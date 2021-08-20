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Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину

В ответ на вопрос как мы потеряли Крым, легендарный спецназовец, Герой Украины Игорь Гордийчук ответил, что бороться за полуостров в условиях 2014 годы было невозможно.

"Даже сегодня невозможно, а тогда все было гораздо хуже. Тогда мы потеряли бы просто всю Украину", - заявил Гордийчук в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Основной причиной такой ситуации было отсутвие идеологически готовых к войне с РФ военных.

"В 2014 году проукраинских офицеров был десяток, младшим офицерам вообще никакой разницы не было, где служить. В Крыму Россия платила военным в два-три раза больше, чем Украина. Березовский, которого назначили командующим Военно-морских сил Украины в 2014, предал за 2 часа. Я лично звонил некоторым командирам - и они не брали трубку, а если и брали, то  игнорировали все задачи. говорили "хорошо-хорошо" - и ничего не делали", - рассказал Гордийчук.

"Мы готовили спецоперацию, чтобы перебросить самолетами в Крым, но наших военных там просто "схлопнулы бы", - добавил он.

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По словам генерала, РФ до сих пор имеет значительной преимущество регулярных войск, но качество украинской армии выросло.

"Если раньше мы уничтожали их сотнями в день, начиная с первого дня АТО, то сейчас уже были бы тысячи. И это заслуга нашего народа, волонтеров и добровольцев, которые буквально спасли нас тогда, в 2014-м. Тогда я был во многих частях и подразделениях нашей армии, видел очень деморализованных людей. Особенно тех, кто постоянно находился под российским ракетно-артиллерийским обстрелом", - отмечает Гордийчук.

По словам Героя Украины,  в 2014 году, мы боролись сразу против трех врагов.

"Самый тяжелый враг - это российская регулярная армия, а в Крыму она работала на полную. Затем были сепары в Донецке и Луганске. Это были вооруженные бандюки, гопники, титушки, и мы выжали бы их за месяц-два. Но на Донбасс вошла
российская армия, и этому способствовал третий враг - равнодушие пацифистов из Киева. Они в 2014 году сидели по кабакам, а теперь руководят во власти. те же люди, которые ничего тогда не сделали, сейчас обвиняют во всем нас".

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Однако сейчас, "в армии проукраинская патриотическая позиция", уверен Гордийчук.

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Топ комментарии
+59
Спасибо, генерал, вы настоящий воин, на таких, как вы держится наша армия.
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20.08.2021 19:42
+59
це фото (до сліз) я і досі вважаю Гімном, великим Гербом, Шаною і Повагою українським жінкам, Берегиням... Хвала сильним Духом, вірним серцем і щирим в почуттях Українкам...
Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину - Цензор.НЕТ 3279

