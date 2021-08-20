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обстрел (5704) операция Объединенных сил (3194)

С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерной сводке отмечается: "К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС

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Особенности "гражданской войны"
С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5521
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20.08.2021 17:44 Ответить
Решили "гюрзой " удобрить лугандонскую землю? Чтобы овощи лучше росли? Правильно, что не используют химические удобрения. Трупы маскалей дадут дикие урожаи ....Лугандон ещё и паРашу кормить будет...."Давайте побольше трупов" - требуют жители даунбаса и лугандона.....
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20.08.2021 18:00 Ответить
Донецкий талибан вернул Челябинскому талибану отработанный материал
С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1172
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20.08.2021 17:49 Ответить
Орки затаились , ждут чем тёрки Меркель с ****** закончатся !
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20.08.2021 17:50 Ответить
Именно так, как только Меркельша встретится с зеледентом нашим хлопцам надо быть готовым, насколько это возможно.
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20.08.2021 18:17 Ответить
Не верю пресс-центру ООС, выполняющему приказы Дерьмака. Ситуация на фронте может быть любой - правду нам не скажут. На передовой "мир и покой" , только почему-то почти ежедневно в харьковский госпиталь прибывают раненые....
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20.08.2021 17:52 Ответить
Не боевые потери.. они официально в разы больше боевых.. https://interfax.com.ua/news/general/703089.html
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20.08.2021 18:08 Ответить
Знову брешуть...
Оці звіти попадають меркельші на стіл. Рашка вже біла і пухнаста, давно склала лапки.
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20.08.2021 18:18 Ответить
 
 