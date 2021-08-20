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Новости Киевские новости
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Блок Кличко (4) Киев (11120) застройка (331)

Кличко ответил Ткаченко: Минкульт одобрил проект строительства, ради которого снесли усадьбу Барбана

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Кличко ответил Ткаченко: Минкульт одобрил проект строительства, ради которого снесли усадьбу Барбана

Мэр Киева Виталий Кличко возложил ответственность за снос усадьбы Барбана на полицию, которая не помешала действиям застройщика, и Министерство культуры, одобрившие проектную документацию для застройки.

Слова городского головы цитирует пресс-служба КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.

Смотрите: Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

Он добавил, что городские власти недавно созывали после обращения местных жителей комиссию по вопросу о сносе усадьбы. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания

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Топ комментарии
+27
Раз полиция молчит, значит без офиса шута не обошлось.
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20.08.2021 17:21
+17
С больной головы Ткаченко .... именно, Ткаченко виноват в сносе дома, если здание Ткаченко не внес в в Реестр объектов культурного наследия.
Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
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20.08.2021 17:20
+16
если объект внесён в реестр. его сносить нельзя, если нет-можно. вносит минкульт. причем тут Кличко. тебя дурака и по башке не били, а тупость прет из ушей.
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20.08.2021 17:24
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в споре мудрецов лучше не участвовать, а то голову потеряешь
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20.08.2021 17:15 Ответить
В связи с этим, только один вопрос - кто лично дал разрешение на застройку?
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20.08.2021 17:18 Ответить
Раз полиция молчит, значит без офиса шута не обошлось.
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20.08.2021 17:21 Ответить
Причому Порошенко до Мінкульту?
Аааа, тільки провокатори можуть навіть не порівнювати, а прирівняти повноваження і можливості свого ***** до повноважень Президента України.
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20.08.2021 17:48 Ответить
Порошенко для зебілів завжди при всьому. У штанці мочиться, лампочки у під'їздаз тирить. 😊
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20.08.2021 18:07 Ответить
Розумієш, оцей Miko R - не простий зебіл, а ольгінський...
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20.08.2021 18:20 Ответить
Конечно, у зеленых кругом коррупция и они давно чхали на все законы и тем более на культуру. Разнесут за 5 лет столицу и страну в пух и прах.
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20.08.2021 17:49 Ответить
"а кто это тут кучу наложил?! ай-яй-яй! кто же это наделал?!"
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20.08.2021 17:17 Ответить
Для этого и придумали полицию . Всем удобно .
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20.08.2021 17:18 Ответить
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Обана-а,просто так снесли,без разрешения городских властей,без согласования?Видимо мало Виталия били по бошке что такой бред несет.
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20.08.2021 17:18 Ответить
если объект внесён в реестр. его сносить нельзя, если нет-можно. вносит минкульт. причем тут Кличко. тебя дурака и по башке не били, а тупость прет из ушей.
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20.08.2021 17:24 Ответить
Видно тебе достатньо гамселили. ?Чуєш, а ти англійську мову знаєш? А німецьку?
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20.08.2021 17:24 Ответить
То есть подобные преступления всегда делаются не просто так, а только с разрешения городских властей и с согласованием?
Чего ж тогда вообще возник такой термин "незаконная застройка", раз все с разрешения и согласовано?
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20.08.2021 17:24 Ответить
А почему незаконников еще ни одного не посадили?
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20.08.2021 17:29 Ответить
Мне нравятся вот такие интересующиеся люди как вы, задающие вопросы в стиле
- "А почему незаконников еще ни одного не посадили?"
- "А почему войну не объявили?"
- "А почему не расстреляли Медвечука?"
И так далее.

Я всего лишь ответил на вашу бредовую реплику:
"Обана-а,просто так снесли,без разрешения городских властей,без согласования?Видимо мало Виталия били по бошке что такой бред несет."

Ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого у меня нет.
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20.08.2021 18:10 Ответить
Их наверно Кличко лично садит.
Задавать этот вопрос Венедиктовой не пробовал? Максимум, что могут городские власти, это внести представление в городскую прокуратуру. Или, вот, ещё вовочка оманский может СНБО созвать и кого-то посадить, как показал наш новейший опыт, так тоже можно.
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20.08.2021 19:58 Ответить
Вова, а ты в курсе, что фирмачка приближенная к твоему президенту - членограю Зеленскому подала документы на приватизацию киевского цирка? При этом не имея ни какого отношения ни к цировому искусству ни к Киеву и его цирку?
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20.08.2021 17:28 Ответить
Это еще мелочи.Найдите в гугле ,,Кадастрову карту України,,Там еще и не такое увидите.Уже прихватизированы не только орные земли но и леса и водоемы что запрещено Законом Украины.Просмотрите просмотрите и Вы увидите что там где живете уже для Вас и для народа не осталось ничего.
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20.08.2021 17:33 Ответить
Это почему это лес нельзя приватизировать? Делается на раз-два-три:
1) госземли передаются государственному лесхозу
2) лесхоз банкротится
3) по суду имущество банкрота передается заемщику.
Всё совершенно законно, все три стадии.
Вы понавыбирали в парламент страны мошенников и аферистов, и теперь плачетесь? Хм...
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20.08.2021 20:03 Ответить
Служивий, ти майже в усьому правий; але помилився в одному: твій опонент - ******* сабаківська, з усіма наслідками...
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20.08.2021 17:51 Ответить
Да какая разница?
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20.08.2021 19:19 Ответить
С больной головы Ткаченко .... именно, Ткаченко виноват в сносе дома, если здание Ткаченко не внес в в Реестр объектов культурного наследия.
Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
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20.08.2021 17:20 Ответить
конечно. а с чего бы иначе он с самого утра врал сегодня?
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20.08.2021 17:24 Ответить
"Зеленые" это чума Украины.
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20.08.2021 17:20 Ответить
Слабоумные - это чума Украины.
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20.08.2021 17:23 Ответить
95% населения - идиоты.
и пора уже ограничивать избирательное право.
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20.08.2021 17:25 Ответить
Избирательные законы они понапринимали под себя и сламать их возможно только Румынским методом,да и не только избиратильные и цивильные и уголовные.
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20.08.2021 19:41 Ответить
Какаяразница?
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20.08.2021 17:25 Ответить
так зеленые - это и есть на 90% слабоумные
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20.08.2021 17:25 Ответить
они не слабоумные...они просто мозгом не пользуются...
это как комп использовать исключительно для раскладывания пасьянса.
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20.08.2021 17:28 Ответить
Наоборот,мозгом как раз и пользуются только не во благо страны а в своем обогащении.Если бы мозгом не пользовались то обманутый народ так ропотно не отнесся бы к их деяниям.
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20.08.2021 19:43 Ответить
это скорее хватательный рефлекс...на уровне инстинктов
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20.08.2021 20:11 Ответить
Зелёный, слабоумные. Какая разница? Лично я её не вижу.
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20.08.2021 17:29 Ответить
І шо цікаво - з весни 2019 "зелені" і "недоумки" - слова-синоніми.
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20.08.2021 22:57 Ответить
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"были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.

Це шось Віталій Володимирович ошибся. Треба казать не с "2018 года", а "со втарой половіни 19 года".

