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Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что предложил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель начать встречу советников по Украине прямо на этой неделе. Немецкая сторона предложила провести ее в сентябре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки", - сказал Козак.
Он добавил, что считает предложения украинской стороны о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным "имитацией политической активности".
Козак также заявил, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет.
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Ukraine DIY@Vlad_Underwood
Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
і якщо навіть військовим заборонять (ну сцикло може таке утнути) то глядачам - навряд ))))