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Новости Политика Украины
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Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров

Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя на учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - отметил Никифоров.

Как сообщалось ранее, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответа вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

27 июля пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского сообщил, что США во время саммита Крымской платформы, скорее всего, будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

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зачем эти заявы мендельмана?
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20.08.2021 18:59 Ответить
министр транспорта США - на крымской платформе?
которая сама по себе вроде идея и не плохая,
но министр транспорта к етому имееет такое же отношение,
как министр сельского хозяйства к полетам в космос....
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20.08.2021 19:05 Ответить
Ну да, могли хоча б Блінкена прислати, тим більше, що туди з десяток президентів приїжджає і кілька прем'єрів...
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20.08.2021 19:08 Ответить
Блинкен - ето туз и уровень.
министр транспорта? - чистая наша отмазка.

убей не понимаю почему....
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20.08.2021 19:17 Ответить
ОП-ы лепили мазу что министр транспорта едет по совместительству обсуждать транспортные проекты в портах Украины Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1273 Не доехал Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9810
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20.08.2021 19:13 Ответить
та шо тут говорить свои косяки надо признавать, а шо бы больше их не было.
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20.08.2021 19:32 Ответить
Пришлють свого завгосп з Білого дому? Воно правильно - із завгоспом повинен зустрічатися завгосп.
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20.08.2021 19:08 Ответить
Это правильное решение , от США должен быть почтительный чиновник , чтобы не было повода шуткам в этом серьёзном деле .
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20.08.2021 19:09 Ответить
Ну-ну, ким "козак байда" замінить цього міністра транпорту ?
Буде видно вектор.
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20.08.2021 20:27 Ответить
Може, САМ приїде, чим зекономе нам пару мільярдів, які бубочка потратить на Голлівуд? Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5864 Все одно зустрічатися потрібно бути. Какая разніца, гдє? Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5864
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21.08.2021 08:12 Ответить
 
 