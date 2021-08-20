Кличко ответил Ткаченко: Минкульт одобрил проект строительства, ради которого снесли усадьбу Барбана

Мэр Киева Виталий Кличко возложил ответственность за снос усадьбы Барбана на полицию, которая не помешала действиям застройщика, и Министерство культуры, одобрившие проектную документацию для застройки.

Слова городского головы цитирует пресс-служба КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.

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Он добавил, что городские власти недавно созывали после обращения местных жителей комиссию по вопросу о сносе усадьбы. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания.