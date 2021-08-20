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Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, принятие такого закона будет означать выход Украины из Минских соглашений.

Об этом он заявил в ходе совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"(Руководство Украины, - ред.) фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения. Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят… это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Потому что там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактически выход Украины из этих соглашений", - добавил Путин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Унифицированный подход к Крыму и ОРДЛО, новая терминология и алгоритм действий, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта о переходном периоде

Напомним, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.

Согласно законопроекту, выборы на оккупированных территориях могут провести только в случае невмешательства России.

Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".

Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некий алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.

Также читайте: Представители Венецианской комиссии приедут в Украину для коммуникации по законопроекту о переходном периоде, - советник Резникова Потемкина

Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.

Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.

Также читайте: Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада рассмотрит осенью, - Резников

Ожидается, что принятие закона будет содействовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.

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Топ комментарии
+54
та пошел ты в дупло - казел нечесаный...
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20.08.2021 18:30
+34
Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 999
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20.08.2021 18:35
+33
Та здохни уже, черт ты болотный!!
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20.08.2021 18:31
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Правила форума Совет форумчан
та пошел ты в дупло - казел нечесаный...
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20.08.2021 18:30 Ответить
Пукин таки феерическое *****!
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20.08.2021 18:50 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 3425
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20.08.2021 18:56 Ответить
Вова Х..до начинай свой переходный период в АД
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20.08.2021 19:32 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6498
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20.08.2021 20:42 Ответить
ВОИСТИНУ ***** .
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20.08.2021 19:53 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6671
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21.08.2021 00:55 Ответить
Таки будет ху@ло кормить "кормильцев" .
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20.08.2021 18:31 Ответить
Та здохни уже, черт ты болотный!!
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20.08.2021 18:31 Ответить
Включи "наш". Он же твой? Или так: ты же свой для "наш"?
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20.08.2021 18:36 Ответить
Конечно не смотришь Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 5543 твое задание срать здесь Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 4336
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20.08.2021 18:39 Ответить
кацапа,нормальные люди почву удобряют...
а кацапня-ботву Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 169
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20.08.2021 18:44 Ответить
вот потому то,ботан,и помидоры у турков покупаете.п картоху и беларусов.изза таких удобрятелей Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4519
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20.08.2021 18:48 Ответить
Гига, ти своєю кацапою вже задовбав. Скажи начальству, нехай методичку оновить. Бо якось непереконливо виходить корчити з себе патріота України. То кацапа, то набутилочник, то козломордий. І все. А коли сюди якось забрів "підкований" справжній кацап, то ви всі обісралися і щось невнятне забелькотіли, відчувши свого. Але модер вас виручив, забанив його, хоча чомусь не відразу ж.
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21.08.2021 08:49 Ответить
значит ты тоже считаешь,что это был кацап Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4047.так в чем я не прав?
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21.08.2021 09:07 Ответить
Артьоймєй - а ти у нас "кацап" "непідкований"?... Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 8826
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21.08.2021 10:47 Ответить
Ух ты, а санкции болезненные оказывается.

