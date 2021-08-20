Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что предложил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель начать встречу советников по Украине прямо на этой неделе. Немецкая сторона предложила провести ее в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки", - сказал Козак.

Он добавил, что считает предложения украинской стороны о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным "имитацией политической активности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

Козак также заявил, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет.