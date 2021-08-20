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Путин (19949) Северный поток (1034) Транзит газа (220)

Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин

Перспективы транзита газа через Украину после 2024 года (когда завершается текущий контракт) зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста.

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Президент заявил, что "Северный поток 2" - это не политический процесс, это "заблуждение". "Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние", - сказал Путин.

По мнению президента, перспективы украинского транзита также связаны с ростом потребления газа в южной Европе.

"Объемы потребления растут, и, надеюсь, так будет и дальше. Более надежного источника, чем российский газ у европейских и немецких потребителей нет", - добавил он.

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Топ комментарии
+7
Через Германию дешевле, через Украину дороже... и что же выберут "европейские покупатели"?
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20.08.2021 19:06
+6
Санитары оставили одноклеточных извращенцев без присмотра?
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20.08.2021 19:12
+6
Сделают дешевле по СП-2 и всего делов. Будут доплачивать за транзит но все сделают чтобы наказать Украину. Еще в сфере последних событий с кричалками на параде. Пуйло не остановиться не перед чем. И нужно быть к этому готовым.
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20.08.2021 19:19
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Правила форума Совет форумчан
і декількох старих мін в Балтійському морі ...
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20.08.2021 19:06 Ответить
Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 6045
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20.08.2021 19:14 Ответить
Через Германию дешевле, через Украину дороже... и что же выберут "европейские покупатели"?
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20.08.2021 19:06 Ответить
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сосни **********
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20.08.2021 19:07 Ответить
Санитары оставили одноклеточных извращенцев без присмотра?
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20.08.2021 19:12 Ответить
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 2864
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20.08.2021 19:07 Ответить
поднимем цену за газ из ПГХ в пики холода....
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20.08.2021 19:11 Ответить
Вся проблема в том что в ПГХ неоткуда будет закачивать.
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20.08.2021 19:21 Ответить
И с чего это )(уйло вдруг так экологией озаботилось? Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 5077
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20.08.2021 19:16 Ответить
Деньги.
"А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. Источник: https://censor.net/ru/n3283909"
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20.08.2021 19:18 Ответить
та да...особенно если газа в трубе нет...или критично мало...а зима шутить не любит...
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20.08.2021 19:17 Ответить
Сделают дешевле по СП-2 и всего делов. Будут доплачивать за транзит но все сделают чтобы наказать Украину. Еще в сфере последних событий с кричалками на параде. Пуйло не остановиться не перед чем. И нужно быть к этому готовым.
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20.08.2021 19:19 Ответить
Там і без доплати буде дешевше. Маршрут набагато коротший і за транзит не потрібно нікому платити.
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20.08.2021 19:31 Ответить
Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 8909
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20.08.2021 19:24 Ответить
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Все прогнозовано. Буде дві ціни які суттєво відрізнятимуться. Здогадайтесь який варіант обере ЄС.
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20.08.2021 19:29 Ответить
******, как дышит
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20.08.2021 19:38 Ответить
И Украина с треском пролетает со своей трубой
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20.08.2021 20:55 Ответить
Намёк понятен, с 2024 года будем иметь проблемы с газом , похлеще чем в 2009 года.
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20.08.2021 20:55 Ответить
Після 2024 року ні яких договорів з цапами на транзит газу.
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20.08.2021 21:32 Ответить
"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста. рашисткое ******* во все врема называлось-"заверение"
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20.08.2021 21:55 Ответить
долой транзит.
дайош реверс "словацкого" газа из Словакии в рф!
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21.08.2021 04:16 Ответить
Во гопник. Европейцам придется покупать много газа чтобы обеспечить транзит через Украину.
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21.08.2021 07:26 Ответить
какой неуч писал это ?
правильно не "Президент заявил",
а ***** ЗАЯВИЛО
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21.08.2021 07:56 Ответить
 
 