...
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20.08.2021 19:43
+52
Вот это правда. Горькая, но правда. Респект и уважение боевому офицеру за службу, за правду, за все.
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20.08.2021 19:40
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тогда это стоило бы дешевле. и решалось десятком пуль в лоб самых активных гоблинов
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20.08.2021 19:33 Ответить
Типичное мнение зебила уставшего от войны.
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20.08.2021 19:38 Ответить
Сумрак правду говорит
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20.08.2021 21:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ваня пойди пройдись. У вас в Чебоксарах еще тепло!
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20.08.2021 19:40 Ответить
Ване конечно виднее чем боевому генералу спецназа. Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину - Цензор.НЕТ 6427
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20.08.2021 19:42 Ответить
Стоило бы дешеле... Да, стоило, да надо было стрелять, да, местные тупорылые жители стояли как и тупин сказал впереди рашистких солдат. Да, наши семьи были фактически заложниками за пределами забора части. Но как ты с одним автоматом без гранат пойдешь на бетеры, герой. Рабсияне атаковали с помощью бронетехники. Эх тебя бы рядом со мной постоять минут 30...
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20.08.2021 19:56 Ответить
с кем с тобой?) у тебя даже ип левый, страна не определяется)
бойцун)
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20.08.2021 20:17 Ответить
Сколько диванов обссцаных в ожидании повестки поменял, герой диванный?
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20.08.2021 20:43 Ответить
да ты без впн зайди. и мы сразу увидим все твои заслуги
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20.08.2021 22:39 Ответить
И что будет, ты ума наберешься волшебным образом?
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20.08.2021 22:47 Ответить
Ник, не надо столько бухать, в конце концов. Не можешь внятно написать, то и не пробуй.
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20.08.2021 22:13 Ответить
Де ж ти був тоді?
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20.08.2021 21:12 Ответить
на работе. налоги платил государству.
а у кого то работа была защищать Крым.
а теперь басни рассказывают. не шмогли
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20.08.2021 22:30 Ответить
А не на гастролях в Москві?
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20.08.2021 23:07 Ответить
Думаю,оценивать поведение военных могут, как минимум ,военные,как максимум сами участники тех событий....Все остальное -как обсуждение боевика -вот если б,так как бы я и не я...
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21.08.2021 08:38 Ответить
Україну системно обробляли інформаційно принаймні 15 років. І обробляли різні регіони по-різному. Наша головна проблема в тому, що у нас немає єдиного інформаційного поля, немає газет, які би весь освічений середній клас читав одночасно, в один і той самий день, від Ужгорода до Донецька. Країна не зв'язана між собою. Країна інформаційно регіоналізувалася. Всі ці локальні ЗМІ обробляли різні регіони по-різному: одна програма була для Закарпаття, інша - для Одеси, ще інша для Харкова, а про Донбас і говорити не доводиться. Для того, щоб запобігти демонтажу країни, щоб її не розібрали по частинах - що в нас лишалося? Тільки прогноз погоди, в якому можна було бачити по телебаченню єдину країну. Цей силует країни в прогнозі погоди - єдине, з чим ти ідентифікуєш себе, своє громадянство і свою ідентичність, як із цілістю.

В кожному місті люди розповідають коли і як це починалось. Десь з кінця 1990-х, десь, коли почали з'являтися якісь напівмілітарні структури і квазіпартії, як наприклад, «Оплот». Починали з'являтися оці віруси, які отримували фінансову підживку з-за поребрика. Відбувалася підготовка до розвалу країни і те, що при всій тій підготовчій роботі, яка була проведена, якої ми не помічали, якої світ не помічав, цей розвал не відбувся - я не втомлююся це повторювати, для мене і тоді, і досі це залишається категорією чуда. Вони планували, що Україна впаде їм до рук, як спіле яблуко, а раптом виявилося, що не так сталося, як гадалося. Це дає нам надію на те, що не так легко буде в 21 столітті побудувати нове «оруелльске» суспільство і не так легко маніпулювати масами, як здається новим кандидатам на тоталітаризм.
Ми ще дуже мало знаємо про події 2014 року, свідками і учасниками яких ми були. Ще рано виносити категоричні судження. Що відбувалося, в Києві і в кожному регіоні України, які йшли закулісні ігри, які гралися сценарії, на яких шахових дошках і якого рівня вирішувалася наша з вами доля - ми беремо участь в історичних подіях такого масштабу, який буде видимим, за великим рахунком, лише нашим онукам, навіть при всій прискореності інформаційних процесів на планеті. - https://mykharkov.info/news/oksana-zabuzhko-v-harkovi-harkiv-yani-ne-dumajte-shho-u-vas-najbilsh-vatne-misto-v-********-25747.html
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20.08.2021 19:38 Ответить
""""Україну системно обробляли інформаційно принаймні 15 років.""""