Бо падаєт тєнь самі тута очєнь знаєте на кого. А тєнь падать не должна.
Повинно буть вопше темно.
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20.08.2021 17:22 Ответить
А що, з 2019 до 2021 у зебілів руки не доходили? Вони з хароші і не крадуть? Дрочать напевне. Нє?
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20.08.2021 18:09 Ответить
все виновны, но никто ни за что не отвечает, в этом весь цирк и большое шоу, бабки заплачены, шум успокоится и строительство продолжиться
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20.08.2021 17:25 Ответить
Получается, что козломордый подонок Саша бенин жополиз и главный босс говномётов ртом с Г+Г одобрил проект сноса , а виноват мэр - боксёр? Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2768
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20.08.2021 17:25 Ответить
Ти дурак! Ні, ти дурак!
Це вони для нас, для лохів(як вони вважають), ці шапіто з перекиданням гарячої картоплини влаштовують...
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20.08.2021 17:28 Ответить
В процесе обсирания Кличка, зебилы зачетно вышли сами на себя. Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2974
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20.08.2021 17:29 Ответить
Прям тіатр. Хто вінават? І шо дєлать? І кінці у воду. А багатоповерхівка буде.
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20.08.2021 17:30 Ответить
Це вже нагадує "Іван киває на Петра" і навпаки.
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20.08.2021 17:36 Ответить
Один не внес другой снес теперь оба проливают крокодильи слезы.
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20.08.2021 17:36 Ответить
Виталя, тебя же как лоха разводят и не только этот поц ткаченко , на крюк страха который подвешенный, но и твое гнилое окружение в доле..))...чистку проводить начинай, киевляне поддержат.. Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 7671
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20.08.2021 17:36 Ответить
шо, ткаченко, взял бабло и забыл?
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20.08.2021 17:39 Ответить
Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.Источник: https://censor.net/ru/n3283880
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20.08.2021 17:46 Ответить
Ну ,а кто тут с утра , гнал , на Кличко Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2370 А оказывается Минкульт , просто не делает свою работу . Прикольно Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 6398 Но дом уже не вернешь Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 8171
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20.08.2021 17:41 Ответить
Раньше было управление защиты памятников при КМДА.
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20.08.2021 17:46 Ответить
Софійко! Ви мені скажіть, як спеціаліст (якщо бачили фото тієї будівлі) - що там "архітектурно-історичного" ?! Про мене - "сарай-сараєм" Такі "архітектурні пам"ятники" стоять по всіх райцентрах України!!!
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20.08.2021 17:51 Ответить
Сложно сказать . В Украине не работает в полной мере защита авторского права
На ул. Институтской надстроили сверху над зданием 2 этажа . И были споры . Здание создавал архитектор , была концепция. Здание 50 годов - уже архитектурная ценность. И вот девелоперы берут и достраивают сверху два этажа , нарушив по сути авторские права.

Если специалисты обозначили здание - памятник , то надо это соблюдать . Я так думаю .

Завтра и квадрат Малевича объявят мазней . Так вообще можно скатиться до плинтуса
Можно и полицию не слушать и т д 😀😀😀
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20.08.2021 17:57 Ответить
так уже скатились.....

примеров полно и не только в строительстве но и в других сферах
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20.08.2021 18:23 Ответить
Два этажа... На Малоподвальной в ходе "реконструкции" двухэтажку снесли нахрен и построили шик-модер на 7 этажей!
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20.08.2021 18:41 Ответить
А на Михайловской сколько лет стояли одни стены памятника архитектуры ?

