"Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
20 августа на Крещатике в Киеве сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала репетицию парада ко Дню Независимости Украины, во время которой украинские военнослужащие и правоохранители дали определение президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом экс-нардеп Борислав Береза сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Пылай Запоребрик!!! Патрульная полиция, десантура и морские пехотинцы четко дали определение Путину. И это было четенько! Подозреваю, что Скабеева сегодня окончательно шизанется. Ей хана))", - написал Береза, выложив соответсвующее видео.
Напомним, ранее российская пропагандистка Скабеева устроила истерику в прямом эфире из-за кричалки "Путин - х#йло" на репетиции парада ко Дню Независимости Украины в Киеве, заявив, что "российско-украинским отношениям пришла хана".
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Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
за это международное определение здесь не банят !
Можем повторить!
і головне - не підбори (каблуки))) або малярна стрічка))) на танчиках запам"ятається - то суєта....а оце - чоловіче, мужнє, військовє співзвуччя голосів, радістю і надією що тіше сердце українцям ... і нездоланною луною (эхом))) б"є по зубним нервам і печінці.... на рашкє ))))
На красной площади проведут парад и доблестная российская армия будет скандировать - "путин не *****".
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
Чітко, голосно, злагоджено !
Супер !
Цьом, хлопці !
********* народить кактуса...
Та чт давайте придерживаться фактов: в кремле никакими "русскими" и не пахнет.