Питання: ЧОМУ МЕНЕ НЕ "ОБРОБИЛИ"?
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21.08.2021 08:03 Ответить
когда весь мир создаст вокруг паРаши ситуацию : "Крым в обмен на продовольствие" тогда это возможно невоенным путём и то не уверен...
судя по политике Байдена и сегодняшнему поведению Меркель - солидарности и единства в вышеуказанном вопросе - НЕТ, уже семь лет !
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20.08.2021 19:39 Ответить
почему нет? она есть и называется просто - бабосы......
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21.08.2021 00:45 Ответить
Вот это правда. Горькая, но правда. Респект и уважение боевому офицеру за службу, за правду, за все.
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20.08.2021 19:40 Ответить
Правда в тому, що НІ ОДИН воїн не виконав свої прямі обов'язки і вимоги військових Статутів.
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21.08.2021 08:07 Ответить
Як там прикордонник під Маріком,який шмальнув цивільного при невиконанні його вимог,а він по статуту діяв.......Логіка мирного часу і логіка воєнного часу - різні.Ще зараз військових судять цивільні суди !Нонсенс .,чи цілеспрямовано..... Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 4415
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21.08.2021 08:47 Ответить
Думаю, не було проблем, шмаляти у вертольоти кацапські, які летіли через кордон, чи не шмаляти. Я б не сумнівався. Хай би судили.
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21.08.2021 15:15 Ответить
Спасибо, генерал, вы настоящий воин, на таких, как вы держится наша армия.
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20.08.2021 19:42 Ответить
Сходи дебил и не защити народ так как он. А потом будешь здесь пасть свою открывать.
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20.08.2021 19:52 Ответить
Только за одно твое "за что спасибо" Генералу Гордийчуку можно уже спокойно ставить тебе диагноз "дебилизм"... Перед тем как здесь свой высер писать сначала узнай об этом человеке. .. действительно весь лохторат зеленского с "альтернативним мисленням" ...
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20.08.2021 19:55 Ответить
Третий справа. Еще до ранения. На этом фото все мужики -- настоящие герои. На их плечах и выстояла Украина.

Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 8947
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20.08.2021 21:07 Ответить
Гордийчук прав на 101% "железный" вояка, человек, железный украинец.
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20.08.2021 19:42 Ответить
це фото (до сліз) я і досі вважаю Гімном, великим Гербом, Шаною і Повагою українським жінкам, Берегиням... Хвала сильним Духом, вірним серцем і щирим в почуттях Українкам...
Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину - Цензор.НЕТ 3279

...
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20.08.2021 19:43 Ответить
Да, Сумрак легендарный воин и легендарный человек. Преклоняю перед ним колено. Такие люди должны быть сегодня моральным авторитетом страны.
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20.08.2021 19:49 Ответить
І жінка у нього героїня! Завжди поряд, завжди підтримує!
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20.08.2021 21:54 Ответить
Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 9005
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20.08.2021 19:58 Ответить
за Героем Генералом Гордейчуком стоят еще два Героя Украины -

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил генерал-лейтенант Забродский и Командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Лунев.
Их взгляд - взгляд командиров, которые знают что такое кровь и боль


Украина может гордиться своими Солдатами и Генералами !
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20.08.2021 21:21 Ответить
Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину - Цензор.НЕТ 8428
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20.08.2021 19:44 Ответить
данные не полные - большая часть из тех кто вышел из Крыма уволились и вернулись в Крым служить пуйлу
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20.08.2021 19:52 Ответить
Да. После предательства командиров баз в Феодосии, Севастополе и, главное, в Перевальном о защите Крыма могут рассуждать только недалекие людишки.
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20.08.2021 20:11 Ответить
Чудовисько обло, озорно, стозевно і лайяй. Ми переможемо, коли об'єднаємось у побудові суспільства західного типу: сильна економика - сильна армія. Для цього еліта має стати набагато якіснішою. А подивіться на ті морди типу Чауса чи Тупицького.
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20.08.2021 19:46 Ответить
"и этому способствовал третий враг - равнодушие пацифистов из Киева. Они в 2014 году сидели по кабакам" И этот враг выбрал капитулянта президентом, устав воевать по кабакам...
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20.08.2021 19:47 Ответить
Я навіть знаю такого пацифіста який гастролив на кацапщині в той час.
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20.08.2021 19:49 Ответить
Шана генералу! І якщо тіло, іноді, підводить, розум залишився такий же жвавий та гострий як завше, і головне - честь офіцера, говорити правду не зважаючи на наслідки: - " и этому способствовал третий враг - равнодушие пацифистов из Киева. Они в 2014 году сидели по кабакам, а теперь руководят во власти. Те же люди, которые ничего тогда не сделали, сейчас обвиняют во всем нас".
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20.08.2021 19:55 Ответить
Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 3385
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20.08.2021 19:58 Ответить
Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 8090
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20.08.2021 19:59 Ответить
Не публикуйте больше такого...
Меня, моя МАМА, ждала...
КАК ОНА ЖДАЛА.!!!!!
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20.08.2021 20:13 Ответить
С двух войн.
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20.08.2021 20:18 Ответить
***
День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка

Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать


Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка

Утес, ЗУшка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки

Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
А парнишку на Донбассе
Утром разорвало в клочья


И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…

Автор: Паплінський Станіслав (АТО)
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20.08.2021 22:19 Ответить
мальчик Вова ?
почему был без кортежа, писюнист ?
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20.08.2021 21:23 Ответить
Гордийчук, конечно, заслуженный человек, но остается вопрос, почему во время конфликта возле Тузлы в 2003 Кучма опреративно подвел войска и организовал контрпропаганду, а в 2014 ничего такого сделано не было?
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20.08.2021 20:00 Ответить
А хто повинен був підводити війська і організовувати контрпропаганду? В перш ніж писати, ти рибка-гупія, добре вивчи реверс кацапської медалі "За вазвращєніє Крима".
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20.08.2021 20:07 Ответить
Бажання Кучми було захистити Україну, а після правління Зека в країні не те що не було кого підвести, бо армія була вже знищена в деморалізована, але й міністрами в арміі, сбу, міліції були громадяни Росіі... Яку контрпропаганду можна було створити , коли 20 лютого Ху#ло окупувало Крим, а ми обрали президента лише у червні місяці... Чи не наш "мудрий нарід" обрав за головнокомандувача президента Зека? І де зараз знаходиться це лайно, часом не на території нашого ворога?
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20.08.2021 20:08 Ответить
Не очень умній троль - посмотрі картінку више - про кількість зрадників в криму на 2014 рік по родам війск....
Ще тому , що у 2003 році Кучмі вдалось то, після цього кацапія в рази збільшила фінансування подкупу та вербовкі війскових, мвс та сбу. Це так зрозуміло усім, кромя чіста казламордих тварей, что задают безсмісленніе провакаціонние вопроси........
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20.08.2021 20:09 Ответить
в 2014 и власти не было, если подзабыл. она разбежалась. Пороха выбрали только в конце мая.
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20.08.2021 20:11 Ответить
Почему Порошенко подписал Минскую капитуляцию, а не потребовал совещания руководителей стран-гарантов, по Будапештскому меморандуму? Почему? И тем самым превратил Меморандум в недействующий договор (((
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20.08.2021 21:27 Ответить
Ты думаешь, если бы американцы начали запускать ракеты в сторону России в рамках этого меморандума нам было бы легче? И откуда мысль, что не требовал...Если кто и требовал от кого-то - так это Порох. Другой вопрос, что не всегда можно получить требуемое. Вон зеленский что-то требует. И шо? Да ничего.
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20.08.2021 21:35 Ответить
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Нет в его фамилии буквы "х". Если будете так писать, то стану писать Пороженко, что больше соответствует его действиям. Это раз.

Абсолютно точно знаю, что Порошенко не требовал, а наоборот противился Будапештскому формату переговоров. Противился не смотря на то, что его уговаривали пойти по Будапешту такие политические деятели, как Леонид Кучма и Юлия Тимошенко, что Игорь Смешко настаивал в разговоре с ним на таком варианте. Ему же предлагали сменить в армии, в СБУ и в МВД предателей, на проукраинских генералов и полковников, но и этого он не сделал.

А разве надо было запускать ракеты? Абсолютно не нужно было. Но США могли в тот момент ввести по отношению к РФ такие же санкции, которые были введены по отношению к Ирану. Арестовать всё их имущество за границей. Введенные в 2014-м такие санкции заставили бы Путина максимум через три года покинуть полуостров Крым.
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20.08.2021 23:58 Ответить
Абсолютно точно знаю, что Порошенко не требовал, а наоборот противился Будапештскому формату переговоров.

