Кличко ответил Ткаченко: Минкульт одобрил проект строительства, ради которого снесли усадьбу Барбана
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Мэр Киева Виталий Кличко возложил ответственность за снос усадьбы Барбана на полицию, которая не помешала действиям застройщика, и Министерство культуры, одобрившие проектную документацию для застройки.
Слова городского головы цитирует пресс-служба КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.
Он добавил, что городские власти недавно созывали после обращения местных жителей комиссию по вопросу о сносе усадьбы. Но представители застройщика проигнорировали заседание.
Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания.
Пожалуйста, подождите...
Аааа, тільки провокатори можуть навіть не порівнювати, а прирівняти повноваження і можливості свого ***** до повноважень Президента України.
Чего ж тогда вообще возник такой термин "незаконная застройка", раз все с разрешения и согласовано?
- "А почему незаконников еще ни одного не посадили?"
- "А почему войну не объявили?"
- "А почему не расстреляли Медвечука?"
И так далее.
Я всего лишь ответил на вашу бредовую реплику:
"Обана-а,просто так снесли,без разрешения городских властей,без согласования?Видимо мало Виталия били по бошке что такой бред несет."
Ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого у меня нет.
Задавать этот вопрос Венедиктовой не пробовал? Максимум, что могут городские власти, это внести представление в городскую прокуратуру. Или, вот, ещё вовочка оманский может СНБО созвать и кого-то посадить, как показал наш новейший опыт, так тоже можно.
1) госземли передаются государственному лесхозу
2) лесхоз банкротится
3) по суду имущество банкрота передается заемщику.
Всё совершенно законно, все три стадии.
Вы понавыбирали в парламент страны мошенников и аферистов, и теперь плачетесь? Хм...
Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
и пора уже ограничивать избирательное право.
это как комп использовать исключительно для раскладывания пасьянса.
Це шось Віталій Володимирович ошибся. Треба казать не с "2018 года", а "со втарой половіни 19 года".
Бо падаєт тєнь самі тута очєнь знаєте на кого. А тєнь падать не должна.
Повинно буть вопше темно.
Це вони для нас, для лохів(як вони вважають), ці шапіто з перекиданням гарячої картоплини влаштовують...
На ул. Институтской надстроили сверху над зданием 2 этажа . И были споры . Здание создавал архитектор , была концепция. Здание 50 годов - уже архитектурная ценность. И вот девелоперы берут и достраивают сверху два этажа , нарушив по сути авторские права.
Если специалисты обозначили здание - памятник , то надо это соблюдать . Я так думаю .
Завтра и квадрат Малевича объявят мазней . Так вообще можно скатиться до плинтуса
Можно и полицию не слушать и т д 😀😀😀
примеров полно и не только в строительстве но и в других сферах
И ничего с этим инвестором сделать не смогли . Он дождался , когда стены рухнут и построил новое здание
И никто его не наказал
Законсервировать на века для истории культовые места и обстановку вокруг
Так делают в Европе
Когда то при КМДА было управление , его возглавлял Кухаренко Руслан . Он спуску никому не давал . Строители ругались , что он скоро весь центр сделает памятником архитектуры
Потом Янек стал презилентом и Кухаренко сразу посадили в тюрьму ( видно не давал возможность донецким рушить город) . А потом вообще это управление вроде ликвидировали.
Что сейчас происходит с центром Вы видите сами
1. Реновация - на месте памятника строится новое здание, копирующее внешний вид памятника. Типа ЦУМа.
2. Реставрация - обновительный ремонт памятника
3. Консервация - сохранение памятника в том виде, в котором он находится. Т.е. дом покосился - он остаётся покосившимся, но под фундамент закачивается укрепление, чтоб он не проседал дальше; с фасада выпала пара кирпичей - в щели заливается прозрачный лак, но дырка остаётся и т.п. ......
. Киевские кручи реально уникальны. И над этим неплохо бы поработать ,
Но девелоперы все лезут и лезут их портить
Скоро будет - "Даже при януковиче такого не было!"