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Новости За рубежом
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До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Осталось 15 километров по морю, можно считать, что это близится к завершению", - сказал Путин, уточнив оперативные данные у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, который находился в зале пресс-конференции.

Меркель сообщила, что на встрече с Путиным обсудила совместное заявление Германии и США по "Северному потоку 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин

"Это не двусторонний российско-германский проект, но проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран", - отметила она.

"Мы говорили о документе, согласованном ФРГ и США, и мы с президентом обсудили то, что Георг Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком по транзиту газа через Украину после 2024 года. Такова его задача. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила Меркель.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

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Топ комментарии
+3
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин - Цензор.НЕТ 8675
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20.08.2021 19:08
+3
По законах карми щось повинно наїбнутись...
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20.08.2021 19:18
+2
Но все объёмы поставок газа, соответствуют долгосрочным договорам. Никаких нарушений нет. К тому же, и объёмы поставок в годовых графиках нисколько не уменьшились. Это просто газа стало не хватать.
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20.08.2021 19:49
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давай..начинай талибам газопровод строить!, иначе бутылька!)
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20.08.2021 19:07 Ответить
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин - Цензор.НЕТ 8675
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20.08.2021 19:08 Ответить
завтра клоуна будут склонять. во всех падежах, родах и позициях.
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20.08.2021 19:09 Ответить
Старушке Европе пора спрыгивать с путинской газовой иглы,так как путин не надежный партнер.Сейчас рф отказывается закачивать газ в хранилища ЕС.Тем самым уже сорвала отопительный сезон и прохождение зимы без газа из России.Путин шантажирует Европу.И это факт.ЕС должна искать новых поставщиков газа из ближнего востока.Прокладывать трубопроводы оттуда.Путин заморозит Европу.Вся промышленность станет со дня на день.Хранилища Евросоюза заполнены на 19% и это факт!
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20.08.2021 19:12 Ответить
Но все объёмы поставок газа, соответствуют долгосрочным договорам. Никаких нарушений нет. К тому же, и объёмы поставок в годовых графиках нисколько не уменьшились. Это просто газа стало не хватать.
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20.08.2021 19:49 Ответить
По законах карми щось повинно наїбнутись...
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20.08.2021 19:18 Ответить
Газпром достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.Источник: https://censor.net/ru/n3283910. Интересно газпромовские строители такие ж рукожопы как и конструктора их падающих самолетов? Если да, то запасаемся попкорном
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20.08.2021 19:20 Ответить
Действительно *****.
Сам месяца два назад сказал, что на тот момент стягивали последний стык, а тут ещЁ 15 км. надо!
Оно расползается, чтоль?
Похоже, это вечные 15км.
Шансов их дотянуть практически нет!
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20.08.2021 20:06 Ответить
это вторая нитка
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20.08.2021 20:07 Ответить
 
 