вам, милый с такой информацией в Свидетели Иеговы идти надо
хорошую карьеру сделаете
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21.08.2021 01:17 Ответить
Кроме оперативного подтягивания пограничников, Кучма дал приказ МИДу начать неформальные переговоры со странами-гарантами по Будапештскому меморандуму, с акцентированием на то, что Украина скоро начнет их официально. Именно эти действия и остудили пыл Путина, который тогда спихнул вину на руководителя Краснодарского края, мол его личная инициатива.
При Буше Младшем, Путин не рискнул, а при Обаме не стал стесняться, тем более что украинский Президент не захотел идти по Будапештскому формату, а поперся по Минскому.
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20.08.2021 21:24 Ответить
я так подозреваю что если бы на петю не было существенного компромата (возможно ещё
какойто зависимости) при чём у обеих сторон, то он просто послал бы минскю троицу на
йух........
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21.08.2021 00:55 Ответить
выбачаюсь не минскую а норманскую троицу
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21.08.2021 10:28 Ответить
А вариант того, что он сливал Путину Украину умышленно, вы совсем не рассматриваете?
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21.08.2021 20:49 Ответить
такой вариант противоречит внешней политике то есть если и сливал то не всю страну и
потом хоть както сопротивлялся хоть както блокировал распростание дыры по этому ва-
риант вынужденного исполнения отдельных пунктов считаю более реалистичным
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22.08.2021 00:51 Ответить
Не сливал? Сопротивлялся?
Ну давайте по логике, по фактам.
1. Украинская военная разведка заблаговременно предупредила руководство Украины о планах Кремля сделать котёл украинским войскам в районе Дебальцево.
2. В это время Порошенко едет в Минск на переговоры с Путиным и известно, что Порошенко постоянно на связи с Начальником Генерального штаба Муженко.
3. Если кадровый офицер смотрит на спутниковую и топографическую карты района Дебальцево, а так же на карту боевых действий, то видит на нашем левом фланге местность, которая достаточно легко превращается в укрепленный район, который с наскока не взломать, а вот правый фланг свободен для прорыва и взятия нашей 2500-ой группировки войск в окружение. Становится понятным, что противник пойдет в атаку на нашем правом фланге, что впоследствии и произошло.
4. Грамотный офицер, подтягивает к правому флангу резервы артиллерии и РСЗО, танки и противотанковые комплексы, чтобы внезапным фланговым ударом разгромить 15 тысяч наступающих и лучше всего подготовленных кацапен СС.
5. Только враг мог приказать, в такой ситуации, отвести с правого фланга вообще всю противотанковую артиллерию. А Муженко отдал именно такой приказ и никаких резервов не пододвинул.
6. Путин ушел спать, а Порошенко, Меркель и Оланд сидели в зале и ждали его. Всю ночь, каждый час, Муженко сообщал Порошенко сводки с фронта.
7. Утром довольный и выспавшийся Путин вышел в зал и сообщил, что под Дебальцево, в окружении 2300 украинских бойцов.
8. Ни Путин, ни его разведка, ни Муженко, ни Порошенко не знали, что котёл пуст, а наши войска заранее вышли из готовящегося для них окружения Почему? Потому что генерал-полковник Воробьёв, верно оценив ситуацию и готовящееся предательство, приказал войскам выйти из района Дебальцево и запретил сообщать об этом генерал-полковнику Муженко, прямо нарушая его приказ, запрещающий отвод войск. Особо хочу заметить, что не нашлось НИ ОДНОГО ОФИЦЕРА, который не поверил бы Воробьёву и сообщил бы о таком приказе Начальнику Генерального штаба Муженко и соответственно Президенту Порошенко.
9. Котёл не состоялся. Остаётся только догадываться, о чём договаривались Путин и Порошенко, когда по 45 минут общались тет-а-тет у подоконника, когда ни Оланд ни Меркель и никто другой их не слышали...
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22.08.2021 11:45 Ответить
по дебальцево согласен весь донбасс ну или хотябы большую часть его сливали
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22.08.2021 13:52 Ответить
Я предполагаю, подчеркиваю, что предполагаю, а не знаю
Собирался слить не только Донбасс, но и Херсонскую область, чтобы дать воду на полуостров. И это минимум.
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22.08.2021 16:13 Ответить
как и Крым
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22.08.2021 13:52 Ответить
С Крымом была иная ситуация.
При Януковиче сделали ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ призыв, то есть на полуострове служили местные, а это, с учетом давнишней ситуации, было неправильным. Да и генерал Гордийчук абсолютно прав - мы не могли удержать полуостров. Он не сказал про еще один аспект - тотальное предательство высшего руководства, назначенного при Януковиче.
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22.08.2021 16:16 Ответить
я по началу тоже орал про кокорину но когда страсти улеглись попробовал влезть
в его шкуру именно в петину- он не есть напрямую агент кгб или кремлядской бра-
тии там основа ограничена кооперативом озеро а остальных они используют зачас
тую проводя долгосрочную подготовительную работу и с зюзей аналогично к стати
они действуют по принципу использовал-выброси а не выращивания легендарных
агентов типо зорге - https://rg.ru/sujet/4177/ - то есть они есть но не на самых видных
местах и заняты исключительно поставкой достоверной инфы.... петю использовали
таков мой вывод..... где могли и как могли, но он как мог бодался всётаки
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23.08.2021 11:48 Ответить
На агента он не тянет - хоть и крупен телосложением, но мелок в политике. Вот Леонид Кучма, это Фигура. Был у него в ВР даже Волков, с прозвищем "Дирижёр парламента", но Данилыч был прекрасным тактиком и потому умышленно не создавал в ВР своего большинства, а когда ему ЛИЧНО что-то было надо, так он покупал необходимые голоса во фракции того же Симоненко. Но вот на переговорах в Кремле всегда прятался за формулировку - "Я сделаю всё что смогу, в этом вопросе, но у нас же парламентско-Президентская республика, так что ВР может не поддержать". А Порошенко перетягивал на себя полномочия официально, хотя в нарушении Конституции.

