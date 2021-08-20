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Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель

Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что во время визита в Киев будет "искать повестку дня", которая даст возможность достичь прогресса в Минском формате, и не дать ему зайти в тупик.

Об этом канцлер ФРГ сказала на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Минским форматом нужно обходиться бережно. Прогресс не такой, каким я бы хотела его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы сможем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Но нужно знать, о чем говорить. Во время своего визита в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки дня, поскольку любой маленький прогресс может оказаться решающим ", - сказала Меркель.

Она назвала это "амбициозной целью" и "сложной задачей". При этом, несмотря на "много различных факторов", Меркель порекомендовала "не дать зайти в тупик" Минскому формату, "пусть он даже затянулся больше, чем мы бы хотели".

Также читайте: Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений

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Топ комментарии
+13
шо там шукати - путін має вивести війська і все. Інакше не вирішиться
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20.08.2021 21:24
+11
Может про Будапештский мемомандум вспомнят, но это вряд ли
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20.08.2021 21:13
+8
На рейхстазі почитай формат фашистська кобила хуйла.
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20.08.2021 21:18
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Может про Будапештский мемомандум вспомнят, но это вряд ли
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20.08.2021 21:13 Ответить
Забудьте, он не для такого случая был подписан.
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20.08.2021 21:14 Ответить
маляву притаранит, лично и по поручению.
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20.08.2021 21:17 Ответить
На рейхстазі почитай формат фашистська кобила *****.
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20.08.2021 21:18 Ответить
73 % мудрого
не видели этот формат в упор,
но знают
что нужно найти
повестку...
патамуша что без неё
у нас -
их не берут
в армию
чтобы ваивать
как диды... Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель - Цензор.НЕТ 5242
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20.08.2021 21:22 Ответить
шо там шукати - путін має вивести війська і все. Інакше не вирішиться
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20.08.2021 21:24 Ответить
Будет укачивать оманского пойти на попятную...
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20.08.2021 21:25 Ответить
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а бы не порох?? да зебилы??
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20.08.2021 21:26 Ответить
глупая берега по путала - такое в мацкве надо было искать
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20.08.2021 21:33 Ответить
Тоже мне, миротворица. Старая комми.
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20.08.2021 21:33 Ответить
На маскве не пробовала поискать?
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20.08.2021 21:34 Ответить
Кому нужен ваш Минский формат?
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20.08.2021 21:34 Ответить
всем кроме пуйла
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20.08.2021 21:36 Ответить
Зеленского на Западе и в России справедливо считают слабой фигурой, так что нагнёт его Меркель (по поручению Путина) без особого труда.
Да и кто Зеленского за два года только не поимел, разве что только ленивый.
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20.08.2021 21:35 Ответить
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Ну Порошенко по вашему считали наверно сильной фигурой. На всё-таки как говорится какаяразница: кто только его не поимел, даже ленивый.
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20.08.2021 21:51 Ответить
Не так от слова "совсем". Минские соглашения Порошенко вынужден был подписать по объективным причинам - не было армии, Россия наступала, государство ослабленно. Сейчас совсем другая ситуация, и всё зависит от мастерства и твёрдости действующих лиц.
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20.08.2021 21:57 Ответить
Вся твердость заключалась, извиняюсь, в самом обычном лицемерии.
Как можно называть Штайнмайера после того как он предложил свою, так называемую "формулу" большим другом Украины?
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781692952637442
Главное, как от кормушки отодвинули, сразу стал рассказывать о том, что не существует никакой формулы Штайнмайера, а существует формула Путина.
https://youtube.com/watch?v=8DCK7OxFpXE&t=63s
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20.08.2021 22:15 Ответить
Комплементарные слова лишь словами и остаются. Не убудет. Политика. "Только бизнес, ничего личного".
А вот дела: 1) Ассоциация с ЕС, преодоление кризиса в Нидерландах с её ратификацией"; 2) Создание армии; 3) Формирование антипутинской коалиции; 4) Безвизовый режим; 5) Томос; 6) Стабилизация экономики и, по сути, формирование с нуля резервного фонда.

