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Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что в стране планируют завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Длина стены составит 500 километров.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, на проект будет выделено 152 млн евро.

В проекте постановления правительства, который Кабинет министров Литвы будет обсуждать 24 августа, предусмотрены конкретные детали. Так, например, защитное ограждение, должно быть высотой не менее четырех метров. Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждение должно быть устойчиво к погодным условиям, влаге, а также должно быть возведено с учетом особенностей грунта, ветра.

Проект предусматривает оборудование также специальной инфраструктуры, необходимой для обслуживания приграничной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе

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Топ комментарии
+1
Своевременно ибо скоро Лукашенко начнёт новый поток афганцев, бегущих из Афганистана, направлять через границу в Литву, Польшу.
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20.08.2021 17:12
+1
яйценюк в доле?
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20.08.2021 17:13
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Своевременно ибо скоро Лукашенко начнёт новый поток афганцев, бегущих из Афганистана, направлять через границу в Литву, Польшу.
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20.08.2021 17:12 Ответить
яйценюк в доле?
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20.08.2021 17:13 Ответить
быдло, высралось? Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 8439
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20.08.2021 17:26 Ответить
Відразу видно чуйну, виховану людину...
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20.08.2021 17:40 Ответить
недоумок, гугли относительно стены Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 8441
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20.08.2021 17:27 Ответить
комментарий отмечен как спам
лучше ударься о стену больной головой Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 4444
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20.08.2021 17:30 Ответить
свинорус, отозвался?
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20.08.2021 17:42 Ответить
тАКА ВИХОВАНА МОВА. ви ПЕВНО БУЛИ ДЕПУТАТОМ ВІД нАРІДНОГО фРОНТУ?
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20.08.2021 18:07 Ответить
ні! я впевнений порохобот!
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21.08.2021 11:50 Ответить
Ta kompanija kotoraja budet strojit etu stenu im nenuzna pomoc.Tut krupnaja kompanija delajet projekti po vsej Evrope,toj ze samoj krupnoj energeticeskoj kompaniji kak EON na primer.Vot ix tocno ucit nenado dlia nix stena eto ocen liogki projekt
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20.08.2021 18:19 Ответить
1320 рік, Литовсько-руські війська перемогли орду і москалів, і монгольські холуї князі Лев та Олег були знищені на поле бою. На наступний день великий князь Гедимін вирушив з балто славянским військом на окупований татарами і москалями Київ звільнив його і обгрунтував широку українську автономію. Разом з Києвом до ВКЛ добровільно приєдналися міста: Переяслав, Путивль, Вишгород, Канів, Черкаси, Білгород, Брянськ, Сіверський .... таким чином в ВКЛ з власної волі увійшли Київське, Волинське і Сіверське князівства. А продажний татарський посіпака князь виродок Станіслав як щур втік до підвласного Золотій Орді улусу москалів в Ерзя (Рязань). Результат битви на річці Ірпінь визначив довгий період влади слов'ян і балтів Великого князівства Литовського і, потім, Польського королівства над слов'янською територією ******** білоруських, прибалтійських так і українських, яких в ті часи називали слов'янськими руськіми землями - Галичини, Поділля, Волині, Брацлавщини, Київщини .....
Видно пора знову як і раніше потрібно негайно під егідою НАТО об'єднатись братнім слов'янським - балтським народам: польському, українському, литовському, білоруському і дати жорстку відсіч загарбникам з ******** не слов'янської кацапської орди з кривавої паРаші.
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20.08.2021 19:06 Ответить
Да, у пуйла с Лукой сколько хочешь подобного материала для давления на ЕС.
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20.08.2021 17:46 Ответить
а пулеметы и дроны на поражение
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20.08.2021 18:15 Ответить
Славні часи минулого 1275 рік! Підлеглі "Золотій Орді" суздальскі частини личакових угро - фінів москалів - рабів Золотий -орди в складі татаро-монгольських військ брали участь у військовому набігу на слов'янську Русь: Литву, Білорусь, Україну. А подробиці такі, як на те вказує "Хроніка литовська і Жемойтська": "Року 1272. Балаклай, цар повелитель москалів і великий хан татар заволських, з великою силою - ордою прийшов на землю литвинів (тобто білоруську), але князь Скірімонт Мікгайловіч, онук славного Радивила, зустрів його на чолі своїх балтсько -літовських і слов'янських - руських полків литвинів та українців - русинів біля Кайданова (Мінської області) і вразив вщент загарбників. В цьому ж бою була знищена вся незліченна орда татар і величезна хмара бридких личакових москалів -московітів загинув і великий цар хан Балаклай. Після цієї славної перемоги князь Скірімонт перейшов Дніпро і звільнив з-під ярма монголо - татар і москалів Московського улусу і всю східну частину слов'янської Русі - України: Мозир, Стародуб, Карачов, Чернігів, Турів .....і інші.-
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20.08.2021 18:31 Ответить
Стена стене рознь. Если из рабицы это просто имитация.
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20.08.2021 18:40 Ответить
Tut budet dva pregradi.Koliucku piramida iz 6 rulonov 3 metra vysotoj i srazu idiot metaliceski zabor 4 metrov toze na verxu koliucka.
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20.08.2021 18:46 Ответить
Oj debil... Etu koliucku tianut budut god... I potratiat 150 mln €... Evrosojuz uzhe skazal, chto deneg nedadut... Vtorogo zabora nebudet, pribylnee prinimat emigerov... Durachiok, ty by uznal- uzhe pokupajut kontejnernye domiki dlia emigrantov za 724 mln €...
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20.08.2021 18:53 Ответить
Sto to men pises , cytajes jesli ja debil po tvojemu Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року - Цензор.НЕТ 1677 ?ES uze dast 37 mln evro na soderzanije nelegalov etogo polne dostatocno na zaderzanije togo sto imejet Litve daze ostanistia.Nelegali uze ponemnozko ujezdzajet domoj ili ubegajet takze eto toze nesovpodenije.Zdelajet etu stenu i zvoji dengi,davno nado bylo eto zdelat,dast ili net poka dumajet ES,no tocno neotkazal.Vot ti tocno s umom kak 5 let rebionok,xotia po vozrasti mozet i pensioner
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20.08.2021 19:06 Ответить
Pro kontejneri ja nicego neslysal krome togo sto ix v arendu berut za 5mln evro eto dlia tysiaci nelegalov,eto toze skazem uze dali ES
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20.08.2021 19:09 Ответить
 
 