Не ***** решать, выходит Украина из минских или нет.
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20.08.2021 18:33 Ответить
Как ни крути но Минские соглашения не реализуемы.. мой прогноз придется в конце концов Путину таки признавать этот огрызок ОРДЛО и самому кормить и восстанавливать этот регион благодаря ему как раз и разоренный.
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20.08.2021 18:33 Ответить
Думаю Кубань Стародубщина и Таганрог наш
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20.08.2021 20:08 Ответить
Украина в военном плане много слабее России, тут уж *не по сеньке шапка*- как говорят.
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20.08.2021 20:16 Ответить
та и нах они нужны.
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20.08.2021 20:20 Ответить
Ну і на біса вони нам здалися? Мало "вати" своєї? На покоління мінімум мороки вистачить щоб зробить їх громадянами України! А то буде те саме що і в Криму з кацапами - "лягли" "кримчанє" під них а тепер триндять що Рассия не "сделала ним красиво"... Те саме буде і з Кубанню Стародубщиною і Таганрогом... (я ж трохи знаю людей "русскаязичних" - в Криму в 1994 році коли "робили ліваруцію" то головний аргумент був "Хахлы должны нам быть благодарны что мы согласились остаться в Украине! А сами ничем Крыму помогать не хотят!")
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21.08.2021 10:55 Ответить
секельбеева же сказала, хана, значит хана....
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20.08.2021 18:35 Ответить
Ботоксная тварь-иди нах.
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20.08.2021 18:35 Ответить
Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 999
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20.08.2021 18:35 Ответить
ботоксная Сцарица карла путятишна первая.))
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20.08.2021 18:57 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 7023
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20.08.2021 18:59 Ответить
за идиота новости читать - время терять.
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20.08.2021 18:36 Ответить
Якщо, х@йло проти - значить терміново потрібно приймати.
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20.08.2021 18:36 Ответить
комментарий отмечен как спам
Если неважно кто и за что, надо сначала ДУМАТЬ. И неважно все остальное. Сначала - ДУМАТЬ. Запомни это.
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20.08.2021 18:37 Ответить
Вам лаптеногое есть чем думать?
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20.08.2021 18:53 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ты не можешь думать? это сложно, но нужно. Попробуй как-нибудь, авось и получится. Только сразу попыток не бросай и не сдавайся. Тут тренировка нужна, упорство. Удачи тебе в этом процессе.
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20.08.2021 19:00 Ответить
Феерический долбоюноша, говноед
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20.08.2021 19:02 Ответить
Думай еще, пока даже на "слабо" не тянет. А я пока перекушу чего-нибудь. Потом расскажешь, чего надумал.
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20.08.2021 19:04 Ответить
Думаете ***** сдасться зеле? єто будет колоссальный удар по Юле Пете Турчинову Сене Зеркаль и Кличко. Но поскольку этот сценарий фантастический, то скорее кто-то из вышеперечисленных проделает дырочку в крепком очке Сопли
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20.08.2021 20:12 Ответить
Меркель притянула зеленскому свой план. Они известны: компенсация за газ, кредитные гарантии, требования про "забыть" о немецких компаниях в Крыму и .тд. Плюс к этому привезет "привет" от Путина. И клоун сдастся. Вот тогда и начнется...
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20.08.2021 20:16 Ответить
Ага. Щас Вам расскажут. В том законе, наверняка, зрада на зраде.
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20.08.2021 18:40 Ответить
Эту поганую морду-закатать не в асфальт,а в бетон и арматурину сверху...
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20.08.2021 18:37 Ответить
У дурдомі розпорядження лікаря кожен приймає на свій розсуд .***** зробив свої висновки. Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 4738
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20.08.2021 18:38 Ответить
***** !!!
тварь ботоксная.... когда ж ты уже порадуешь пол земного шара... закатом глаза (мир излучающего ЗЕнелоху)))) и "Лебединым озером" на всех рашаговносми...
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20.08.2021 18:39 Ответить
Вилізло із бункера ***** і щось несе. Які домовленості ,падлюка плішива? З ким? Там де кацапія все порушила? Збита фрау до тебе завітала в Газпром? ратиці розправив? Так це не надовго.
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20.08.2021 18:39 Ответить
а вот и конечный бенефициар этого закона.
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20.08.2021 18:41 Ответить
А вот и зрадобот отозвался
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20.08.2021 20:06 Ответить
Значит, правильный закон, надо принимать.
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20.08.2021 18:41 Ответить
