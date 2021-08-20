Черногория с 24 августа усиливает ограничения на въезд в страну из-за распространения COVID-19

Правительство Черногории объявило об усилении ограничений на въезд в страну с 24 августа из-за стремительного распространения COVID-19.

Об этом сообщает Балканский обозреватель в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Черногорским гражданам и иностранцам разрешается въезд в Черногорию только при выполнении одного из следующих условий: вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой); отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов; доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген должно пройти не менее 14 и не более 180 дней); отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

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Если лица, независимо от того, являются ли они черногорскими гражданами, или иностранцами, которые имеют постоянное место жительства в Черногории, не имеют ни одного из четырех доказательств, их направляют на 14-дневную самоизоляцию, которая может быть приостановлена ​​на шестой день после въезда в Черногорию после негативного ПЦР-теста.

Вместе с тем в Черногорию все еще без каких-либо ограничений можно въезжать из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

Как отмечается, за последние 28 дней в Черногории зарегистрировано 930 инфицированных коронавирусом туристов, что составляет 12,84% от общего количества зафиксированных случаев заражения за этот период (7 243).

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Другие введенные ограничения касаются свадеб, дней рождений и других частных торжественных мероприятий, организуемых в заведениях общественного питания. Такие мероприятия могут проводиться с участием хозяев и гостей, которые имеют Национальный цифровой COVID-сертификат и получили хотя бы одну дозу вакцины; имеют отрицательный тест ПЦР не старше 72 часов; переболели COVID-19 (после положительного ПЦР-теста или быстрого теста на антиген должно пройти не менее 14 и не более 180 дней); имеют отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Объект общественного питания обязан назначить человека для контроля за соблюдением предусмотренных мер. Исполнять живую музыку внутри заведений общественного питания, как и раньше, запрещено.

Пространства в сфере культуры, предусматривающие одновременное присутствие нескольких человек в одном месте (театры, кинотеатры, музеи, галереи и т.п.), можно посетить, если у человека есть хотя бы одно из четырех доказательств из Национального цифрового COVID-сертификата, а в заведении есть человек для контроля за соблюдением установленных мер.

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Похороны должны проходить в присутствии до 10 человек и с обязательным ношением защитных масок.

Запрещаются собрания более 50 взрослых на открытом общественном пространстве (на тротуарах, площадях, улицах, набережных и т.д.). Меньшее количество людей может собираться с соблюдением установленных мер (ношение масок и соблюдение дистанции).

Правительство также рекомендует ограничить продолжительность школьного урока до получаса.

В Посольстве Украины в Черногории сообщили, что, по официальной информации, новые ограничительные меры в отношении въезда в страну действуют с 24 августа. Детям до 5 лет тесты не нужны.