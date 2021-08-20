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Новости Политика Украины
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Деркач Андрей (95) санкции (3682) СБУ (7835) СНБО (1763) Гужва (45) Баканов Иван (212) Шарий Анатолий (181)

СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на главу СБУ Ивана Баканова, соответствующие решения о санкциях СНБО принял на заседании в пятницу.

"Санкции, которые сегодня предложила ввести Служба безопасности, касаются нескольких направлений. В первую очередь они ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне. По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно", - подчеркнул Председатель СБУ Иван Баканов.

В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции к 4 физлицам, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

"Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы приняли ранее для защиты украинского информпространства. Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг - защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей в передовой на востоке ", - отметил Председатель СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, по предложению СБУ, санкции применят к 6 физлицам и одному юридическому лицу - Следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Глава спецслужбы подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые являются нарушениями норм международного права и преследованиями коренного народа со стороны оккупационных властей.

Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждение версии, что сам Шарий мог заказать нападение на своего активиста Роженко, очень злит его, - пророссийская пропагандистка Медведева. ВИДЕО

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Топ комментарии
+19
Дзінь-дзінь....бубочка з дзвіночком грається...)))

СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 3142
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20.08.2021 18:44
+17
...мы начинаем квн, ой простите - снбо по пятницам!
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20.08.2021 18:42
+17
именно при зе-рагуле, петушарий зарегистрировал свою говнопартию. Кстати, чем закончилось большое расследование зе-команды, о фиктивности партии петушария? Правильный ответ - большими понтами, о которых давно забыли
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20.08.2021 18:44
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Ну и рожа.
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20.08.2021 18:42 Ответить
Ну, хоть не пьёт! СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 5342
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20.08.2021 18:49 Ответить
Намекаешь, клизмами употребляет? СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 6667
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20.08.2021 18:51 Ответить
Тогда лучше пить..
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20.08.2021 18:53 Ответить
Бабська морда п#дараса Гужви і пичка "красавчега" Шаріка- найкраще рвотний препарат !!!
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20.08.2021 19:26 Ответить
деркач и прочие - понятно.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоде потом по пленкам орало.. когда санкции против этих "слуг"))
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20.08.2021 19:30 Ответить







Сметанат борщу@SmetanatBorschu 23 ч

Як тільки Байден переніс зустріч із Щєлєю на 1 тільки день, відразу полетіли санкції у бік Деркача і Ко.
Байден, не зупиняйся, ще є Бєня...
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21.08.2021 20:52 Ответить
Які ще санкції...? Якщо це вороги, то земля має горіти під їхніми ногами, вони мають сидіти по буцегарнях , бізнес, майно має бути конфісковане ! " Дабы неповадно было...!" Санкції, шманції...???Безкарність породжує бєспрєдєл...!
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21.08.2021 15:33 Ответить
А чого ж їх так мало ..? Як слухаєш виступи Співака, Шуфрича, Мураєва, Киву....складається враження , що вони люто ненавидять український народ і українську Державу , чому, і за що ж так? Успішні, при великих бізнесах і владі, кажеться чого ще треба ? Від ненависті на фізіологічному рівні розпирає, чи добре платять вороги, чи все разом, але те що від безкарності, то це точно!!!
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22.08.2021 10:37 Ответить
...мы начинаем квн, ой простите - снбо по пятницам!
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20.08.2021 18:42 Ответить
именно при зе-рагуле, петушарий зарегистрировал свою говнопартию. Кстати, чем закончилось большое расследование зе-команды, о фиктивности партии петушария? Правильный ответ - большими понтами, о которых давно забыли
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20.08.2021 18:44 Ответить
То як звати того на кого зареєстрована партія "петушарія" ?
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20.08.2021 18:51 Ответить
Вона зареєстрована на шарія, тільки на іншого - не толіка. І той шарій в суд подав, до речі!
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20.08.2021 19:11 Ответить
Измельчал СНБО однако.
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20.08.2021 18:43 Ответить
Филькины санкции против людей которые давно не живут в стране, в то время как Лукойл, Русал спокойно гадят и зарабатывают деньги в Украине.
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20.08.2021 18:43 Ответить
Дзінь-дзінь....бубочка з дзвіночком грається...)))

СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 3142
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20.08.2021 18:44 Ответить
СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 1657
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20.08.2021 18:44 Ответить
а ця жаба до якого етносу взагалi належить. воно хто, той, що справа?

СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 8015
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20.08.2021 18:50 Ответить
Метис-цыган с евреем.
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20.08.2021 18:56 Ответить
дикий замес)) РНБО за рекомендацією СБУ впровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 4909
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20.08.2021 18:58 Ответить
Какие могут быть санкции к гражданам Украины? В тюрьму!
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20.08.2021 18:52 Ответить
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
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20.08.2021 18:54 Ответить
Гужва давно вже мав сидіти мінімум по двох справах. Спочатку в нього ж при обшуку найшли незадекларований мільйон в сейфі (він сказав, що то друг попросив потримати РНБО за рекомендацією СБУ впровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 7232 ). Ну а потім він ж попався на шантажі - вимагав від депутата бабки за непублікацію компромату! Мабуть мільйон так і заробив...
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20.08.2021 19:10 Ответить
гужва-чистопородний чуваш з квардратноими челюстями. Гужва а перекладі з чувашського щось із кінської упряжі. А Портнов теж чуваш, в нього є однофамілець-історик, який до цього часу балується нарисами з історії чувашів та і сам Портнов теж писав нариси з історії чууваського народу 20 століття. А лідером їх спілки один час був Кушнарьов, а харківськьа чуваська діаспора дала венедиктову ряд керівників генпрокуратури та ДБР. Навіть Віктор Абакумов теж був засекреченим чувашем, писав про себе що він росіянин, але це було для понта.
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20.08.2021 19:40 Ответить
Ты я так понял чистый ариец )
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22.08.2021 10:08 Ответить
а мураев и канал "наш" когда?
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20.08.2021 19:40 Ответить
Деркач нормально? что он попал в компанию двух пассивных гомосеков (петухов на зоне)?
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20.08.2021 19:43 Ответить
деркач . гужва . шарий . в этом списке тварей и сосунков ***** не хватает мураева . шуфрича . кывы . шевченка . бужанского . спивака . всей фракции опозажо и тд и тп . а им подобных животных там много --- весь этот сброд выйдет встречать асвабадителей с хлебом-солью . и потом начнут старую песню про один народ и что мышебратья . потом составы повезут УКРАИНЦЕВ валить лес на необьятных простограх сибири и дальнего востока ********** бензоколонки ... некоторых напоят ..новичком.. или просто пристрелят как НЕМЦОВА --- ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТ БУЛЬБАФЮРЕР В БЕЛАРУСИ ---- ЭТО РЯДОМ С НАМИ ........
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20.08.2021 19:44 Ответить
Радісна новина: "РНБО ввело санкції проти 73 зрадників та ворогів...." вибачте, помилка! це не про 73
Хоча і виглядають вони так, і по суті вірно, і збитки країні 73 зебіли причинили більше 1000 шаріїв та гужвіїв. та й медведчук плескає в долоні ідіотам.
а зелайно проти злочинців вводить санкції замість судів та законних вироків
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20.08.2021 19:47 Ответить
пятничная дурь 95 квартала весь мир уже просто ржет с этих пятничных КВН чиков это ребята для внутреннего пользования для лохотрона ЗЕ
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20.08.2021 19:52 Ответить
Парадокс, ще рік тому зелені порушили справу за плівками Деркача і зеботи активно їх цитували (хоча американці одразу перевірили і сказали, що це монтаж), а тепер санкції вводять... Як все змінюється!
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20.08.2021 19:53 Ответить
«Очередное заседание СНБО - это прекрасно. Но где президентский Указ по Анксту (Саша Немец), главному контрабандисту Наумова и Баканова? Обычно указ следует за решением СНБО. В этот раз - тишина. Саша Немец купил Зеленского?», - а такое мнение высказал известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
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20.08.2021 20:01 Ответить
Сраний цирк. Абсолютно безболісні санкції для цих фізичних осіб, як і що до Медведчука раніше. Хотіли б справжніх санкцій - заборонили б партію Шарія чи ресурс "Страна" Гужви.
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20.08.2021 21:20 Ответить
какие на Х,,,й санкции???))) эти три ПИД,,,рашенских урода давно должны сидеть на пожизняке с полной конфискацией, как уже за....л этот нарко Цирк.....
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20.08.2021 23:03 Ответить
Навіть не на нари,а кайло в руки і видобувати руду або вугілля,і за корм,і років на 20.
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20.08.2021 23:03 Ответить
Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Источник: https://censor.net/ru/n3283902
Цензор! Деркач бывший депутат?
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20.08.2021 23:14 Ответить
На миротворец сепаров РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 7752
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21.08.2021 01:46 Ответить
А когда введут санкции против зеленского и коломойского, которые покупают нефть у агрессора, спонсируя убийц украинского народа? Cудно было загружено в порту «Тамань» (Россия). Импортером ресурса выступает «Укртатнафта» 3 танкера нефти из россии для нпз в Кременчуге, которым владеет коломойский и государство. Это случайно не государственная измена?
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21.08.2021 07:17 Ответить
https://kg.ua/news/ukrtatnafta-prinyala-vtoroy-lpg-tanker-v-avguste
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21.08.2021 07:19 Ответить
Сфотался в туалете на дырке? от сливного бачка труба видна да и ершик справа также виден
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21.08.2021 13:46 Ответить
Когда государство накладывает санкции на иностранных граждан или юрлиц это понятно.

Но что из себя представляют санкции государства против своих граждан?
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21.08.2021 15:52 Ответить
В РНБО і самі не знають, та і не переймаються тим. Піпл же оно як хаває, аж приплямкує.
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21.08.2021 16:49 Ответить
Показалось, что у него хвостик на голове
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21.08.2021 16:22 Ответить
До сих пор терпели этих российских агентов,но,наконец-то,их прижали к ногтю,а где же материалы СБУ,которые должны служить доказательством работы этих деятелей на РФ? СБУ занята заробитчанством:крышеванием контрабанды и кошмарением бизнеса,надо же чем заняться 7 тыс. офицеров отдела "К",ответственных за "экономические преступления".Когда эту "лавочку" закроют? Однако, Мельник придет им на смену.
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21.08.2021 19:24 Ответить
Какая отвратительная рожа на фото. Фрик какой-то.
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21.08.2021 20:38 Ответить
https://youtu.be/oi9oBKyzCF4?list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA
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22.08.2021 02:47 Ответить
strana.news
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22.08.2021 02:48 Ответить
Чергове бла-бла і не більше.
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22.08.2021 07:52 Ответить
Вы тут не сильно радуйтесь. На этом сайте деферамбы зеленскому тоже не поют. Закроют его, куда пойдете ? А с такими раскладками это может случится легко
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22.08.2021 10:11 Ответить
 
 