Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что во время визита в Киев будет "искать повестку дня", которая даст возможность достичь прогресса в Минском формате, и не дать ему зайти в тупик.
Об этом канцлер ФРГ сказала на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С Минским форматом нужно обходиться бережно. Прогресс не такой, каким я бы хотела его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы сможем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Но нужно знать, о чем говорить. Во время своего визита в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки дня, поскольку любой маленький прогресс может оказаться решающим ", - сказала Меркель.
Она назвала это "амбициозной целью" и "сложной задачей". При этом, несмотря на "много различных факторов", Меркель порекомендовала "не дать зайти в тупик" Минскому формату, "пусть он даже затянулся больше, чем мы бы хотели".
Пожалуйста, подождите...
не видели этот формат в упор,
но знают
что нужно найти
повестку...
патамуша что без неё
у нас -
их не берут
в армию
чтобы ваивать
как диды...
Да и кто Зеленского за два года только не поимел, разве что только ленивый.
Как можно называть Штайнмайера после того как он предложил свою, так называемую "формулу" большим другом Украины?
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781692952637442
Главное, как от кормушки отодвинули, сразу стал рассказывать о том, что не существует никакой формулы Штайнмайера, а существует формула Путина.
https://youtube.com/watch?v=8DCK7OxFpXE&t=63s
А вот дела: 1) Ассоциация с ЕС, преодоление кризиса в Нидерландах с её ратификацией"; 2) Создание армии; 3) Формирование антипутинской коалиции; 4) Безвизовый режим; 5) Томос; 6) Стабилизация экономики и, по сути, формирование с нуля резервного фонда.
Можно ещё примеры приводить.
А что у Зеленского на деле, а не на словах? За два с половиной года из стратегически полезного для Украины лишь начало ввода рынка земли и закрытие каналов Медведчука. И всё. Зато раз десять уже в отпуске был, а внешнюю политику отдал на откуп Ермаку, который ещё вопрос, на чьей стороне.
А за Томос, безвиз ему спасибо. Тут глупо отрицать.
І що???
Вот Зе 4 раза повестку приносили , а он не брал 😀😀😀
которaя ему помешала защищаять Родину...
За всі ці заслуги, Блазень вручить її Орден Свободи - вищий орден України, яким можуть бути нагороджені не лише українські громадяни, а й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
https://prm.ua/orden-dlia-merkel-zelenskyy-vruchyt-kantslertsi-nimechchyny-nayvyshchu-ukrainsku-nahorodu/