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Новости Политика Украины
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армия (3746) День Независимости (496) парад (314) Путин (19949) Береза Борислав (126)

"Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

20 августа на Крещатике в Киеве сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала репетицию парада ко Дню Независимости Украины, во время которой украинские военнослужащие и правоохранители дали определение президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом экс-нардеп Борислав Береза сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Пылай Запоребрик!!! Патрульная полиция, десантура и морские пехотинцы четко дали определение Путину. И это было четенько! Подозреваю, что Скабеева сегодня окончательно шизанется. Ей хана))", - написал Береза, выложив соответсвующее видео.

Также смотрите: Украинские воины во время репетиции парада на Крещатике скандировали "Путин - х#йло!". ВИДЕО

Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".

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Топ комментарии
+132
Слухати не переслухати!!! Це краща симфонія!!!
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20.08.2021 17:36
+86
Сегодня сукобеева должна родить на сцене... "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике - Цензор.НЕТ 8358
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20.08.2021 17:37
+72
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 353
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20.08.2021 17:52
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Страница 2 из 2
Сьогодні точно зливному бачку Скабеєвої ХАНА 😀🤣🤣👍🏼
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20.08.2021 17:52 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 8951
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20.08.2021 17:56 Ответить
Из серьгами подмечено чётко 👍🏼😂
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20.08.2021 17:57 Ответить
СКУЛАСТАЯ ОРДЫНКА!
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20.08.2021 18:13 Ответить
скорее помесь угрофинов с ордой. они там все такие "славяне"
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20.08.2021 20:57 Ответить
Похоже))
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21.08.2021 13:19 Ответить
шикарний флешмоб. зайшов як вірусяка. і навіть якщо на початку це могло бути фейком - то зараз навіть школярі на лінійці 1 вересня будуть ла-ла-ла співати. і навіть в Одесі чи Херсоні.
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20.08.2021 17:54 Ответить
А чего "навить" !? Юг первым дал пелюлей кацапам - Николаев в апреле 14го, Одесса - май 14 го !
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20.08.2021 18:10 Ответить
Військова техніка в Києві 20.08.2021
Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
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21.08.2021 13:32 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9237
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20.08.2021 17:55 Ответить
во-первых, это прекрасно)) "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7633
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20.08.2021 17:55 Ответить
Во-вторых, это шедеврально!
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20.08.2021 17:57 Ответить
Дажы прекрастно.
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20.08.2021 17:58 Ответить
в-третьих - чистейшая правда !!!
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20.08.2021 18:19 Ответить
комментарий отмечен как спам
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5551
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20.08.2021 17:56 Ответить
Надо сделать флешмоб,чтоб пела вся Украина. Кого тогда Скабеева захочет наказать ?
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20.08.2021 17:57 Ответить
не тогда ********* начнет скакать... "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6522
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20.08.2021 18:09 Ответить
Котра з них?
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7540
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21.08.2021 03:57 Ответить
Воистену ойлух.
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20.08.2021 17:57 Ответить
та не скромничайте ! - ***** !!! *****!
за это международное определение здесь не банят !
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20.08.2021 18:21 Ответить
Для **********:
Можем повторить!
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20.08.2021 18:00 Ответить
О,падаль кацапская вылезла из хлева костромского. Пшда отюда,тварь.
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20.08.2021 18:11 Ответить
Свинособака сама себе подмахнула😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷×××
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20.08.2021 18:18 Ответить
у тебя самолайк!
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7314
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20.08.2021 18:22 Ответить
Шмара скабеева-сгори до тла нах. Слава Украине!
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20.08.2021 18:09 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6215
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20.08.2021 18:21 Ответить
Браво нашим воинам! Молодцы! Спасибо за службу! Храни вас Господь...
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20.08.2021 18:17 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9394
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20.08.2021 18:17 Ответить
+++++++++++++++
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21.08.2021 05:54 Ответить
Забавно наблюдать за кацапскими вонючками,прибежавших сюда на гавно исходить. Пылает у сволочей.😁
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20.08.2021 18:19 Ответить
Я б слухала це цілий день "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3441
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20.08.2021 18:20 Ответить
Просто нектар на сердце, красавцы !!!!
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20.08.2021 18:21 Ответить
ответь недоразвитый запоребриковец: Путин ***** или Путин не*****?
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20.08.2021 18:23 Ответить
ти чудовий приклад.
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20.08.2021 18:24 Ответить
Десятая часть того,что конкретно под Петербургом лежит.
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20.08.2021 18:28 Ответить
палає твоя дупа, рогате ти створіння..
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20.08.2021 18:28 Ответить
Ска-бе-е-ва... Лалалалалалалала
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20.08.2021 18:27 Ответить
оце бойовий настрій и оце і є військовий ПАРАД...а не оте гей-прайд...що було минулого року (*****)))))
і головне - не підбори (каблуки))) або малярна стрічка))) на танчиках запам"ятається - то суєта....а оце - чоловіче, мужнє, військовє співзвуччя голосів, радістю і надією що тіше сердце українцям ... і нездоланною луною (эхом))) б"є по зубним нервам і печінці.... на рашкє ))))