Не факт, Путлер мог и подыграть своему ставленнику Зеленскому.
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21.08.2021 10:31 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Каждое утро россияне просыпаются с тревожным чувством.
Враги могут отнять всё, чего у них нет и никогда не было.
Но власть подумала о простых людях.
В стране создали ракету с ядерным двигателем. Скоро испытания.
Они и покажут куда ракета нанесёт свой непредсказуемый удар!
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20.08.2021 18:42 Ответить
Воронеж не спит.
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20.08.2021 18:43 Ответить
а как им спать - им же пообещали.. Может они все хотят - рай и не сонными ))))
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20.08.2021 21:06 Ответить
І що воно сує носа у наші справи? На три літери його ...
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20.08.2021 18:50 Ответить
# гарні чоботи, потрібно брати
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20.08.2021 18:51 Ответить
Цапомонгольска шмара вчепилася в Україну мертвою хватою.
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20.08.2021 18:53 Ответить
Нет соглашений ,которые бы не нарушила мацква ! Для нас они свою роль уже сыграли. Нет сомнений ,что орда никогда не вернет украденное добровольно... Нам остается ждать своего часа и готовится восстановить справедливость силой ! Другого не дано.
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20.08.2021 18:54 Ответить
х у й л о в с к и й суд -
это где сабаки ссут !
а договор с х у й л о м -
это туалетной бумаги рулон !
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20.08.2021 18:57 Ответить
Україна ложе велике ***** на твоє ***** Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 5590
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20.08.2021 18:58 Ответить
путін, пішов нхй.
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20.08.2021 19:01 Ответить
Минские соглашения - это конечно же очень важно. Примерно по ценности как бумага, на которой записаны обещания московитов. Или дешевле.
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20.08.2021 19:02 Ответить
Цена минским соглашениям эквивалентна цене Будапештского меморандума.
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21.08.2021 05:47 Ответить
Талібун московський.
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20.08.2021 19:12 Ответить
А раздача ватных паспортов и участие путинских холуев в "выборах" ГосДуры это разве не полное попрание Минских Соглашений?!!
Или Минские Соглашения должна выполнять только Украина?
🤬
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20.08.2021 19:12 Ответить
согласен! ***** уже давно вышел с Минских соглашений,когда стали раздавать росс.паспорта на лугандоне!
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21.08.2021 01:42 Ответить
у кацапо-фашистов точно не будем спрашивать
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20.08.2021 19:24 Ответить
Украина возвращается к первоначальным Будапештским соглашениям.. все остальное это так разговоры не о чем... Есть агрессор( РФ), есть неприкрытая агрессия, есть нарушение не только будапештского меморандума но и большого договоры РФ с Украиной и договор об аренде военной базы в Севастополе, есть аннексия украинской территории, есть оккупация украинской территории, есть блокада Керченского пролива и акватории Азовского и частично Черного морей, есть убийство 14 тысяч украинских граждан, есть десятки тысяч раненных и миллионы беженцев, есть многомиллиардные убытки, есть международные военные преступники ( это Путин и правящая верхушка РФ).
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20.08.2021 19:27 Ответить
ты намекаешь на возвращение ядерного статуса?
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21.08.2021 14:08 Ответить
педофил плешивый, ты дурень... как только зелень скажет о переходном периоде Украина восстанет...
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20.08.2021 19:38 Ответить
а когда ты свои аусвайсы раздавал и повезешь донбасян голосовать за Едроссов это не выход из минских меморандумов?
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20.08.2021 19:42 Ответить
Та коли ж це падло вже здохне?
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20.08.2021 19:50 Ответить
Авантюрист х.. йовый.
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20.08.2021 19:50 Ответить
чому мінскьі уголи недієздатні. Тому що при їх піписанні Путін дав маху і включив пункут про вибори без військ Росії. А потім побачив, що виглядає клоуном і вся його конструкція розсипеться, і Лавров спорудив формулу Штанмаєра, про яку останній навіть не здогадувавс. Але це було спочатку, а тепер Путін вимагає імпліментації в закон. Наші політичні карлики чого тільки за два роки не говорили, від їх брехні вже стомилися абсолютно всі і в Україні і в світі.
А брехня таки вилізе їм боком, а то гроші беруть від рейху а ні..... не роблять для рейху.
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20.08.2021 19:52 Ответить
Можна нескінченно дивитись як горить вогонь,як біжить вода,і як у ***** горить дупа за Україну. Гори гори ясно щоби не погасло. Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 2663
