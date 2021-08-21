Меркель - Путину: До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту России Владимиру Путину до конца выполнения своих обязанностей выступать за гарантии территориальной целостности Украины.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с Путиным в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала Меркель.

"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила канцлер.

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Меркель подчеркнула, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.