Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель

Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что во время визита в Киев будет "искать повестку дня", которая даст возможность достичь прогресса в Минском формате, и не дать ему зайти в тупик.

Об этом канцлер ФРГ сказала на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Минским форматом нужно обходиться бережно. Прогресс не такой, каким я бы хотела его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы сможем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Но нужно знать, о чем говорить. Во время своего визита в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки дня, поскольку любой маленький прогресс может оказаться решающим ", - сказала Меркель.

Она назвала это "амбициозной целью" и "сложной задачей". При этом, несмотря на "много различных факторов", Меркель порекомендовала "не дать зайти в тупик" Минскому формату, "пусть он даже затянулся больше, чем мы бы хотели".

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