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20.08.2021 18:31 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6750 1000000000000%
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23.08.2021 13:45 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5595
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20.08.2021 18:33 Ответить
Опять спам не открывается😭😭😭😂🌷
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20.08.2021 18:36 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1450
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20.08.2021 18:36 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 751
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20.08.2021 18:42 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7443
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20.08.2021 18:45 Ответить
Бійці красунчіки.
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20.08.2021 18:51 Ответить
З ТАКИМ НАСТРОЄМ НАШІ ПРЕДКИ ВОЇНИ КОЗАКИ ПИСАЛИ ЛИСТ ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ, СЛАВА ГЕРОЯМ.
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20.08.2021 20:03 Ответить
а сколько повылазило скрытых в прошлой новости пытаясь втереть что это фейк
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20.08.2021 18:55 Ответить
Путін - *****, Московія - гiвнo.
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20.08.2021 19:18 Ответить
Последствия будут !
На красной площади проведут парад и доблестная российская армия будет скандировать - "путин не *****".
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20.08.2021 19:34 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3258
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20.08.2021 19:59 Ответить
украинская народная песня! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1654
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20.08.2021 19:56 Ответить
Слава Україні!!!
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20.08.2021 19:59 Ответить
Героям Слава!!!
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20.08.2021 20:00 Ответить
приблизно 6000 українських воїнів скандували Путін *****
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20.08.2021 20:06 Ответить
Народу не закроешь рот, что выстрадал - то и поет
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20.08.2021 20:09 Ответить
Над паРашей стоял коричневый туман от рвущихся пердаков... "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 2149
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20.08.2021 20:13 Ответить
Красавцы! Горжусь!
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20.08.2021 20:15 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1473
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20.08.2021 20:47 Ответить
А пошто ********* на говно изошла? Вокал не понравился? Так вроде пели слажено, хит всех времен.
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20.08.2021 21:23 Ответить
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6752"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 437
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20.08.2021 22:42 Ответить
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
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20.08.2021 22:44 Ответить
Точно шо тварь йбана. мало дав. не дійде.
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20.08.2021 23:13 Ответить
Браво
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20.08.2021 23:09 Ответить
ПОВТОРИТЕ НА БИС --- ПУСТЬ НА КАНАЛАХ БЕНЗОКОЛОНКИ ВСЕ ПЕРДАКИ СГОРЯТ
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21.08.2021 06:02 Ответить
Це - прекрасно ! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 485
Чітко, голосно, злагоджено !
Супер !
Цьом, хлопці !
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21.08.2021 01:27 Ответить
Йоооой!
********* народить кактуса...
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6157
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21.08.2021 02:02 Ответить
эту песню напевает молодеж --- эту песню не задушиш не убьеш ..... СЛАВА УКРАИНЕ . СМЕРТЬ ВОРОГАМ . СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ ЖИВЫМ И ПАВШИМ.....
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21.08.2021 05:59 Ответить
А где звук, мля!
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21.08.2021 06:25 Ответить
красавцы!!! воистину *****!!!
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21.08.2021 07:20 Ответить
Честно говоря, даже не знаю, как к этому относиться. Путин конечно х-ло, но с какой целью отдан приказ об исполнении этого перформанса в такой дерзкой и вызывающей форме мне непонятно.
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21.08.2021 07:33 Ответить
шел 8ой год войны, женщина не понимает с какой целью поют эту замечательную песню.
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21.08.2021 08:46 Ответить
Просто женщіна вважає, що вбивати наших не "дєрзко і визивающє", а от співати про вбивцю таке неможна. Чого хотіти від виборців шмарклі? Хай біжить ностальгірує на інсталяцію з совка.
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21.08.2021 11:10 Ответить
малороска что ли? чемодан вокзал магадан! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1185
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21.08.2021 13:30 Ответить
Сидіть, цьоцю, вдома і варіть зупу.
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21.08.2021 13:31 Ответить
Талиб хренов нашелся. "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1655
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21.08.2021 15:19 Ответить
Пані вже зварили зупу? "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9560
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21.08.2021 15:55 Ответить
Та пані зварила хутінську ******.
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24.08.2021 14:55 Ответить
Грубо, але точно.
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24.08.2021 15:29 Ответить
на ютубе бесконечный ролик поставили )))
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21.08.2021 08:41 Ответить
Путін *****, українські воїни крокують Хрещатиком, відео: https://www.youtube.com/watch?v=7_08YqwJ3O0&t=15s
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21.08.2021 11:35 Ответить
Странно, что эта придурочная заявляет, что это оскорбляет русских. Я русский, и меня это ни фига не оскорбляет. Путин Ху#ло и это все знают. При чём тут русские?
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21.08.2021 13:56 Ответить
Мать путина Шеломова не русская , а еврейка по советским ещё документам.
Та чт давайте придерживаться фактов: в кремле никакими "русскими" и не пахнет.
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21.08.2021 15:15 Ответить
Для українських воєнних ти гімно! https://www.youtube.com/watch?v=nQysX_PX8Vc&t=13s
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21.08.2021 14:35 Ответить
Це прекрасно ! Нарешті у нас на державному рівні є чітка і зрозуміла позиція з цього питання ! Тільки от Богдан Данилишин несправедливо був звільнений.
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21.08.2021 15:24 Ответить
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