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20.08.2021 19:59 Ответить
А каким боком путин вообще к Украине и Дрнбассу?Какое он вообще имеет ко всемумэтому отношение?Ведь рф не счмтается стороной конфликта ...Или все таки считается и есть стороной конфликта.Почему до сих пор Ураина не подала в гагу на поствки оружия и боеприпасов россией лднр?Почему Украина не подала в межьународные суды на хожление рубля в лднр.Ведь все прекрасно знают,что денежная масса должна постоянно увеливаться.И ее каждый месяц нужно завазить камазами в лднр из рф ,иначе наличного рубля там просто настанет дефицит!!!Почему Украина не подала в гаагский суд до сих пор за раздачу русских паспортов гражданам Украины в украинском Донбассе...Почему Украина не подала Интерпол на розыск беглых преступников Януковича,Азарова,Арбузова и т.д.которые целенаправлено уничтожали экономику Украины,готовя страну к дефолту и сдаче кремлевским захватчикам.Почему не было конфисковано все имущество беглых чиновников в пользу государства,которые украли при януковиче и вывели из страны более 60 миллиардов долларов!Не было нииодно суда по саше Януковиче ( стоматологе) который отжимал предприятия и пилил бюджет.Тем самым нанес миллиардные убытки Украмне и т.д.
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20.08.2021 20:09 Ответить
А в законі про "перехідний період" визначено поняття "колаборантів", і що з ними робити?
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20.08.2021 20:21 Ответить
турма
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20.08.2021 20:28 Ответить
панять и прастить - не по своей воле, мол, заставили ироды плешивые!
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21.08.2021 00:46 Ответить
краткий пересказ законопроекта в части неотвратимости наказания((
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21.08.2021 00:56 Ответить
Вбивця рішив погавкати.Тьфу!
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20.08.2021 21:34 Ответить
поставьте ботаксной, педофильной жопе клизму, пусть успокоиться....
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20.08.2021 23:06 Ответить
Так підписані мародером Мінські угоди це державна зрада, їхнє виконання суперечить державним інтересам. Як хто собі уявляє вибори на окупованій території без контролю на кордонах? Легалізувати сепаратистів? Там вже діти, яких з народження виховували ненавидіти Україну в школу пішли.
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20.08.2021 23:10 Ответить
1. Кто такой мародер'?2. Что он "смародерил? 3. Минские соглашения остановили массовую гибель защитников Украины и мирного населения. Тебя это не устраивает? 4. Почему земразь отдала отвоеввапные и политые кровью украинские земли коллаборантам и отвела войска? 5. почему ключевые предприятия в 2019 году приносили прибыль , а при гундосом минус около 108 млрд грн убытков? Т.е деньги пошли бородатой бабушке в карман, так кто мародер' ?6. Почему мимо электронных закупок"прозорро"официально провели минус 100 млрд грн из бюджета? Так кто мародер'? 7. Почему из госрезерва пропали стратегические запасы зерна в воюющей стране , так кто "мародер' ? 8. Почему во время пандемии были вывезены за бесценок маски и респираторы в т.ч. и на ********* с Украины так кто мародер'?? 9. Почему земрази стали закупать э/энергию у *********- ни это ли "торговля на крови ? 10. Почему назначили невиновных людей виновными в деле Шеремета ?
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21.08.2021 05:24 Ответить
Тупой, еще тупее............. Закон о временно оккупированных территориях был принят еще в 2014 году.
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20.08.2021 23:21 Ответить
Ага. Раз Пуйло засмикалось, значить закон такий як треба.
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20.08.2021 23:21 Ответить
Чмошник мовзолейеый все никак не решится плести лапти и погружатся на 2 метра в землю...
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20.08.2021 23:28 Ответить
А коломойский с зеленским в это время спонсируют терроризм, покупая нефть у оккупантов и нормально, бизнеса на крови нет https://kg.ua/news/ukrtatnafta-prinyala-vtoroy-lpg-tanker-v-avguste
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21.08.2021 07:22 Ответить
Після репетицій на Хрещатику )(.йла шматують "смутниє сомнєнія".
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21.08.2021 10:18 Ответить
это означает что @уйло уже давно вышло из этих соглашений
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21.08.2021 14:06 Ответить
оно из них вышло сразу после подписания
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21.08.2021 14:19 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 9599
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21.08.2021 14:18 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4863
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21.08.2021 14:21 Ответить
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6384
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21.08.2021 14:22 Ответить
И когда уже наберутся смелости об'ябить , шо пьіня - дохльій...
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22.08.2021 22:16 Ответить
 
 