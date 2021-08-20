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23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура

23 киевским чиновникам сообщено о подозрении в уголовных процессах о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе органами Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжение обысков в КГГА - политическая акция, направленная на создание негативного имиджа столичной власти, - заявление КГГА

Всего проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, 2 - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций.

"Общая сумма ущерба, насенного действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен", - сказано в сообщении.

Также читайте: По результатам обысков в Киеве объявлены подозрения двум чиновникам и двум предпринимателям, - спикер прокуратуры Максимец



В прокуратуре отметили, что многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов. 

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Топ комментарии
+5
а шо там з Великим Крадівництвом? - Всьо хорошо?
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20.08.2021 17:12
+4
Можно помедленнее, Я записываю.
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20.08.2021 17:21
+4
Как насчет того, сколько ЗЕбанда натырила за 2 года?
Это ведь в сотни раз больше.

И шавок из прокуратуры это абсолютно не волнует, потому что заказ из ЗЕОПы поступил на Кличко.
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20.08.2021 17:27
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Почти все . Вот такая она борьба ...
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20.08.2021 17:11 Ответить
комментарий отмечен как спам
и шо - все 23 тупее одного витали мудрого?
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20.08.2021 17:12 Ответить
а шо там з Великим Крадівництвом? - Всьо хорошо?
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20.08.2021 17:12 Ответить
та там фигня...какие то мильярды.вот 70 млн на двадать трёх - это резонанс 23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3310
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20.08.2021 17:33 Ответить
Так подозреваюбся??? А мы думали доказано)))
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20.08.2021 17:13 Ответить
фуфло лохам73 в ухи, срач на Кличко
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20.08.2021 17:26 Ответить
Оприлюднити. Розслідувати. Посадити. Конфіскувати. Продати з аукціона. Передати в бюджет. І крапка.
Менше розмов, бо давно набридло.
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20.08.2021 17:13 Ответить
Можно помедленнее, Я записываю.
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20.08.2021 17:21 Ответить
Без містера Лінча вже аж ніяк не обійтись...
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20.08.2021 17:14 Ответить
Ну и...?Спишут как не предвиденные расходы.
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20.08.2021 17:15 Ответить
Схема боротьби з коппцією в Україні така.Підозра - вичікування - попередження - вичікування - отримання відкату - архів.
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20.08.2021 17:15 Ответить
всего то 23?
прокуроские тырят на порядок больше.
маеточки головной прокуроши - ето подарок бабушки!
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20.08.2021 17:16 Ответить
А можно расстрелять всех нах... вместе с родственниками!!!
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20.08.2021 17:24 Ответить
Как насчет того, сколько ЗЕбанда натырила за 2 года?
Это ведь в сотни раз больше.

И шавок из прокуратуры это абсолютно не волнует, потому что заказ из ЗЕОПы поступил на Кличко.
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20.08.2021 17:27 Ответить
Такая малость! Стоит ли из-за 3 млн гривен на рыло, шум поднимать?
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20.08.2021 17:28 Ответить
уххх отстёжки щас пойдут..... квартиры, земля, бабосы если не хватит "политические услуги" и
по итогам этого шухера останется два-три самых бедных поца.... шота вроде чауса...
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20.08.2021 17:31 Ответить
Президент Перу -Педро Пабло Кучинского вынужден был уйти в отставку через 2 года правления, после того как обнаружилось, что какой то тип оплачивал каждый месяц 1500 дол за аренду его бунгало (дачи). Сравните какая корупция в перу и какая корупция в Украине.
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20.08.2021 17:33 Ответить
не смешной смех......
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20.08.2021 17:39 Ответить
Усі "ручні" служби Зеленського, на які йдуть десятки мільярдів з бюджету кожен рік, в тому числі, тисячі слідчих, прокурорів і ментів, провели за два роки сотню обшуків і знашли зловживань на 70млн гривень? Та ви, падлюки, на тільки заробітну плату вдесятеро більше отримали за цей час, гниди зелені!
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20.08.2021 18:19 Ответить
 
 