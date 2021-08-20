Герой Украины Гордийчук: В 2014 году мы могли потерять всю Украину

В ответ на вопрос как мы потеряли Крым, легендарный спецназовец, Герой Украины Игорь Гордийчук ответил, что бороться за полуостров в условиях 2014 годы было невозможно.

"Даже сегодня невозможно, а тогда все было гораздо хуже. Тогда мы потеряли бы просто всю Украину", - заявил Гордийчук в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Основной причиной такой ситуации было отсутвие идеологически готовых к войне с РФ военных.

"В 2014 году проукраинских офицеров был десяток, младшим офицерам вообще никакой разницы не было, где служить. В Крыму Россия платила военным в два-три раза больше, чем Украина. Березовский, которого назначили командующим Военно-морских сил Украины в 2014, предал за 2 часа. Я лично звонил некоторым командирам - и они не брали трубку, а если и брали, то игнорировали все задачи. говорили "хорошо-хорошо" - и ничего не делали", - рассказал Гордийчук.

"Мы готовили спецоперацию, чтобы перебросить самолетами в Крым, но наших военных там просто "схлопнулы бы", - добавил он.

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По словам генерала, РФ до сих пор имеет значительной преимущество регулярных войск, но качество украинской армии выросло.

"Если раньше мы уничтожали их сотнями в день, начиная с первого дня АТО, то сейчас уже были бы тысячи. И это заслуга нашего народа, волонтеров и добровольцев, которые буквально спасли нас тогда, в 2014-м. Тогда я был во многих частях и подразделениях нашей армии, видел очень деморализованных людей. Особенно тех, кто постоянно находился под российским ракетно-артиллерийским обстрелом", - отмечает Гордийчук.

По словам Героя Украины, в 2014 году, мы боролись сразу против трех врагов.

"Самый тяжелый враг - это российская регулярная армия, а в Крыму она работала на полную. Затем были сепары в Донецке и Луганске. Это были вооруженные бандюки, гопники, титушки, и мы выжали бы их за месяц-два. Но на Донбасс вошла

российская армия, и этому способствовал третий враг - равнодушие пацифистов из Киева. Они в 2014 году сидели по кабакам, а теперь руководят во власти. те же люди, которые ничего тогда не сделали, сейчас обвиняют во всем нас".

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Однако сейчас, "в армии проукраинская патриотическая позиция", уверен Гордийчук.