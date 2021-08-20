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ЦИК заявил о невозможности проведения первых местных выборов в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей 31 октября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК заявил о невозможности проведения первых местных выборов в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей 31 октября

Центральная избирательная комиссия сообщается о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ЦИК.

"Донецкая и Луганская областные государственные администрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. В перечень таких громад входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области", -  отмечается в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г.

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почему невозможно? хоть запланируйте на 31 октября.... 2031 года, а там будет видно..
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20.08.2021 19:54 Ответить
ну что ж - тогда придётся проводить 1 ноября...
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20.08.2021 19:59 Ответить
дамбвабве з лугандонією не повинно мати право голосу щонайменше ще років з 10-ть.
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20.08.2021 20:05 Ответить
це я зараз про підконтрольні нам території
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20.08.2021 20:09 Ответить
Законные основания есть??
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20.08.2021 20:15 Ответить
ПНХ. У *****, що там законне було?
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20.08.2021 20:17 Ответить
а вони - що, кардинально відрізняються від окупованих в плані менталітету виборців?
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20.08.2021 20:48 Ответить
в мене риторичне питання, раптом що. Й так зрозуміло, що ВЦА там проблем вище даху з тими, де пройшли місцеві вибори... Не вистачало ще проблем з рештою територій...
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20.08.2021 20:52 Ответить
В якій країні ви живите? Там завсігда було за ригів. Бо дуже багато етнічної кцапні. У інших виборців за регіонами були інші показники. Але риги програли. І програють. Тепер вже Всігда.
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20.08.2021 20:58 Ответить
 
 