т.п. но от вирусняка хотят Нас спасти любой ценой !!! Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3081 (хотя больше похоже что хотят население еще немного под шумок уменьшить-прорядить)
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20.08.2021 17:49 Ответить
Лучше расскажите это семейным врачам, которые за деньги продают «вакцинацию». Ооочень популярная сейчас тема среди учителей в предверии нового учебного года... и не только.
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20.08.2021 18:20 Ответить
Если я правильно понял, то раньше были сезонные ОРВИ, то теперь это короновирус. В общем никто не врет. Достаточно покопаться в медицинских справочниках, что бы узнать, что сезонные ОРВИ, вызываются короновирусами,вирус гриппа-тоже из короновирусов,вирус герпеса,тоже, и вот здесь,кто то врет. Все знают,что допустим в сентябре,стоит одному подхватить насморк, переболеет весь оффис,теперь оказывается это короновирус ДЕЛЬТА,с высокой степенью заразности, и у меня вопрос к светилам медицинской науки. Если у человека активизировался герпес и высыпало на губах, это считается повторным заражением,или переходом в острую форму ранее дремавшего в организме короновируса герпеса?
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20.08.2021 18:28 Ответить
Тварі. А попередні аналізи людям не треба робити, щоб шмурдяком вашим колотись? Коли вас вже посадять.
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20.08.2021 19:14 Ответить
 
 