ЦИК заявил о невозможности проведения первых местных выборов в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей 31 октября

Центральная избирательная комиссия сообщается о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ЦИК.

"Донецкая и Луганская областные государственные администрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В перечень таких громад входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области", - отмечается в сообщении.

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