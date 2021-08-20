До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин

Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Осталось 15 километров по морю, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин, уточнив оперативные данные у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, который находился в зале пресс-конференции.

Меркель сообщила, что на встрече с Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2".

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"Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран", - отметила она.

"Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила Меркель.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

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