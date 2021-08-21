Меркель - Путину: До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту России Владимиру Путину до конца выполнения своих обязанностей выступать за гарантии территориальной целостности Украины.
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с Путиным в Москве, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала Меркель.
"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила канцлер.
Меркель подчеркнула, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.
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Деяния фрау Риббентроп - ПДЧ в НАТО - нет. Летальное оружие из Германии.- нет Строительство СП-2 - Да. Вот вам украинцы от бабы Анжелы
Але ж яка вона ж лярва в того *****...
убийств, кидков, подстав и издевательств,
он жив войной и жутко - смертоносен !
не верим, не боимся, и - не просим...
PS: Прежде чем идти к ***** на отсос, проконсультировалась бы прежде у Пороха!!!
Т.е. еще 3 месяца будет поддерживать Украину?