И ничего с этим инвестором сделать не смогли . Он дождался , когда стены рухнут и построил новое здание
И никто его не наказал
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20.08.2021 21:04 Ответить
Тут скорее уже всего важна историческая ценность. Аутентичных зданий позапрошлого века в Киеве осталось очень мало. А это было реально аутентичное здание, оно похоже ремонтов вообще не знало.
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20.08.2021 20:08 Ответить
Предлагаю сделать фотографии всех архитектурно исторических мест . И в дальнейшем , чтобы все соответствовало этим фотографиям- и здания рядом и деревья.
Законсервировать на века для истории культовые места и обстановку вокруг
Так делают в Европе
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20.08.2021 17:48 Ответить
Софійко! Можна - я додам? Головне - на кожний архітектурний чи історичний об"єкт видать "паспорт", де вказать, чому саме цей об"єкт визнається пам"ятником ! Як кажуть " -""архітектурно-історичне "ОБГРУНТУВАННЯ"!!!
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20.08.2021 17:58 Ответить
На памятники архитектуры сейчас выдаются паспорта .
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20.08.2021 18:00 Ответить
А где-нибудь нормативно есть что-то вроде "памятка городского(местного) значения" с утверждением горсоветом?
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20.08.2021 18:45 Ответить
На всех чёрных табличках пишут - Пам'ятка архитектури
Когда то при КМДА было управление , его возглавлял Кухаренко Руслан . Он спуску никому не давал . Строители ругались , что он скоро весь центр сделает памятником архитектуры
Потом Янек стал презилентом и Кухаренко сразу посадили в тюрьму ( видно не давал возможность донецким рушить город) . А потом вообще это управление вроде ликвидировали.
Что сейчас происходит с центром Вы видите сами
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20.08.2021 21:11 Ответить
Когда-то давно, в районе помаранчевой революции, когда во мне ещё кипел жар общественной деятельности, я участвовал в одном проете, суть которого - предложения от общественности не в виде "а давайте сделаем хорошо!", а виде "заготовок" нормативных документов. Так вот среди прочих у меня было предложение по памятникам, в частости введение трёх категорий обращения с ними, и для каждой категории - свои правила. Итак:
1. Реновация - на месте памятника строится новое здание, копирующее внешний вид памятника. Типа ЦУМа.
2. Реставрация - обновительный ремонт памятника
3. Консервация - сохранение памятника в том виде, в котором он находится. Т.е. дом покосился - он остаётся покосившимся, но под фундамент закачивается укрепление, чтоб он не проседал дальше; с фасада выпала пара кирпичей - в щели заливается прозрачный лак, но дырка остаётся и т.п. ......
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21.08.2021 10:14 Ответить
А знаете , у Кухаренко была идея законсервировать киевские склоны через охрану юнеско
. Киевские кручи реально уникальны. И над этим неплохо бы поработать ,
Но девелоперы все лезут и лезут их портить
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21.08.2021 12:48 Ответить
увы...
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21.08.2021 13:32 Ответить
Я даже скажу, где. Улица Боричев тик - даже есть одноэтажка под соломенной крышей!
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20.08.2021 18:42 Ответить
Две морды в пуху. Под суд обоих.
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20.08.2021 17:49 Ответить
Мда, Зеленский и его кумовья просто раковая опухоль.
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20.08.2021 18:07 Ответить
сложно не согласиться с Кличко, как активисты сносят глумливые декорации Клоуна на Майдане, так полиция сразу же реагирует, пакует активистов и избивает в автозаках. А когда ночью застройщик сносит историческое здание - так никто не при делах, полиция спит, служба идет
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20.08.2021 18:10 Ответить
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Столько шевеления из-за полуобвалившегося сарая Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 8286 Главное, белый шум
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20.08.2021 18:10 Ответить
Шото под руководством Зеленского государственный аппарат... нет, не просто разваливается... а стремительно деградирует.

Скоро будет - "Даже при януковиче такого не было!"
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20.08.2021 18:38 Ответить
Виталя - молодец. Хорошо пнул этого культуриста.
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20.08.2021 18:43 Ответить
Кличко,уничтожает Киев.
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20.08.2021 18:45 Ответить
дурилка тупоголовая, зачем запятую воткнул бестолково?
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20.08.2021 19:40 Ответить
Про Киев думай и не задавай тупых вопросов.
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21.08.2021 12:32 Ответить
якось негарно вийшло. Хто бабки взяв той і підписав Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 963
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20.08.2021 20:13 Ответить
Гнать к чертям собачьим этого коррупционера шевченко
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21.08.2021 06:58 Ответить
Баран с куклой устроили цирковое шоу
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23.08.2021 10:37 Ответить
 
 