Таким ушлым ребятам из ФСБ и не было нужды строить с ним витиеватые комбинации, они знали про страсть Петра к деньгам и на этой страсти очень активно играли, заставляя его делать то и так, как именно им было нужно.

Потому и пишу - не бодался он, так как "Бодливой корове Бог рога не дал". Чтобы бодаться, ему нужно было бы гораздо больше ума и знаний. Вот организуй он РЕАЛЬНОЕ сопротивление агрессии и тогда мог бы гораздо больше стянуть и с Путина и с Запада, а так, его просто нигде не уважали, в чем он, со своей всеобъемлющей жадностью сам и виноват.
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23.08.2021 13:20 Ответить
на счёт жадности согласен но его стимулировали не бабосами а во внешней политике
G8 -1 и антипутинская коалиция произошли при пете то есть его пощикотили так что он
не получил никакого удовольствия можно сказать абыдели и денех не дали..... кучма во
внешней политике весил больше, врутри вообще был неприкасаем, но ситуация была
такая что запод набрасывал нам бабосов понимая что львиная доля уйдёт на распил
это и была основа неприкосновенности ракетчика и он отдавал ядерное - тоже веса
добавило, и при кучме не было ещё раздела на запад и юго-восток, но главное не в этом
весь наш истаблишмент понимал что риася очень хочет Крым и его прийдётся както
отдавать.....
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23.08.2021 16:23 Ответить
Ельцин пытался отжать Крым дважды - в 1992-м, при Кравчуке и в 1996-м, при Кучме.
Потом, в 2003-м, попытку при Кучме сделал Путин. Так что боролись довольно успешно, даже уже после передачи ядерного оружия.

