Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года
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Министерство внутренних дел Литвы заявило, что в стране планируют завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Длина стены составит 500 километров.
Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кроме того, на проект будет выделено 152 млн евро.
В проекте постановления правительства, который Кабинет министров Литвы будет обсуждать 24 августа, предусмотрены конкретные детали. Так, например, защитное ограждение, должно быть высотой не менее четырех метров. Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.
В проекте предусмотрено, что заграждение должно быть устойчиво к погодным условиям, влаге, а также должно быть возведено с учетом особенностей грунта, ветра.
Проект предусматривает оборудование также специальной инфраструктуры, необходимой для обслуживания приграничной территории.
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Видно пора знову як і раніше потрібно негайно під егідою НАТО об'єднатись братнім слов'янським - балтським народам: польському, українському, литовському, білоруському і дати жорстку відсіч загарбникам з ******** не слов'янської кацапської орди з кривавої паРаші.