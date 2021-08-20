Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений
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Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, принятие такого закона будет означать выход Украины из Минских соглашений.
Об этом он заявил в ходе совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"(Руководство Украины, - ред.) фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения. Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят… это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Потому что там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактически выход Украины из этих соглашений", - добавил Путин.
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Напомним, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.
Согласно законопроекту, выборы на оккупированных территориях могут провести только в случае невмешательства России.
Кроме того, документ упорядочивает и осовременивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины "переходная юстиция", "конвалидация", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "политико-дипломатические и санкционные меры", "контактная линия", "устойчивый мир", "реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей".
Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить некий алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия.
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Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.
Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.
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Ожидается, что принятие закона будет содействовать реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, создаст предпосылки для восстановления нарушенных прав человека.
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а кацапня-ботву
Не ***** решать, выходит Украина из минских или нет.
тварь ботоксная.... когда ж ты уже порадуешь пол земного шара... закатом глаза (мир излучающего ЗЕнелоху)))) и "Лебединым озером" на всех рашаговносми...
Каждое утро россияне просыпаются с тревожным чувством.
Враги могут отнять всё, чего у них нет и никогда не было.
Но власть подумала о простых людях.
В стране создали ракету с ядерным двигателем. Скоро испытания.
Они и покажут куда ракета нанесёт свой непредсказуемый удар!
это где сабаки ссут !
а договор с х у й л о м -
это туалетной бумаги рулон !
Или Минские Соглашения должна выполнять только Украина?
🤬
А брехня таки вилізе їм боком, а то гроші беруть від рейху а ні..... не роблять для рейху.