Можно ещё примеры приводить.
А что у Зеленского на деле, а не на словах? За два с половиной года из стратегически полезного для Украины лишь начало ввода рынка земли и закрытие каналов Медведчука. И всё. Зато раз десять уже в отпуске был, а внешнюю политику отдал на откуп Ермаку, который ещё вопрос, на чьей стороне.
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20.08.2021 22:22 Ответить
Так, Зеленский - малоросс, какой с него спрос или какие надежды могут быть возложены на малоросса? А вот Петро ассоциировался с умным мужиком, но в итоге сделал так, что судьбу Украины решают враг и два союзника врага. Пока нам рассказывали сказки про антих.у.й.л.о.в.с.к.у.ю коалицию и весь мир СНАМИ это оказалось неправдой.
А за Томос, безвиз ему спасибо. Тут глупо отрицать.
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20.08.2021 22:30 Ответить
Он просто не выполнил законы Украины в описанной вами ситуации. Зеленский просто прододжает тоже самое, не выполнять законы. Так что как не крути и какие оправдания не выдумывайте а какаяразница на лицо.
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21.08.2021 09:20 Ответить
вихід з глухого кута Мінського процесу потрібно шукати не в Києві. А якраз в *****. А також параалельно в Вашингтоні з Брюсселем.
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20.08.2021 21:36 Ответить
Раз Путлер не идёт на уступки, она сделает так , что на уступки пойдёт шмаркля.
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20.08.2021 21:36 Ответить
Всё правильно, нагнут того, кто прогибается.
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20.08.2021 21:50 Ответить
никогда нельзя решить проблему теми людьми, которые ее создали.Меркельша совмесно с рашистским дружком(МНХ-ПНХ).МНХ(Меркель и Макарон французский)
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20.08.2021 21:37 Ответить
Ти сьодні з тим тупіком зустрічалась...
І що???
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20.08.2021 21:37 Ответить
Болт тебе комсомолка не штанмайер 🙄🙄🙄
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20.08.2021 21:50 Ответить
Надо собраться всем неравнодушным и помочь Меркель найти повестку .
Вот Зе 4 раза повестку приносили , а он не брал 😀😀😀
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20.08.2021 21:50 Ответить
та он сам за ними,теми повестками бегал искал - и никогда не простит ту падлу,
которaя ему помешала защищаять Родину... Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 2458
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20.08.2021 21:59 Ответить
Бабура Меркель а не пошли бы вы на ху тор, бабочек ловить ??? Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 9195
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20.08.2021 21:56 Ответить
С политическим трупом разговаривать? О чем?
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20.08.2021 22:16 Ответить
5 млрд евро кредитами и гарантиями могут растопить зелёную душонку клоуна. но не забудем Сименс родную. Ну а там поглядим…
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20.08.2021 22:29 Ответить
чисто бабське "хочу все знати":фрау Меркель,а шо там вам путін за посланіє передав ?ну,в чому був замотаний віник з роз?
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20.08.2021 22:30 Ответить
Під час візиту в Україну Зюзя вручить Меркель Орден Свободи за те, що заблокувала ПДЧ в НАТО для України у 2008 році, за будівництво Північного потоку, за формулу Штайнмайєра, яку вона разом з ****** змусила підписати Клоуна 9 грудня 2019 року в Парижі.
За всі ці заслуги, Блазень вручить її Орден Свободи - вищий орден України, яким можуть бути нагороджені не лише українські громадяни, а й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
https://prm.ua/orden-dlia-merkel-zelenskyy-vruchyt-kantslertsi-nimechchyny-nayvyshchu-ukrainsku-nahorodu/
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20.08.2021 22:33 Ответить
А ты в Москве искать не пробовала? Послали, да? К нам едешь теперь?
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20.08.2021 22:48 Ответить
росіяни дали німцям здоровенного хабара, про що ця карга буде просити всім відомо, в кремлі вже потирають руки, чим швидше вона піде від влади тим краще.
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20.08.2021 23:00 Ответить
От і їхала би в Мінськ.
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20.08.2021 23:19 Ответить
Мы, кстати, ни при чём, Путен, этот тупик создал себе сам!!!!!!!
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21.08.2021 00:14 Ответить
Украину, сдают((. Дякую, клоунам( Горетьвамвадусуки!
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21.08.2021 01:10 Ответить
Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 4057
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21.08.2021 06:44 Ответить
Шла бы ты домой, Пенелопа!
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21.08.2021 09:24 Ответить
На параше не нашла, будет здесь искать)))
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21.08.2021 09:45 Ответить
 
 