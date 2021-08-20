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Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что предложил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель начать встречу советников по Украине прямо на этой неделе. Немецкая сторона предложила провести ее в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки", - сказал Козак.

Он добавил, что считает предложения украинской стороны о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным "имитацией политической активности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

Козак также заявил, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет.

Источник: 
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Топ комментарии
+3
"Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
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20.08.2021 18:54
+2
А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
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20.08.2021 18:50
+2


Ukraine DIY@Vlad_Underwood





Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
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20.08.2021 18:50
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А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
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20.08.2021 18:50 Ответить


Ukraine DIY@Vlad_Underwood





Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
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20.08.2021 18:50 Ответить
от би ще й глядачі та гості міста підтримали !!!! )))
і якщо навіть військовим заборонять (ну сцикло може таке утнути) то глядачам - навряд ))))
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20.08.2021 18:52 Ответить
"Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
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20.08.2021 18:54 Ответить
буба й *****,нана на НА...
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20.08.2021 18:54 Ответить
Предпосылка одна - "водки нет, иди домой".
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20.08.2021 18:55 Ответить
Предпосылка- это изменения в Конституции страны по поводу ДНР и ЛНР.
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20.08.2021 18:59 Ответить
Мдя... Точно домовились нас пресувати. У нас і так не було жодного гідного гідранта. А тепер - оце...
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20.08.2021 19:00 Ответить
Фраза "были бы предпосылки" означає не що інше, що їм не потрібні переговори з вирішенням проблем, ними же створених.
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20.08.2021 19:10 Ответить
Тридварасы, убивающие и занимающиеся пытками граждан Украины ждут предпосылок" ,. Мыжебратья билят!!! Чума на ваши головы *********!!
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20.08.2021 21:59 Ответить
 
 