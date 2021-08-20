С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерной сводке отмечается: "К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

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