Не в неприкосновенности Кучмы было дело, а в его уме. По словам человека, в своё время тесно работавшего с ним, спорящего с ним, Кучма гениальный тактик, НО, слабый стратег!!! Кучме не хватало стратегического мышления, не умел он предусмотреть ситуацию на много ходов вперёд. А сильного было непросто трогать, потому одним из первых приказов Путина, на посту Директора ФСБ, была организация действий по дискредитации Президента Кучмы - это потом назвали "Плёнки Мельниченко" и "Кольчужный" скандал.

А из G-8 Путина выкинули для того, чтобы был более покладист и не жадничал денег на лапу. Так что Порошенко там собственно и ни при чем, как и например, к Томосу, которого добивались Кравчук, Кучма, Филарет, для которого Головатый, в Раде ЕС и Турции сделал неимоверно много.
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23.08.2021 18:13 Ответить
Так, пане Генерале, це розуміють відсотків 20 ... Ми пройшли по лезу бритви... І Україна збереглася лише з Божою допомогою та самопожертвою таких як ви патріотів ...
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20.08.2021 20:00 Ответить
Дякую, Воїн,за те, що не здали Україну !!!
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20.08.2021 21:04 Ответить
знайдіть в собі сили зізнатись чому 80 % в Криму стали зрадниками - причина в нас самих. тому що дивились і не бачили. перед очима були і Придністро'вя і Чечня і Грузія, але ми вперто хотіли бачити в Росії друга ігноруючи всі мислимі сигнали.
Вже були відомі правди про Сандармох, Гулаг і Голодомори але все одно ми, як ті миші, що плакали кололись але продовжували жерти кактус
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20.08.2021 21:12 Ответить
Однозначно -
Порошенко возглавляет рейтинг политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины !
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20.08.2021 21:25 Ответить
"Вони у 2014 році сиділи по кабаках, а тепер керують у владі." - золоті слова, у Клоуна почалася гикавка.
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20.08.2021 21:26 Ответить
воин
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20.08.2021 22:59 Ответить
Думаю, що здача Крима почалася ще раніше. А саме, через зниження обороноздатності і розвал економіки: обкрадання олігархами і олігархічними політиками країни в
і народу, розпродаж озброєння і т.п. хто в цьому замішаний це окреме питання. Але почалося ще до Януковича.
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20.08.2021 23:06 Ответить
Благослови Господь генерала Гордийчук! здоровья ему на 100 рокiв!
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21.08.2021 01:50 Ответить
.... (горькая правда) помницца в 14 гОде, в провинциях молодёжи немеряно косило от армии: прикидывались сумашедьшими и прочими неполноценными, как сейчас помню молодого челдона, с деревянным транспарантом на туловище и задалбывающей всех прохожих про непонятные цены на сахар. Ну и хрен с тем, а сейчас с тоской узнал и убедился что у половины , а может и у всез перспективных молодых людей коррупционным образом на руках "белые билеты". А, тут про "космические корабли бухтят" - мало только переходить на украинский язык, надо "хохла" в себе убить, а не чуть что и в норы.... извините!
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21.08.2021 07:20 Ответить
прятались по глухим селам - почти опустевшим, и вдруг летом 2014-2015 толпы народа появились и гуляли по пустым улицам задрипанных сел, прятались и в городах, отключали телефоны, лишь бы не идти в армию, откосили как Зеля!!!
а потом умники обвиняли всех начиная с Порошенко - почему сдали Крым. им тогда еще объясняли о причинах, но тупые дятлы, такие как "зеленые" долбили одно и то же.
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21.08.2021 18:35 Ответить
по большому счёту у нас на ближайшие 25 лет должна быть принята не просто программа а
гос.стратегия!!! официальная!!! возврата оккупированных территорий!!! я не знаю как и где она должна быть закреплена но так должна быть закреплена чтобы её не могли ни отменить ни объехать никакие *********** и никакие монобольшинства....
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21.08.2021 07:24 Ответить
И когда накажут тех, кто создал такие условия?
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21.08.2021 09:23 Ответить
Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну - Цензор.НЕТ 5006
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22.08.2021 11:58 Ответить
 
 