23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура

23 киевским чиновникам сообщено о подозрении в уголовных процессах о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.



"На этой неделе органами Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

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Всего проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, 2 - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций.



"Общая сумма ущерба, насенного действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов.