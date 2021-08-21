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Новости За рубежом
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Меркель - Путину: До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель - Путину: До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту России Владимиру Путину до конца выполнения своих обязанностей выступать за гарантии территориальной целостности Украины.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с Путиным в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала Меркель.

"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила канцлер.

Читайте: Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

Меркель подчеркнула, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
а на следующий день не буду.
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20.08.2021 18:54
+10
Заголовок с фоткой очень гармонирует. Фотка передаёт весь контекст "вместо тысячи слов" Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 9855
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20.08.2021 18:53
+6
Старая немецкая мразь.
Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8294
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20.08.2021 19:20
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Заголовок с фоткой очень гармонирует. Фотка передаёт весь контекст "вместо тысячи слов" Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 9855
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20.08.2021 18:53 Ответить
Вот оригинал
Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 1243
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20.08.2021 19:06 Ответить
А шо это их так штормит?
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20.08.2021 19:07 Ответить
Фотографировать запрещено!
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20.08.2021 21:19 Ответить
а на следующий день не буду.
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20.08.2021 18:54 Ответить
Ну как бы неприлично это будет для новоиспеченного топ менеджера Газпрома. Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 7241
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20.08.2021 19:41 Ответить
хорошо сказала, лучше всякого резюме. вы приняты, добро пожаловать в команду!
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20.08.2021 21:09 Ответить
ах как пафосно....(сколько там осталось до дембеля???)
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20.08.2021 18:57 Ответить
Они имеет ввиду, что будут впихивать депутатов ДНР и ЛНР в ВР Украины.
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20.08.2021 18:57 Ответить
Якщо не сказала, що касапи і персонально ***** є агресором на Донбасі та окупантом території України; і не примушує ***** виконувати документи, прийняті в Нормандському форматі та Мінські протоколи - то цілком вірогідно, що примушуватиме клоуна бубочку проводити пародію на вибори на окупованому Донбасі...
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20.08.2021 19:07 Ответить
И СП-2. Супер двуликий политик.
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20.08.2021 18:57 Ответить
"достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины" - "жители" они разные бывают, и интересы у некоторых из них могут кардинально не совпадать с интересами государства Украина.
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20.08.2021 18:58 Ответить
Как-то уже не верится, Ангела. Я посмотрю, как, приехав в Киев, будешь рассказывать зеледенту про мир с рабсеей... Когда тупин аннексировал Крым ты говорила что он сошел с ума и не поддерживала санкции против рабсеи. Теперь ты сошла с ума вместе таким тобой любимым КГБешником. Пока тупин жив ничего не закончится.
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20.08.2021 19:00 Ответить
"ja "ja natürlich. Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 9446
Деяния фрау Риббентроп Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 412 - ПДЧ в НАТО - нет. Летальное оружие из Германии.- нет Строительство СП-2 - Да. Вот вам украинцы от бабы Анжелы

Меркель - Путину: До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 552
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20.08.2021 19:01 Ответить
ні чого фрау штазі , ще в суді розкажеш за скільки продала Україну ! бо ПП- 2 це 100% корупційний проєкт !
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20.08.2021 19:03 Ответить
а чого вона не сказала, що касапи і персонально ***** є агресором на Донбасі та окупантом території України? Чому вона не примушує ***** виконувати документи, прийняті в Нормандському форматі та Мінські протоколи?
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20.08.2021 19:04 Ответить
бо газ подорощає
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20.08.2021 19:08 Ответить
ну, да, можливо...
Але ж яка вона ж лярва в того *****...
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20.08.2021 19:29 Ответить
Судят не по словам а по делам !!! а ты фрау - шмараКуйла !!! отползай давай ..
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20.08.2021 19:06 Ответить
Канєшна!!! Ми віримо..., як у крайню стурбованість і глибоке занепокоєння. І ПП2.
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20.08.2021 19:07 Ответить
Путин - Меркель: Та пох,сколько тут тебе осталось.
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20.08.2021 19:09 Ответить
****** тож таке саме патякає.
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20.08.2021 19:13 Ответить
Старая немецкая мразь.
Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 8294
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20.08.2021 19:20 Ответить
продажный век, век денег и предательств ,
убийств, кидков, подстав и издевательств,
он жив войной и жутко - смертоносен !

не верим, не боимся, и - не просим...Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 2606
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20.08.2021 19:24 Ответить
Так это же фотомонтаж. Обратите внимание на положение стола рядом с Меркель. Смотришь на всё это кремлёвское быд*ло - урод к уроду. И из-за них сколько людей, настоящих людей сложили свои головы. У этого кремлёвского парано*ка все руки по уши в крови. Противно плюнуть в его рожу. В московской путинской брехляндии (бывшей России) вор и убийца на воре и убийце сидит и вором и убийцем погоняет. Верить этим бандитам ни в чём нельзя. Враньё на вранье.
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20.08.2021 19:26 Ответить
А у этой старой немецкой шлюхи-тельмаки аля Штази не все руки и рыло по уши и локоть в крови? В крови чеченцев, грузинов и украинцев?
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20.08.2021 19:37 Ответить
Что *****, что эта провокаторша - подонки. Трибунал по обоим плачет. Действительно сколько людей из-за этих тварей полегло
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21.08.2021 14:44 Ответить
"Я так паддэрживаю,так паддэрживаю.Кушать нэ магу".
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20.08.2021 19:26 Ответить
Німецька хвойда сказала пусті слова, як завжди. Від яких ні холодно, ні спекотно. Тим часом сЕверний поток...
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20.08.2021 19:28 Ответить
Хтось когось тролить..... Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 6929
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20.08.2021 19:32 Ответить
а то шо? проявит глубокую озабоченность?
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20.08.2021 19:33 Ответить
И после вот такого, кто то ещё будет иметь право называть меня антисемитом или человеком который не прав в своей оценке немцем, французом, итальянцем и иже сними просто продажно-меркантильными подонками?
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20.08.2021 19:35 Ответить
с такой поддержкой покойся с миром !
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20.08.2021 20:43 Ответить
"До последнего дня на посту я будут поддерживать территориальную целостность Украины" - фрау рибентроп, знаем и будешь требовать от ***** что бы была именно Украинская *********, в составе копростана...
PS: Прежде чем идти к ***** на отсос, проконсультировалась бы прежде у Пороха!!!
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20.08.2021 21:03 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла.
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20.08.2021 21:06 Ответить
"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила канцлер,,, немецкая подельница оккупанта Украины ,которая помогла в Минске в 2014 году отрезать часть украинской территории под создание ордло лицемерит ,ровно как и ее рашистский сутенер "капутин"
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20.08.2021 22:02 Ответить
Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 5347
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20.08.2021 23:27 Ответить
До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины
Меркель - Путіну: До останнього дня на посту я підтримуватиму територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 7553
Т.е. еще 3 месяца будет поддерживать Украину?
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21.08.2021 09:25 Ответить
гитлер сталин но у тех ума хватало не ручкатся мирок наш катится как снежный ком назад не отмоиаеш
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21.08.2021 11:27 Ответить
Какая подлость с ее стороны - говорить одно, а делать всё наоборот. Эта пророссийская шпионка врала постоянно. Она предавала Украину все эти годы. Бог ей судья
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21.08.2021 14:39 Ответить
 
 